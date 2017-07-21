Обзор Myslo: покупаем газовую колонку и другое нагревательное оборудование в Туле

Вашему вниманию - тульские магазины, которые предлагают различное оборудование для нагрева горячей воды и отопления для квартиры и частного дома.

«Теплотехника», сеть магазинов газового оборудования

Тула, ул. Оборонная, 10

8 (4872) 36-34-60

Тула, проспект Ленина, 70

8 (4872) 36-43-76

Тула, Щекинское шоссе, 1А

8 (4872) 71-03-73

Тула, ул. Мосина, 29 (ТЦ «Мастер»)

8 (4872) 25-08-96, доп. 178

Тула, Одоевское шоссе, 57

8-903-843-69-99

Тула, улица Оборонная, 37

8 (4872) 70-00-70 (центральный офис)

magazin.teplo-tula.ru

Компания «ТеплотехникаСервис» работает на рынке газового оборудования уже больше 10 лет и является одним из главных поставщиков газового и отопительного оборудования в нашем регионе. За это время она развила мощную торговую сеть - более 20 магазинов в Тульской, Московской и Смоленской областях. Для жителей Тульской области также работает интернет-магазин, где представлено огромное количество товаров на любой вкус.

- Также у нас имеется собственный сервис - ООО «Теплосервис», который осуществляет сервисное гарантийное и послегарантийное обслуживание всего перечня оборудования, продаваемого в магазинах «Теплотехника», а еще осуществляет монтаж газового оборудования, систем отопления, водоснабжения, канализации и их доставку, - пояснили в компании.

Все работы осуществляются высококвалифицированными специалистами, прошедшими обучение у производителей газового оборудования.

«Теплотехника» предлагает покупателям одни из лучших цен на газовые и электрические водонагреватели, колонки и котлы:

Котел отопительный 11 кВт - от 11 200 руб.

Котел отопительный 17 кВт - от 12 500 руб.

Котел отопительный 23 кВт - от 16 000 руб.

Газовые колонки - от 6000 руб.

«Теплотехника» - официальный дилер ведущих российских и белорусских производителей газового оборудования: Ростовгазаппарт;

Жуковский машиностроительный завод;

Боринское;

SUPERFLAME;

Лемакс;

Гефест;

Каневский завод плит;

Ладогаз;

Магазин газового оборудования «ТеплоСНАМИ»

Тула, ул. Оборонная, 31.

+ 7 (4872) 703-730

vodogrei-71.ru

Режим работы:

пн-сб: с 9-00 до 19-00;

вс: с 10-00 до 18-00.

Компания занимается продажей отопительного и нагревательного оборудования. Она также осуществляет ремонт газовых водонагревателей и отопительных котлов, промывку и ремонт теплообменников, монтаж системы отопления, водоснабжения и канализации.

Замена оборудования возможна в любом районе города. Не проблема, если вы живете не в областном центре: «ТеплоСНАМИ» выедет по вашему адресу как в будни, так и в праздничные и выходные дни.

В «ТеплоСНАМИ» имеются все самые современные и высокотехнологичные модели оборудования, поступившие от компаний, зарекомендовавших себя в качестве надежных производителей и партнеров. При этом цена на все виды газового и отопительного оборудования весьма разумна.

Здесь вы найдете все газовое и отопительное оборудование:

трубы и фитинги,

баллоны и принадлежности,

фильтры,

встраиваемую технику,

вытяжки,

дымоходы,

КИП,

котлы,

насосы,

плиты,

радиаторы,

счетчики,

баки и гидроаккумуляторы,

водонагреватели.

Вся продукция соответствует высоким стандартам и отличается высочайшим качеством.

Купить здесь газовую технику или отопительные системы – значит приобрести надежное оборудование, которое будет служить вам долгое время, не вызывая никаких нареканий. Конечно, при соблюдении условий эксплуатации. В противном случае даже самое надежное оборудование со временем придет в негодность и будет требовать ремонта или вообще замены.

«ТеплоСНАМИ» организует бесплатную доставку по городу до подъезда. Оплата товара - на месте, после получения. Существует два варианта оплаты: наличными и по безналу.

В магазине вы также можете приобрести товар в кредит. «ТеплоСНАМИ» сотрудничает с надежными банками «Лето Банк», «Сетелем Банк» и «Ренессанс Кредит», которые рассчитают для вас оптимальную стоимость взносов и сделают процесс покупки еще более приятным.

Тула, ул. М. Тореза, 5 (25-36-46), ул. Кирова, 17 (25-36-20).

Уважаемые покупатели! Специализированные магазины газового оборудования «Домашний очаг» приветствуют вас!

Мы осуществляем оптово-розничную продажу газового оборудования. 18 лет являемся одними из лидеров в Тульском регионе по поставкам современного газового оборудования:

газовые проточные водонагреватели,

настенные газовые котлы,

напольные котлы,

газовые плиты,

встраиваемые духовые шкафы,

газовые счётчики,

сигнализаторы угарного газа,

радиаторы отопления,

газовые баллоны,

полипропилен, а также широкий выбор запасных частей и комплектующих.

Наши партнёры – всемирно известные европейские и ведущие российские производители: BOSCH, BERETTA, BUDERUS, VAILLANT, ARISTON, NAVIEN, INNOVITA, SIBERIA, GORENJE, DARINA, GEFEST и др

Наши преимущества:

1. Конкурентоспособные цены.

2. Гарантийное и сервисное обслуживание газового оборудования.

3. Доставка газового оборудования по г. Тула до подъезда - 380 рублей.

4. Официальная установка газового оборудования.

5. Предоставляется рассрочка сроком на 3 месяца.

6. Консультации профессионалов по выбору газового оборудования.

7. Предоставление заказчикам гибких систем скидок и льгот.

График работы:

пн–пт — с 09:00 до 19:00,

сб — с 10:00 до 18:00,

вс — с 10:00 до 16:00.

Мы ждем вас!

ул. М. Тореза, 5 (25-36-46), ; ул. Кирова, 17 (25-36-20).

СТАНЬ УЧАСТНИКОМ АКЦИИ:

1. АКЦИЯ «Скидка выходного дня в специализированных магазинах газового оборудования "Домашний очаг"» с 01.01.17 - 31.12.17 г.

При покупке в выходные (суббота, воскресенье) и праздничные дни газовых котлов, колонок, плит, счётчиков газа покупателям предоставляется скидка 5% .

2. Рекламная акция для социально незащищённых категорий граждан с 1 января 2017 по 31 декабря 2017 г. в специализированных магазинах газового оборудования «Домашний Очаг». Участники:

- инвалиды, участники и ветераны ВОВ 1941-1945 г.г.,

- ветераны боевых действий,

- лица с ограниченными возможностями здоровья: инвалиды I, II группы,

- многодетные семьи и семьи, имеющие детей-инвалидов.

При предъявлении удостоверения или справки об инвалидности, выданной учреждениями «Медико-социальной экспертизы», предоставляется скидка 5% при покупке газовых котлов, колонок, плит, счётчиков в специализированных магазинах "Домашний Очаг".