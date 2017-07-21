Обзор Myslo: покупаем газовую колонку и другое нагревательное оборудование в Туле
Вашему вниманию - тульские магазины, которые предлагают различное оборудование для нагрева горячей воды и отопления для квартиры и частного дома.
«Теплотехника», сеть магазинов газового оборудования
Тула, ул. Оборонная, 10
8 (4872) 36-34-60
Тула, проспект Ленина, 70
8 (4872) 36-43-76
Тула, Щекинское шоссе, 1А
8 (4872) 71-03-73
Тула, ул. Мосина, 29 (ТЦ «Мастер»)
8 (4872) 25-08-96, доп. 178
Тула, Одоевское шоссе, 57
8-903-843-69-99
Тула, улица Оборонная, 37
8 (4872) 70-00-70 (центральный офис)
Компания «ТеплотехникаСервис» работает на рынке газового оборудования уже больше 10 лет и является одним из главных поставщиков газового и отопительного оборудования в нашем регионе. За это время она развила мощную торговую сеть - более 20 магазинов в Тульской, Московской и Смоленской областях. Для жителей Тульской области также работает интернет-магазин, где представлено огромное количество товаров на любой вкус.
- Также у нас имеется собственный сервис - ООО «Теплосервис», который осуществляет сервисное гарантийное и послегарантийное обслуживание всего перечня оборудования, продаваемого в магазинах «Теплотехника», а еще осуществляет монтаж газового оборудования, систем отопления, водоснабжения, канализации и их доставку, - пояснили в компании.
Все работы осуществляются высококвалифицированными специалистами, прошедшими обучение у производителей газового оборудования.
«Теплотехника» предлагает покупателям одни из лучших цен на газовые и электрические водонагреватели, колонки и котлы:
- Котел отопительный 11 кВт - от 11 200 руб.
- Котел отопительный 17 кВт - от 12 500 руб.
- Котел отопительный 23 кВт - от 16 000 руб.
- Газовые колонки - от 6000 руб.
«Теплотехника» - официальный дилер ведущих российских и белорусских производителей газового оборудования:
- Ростовгазаппарт;
- Жуковский машиностроительный завод;
- Боринское;
- SUPERFLAME;
- Лемакс;
- Гефест;
- Каневский завод плит;
- Ладогаз;
Магазин газового оборудования «ТеплоСНАМИ»
Тула, ул. Оборонная, 31.
+ 7 (4872) 703-730
Режим работы:
пн-сб: с 9-00 до 19-00;
вс: с 10-00 до 18-00.
Компания занимается продажей отопительного и нагревательного оборудования. Она также осуществляет ремонт газовых водонагревателей и отопительных котлов, промывку и ремонт теплообменников, монтаж системы отопления, водоснабжения и канализации.
Замена оборудования возможна в любом районе города. Не проблема, если вы живете не в областном центре: «ТеплоСНАМИ» выедет по вашему адресу как в будни, так и в праздничные и выходные дни.
В «ТеплоСНАМИ» имеются все самые современные и высокотехнологичные модели оборудования, поступившие от компаний, зарекомендовавших себя в качестве надежных производителей и партнеров. При этом цена на все виды газового и отопительного оборудования весьма разумна.
Здесь вы найдете все газовое и отопительное оборудование:
- трубы и фитинги,
- баллоны и принадлежности,
- фильтры,
- встраиваемую технику,
- вытяжки,
- дымоходы,
- КИП,
- котлы,
- насосы,
- плиты,
- радиаторы,
- счетчики,
- баки и гидроаккумуляторы,
- водонагреватели.
Вся продукция соответствует высоким стандартам и отличается высочайшим качеством.
Купить здесь газовую технику или отопительные системы – значит приобрести надежное оборудование, которое будет служить вам долгое время, не вызывая никаких нареканий. Конечно, при соблюдении условий эксплуатации. В противном случае даже самое надежное оборудование со временем придет в негодность и будет требовать ремонта или вообще замены.
«ТеплоСНАМИ» организует бесплатную доставку по городу до подъезда. Оплата товара - на месте, после получения. Существует два варианта оплаты: наличными и по безналу.
В магазине вы также можете приобрести товар в кредит. «ТеплоСНАМИ» сотрудничает с надежными банками «Лето Банк», «Сетелем Банк» и «Ренессанс Кредит», которые рассчитают для вас оптимальную стоимость взносов и сделают процесс покупки еще более приятным.
- газовые проточные водонагреватели,
- настенные газовые котлы,
- напольные котлы,
- газовые плиты,
- встраиваемые духовые шкафы,
- газовые счётчики,
- сигнализаторы угарного газа,
- радиаторы отопления,
- газовые баллоны,
- полипропилен, а также широкий выбор запасных частей и комплектующих.
Наши партнёры – всемирно известные европейские и ведущие российские производители: BOSCH, BERETTA, BUDERUS, VAILLANT, ARISTON, NAVIEN, INNOVITA, SIBERIA, GORENJE, DARINA, GEFEST и др
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