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Обзор Myslo: покупаем газовую колонку и другое нагревательное оборудование в Туле

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Обзор Myslo: покупаем газовую колонку и другое нагревательное оборудование в Туле

Вашему вниманию - тульские магазины, которые предлагают различное оборудование для нагрева горячей воды и отопления для квартиры и частного дома. 

«Теплотехника», сеть магазинов газового оборудования

Тула, ул. Оборонная, 10
8 (4872) 36-34-60

Тула, проспект Ленина, 70
8 (4872) 36-43-76

Тула, Щекинское шоссе, 1А
8 (4872) 71-03-73

Тула, ул. Мосина, 29 (ТЦ «Мастер»)
8 (4872) 25-08-96, доп. 178

Тула, Одоевское шоссе, 57
8-903-843-69-99

Тула, улица Оборонная, 37
8 (4872) 70-00-70 (центральный офис)

magazin.teplo-tula.ru

Компания «ТеплотехникаСервис» работает на рынке газового оборудования уже больше 10 лет и является одним из главных поставщиков газового и отопительного оборудования в нашем регионе. За это время она развила мощную торговую сеть - более 20 магазинов в Тульской, Московской и Смоленской областях. Для жителей Тульской области также работает интернет-магазин, где представлено огромное количество товаров на любой вкус.  

- Также у нас имеется собственный сервис - ООО «Теплосервис», который осуществляет сервисное гарантийное и послегарантийное обслуживание всего перечня оборудования, продаваемого в магазинах «Теплотехника», а еще осуществляет монтаж газового оборудования, систем отопления, водоснабжения, канализации и их доставку, - пояснили в компании.

 

Все работы осуществляются высококвалифицированными специалистами, прошедшими обучение у производителей газового оборудования. 

«Теплотехника» предлагает покупателям одни из лучших цен на газовые и электрические водонагреватели, колонки и котлы:

  • Котел отопительный 11 кВт -  от 11 200 руб.
  • Котел отопительный 17 кВт - от 12 500 руб.
  • Котел отопительный 23 кВт - от 16 000 руб.
  • Газовые колонки - от 6000 руб.

«Теплотехника» - официальный дилер ведущих российских и белорусских производителей газового оборудования:  

  • Ростовгазаппарт;
  • Жуковский машиностроительный завод;
  • Боринское;
  • SUPERFLAME;
  • Лемакс; 
  • Гефест;
  • Каневский завод плит;
  • Ладогаз;
 

Магазин газового оборудования «ТеплоСНАМИ»

Тула, ул. Оборонная, 31.

+ 7 (4872) 703-730 

vodogrei-71.ru

Режим работы: 

пн-сб: с 9-00 до 19-00;

вс: с 10-00 до 18-00.

Компания занимается продажей отопительного и нагревательного оборудования. Она также осуществляет ремонт газовых водонагревателей и отопительных котлов, промывку и ремонт теплообменников, монтаж системы отопления, водоснабжения и канализации. 

Замена оборудования возможна в любом районе города. Не проблема, если вы живете не в областном центре: «ТеплоСНАМИ» выедет по вашему адресу как в будни, так и в праздничные и выходные дни. 

В «ТеплоСНАМИ» имеются все самые современные и высокотехнологичные модели оборудования, поступившие от компаний, зарекомендовавших себя в качестве надежных производителей и партнеров. При этом цена на все виды газового и отопительного оборудования весьма разумна.

Здесь вы найдете все газовое и отопительное оборудование:

  • трубы и фитинги,
  • баллоны и принадлежности,
  • фильтры,
  • встраиваемую технику,
  • вытяжки,
  • дымоходы,
  • КИП,
  • котлы,
  • насосы,
  • плиты,
  • радиаторы,
  • счетчики,
  • баки и гидроаккумуляторы,
  • водонагреватели. 

Вся продукция соответствует высоким стандартам и отличается высочайшим качеством. 

Купить здесь газовую технику или отопительные системы – значит приобрести надежное оборудование, которое будет служить вам долгое время, не вызывая никаких нареканий. Конечно, при соблюдении условий эксплуатации. В противном случае даже самое надежное оборудование со временем придет в негодность и будет требовать ремонта или вообще замены.

«ТеплоСНАМИ» организует бесплатную доставку по городу до подъезда. Оплата товара - на месте, после получения. Существует два варианта оплаты: наличными и по безналу. 

В магазине вы также можете приобрести товар в кредит. «ТеплоСНАМИ» сотрудничает с надежными банками «Лето Банк», «Сетелем Банк» и «Ренессанс Кредит», которые рассчитают для вас оптимальную стоимость взносов и сделают процесс покупки еще более приятным. 

 
 
Тула, ул. М. Тореза, 5 (25-36-46), ул. Кирова, 17 (25-36-20). 
 
 
Уважаемые покупатели! Специализированные магазины газового оборудования «Домашний очаг» приветствуют вас!
 
 
Мы осуществляем оптово-розничную продажу газового оборудования. 18 лет являемся одними из лидеров в Тульском регионе по поставкам современного газового оборудования:
  • газовые проточные водонагреватели,
  • настенные газовые котлы,
  • напольные котлы,
  • газовые плиты, 
  • встраиваемые духовые шкафы,
  • газовые счётчики,
  • сигнализаторы угарного газа,
  • радиаторы отопления,
  • газовые баллоны,
  • полипропилен, а также широкий выбор запасных частей и комплектующих.

Наши партнёры – всемирно известные европейские и ведущие российские производители: BOSCH, BERETTA, BUDERUS, VAILLANT, ARISTON, NAVIEN, INNOVITA, SIBERIA, GORENJE, DARINA, GEFEST и др

Наши преимущества:
 
1. Конкурентоспособные цены.
2. Гарантийное и сервисное обслуживание газового оборудования.
3. Доставка газового оборудования по г. Тула до подъезда - 380 рублей.
4. Официальная установка газового оборудования.
5. Предоставляется рассрочка сроком на 3 месяца.
6. Консультации профессионалов по выбору газового оборудования.
7. Предоставление заказчикам гибких систем скидок и льгот.
 
 
График работы:
пн–пт — с 09:00 до 19:00,
сб — с 10:00 до 18:00,
вс — с 10:00 до 16:00.
 
Мы ждем вас!  
ул. М. Тореза, 5 (25-36-46), ;  ул. Кирова, 17 (25-36-20). 
 
 
СТАНЬ УЧАСТНИКОМ АКЦИИ:
 
 
 
1. АКЦИЯ «Скидка выходного дня в специализированных магазинах газового оборудования "Домашний очаг"» с 01.01.17 - 31.12.17 г.
При покупке в выходные (суббота, воскресенье) и праздничные дни   газовых котлов, колонок, плит, счётчиков газа покупателям предоставляется скидка 5% .
 
 
2. Рекламная акция для социально незащищённых категорий граждан с 1 января 2017 по 31 декабря 2017 г. в специализированных магазинах газового оборудования «Домашний Очаг». Участники: 
 
- инвалиды, участники и ветераны ВОВ 1941-1945 г.г., 
- ветераны боевых действий, 
- лица с ограниченными возможностями здоровья:  инвалиды I, II группы, 
- многодетные семьи и семьи, имеющие детей-инвалидов. 
 
При предъявлении удостоверения или справки об инвалидности, выданной учреждениями «Медико-социальной экспертизы», предоставляется скидка 5% при покупке газовых котлов, колонок, плит, счётчиков в специализированных магазинах "Домашний Очаг". 
 
Автор: Вероника Левина, сегодня, в 11:50 0
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