Проведите остаток лета с пользой!
Лето - отличная возможность отдохнуть, обрести новых друзей и улучшить свои знания. Myslo предлагает обзор летних экспресс-курсов для детей и взрослых.
Научитесь скорочтению за десять дней!
Летние каникулы — отличная возможность обзавестись новым навыком. Тем более, что «Школа скорочтения» в Туле продолжает набор на экспресс-курсы для трех возрастных групп: 7−8 лет, 9−12 лет, 13−17 лет. Десять дней интенсивных курсов сравнимы по эффективности с пятью неделями занятий в формате два раза в неделю.
«Школа скорочтения» поможет вашим детям избавиться от проблем с учебой. Всего за десять дней скорость чтения увеличится в два раза, но при этом оно останется осознанным и глубоким. Новый навык не превратит чтение в перелистывание страниц, а наоборот научит ребенка анализировать, выделять важное в тексте и определять основной смысл.
Тренинги проходят в непринужденной обстановке, так что дети не воспринимают их как стандартные школьные занятия.
Курс дает понять, что обучение — это удовольствие. И это действительно так, потому что, когда у ребенка все получается, он чувствует уверенность в своих силах.
В большинстве случаев проблемы с учебой начинаются потому, что дети не умеют быстро читать, ориентироваться в тексте и запоминать его. Школьники просто не могут справиться с таким объемом информации, поэтому уроки и экзамены становятся для них проблемой. А потом из-за постоянной неуверенности в своих силах и накопившейся усталости у детей появляется отвращение к учебе. Решить эти проблемы поможет навык скорочтения.
После обучения на экспресс-курсах добиться успехов в школе будет гораздо проще, а уроки перестают доставлять много хлопот.
Навык скорочтения будет полезен для людей любого возраста. С апреля в Туле открыта запись на курсы для взрослых. Запишитесь и проводите лето с пользой!
Школа скорочтения по методике Шамиля Ахмадуллина
Тула, ул. Болдина, 45 оф. 504
8 (4872) 58-49-47
tula@turboread.ru
tula.turboread.ru
Сделай свой первый ШАГ в качестве IT-специалиста!
Компьютерная Академия ШАГ — это международное учебное заведение, специализирующееся на компьютерном образовании. Обучаться по уникальным авторским методикам, здесь могут и взрослые и дети. 48 филиалов Академии располагается в 16 странах мира.
Филиал Компьютерной Академии ШАГ в Туле сейчас ведет набор на летние образовательные курсы для детей.
Компьютерная академия ШАГ уже не первый год организует дневные образовательные курсы для школьников. Программа увлекательных мастер-классов знакомит вашего ребенка с миром компьютерных технологий.
Мальчишки и девчонки от 9 до 14 лет во время летних курсов пробуют себя в различных компьютерных специальностях. Получая в ходе практических занятий навыки, которые остаются навсегда и могут быть применимы повсеместно.
Летние курсы открывают вашему ребенку сразу несколько компьютерных направлений:
- Робототехника и технологии будущего. Все любят роботов! На летних курсах дети учатся управлять дронами, участвуют в соревнованиях роботов, создают роботов на базе конструктора Lego Mindstorms, а также учатся писать алгоритмы и применять их в робототехнике!
- Цифровое фото. Преподаватели учат детей создавать красивые фото, красочные коллажи, работать с фоторедакторами. Так что вашему ребенку точно будет, чем похвастаться перед одноклассниками осенью.
- Магия сайтов. Вашему чаду непременно захочется поделиться своими навыками. Для этого как нельзя кстати подойдет сделанный самостоятельно сайт. А может ваш ребенок мечтает вести блог? На летних компьютерных курсах ему расскажут, как создать собственную площадку для творчества!
- Создание игр. В Компьютерной Академии ШАГ вашего ребенка научат создавать даже компьютерные игры. На курсах ребята пробуют себя в роли аниматора и создают собственные игры, в которые можно играть вместе с друзьями. Преподаватели академии открывают новый мир компьютерного творчества, который может стать замечательным хобби на всю жизнь или первой ступенью к будущей профессии.
- Анатомия компьютера. Ученики Компьютерной Академии ШАГ точно знают, из чего состоит компьютер, какие части отвечают за видео, звук и картинку, а также знакомятся с самыми популярными операционными системами.
Все занятия проходят в специально оборудованных аудиториях, конференц-залах и дизайн-студиях. Опытные тренеры и преподаватели превращают обучение в игру и помогают сделать компьютерные технологии любимым хобби вашего ребенка.
С Компьютерной Академией ШАГ летние каникулы станут незабываемыми для вашего ребенка!
Тула, ул. Епифанская, 54, 2-й этаж
Летние курсы для младших школьников в детском центре «Эрудит»
Для школьников каникулы — это три месяца заслуженного отдыха. Но потом ребенку бывает сложно вернуться в учебные будни. Чтобы подготовить малыша к учебе, детский центр «Эрудит» объявляет набор на курсы младших школьников «Научите учиться».
Программа курса направлена на оптимизацию процесса обучения для детей 7−10 лет. Преподаватели определят особенности актуального уровня развития ребенка, установят причину трудностей обучения и сделают прогноз развития.
Занятия направлены на развитие произвольности познавательной сферы, восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения, предпосылок овладения учебной деятельностью и коррекцию нарушений развития познавательной сферы. Курс также включает в себя обязательный диагностический и коррекционно-развивающий блоки.
Курсы помогут младшим школьникам постепенно вернуться в учебу: вспомнить буквы, цифры, читать книги.
Занятия проводятся 1 раз в неделю по 60 минут. Так что курс не отнимет у школьников много времени и не украдет последний месяц каникул.
Группы начинают работать от четырех человек. Приятный бонус в виде скидки ждет всех, кто приведет с собой одноклассников.