Проведите остаток лета с пользой!

Лето - отличная возможность отдохнуть, обрести новых друзей и улучшить свои знания. Myslo предлагает обзор летних экспресс-курсов для детей и взрослых.

Научитесь скорочтению за десять дней!

Летние каникулы — отличная возможность обзавестись новым навыком. Тем более, что «Школа скорочтения» в Туле продолжает набор на экспресс-курсы для трех возрастных групп: 7−8 лет, 9−12 лет, 13−17 лет. Десять дней интенсивных курсов сравнимы по эффективности с пятью неделями занятий в формате два раза в неделю.

«Школа скорочтения» поможет вашим детям избавиться от проблем с учебой. Всего за десять дней скорость чтения увеличится в два раза, но при этом оно останется осознанным и глубоким. Новый навык не превратит чтение в перелистывание страниц, а наоборот научит ребенка анализировать, выделять важное в тексте и определять основной смысл.

Тренинги проходят в непринужденной обстановке, так что дети не воспринимают их как стандартные школьные занятия.

Курс дает понять, что обучение — это удовольствие. И это действительно так, потому что, когда у ребенка все получается, он чувствует уверенность в своих силах.

В большинстве случаев проблемы с учебой начинаются потому, что дети не умеют быстро читать, ориентироваться в тексте и запоминать его. Школьники просто не могут справиться с таким объемом информации, поэтому уроки и экзамены становятся для них проблемой. А потом из-за постоянной неуверенности в своих силах и накопившейся усталости у детей появляется отвращение к учебе. Решить эти проблемы поможет навык скорочтения.

После обучения на экспресс-курсах добиться успехов в школе будет гораздо проще, а уроки перестают доставлять много хлопот.

Навык скорочтения будет полезен для людей любого возраста. С апреля в Туле открыта запись на курсы для взрослых. Запишитесь и проводите лето с пользой!

Школа скорочтения по методике Шамиля Ахмадуллина

Тула, ул. Болдина, 45 оф. 504

8 (4872) 58-49-47

tula@turboread.ru

tula.turboread.ru

Сделай свой первый ШАГ в качестве IT-специалиста!

Компьютерная Академия ШАГ — это международное учебное заведение, специализирующееся на компьютерном образовании. Обучаться по уникальным авторским методикам, здесь могут и взрослые и дети. 48 филиалов Академии располагается в 16 странах мира.

Филиал Компьютерной Академии ШАГ в Туле сейчас ведет набор на летние образовательные курсы для детей.

Компьютерная академия ШАГ уже не первый год организует дневные образовательные курсы для школьников. Программа увлекательных мастер-классов знакомит вашего ребенка с миром компьютерных технологий.

Мальчишки и девчонки от 9 до 14 лет во время летних курсов пробуют себя в различных компьютерных специальностях. Получая в ходе практических занятий навыки, которые остаются навсегда и могут быть применимы повсеместно.

Летние курсы открывают вашему ребенку сразу несколько компьютерных направлений:

Робототехника и технологии будущего . Все любят роботов! На летних курсах дети учатся управлять дронами, участвуют в соревнованиях роботов , создают роботов на базе конструктора Lego Mindstorms, а также учатся писать алгоритмы и применять их в робототехнике!

. Все любят роботов! На летних курсах дети учатся управлять дронами, участвуют , создают роботов на базе конструктора Lego Mindstorms, а также учатся писать алгоритмы и применять их в робототехнике! Цифровое фото. Преподаватели учат детей создавать красивые фото, красочные коллажи, работать с фоторедакторами. Так что вашему ребенку точно будет, чем похвастаться перед одноклассниками осенью.

Преподаватели учат детей создавать красивые фото, красочные коллажи, работать с фоторедакторами. Так что вашему ребенку точно будет, чем похвастаться перед одноклассниками осенью. Магия сайтов. Вашему чаду непременно захочется поделиться своими навыками. Для этого как нельзя кстати подойдет сделанный самостоятельно сайт. А может ваш ребенок мечтает вести блог? На летних компьютерных курсах ему расскажут, как создать собственную площадку для творчества!

Вашему чаду непременно захочется поделиться своими навыками. Для этого как нельзя кстати подойдет сделанный самостоятельно сайт. А может ваш ребенок мечтает вести блог? На летних компьютерных курсах ему расскажут, как создать собственную площадку для творчества! Создание игр. В Компьютерной Академии ШАГ вашего ребенка научат создавать даже компьютерные игры. На курсах ребята пробуют себя в роли аниматора и создают собственные игры, в которые можно играть вместе с друзьями. Преподаватели академии открывают новый мир компьютерного творчества, который может стать замечательным хобби на всю жизнь или первой ступенью к будущей профессии.

В Компьютерной Академии ШАГ вашего ребенка научат создавать даже компьютерные игры. На курсах ребята пробуют себя в роли аниматора и создают собственные игры, в которые можно играть вместе с друзьями. Преподаватели академии открывают новый мир компьютерного творчества, который может стать замечательным хобби на всю жизнь или первой ступенью к будущей профессии. Анатомия компьютера. Ученики Компьютерной Академии ШАГ точно знают, из чего состоит компьютер, какие части отвечают за видео, звук и картинку, а также знакомятся с самыми популярными операционными системами.

Все занятия проходят в специально оборудованных аудиториях, конференц-залах и дизайн-студиях. Опытные тренеры и преподаватели превращают обучение в игру и помогают сделать компьютерные технологии любимым хобби вашего ребенка.

С Компьютерной Академией ШАГ летние каникулы станут незабываемыми для вашего ребенка!

8 (4872) 71-11-17 , 8 (915) 68−11−648