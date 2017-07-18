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Проведите остаток лета с пользой!

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Проведите остаток лета с пользой!

Лето - отличная возможность отдохнуть, обрести новых друзей и улучшить свои знания. Myslo предлагает обзор летних экспресс-курсов для детей и взрослых. 

Научитесь скорочтению за десять дней!

Летние каникулы — отличная возможность обзавестись новым навыком. Тем более, что «Школа скорочтения» в Туле продолжает набор на экспресс-курсы для трех возрастных групп: 7−8 лет, 9−12 лет, 13−17 лет. Десять дней интенсивных курсов сравнимы по эффективности с пятью неделями занятий в формате два раза в неделю.

«Школа скорочтения» поможет вашим детям избавиться от проблем с учебой. Всего за десять дней скорость чтения увеличится в два раза, но при этом оно останется осознанным и глубоким. Новый навык не превратит чтение в перелистывание страниц, а наоборот научит ребенка анализировать, выделять важное в тексте и определять основной смысл.

Тренинги проходят в непринужденной обстановке, так что дети не воспринимают их как стандартные школьные занятия.

Курс дает понять, что обучение — это удовольствие. И это действительно так, потому что, когда у ребенка все получается, он чувствует уверенность в своих силах.

В большинстве случаев проблемы с учебой начинаются потому, что дети не умеют быстро читать, ориентироваться в тексте и запоминать его. Школьники просто не могут справиться с таким объемом информации, поэтому уроки и экзамены становятся для них проблемой. А потом из-за постоянной неуверенности в своих силах и накопившейся усталости у детей появляется отвращение к учебе. Решить эти проблемы поможет навык скорочтения.

После обучения на экспресс-курсах добиться успехов в школе будет гораздо проще, а уроки перестают доставлять много хлопот.

Навык скорочтения будет полезен для людей любого возраста. С апреля в Туле открыта запись на курсы для взрослых. Запишитесь и проводите лето с пользой!

Школа скорочтения по методике Шамиля Ахмадуллина
Тула, ул. Болдина, 45 оф. 504
8 (4872) 58-49-47
tula@turboread.ru
tula.turboread.ru

 

Сделай свой первый ШАГ в качестве IT-специалиста!

Компьютерная Академия ШАГ — это международное учебное заведение, специализирующееся на компьютерном образовании. Обучаться по уникальным авторским методикам, здесь могут и взрослые и дети. 48 филиалов Академии располагается в 16 странах мира. 

Филиал Компьютерной Академии ШАГ в Туле сейчас ведет набор на летние образовательные курсы для детей.

Компьютерная академия ШАГ уже не первый год организует дневные образовательные курсы для школьников. Программа увлекательных мастер-классов знакомит вашего ребенка с миром компьютерных технологий.

Мальчишки и девчонки от 9 до 14 лет во время летних курсов пробуют себя в различных компьютерных специальностях. Получая в ходе практических занятий навыки, которые остаются навсегда и могут быть применимы повсеместно.

Летние курсы открывают вашему ребенку сразу несколько компьютерных направлений:

  • Робототехника и технологии будущего. Все любят роботов! На летних курсах дети учатся управлять дронами, участвуют в соревнованиях роботов, создают роботов на базе конструктора Lego Mindstorms, а также учатся писать алгоритмы и применять их в робототехнике!
  • Цифровое фото. Преподаватели учат детей создавать красивые фото, красочные коллажи, работать с фоторедакторами. Так что вашему ребенку точно будет, чем похвастаться перед одноклассниками осенью.
  • Магия сайтов. Вашему чаду непременно захочется поделиться своими навыками. Для этого как нельзя кстати подойдет сделанный самостоятельно сайт. А может ваш ребенок мечтает вести блог? На летних компьютерных курсах ему расскажут, как создать собственную площадку для творчества!
  • Создание игр. В Компьютерной Академии ШАГ вашего ребенка научат создавать даже компьютерные игры. На курсах ребята пробуют себя в роли аниматора и создают собственные игры, в которые можно играть вместе с друзьями. Преподаватели академии открывают новый мир компьютерного творчества, который может стать замечательным хобби на всю жизнь или первой ступенью к будущей профессии.
  • Анатомия компьютера. Ученики Компьютерной Академии ШАГ точно знают, из чего состоит компьютер, какие части отвечают за видео, звук и картинку, а также знакомятся с самыми популярными операционными системами.

Все занятия проходят в специально оборудованных аудиториях, конференц-залах и дизайн-студиях. Опытные тренеры и преподаватели превращают обучение в игру и помогают сделать компьютерные технологии любимым хобби вашего ребенка.

С Компьютерной Академией ШАГ летние каникулы станут незабываемыми для вашего ребенка!

 

Компьютерная Академия ШАГ
Тула, ул. Епифанская, 54, 2-й этаж
8 (4872) 71-11-17, 8 (915) 68−11−648
 

Летние курсы для младших школьников в детском центре «Эрудит»

Для школьников каникулы — это три месяца заслуженного отдыха. Но потом ребенку бывает сложно вернуться в учебные будни. Чтобы подготовить малыша к учебе, детский центр «Эрудит» объявляет набор на курсы младших школьников «Научите учиться».

 


Программа курса направлена на оптимизацию процесса обучения для детей 7−10 лет. Преподаватели определят особенности актуального уровня развития ребенка, установят причину трудностей обучения и сделают прогноз развития.

Занятия направлены на развитие произвольности познавательной сферы, восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения, предпосылок овладения учебной деятельностью и коррекцию нарушений развития познавательной сферы. Курс также включает в себя обязательный диагностический и коррекционно-развивающий блоки.

Курсы помогут младшим школьникам постепенно вернуться в учебу: вспомнить буквы, цифры, читать книги.

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 60 минут. Так что курс не отнимет у школьников много времени и не украдет последний месяц каникул.

Группы начинают работать от четырех человек. Приятный бонус в виде скидки ждет всех, кто приведет с собой одноклассников.

 

вчера, в 15:43 0
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