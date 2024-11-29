Наш земляк Вячеслав Невинный: Мясново, футбол, театр и витамин Т

30 ноября исполняется 90 лет со дня рождения актера Вячеслава Невинного. Не много на земле людей, упоминание о которых вызывает добрую улыбку. Невинный – именно такой: обаятельный, лучезарный. Наш земляк, из Тулы.

Театральный сарайчик

Знаменитый актер Вячеслав Невинный — коренной туляк. Он появился на свет 30 ноября 1934 года в центральном роддоме на улице Революции. Отец Михаил Яковлевич был главным механиком Тульского оружейного завода, мама Лидия Федоровна — секретарем-машинисткой в Тульском отделении железной дороги.

Досужие краеведы, правда, раскопали, что Невинный — фамилия не тульская и, скорее всего, дед актера переехал когда-то в Тулу из Старого Оскола нынешней Белгородской области. Как бы то ни было, к моменту рождения Славы Невинные уже были представителями тульской фамилии, ее носители оказались известны в самых различных сферах общественной жизни.



Фото ТИАМ

Друг детства Игорь Москалев вспоминал, как они вместе с Вячеславом Невинным во время его приезда в Тулу в 1990 году пытались найти на Всехсвятском кладбище могилы родителей. По всей видимости, не нашли, эти захоронения долгое время считались утраченными. Только весной 2023 года в ходе осмотра Всехсвятского кладбища могила родителей народного артиста СССР Вячеслава Михайловича Невинного была обнаружена.

— Просто к этому времени могильная плита — обычная, из мраморной крошки, упала плашмя, лицевой стороной вниз. Имена оказались скрыты, — рассказывает научный сотрудник Тульского историко-архитектурного музея Ирина Ковшарь.



Благоустройство захоронения родителей Невинного на Всехсвятском кладбще учениками ЦО № 4. Фото: ТИАМ

О том, что захоронение обнаружено, стало известно в ЦО

№ 4 в Мяснове, где когда-то учился Слава Невинный. По просьбе сотрудников музея Тульского некрополя руководство и учащиеся откликнулись на просьбу провести уборку. Участок был расчищен от образовавшегося сверху завала сухих ветвей и листвы, сам памятник поднят и закреплен.

Игорь Москалев и Вячеслав Невинный познакомились в 1945 году. Москалева только что привезли из эвакуации. Поскольку, как рассказывают, родители были репрессированы, Игоря воспитывала соседка по двору. Дома у них тоже были рядом. У Невинных — № 102, у Москалева —

№ 100 (Одоевское шоссе, - прим. ред.). А в доме № 108 располагался знаменитый «театральный сарай» — место первого сценического опыта будущих известных театральных деятелей Тулы, где они испробовали воздействие, как это называл сам Невинный, витамина Т — таланта.



Вячеслав Невинный с тульским самоваром. «Гостья из будущего»

Невинный и Москалев были самыми мелкими в этом дворовом театре, они чаще продавали билеты в кассе. В билетах все было по-взрослому: указаны и ряд, и место, хотя многие зрители приходили на спектакли со своими табуретками. Зато, как рассказывал Игорь Михайлович, они сами писали инсценировки по любимым книгам, выходили на сцену. Участвовали в спектаклях и ребята постарше. Некоторые и совсем почти взрослые — местная дворовая шпана.



В спектакле «Кот в сапогах». Сверху вниз: Анатолий Иванович Дмитриев, Игорь Москалев, Слава Невинный. Фото из архива И. Москалева.

Поскольку витамин Т продолжал свое воздействие, они пошли записываться в театральную студию при ДК оружейников, которую вел знаменитый в Туле Анатолий Дмитриев. В 1941 году им была создана при Дворце пионеров концертная бригада «Красные орлята». Юным артистам было по 12-13 лет, и они ездили с выступлениями по госпиталям и воинским частям. Все участники бригады и их руководитель были награждены за свой вклад в Победу медалями «За оборону Москвы».

— Наш учитель постоянно напоминал на каждом занятии, что служить искусству надо от чистого сердца, с любовью и знанием, отдавая всего себя. На каждой репетиции требовал, чтобы мы ничего не делали вполсилы и вполнакала, — вспоминал позже Вячеслав Невинный.

Летом 1980 г. в Останкино прошел творческий вечер уже знаменитого артиста Невинного. В зале сидели многие его звездные коллеги. Трансляция — на всю страну. А Вячеслав Михайлович вновь с благодарностью вспомнил своего первого учителя.

— Он широко открыл мне дверь в большое искусство, вооружил меня и сотни таких, как я, знаниями и мастерством артиста, любовью к театру, определил нашу судьбу.



1928 или 1929 г. Тульская команда «Строитель» только что обыграла одноклубников из Москвы. Крайний слева — дядя актера Александр Невинный

Первые роли, которые дали мальчикам, — богатыри из сказки Пушкина. Потом репертуар все усложнялся. Не только «Кот в сапогах», но и «Сказка о правде» по пьесе Маргариты Алигер о Зое Космодемьянской. Невинный сыграл и Олега Кошевого в инсценировке романа Фадеева «Молодая гвардия».

Теперь болею за «Спартак»

Была у друзей еще одна большая страсть — футбол. Да, соб­ственно, эта страсть была тогда у всех. До глубокой темноты они гоняли мяч на школьной площадке, а их болельщиками были раненые, которые наблюдали за футбольными баталиями из окон госпиталя. Дружно кричали «Гол!», когда кто-то посылал мяч в ворота, переживали, как идет игра. Послевоенный дворовый футбол — это вообще отдельная тема. Играли в то время мячом, сделанным из старого чулка, набитого тряпками. А где настоящий-то взять?.. Когда Вячеслав Невинный активно стал сниматься в кино, одной из первых его работ стал фильм «Третий тайм», где он очень убедительно сыграл футболиста.

Ходили они и на матчи тульского «Зенита» на одноименном стадионе в кремле.

У Славы Невинного вообще была спортивная семья. Дядя Женя был тренером по футболу, дядя Саша — по легкой атлетике. Евгений Невинный вообще был известным футболистом, в 20-е годы играл за команду совработников «Проф­интерн», становился чемпионом Тулы. На многих старых фото они часто встречаются: Евгений и Александр Невинные — братья отца, получается.



Команда «Профинтерн» Тула. 1924-25 гг. Е. Невинный — предпоследний.

А еще комментатор Вадим Синявский, рассказывая по радио о знаменитом турне московского «Динамо» по Англии осенью 1945 года, влюбил в эту команду. Оба мальчика стали болельщиками московского «Динамо». Экономили на школьных завтраках, откладывали деньги и ездили в Москву поболеть за «Динамо».

Дорога была очень непростая по тем временам — как правило, на перекладных. Сначала до Серпухова, потом с пересадкой до Москвы, спали на вокзале на подоконниках. Да еще поезд того времени двигался за счет кочегарки, на угле. Игорь Москалев вспоминал, что после одного путешествия до Серпухова ладони из-за копоти на поручнях становились черного цвета, да и лица тоже иногда были черными от сажи. Просто никто на это не обращал внимания — дело житейское.

А потом, вспоминал Игорь Москалев, как-то в начале шестидесятых встретил Славу и начал восторгаться очередными подвигами динамовцев.

— Он глазки потупил и говорит: «Я теперь болею за „Спартак“. Оказывается, МХАТ, куда он поступил на службу, был спартаковской вотчиной, и за другую команду, если хочешь работать в театре, там просто нельзя было болеть. Поклонниками „Спартака“ были все легендарные старики — Яншин, Грибов, Ливанов, молодой тогда еще Николай Озеров. Но Слава боялся меня огорчить, поэтому долго не признавался в этом.

На улице Счастливой

Вячеслав Михайлович очень любил свой город, но часто приезжать в Тулу уже не получалось. Он говорил, что «любовь — это память. Я и задачу искусства вижу в том, чтобы воспитывать людей, богатых памятью, а не Иванов, не помнящих родства».

Удивлялся, как можно забыть Тульский кремль. «Простой человек ничего забывать не должен, художник права не имеет. Правда, я не люблю слово „художник“ — громковато». При этом вспомним, что Тульский кремль его детства был совсем не похож на нынешний, после реставрации.

Во время редких визитов в Тулу всегда заходил во Дворец пионеров или в ТЮЗ. Театр юного зрителя вообще сыграл особую роль в его судьбе. После того как с первого раза не удалось поступить в театральный, Невинный вернулся в Тулу и год работал в ТЮЗе. Первую роль он сыграл в спектакле «На улице Счастливой» по пьесе Юрия Принцева о первых комсомольцах. Есть знаменитая экранизация этой пьесы — фильм «Они были первыми» режиссера Юрия Егорова.

«Это настоящий театр», — говорил о тульском ТЮЗе Вячеслав Михайлович.

— У Славы была потрясающая память, — вспоминал Игорь Москалев. — Спустя десятилетия он с легкостью на протяжении получаса мог рассказывать в мельчайших деталях про годы работы в ТЮЗе, в точности называть имена всех людей, с которыми его свела судьба.

Вспоминал также, что летом 1959 года Невинный был принят в труппу МХАТа и приехал в Тулу к родителям. Пришел в гости к Москалеву, а тот только что поставил в драматической студии при драмтеатре спектакль «Шестеро любимых» А. Арбузова, и на следующий день собирался играть его в тюрьме.

— Слава обрадовался, — вспоминал Игорь Михайлович. — «Хочу посмотреть твой спектакль, да и интересно пообщаться с заключенными».

Общался очень легко, рассказывал им анекдоты с картинками, необыкновенно выразительно выявляя персонажей речью и жестом. Тогда я подумал, что он станет очень хорошим актером.

Его первой ролью в кино был молодой работник милиции Сергей Зайцев в фильме 1960 года «Испытательный срок», в котором партнерами Невинного стали Олег Ефремов и Олег Табаков. А вообще, фильмов с его участием, которые по сию пору остаются любимыми вот уже несколькими поколениями зрителей, предостаточно. Это «Не может быть!» (братец Горбушкиной), «Гараж» (Карпухин), «Старый Новый год» (Петр Себейкин), «За спичками» (Юсси Ватанен), «Мертвые души» (Собакевич), «Гостья из будущего» (Весельчак У) и многие другие.

Особая любовь у Невинного была к Гоголю. Он играл Хлестакова в студии Дмитриева, читал его монолог на вступительных экзаменах, потом играл во МХАТе, а через много лет уже сам восстанавливал спектакль «Ревизор» на этой сцене. В 1990 году, когда отмечался юбилей Дмитриева, вновь читал в

ТЮЗе отрывок из «Ревизора».

— Вы знаете, что такое играть Хлестакова? — рассказывал он. — Это каждый раз просыпаться утром и знать, что вечером надо спускаться в шахту и нарубить восемь тонн угля. Я не преувеличиваю — такая роль. Три действия — с меня три рубашки вон. Но ведь это Хлестаков! После спектакля получаешь редкостное удовлетворение, если сопротивление материала преодолено и барьер взят.

По его словам, все роли любимы до тех пор, пока спектакль живой. «Когда он умирает, начинаешь охладевать и к роли».

В 1994 году, практически сразу после шестидесятилетия актера, МХАТ приехал на короткие гастроли в Тулу. Спектакли проходили на сцене областной филармонии, и это тоже было символично. Во времена Невинного именно здесь работал областной драматический театр. Любимого актера в городе встречали невероятно радушно. В спектакле «Блаженный остров» предстала целая династия. Старший Невинный играл главного героя — обывателя Гуску. Его жену Секлетию Семеновну — супруга Нина Гуляева, с которой они благополучно прожили всю жизнь. Одного из женихов сыграл Вячеслав Невинный-младший. Теперь он уже заслуженный артист России, играет в театре, снялся более чем в двадцати фильмах.

В 2005 году с Вячеславом Михайловичем случилась беда, он долго и тяжело болел. Судьба отмерила ему неполных 75 лет. Скончался 31 мая 2009 года на 75-м году жизни в своей московской квартире на Тверской улице от осложнений сахарного диабета. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.