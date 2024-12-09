Мужские игры на свежем воздухе: как в Туле начинался канадский хоккей

Сезон 1949/50. Команда тульского «Динамо» в Саратове перед матчем зонального турнира РСФСР с местной «Наукой»

Объявленные хоккейные матчи на открытом воздухе на главном стадионе Тулы, конечно же, не первые в истории. Было уже подобное, и не раз. Собственно, в канадский хоккей в стране и играли на улице, больше было просто негде.

Бешеные скорости нового времени

Если с зарождением футбола в Туле могут быть разные версии, то с хоккеем всё относительно просто. Первый официальный матч тульская команда, которая называлась «Динамо», провела 25 января 1948 года. Именно эту дату и можно считать днем рождения хоккея с шайбой, который тогда еще назывался канадским, в Туле. Был он тогда абсолютной новинкой. В газете «Коммунар» старательно описывали её правила.

«Канадский хоккей — молодая игра в Советском Союзе. Она была введена с зимы 1947 года, а команды, участвующие в розыгрыше первенства РСФСР, играют в ней первый год. Канадский во многом отличается от русского. Вместо мяча здесь шайба, небольшой резиновый диск. Плотные бортики, опоясывающие площадку для игры, дают возможность проводить ряд комбинаций, рассчитанных на отскок шайбы от них к нападающему. Канадский хоккей не признает строгого распределения функций защиты и нападения. Здесь все игроки в одно и то же время и нападающие, и защитники.

Игра требует виртуозного владения коньками и клюшкой, быстроты передвижения. Это видно каждому, кто наблюдает маленькое ледяное поле, по которому с бешеной скоростью, не имея ни секунды передышки, носятся десять игроков, стараясь провести шайбу в ворота противника».

С русским хоккеем, то есть хоккеем с мячом, размахом напоминающим футбол, Тула была знакома уже более двадцати лет. В духе того, а также и нынешнего времени пытались даже организовывать и женские команды. Играли хоккеисты в шароварах, а ворота, если судить по фотографиям, были непритязательно сколочены из досок.



Очень интересное фото. 1950 год. Будущие тульские «Лужники» — вдали видна входная арка. Но команда по хоккею с мячом.

Зато со льдом был полный порядок. На большом катке стадиона «Зенит» лёд был отменного качества. Не зря здесь проводились матчевые международные встречи конькобежцев, чемпионат СССР по фигурному катанию, товарищеская встреча фигуристов СССР и Чехословакии. Готовых стадионов после войны в стране было немного, и тульский «Зенит» оказался одним из лучших. Именно поэтому в январе 1948 года получил право проведения зонального первенства РСФСР по канадскому хоккею. В Туле встречались команды, входившие в первую зону, — из Подольска, Воронежа и две местных, «Зенит» и «Динамо». Причем «Зенит» заменил в этом турнире какую-то из неприехавших команд. Ворота для турнира туляки сделали сами, а за остальным инвентарем ездили в Москву. Понятно, что и хоккеистов набирали и обучали в пожарном порядке.

Что такое команда «Динамо» образца 1948 года? Конечно, основу ее составляли фронтовики, совершенно железные люди.

Вот, например, динамовец-шахматист Михаил Сидоров, сотрудник 3-го отделения милиции. Шел домой с дежурства, услышал, что на улице Галкина пожар. Весь дом уже полыхал пламенем. Разбил окно и запрыгнул внутрь. В одной из комнат нашел плачущего ребенка и обожжённую мать. Шинель на нем самом уже горела, он получил множественные ожоги тела, но обоих из огня вывел. Был награжден боевой медалью «За отвагу».

О членах хоккейной команды сведений немного. Но точно известно, что хоккеисты «Динамо» Михаил Летаев и Николай Ларьков вернулись с фронта, имея боевые награды. Незаменимым игроком той команды был Леонид Третьяков. На льду он находился практически бессменно. Как и многие спортсмены того времени, летом играл в футбол. Пять лет был основным вратарем тульской сборной.

В дни обороны Тулы Леонид Александрович собирал разведданные о передвижениях врага. Вспоминал, как однажды вел наблюдение за передвижением немецкой техники по шоссе.

«Вдруг встретились с подростком, местным жителем. Его звали Сережа. Он согласился помочь разведчикам.

Потом узнали — у мальчика на фронте погиб отец, и он был отчаянно смел, хотел отомстить».

Вскоре они встретились в условленном месте. Сережа был с мешком, в котором лежали кочаны капусты — для отвода глаз. Потом снял с ноги отцовский сапог и подал кусок материи, на которой было нарисовано расположение немецких орудий.

Третьяков — лидер тульского «Динамо». Летом играл в футбол, зимой — в хоккей с мячом и в канадский хоккей.

В 1947 году в Туле был создан областной совет «Динамо», и Третьякова избрали его ответственным секретарем, фактически руководителем.

Своя площадка не очень помогла хозяевам. Первое место на турнире заняла команда Воронежа, набравшая 5 очков. За победу тогда давали два очка, за ничью — одно. На втором месте с тремя очками была команда Подольска, третье и четвертое поделили тульские «Динамо» и «Зенит». Они набрали по два очка, сыграв между собой вничью 1:1 и добыв еще по одной ничьей с приезжими командами. Кстати, именно команда из тульской группы стала в итоге первым чемпионом РСФСР по хоккею — воронежское «Динамо».

Правда, большой популярности хоккею этот турнир не принес. Не хватало инвентаря, не хватало хоккейных коробок. И прежде всего не было энтузиастов. Канадский хоккей больше был популярен в тех районах, которые в пятидесятые годы отошли в Тульскую область из Московской.

Никому не нужные

В 1967 году тульский «Зенит» наконец-то стартовал во всесоюзных соревнованиях по классу «Б». Количество участников турнира класса «Б» в тот год увеличилось с 48 до 66, и туляков включили в западную зону союзных республик, где играли команды из Белоруссии, Украины, Эстонии, Латвии. Просто международный уровень!

Названия команд-соперниц — целый пир для современных острословов. «Вагоностроитель» из Риги, «Электрон» из Подмосковья, «Фрунзенец» из города Сумы, «Экскаватор» из Таллина, город Энгельс представляла команда с гордым именем «Труд».



Тульская команда ДСО «Труд», 1963 г.

Собирали команду наспех, поскольку новость о включении в чемпионат СССР пришла неожиданно. Старшим (определения «главный» тогда еще не существовало) тренером назначили судью всесоюзной категории Юрия Александровича Костромина.

«Выступать нам в классе „Б“ будет нелегко, потому что ребята не обрели еще желаемую спортивную форму. Это объясняется тем, что тренировочные сборы команды оказались очень короткими. На льду мы провели несколько дней», — пророчески заявил старший тренер перед самым стартом.

На комплектование состава ушла значительная часть предсезонных учебно-тренировочных сборов, которые проходили на закрытом катке «Кристалл» московского стадиона имени Ленина. А вот на то, чтобы сыграться, отработать комбинации, времени уже не оставалось. Команда фактически играла с листа.

Пополнялся «Зенит» приезжими игроками из Москвы и Перми, но были и местные. Наиболее известным хоккеистом того состава был приглашенный из Ефремова нападающий Евгений Вепринцев. Впоследствии он стал тренером тульского «Металла», председателем областной федерации хоккея, потом директором футбольной школы «Арсенала». Легендарная для тульского спорта личность.



Играет хоккейное «Динамо». Бортиков у площадки практически нет. Зрители стоят на расстоянии вытянутой руки.

Домашние матчи «Зенит» проводил на стадионе «Тульские Лужники», нынешнем «Арсенале». Это был именно тот антураж, с которым проходят показательные игры сейчас. Хоккейную площадку устанавливали перед западной трибуной. Лавочки расчищали от снега, но сидя никто за хоккеем и не следил. Грелись на трибунах как могли. Билеты были без мест, так что зрители заполняли центральные сектора трибуны. В шестидесятые годы болельщики вообще достаточно активно ходили зимой на стадион. Ведь кроме хоккея был еще и футбол на снегу. Для проведения предсезонных контрольных матчей в гости к «Металлургу» приезжали многие команды Высшей лиги. За игрой, например, 14 февраля 1965 года с московским «Спартаком» наблюдали 13 000 зрителей! Температура в Туле, правда, была в тот день около нуля.

Результатами тульский «Зенит» особо не радовал. В турнирной таблице по итогам сезона он сумел опередить только «Фрунзенец» из города Сумы. Туляки набрали 11 очков — 4 победы, 3 ничьих и 21 поражение. «Фрунзенец» же накопил только 5, но при этом умудрился обыграть вторую команду турнира — «Химик» из Днепродзержинска. Зато тулякам проиграл с техническим результатом — просто не успел на игру, и хоккеистам из Сум было засчитано поражение.



Команда тульского «Зенита», дебютант чемпионата СССР по классу «Б». 1967 г. Фото из газеты «Коммунар».

В следующем сезоне тульская команда сменила шефов и стала именоваться «Штампом». Однако на результаты это кардинально не повлияло. Тем более что подготовку в родных стенах проводили в экстремальных условиях. Первые тренировки вообще устроили на льду реки Тулицы. Никакой другой подходящей площадки в городе просто не нашлось. В следующем сезоне беспризорную команду «Штамп» вообще не допустили к участию в чемпионате страны. Решением Федерации хоккея СССР она была исключена из числа участников розыгрыша первенства страны среди мастеров класса «Б». «Никому до нее не было дела», — горько констатировали в газетах.

Более чем на десятилетие Тула лишилась места в турнирах команд мастеров.

Стенка на стенку

Зато хоккей на свежем воздухе в рамках областного чемпионата был куда задорнее. Несмотря на мороз, игры во всех районах области проходили при большом скоплении зрителей. Происходящие буквально на расстоянии вытянутой руки хоккейные баталии заводили болельщиков настолько, что они не стеснялись в выражениях в адрес хоккеистов.

В Узловой, Ясногорске, Ефремове, случалось, отвешивали игрокам соперника подзатыльники. Отвечать было чревато — «в чужой монастырь со своим уставом не суйся».

В сезоне 1973/74 годов в областном чемпионате появился возмутитель спокойствия. В предыдущем сезоне ефремовский «Химик» едва не вылетел из первой группы. Теперь же со старта оказался в числе лидеров. На своей площадке ефремовцы обыграли даже действующего чемпиона — тульский «Штамп».

Но самым звонким противостоянием оказалась битва с хоккеистами НТМЗ командой «Металл». В Ефремове «химики» бились с «металлистами» всеми дозволенными и недозволенными методами и сумели добиться победы.

Туляки затаили обиду. Ответный поединок проходил на следующий день на стадионе «Металлург». По мнению гостей, судья матча закрывал глаза на все нарушения хозяев, которые делали что хотели. Но виновными всякий раз были игроки «Химика», которые минимум треть матча провели на скамейке запасных.



Впервые в СССР придумана передвижная установка искусственного льда, которую делали многие тульские предприятия. Впервые придумали наносить рисунки на лед. Впервые в мире в хоккей научились играть медведи.

Играющему тренеру «Металла» Владимиру Алехину пришлось даже через месяц после случившегося оправдываться в газете:

«В Ефремове хоккеисты „Химика“, особенно защитник Панин, оскорбляли словесно, били в открытую. Зрители кричали на нас, пинали ногами, когда мы были близко к борту, бросали комья снега. Я со своими хоккеистами провел после игры беседу, говорил о недопустимости ответной грубости. Должен сказать, что матч в Туле прошел в основном корректно. Были, конечно, отдельные моменты обоюдной грубости, но в целом встреча на льду протекала нормально, Я повторяю: на льду».

В общем, палка всегда о двух концах. То, что для одних корректно, для других — грязный хоккей.

После игры взрослых команд хоккеисты «Металла» пошли домой, а игроки «Химика» собрались в автобусе и ждали, пока закончат игру юноши. В это время к открытой двери автобуса подошли двое пьяных болельщиков и что-то сказали обидное. Ефремовцам это не понравилось, и они попытались вытолкать непрошенных гостей. За них вступились другие болельщики. Пошла драка стенка на стенку.

В следующем чемпионате главными обидчиками ефремовского «Химика» стали их одноклубники из Алексина. Судьба чемпионства определялась в ответной игре на берегах Оки. При счете 3:0 в пользу алексинцев вновь пошла обоюдная грубость. В конце концов один из игроков гостей вмазал от обиды по лицу судье. Болельщики возмутились и тут же полезли через бортик разбираться с наглецами. Понятно, что они победили за явным преимуществом, но матч так и остался неоконченным.

На заседании областного спорткомитета зачинщиков Панина и Торопчина отлучили от хоккея на два года. Причем Панин, как мы помним, отличился и в играх с «Металлом», а в 1971-м по той же причине его уже дисквалифицировали на некоторое время. В общем, он по праву может считаться первым тафгаем тульского хоккея.

Старшему инструктору облспорткомитета Липихину влепили выговор с

занесением «за безответственное отношение к своим служебным обязанностям, выразившееся в неудовлетворительной организации по проведению чемпионата области по хоккею с шайбой».

Георгий Иванович и сам еще недавно играл в хоккей, а вообще многим поколениям болельщиков был известен потом как один из самых известных тульских футбольных судей.

Несостоявшийся матч решено было переиграть в Международный женский день 8 марта, но женщины в тот год подвели: нагрянула оттепель, и в хоккей играть стало невозможно. В итоге золотой, по сути, матч провели только поздней осенью в Туле. Новый сезон начался с определения имени чемпиона предыдущего чемпионата. Это звание выиграли «химики» из Ефремова.