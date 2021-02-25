Тульский Пряник и сборная СССР: продолжение истории

Николай Шалунов. Фото из архива автора. Последняя игра Василия Данилова за сборную СССР была в Ленинграде.

После выхода первой части статьи о бронзовом призере чемпионата мира 1966 года, нашем земляке Василии Данилове, для многих любителей футбола Тульской области стало приятным открытием, что есть в истории нашего футбола игрок с отчеством Савельевич по титулам поглавнее самого Виктора Онопко! Но как это часто бывает в России со многими известными футболистами, достигнув своей вершины в спорте, они вдруг по разным обстоятельствам теряют везение, и в их судьбе наступает полоса неудач.

Только единицам после таких несчастливых событий удается не опустить руки и вернуться к нормальной жизни за счет сильного характера и помощи и поддержке любящей, верной женщины.

Шаровары в обмен на виски

Как вспоминал Василий Данилов, после окончания чемпионата мира он подарил бармену в Лондоне шаровары, и тот был несказанно рад такому национальному подарку из России. В ответ счастливый англичанин презентовал советскому футболисту бутылку отличного виски. Данилов во время турнира жил в одном номере с другим защитником сборной Муртазом Хурцилавой. В одном из своих интервью корреспондентам «Спорт-Экспресса» наш ветеран рассказывал: «Сидим с Афониным и Хурцилавой, пьем тайком виски. Вспоминаем, как смотрели на итальянцев, – те чуть ли не посреди тренировки к вину прикладывались».

На приеме у королевы Англии

По воспоминаниям Данилова, после окончания мирового первенства призеров турнира пригласили в Букингемский дворец, где их принимала королева Англии Елизавета II. Дошла очередь и до сборной СССР. Перед воротами дворца стояли два охранника, облаченные в красивые мундиры королевской гвардии, с орденами на груди, в огромных мохнатых шапках. После Льва Яшина в нашей делегации шел 23-летний Муртаз Хурцилава. Стражники чинно и с достоинством поклонились молодому футболисту. Вероятно, такой ритуал. И растерявшийся Муртаз вдруг сам низко пригнулся. Вся команда покатилась от хохота. «Что смеетесь, – сказал с грузинским акцентом Хурцилава. – Откуда я знаю, что делать, когда тебе генералы кланяются?»

На банкете все суперзвезды мирового футбола – Чарльтон, Эйсебио, Беккенбауэр и другие – оказались простыми, приветливыми ребятами. С помощью жестов они нашли общий язык с нашими игроками. В 2015 году Василий Данилов рассказывал: «Сейчас смотрю на фотографии – я в сборной на чемпионате мира. Не верю, что там был! С такими людьми играл!»

Позже советские футболисты узнали, что факту награждения сборной СССР бронзовыми медалями на чемпионате мира они обязаны руководителю советского футбола Валентину Гранаткину, в то время занимавшему еще и пост первого вице-президента ФИФА.

Тогда чемпионами мира стала команда Англии, серебро было у сборной ФРГ, бронза – у Португалии. Сборная СССР заняла четвертое место, но бронзовые медали тоже получила!

Кстати, Валентин Александрович являлся единственным руководителем футбола за всю его отечественную историю по наши дни, который имел звание «Заслуженный мастер спорта» по футболу и хоккею с мячом. Был чемпионом СССР по футболу в составе сборной Москвы в 1932 году и по хоккею с мячом в 1933 году. Спустя три года играл в воротах за московский «Локомотив» на чемпионате СССР уже среди клубных команд.

На Родине бронзовых призеров, по воспоминаниям нашего земляка, встретили буднично. Всех футболистов высадили из самолета в Москве, раздали билеты. Данилову – до Ленинграда, вот и все почести от чиновников героям чемпионата мира. Василию даже звание заслуженного мастера спорта дали не сразу, а только спустя 31 год! В 1997 году ленинградский комментатор Геннадий Орлов, который когда-то играл в одной команде с Даниловым, обратился с просьбой к вице-президенту РФС Никите Симоняну устранить эту вопиющую несправедливость. И только тогда награда нашла своего героя.

Лучший правый защитник СССР

В 1965-1966 годах Василий Данилов впервые занял первое место в своем амплуа в списке 33 лучших футболистов СССР. После чемпионата мира сам Лев Яшин звал Данилова в московское «Динамо». Тренеры киевского и тбилисского «Динамо» тоже зазывали его в свои команды. Представители ЦСКА решили действовать силой и в случае отказа призвать нашего земляка в ряды Советской армии. Однажды тренер армейцев Валентин Николаев пришел на тренировку сборной и с порога заявил: «Или у нас играешь, или закончишь с футболом совсем. Призовем в армию и сошлем в такой дальний гарнизон в Якутии, куда Макар телят не гонял». В то время это была серьезная угроза. Здесь помог администратор «Зенита» Юдковский, у которого были хорошие связи. Михаил Соломонович выправил документы у медицинских работников о том, что Данилов к строевой службе не годен из-за травм.

После этого Василий вместе с одноклубником Валентином Аксеновым пошел получать зарплату на ЛОМО (предприятие, которое делало фотоаппараты и другую оптику. – Прим. авт.). Аксенов первым получил деньги и вышел во двор, а там уже ожидал воинский патруль. Пригласили его сесть в машину и увезли в неизвестном направлении. В футбол Валентин больше не играл. Данилову вновь сказочно повезло, что не вышел первым во двор.

Первые в Европе

В 1967 году журнал «Франс Футбол» признал сборную СССР лучшей в Европе. Сегодня это кажется невероятным – наши футболисты оказались впереди Испании, Англии, Италии, Германии и других грандов. А Игорь Численко был признан лучшим бомбардиром года на континенте среди игроков национальных сборных с десятью мячами.

По воспоминаниям нашего земляка, сезон главная команда страны начала под руковод-ством нового тренера Михаила Якушина. Сборы проходили в Югославии и Италии. Наши футболисты встречались с клубами этих стран – «Хайдуком», «Ромой», «Фиорентиной». Якушин готовил сборную к чемпионату Европы 1968 года в Италии. Первый серьезный экзамен состоялся в мае 1967 года в Шотландии на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. И этот экзамен наши ребята сдали на отлично, обыграв со счетом 2:0 своих соперников. Как писал журналист Джон Маккензи из столицы Шотландии: «11 стройных, сильных, с ясной целью парней из сборной СССР решительно низвели Шотландию до ее истинного места в мировом футболе, одержав простую и ясную победу!»

Следующий матч состоялся в Ленинграде на стадионе им. Кирова в присутствии 100 тысяч зрителей. Ажиотаж был жуткий! Билеты были раскуплены за месяц до начала этой игры. Проблема лишнего билетика стояла очень остро. Тем более что в этом матче играл единственный представитель «Зенита» в сборной – защитник Василий Данилов, которого тогда весь город был готов носить на руках. Из воспоминаний легендарного футболиста: «Мексиканцы, конечно, были техничной командой. У них выделялся своей очень надежной игрой в обороне защитник Густаво Пенья». Первый тайм закончился нулевой ничьей. А во втором стала сказываться лучшая физическая подготовка игроков сборной СССР. За 20 минут до финального свистка 100-тысячный стадион взревел от восторга, когда Численко с подачи Стрельцова открыл счет, а за несколько минут до финального свистка арбитра с подачи Эдуарда уже забивает Анатолий Бышовец. Вновь убедительная победа наших футболистов. В этой игре Данилов получил травму мениска, которая мучила его все последующие годы. Из-за этого он так рано закончил свои блестящие выступления за главную команду страны.

Данилов отыграл в сборной СССР два года, провел в ее составе 23 матча.

Уход из «Зенита»

В 1967 году команда Василия Данилова заняла на чемпионате СССР в Высшей лиге последнее, 19-е место. «Зенит» от вылета из большого футбола в первую лигу спасло то обстоятельство, что в этом году вся страна праздновала 60-летие Октябрьской социалистической революции, которая началась с выстрела «Авроры» в Санкт-Петербурге в 1917 году. И неудобно было команду из города – колыбели революции и его жителей лишать удовольствия наблюдать матчи Высшей лиги советского футбола.

Партийное руководство страны распорядилось оставить «Зенит» в Высшей лиге вопреки спортивному принципу.

В команде началась тренерская чехарда. Вначале ею руководил бывший судья Алов, человек вообще далекий от тренировочного процесса, но умевший пустить пыль в глаза местному партийному руководству, которое в футболе разбиралось очень слабо. Затем – тренер Артем Фальян, который до этого скитался по низшим лигам нашего футбола и для которого не существовало авторитетов в футболе, кроме него самого. Это был не тренер, а футбольный делец. Вместе с администратором «Зенита» Фальян, приезжая с командой в южные республики, к любвеобильным местным игрокам накануне матча отправлял девочек с вином и закуской. Судьи тоже внакладе не оставались. По такому же сценарию проходили встречи и в Ленинграде. Все эти маленькие хитрости приносили очки в копилку команды, но при таком раскладе невозможно было рассчитывать на место даже в десятке лучших команд первенства СССР.

Футбол в Ленинграде не прогрессировал, а постепенно умирал. На тренировках Фальян по имени почти никого не называл. Обращение к игроку было: «Эй ты, поди сюда!» Упражнения давал абсурдные. По воспоминаниям Данилова, надо было пролезть, как собачка, под заборной решеткой и совершить рывок.Игроки терпели этого самодура, так как от него зависела зарплата. Но однажды Данилов предложил наставнику: «Вы сначала сами пролезьте, покажите, как надо, а уж мы следом…» Фальян в крик. И тут наш земляк выложил всё, что думает об этом человеке.

Некоторое время спустя Данилов ушел из «Зенита» в московский «Локомотив», затем в новгородский «Электрон» играющим тренером. А Фальяна через два года уволили, поняв наконец-то, что представляет собой этот горе-тренер.

В 1972 году Василий Савельевич повесил бутсы на гвоздь и стал работать детским тренером. В чемпионатах СССР наш земляк отыграл 175 матчей и забил пять голов. Для защитника 60-х годов прошлого века это очень прилично, потому как тактические схемы в то время в основном исключали участие в атаках защитников. Забивать должны были нападающие и полузащитники. А для игроков обороны были предусмотрены другие функции. Это уже в середине 1970-х годов «тотальный» футбол стал проникать и в наш чемпионат, который предусматривал участие в атаке в том числе и игроков обороны.

Судьба-злодейка

Еще работая тренером в Новгороде, Данилов развелся с первой женой, которая стала ему изменять. Путем различных интриг после развода она выселила своего бывшего мужа из просторной квартиры, которую Василию дал «Зенит», оговорив его, что он якобы избивал ее. Подруги жены на суде подтвердили этот факт. В то время советский закон был на стороне матери-одиночки, и Данилова выселили в комнату в коммунальной квартире.

Но беда не приходит одна. В 1979 году, работая грузчиком в трансагентстве, Василий Савельевич простудился, отпросился с работы и пошел домой. К сожалению, ключи от квартиры забыл на работе. Зашел к соседу, прилег на диван отдохнуть, а тут милиция с обыском нагрянула. Нашли краденые вещи и всю компанию без разбора – в следственный изолятор. Один из подельников соседа пошел на сотрудничество со следствием и оговорил Данилова, чтобы срок меньше дали. Приговор суда как обухом по голове – три года лишения свободы!

В питерских «Крестах»

Половину срока наш земляк отсидел в знаменитой на весь Союз своей недоброй славой тюрьме. «Выйти некуда. Грязища, тараканы, параша. Ужас!» – так вспоминал бывший футболист сборной СССР о днях, проведенных в «Крестах», где и произошла его встреча с криминальными авторитетами. Когда Василий вошел ним в камеру, ему предложили выпить коньяку. Данилов вежливо отказался. Поговорили и отпустили с миром. После этой судьбоносной для нашего земляка встречи сокамерники стали относиться к нему с уважением. С тем парнем, кто его сдал, быстро разобрались. Стукач оказался. Вторую половину срока досиживал в лагере, а потом в колонии-поселении.

Помощь главы Газпрома Миллера

После освобождения Василию Данилову вновь стало везти в жизни. Он наконец-то встретил хорошую женщину. Новая жена Лида поверила ему и полюбила своего супруга. Вот уже почти 40 лет они вместе.



Знаменитый туляк с кубком чемпионата Европы по футболу.

Сильно омрачало их жизнь пребывание на старости лет в коммунальной квартире.

В 2007 году Василию Савельевичу город согласился оплатить три четверти стоимости однокомнатной квартиры, но где было взять еще 70 тысяч?

Для одиноких пенсионеров сумма просто неподъемная.

И к кому только не обращался звездный игрок ленинградского «Зенита» за помощью, никто ее не оказал. Пять лет он писал письма во все инстанции, и всё тщетно. Семье Даниловых помог счастливый случай. Перед матчем «Зенита» мимо ветеранов проходил глава Газпрома Алексей Миллер. «Ну что, ветераны, какой счет будет?» Лучший полузащитник ленинградского клуба 60-х годов Вячеслав Завидонов ответил:

– Да выиграет «Зенит», а вот ветеран наш с женой-инвалидом в коммуналке 30 лет живет, помочь бы...

Миллер сразу:

– Сколько нужно?

– 70 тысяч

– Долларов?

– Рублей!

И дело в один миг приняло нужный оборот. В 2012 году пенсионеры Даниловы переехали в новую однокомнатную квартиру в Красносельском районе Петербурга.



Василий Данилов на турнире его имени на фабрике «Скороход».

Ежегодно в день рождения нашего земляка на стадионе фабрики «Скороход» проводится футбольный турнир в его честь. Слепки стопы бронзового призера чемпионата мира теперь хранятся в музее «Зенита» на новом стадионе «Зенит Арена».