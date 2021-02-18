Тульский Пряник Василий Данилов играл в самой успешной сборной СССР

Николай Шалунов. Фото из архива автора.

В ряд ли кто-то из наших земляков в составе сборной России в ближайшие десятилетия выйдет в полуфинал чемпионата мира по футболу и станет бронзовым призером этого турнира. А вот воспитаннику новомосковского футбола Василию Данилову в Англии в 1966 году в составе сборной СССР удалось совершить невозможное. В этом году этому историческому рекорду стукнет 55 юбилейных лет.



Футболист новомосковского «Шахтера» Василий Данилов, 1960 год.

Парень из нашей области

Василий Савельевич Данилов родился 13 мая 1941 года в Воронежской области в рабочей семье. Вскоре семья переехала в Сталиногорск (ныне Новомосковск). Судьба берегла его, он не умер во время войны от холода, голода и бомбежек. Подростком записался в футбольную секцию, а затем талантливого парня пригласили играть за юношеский состав команды «Трудовые резервы». В 17 лет его уже взяли в мужскую команду «Шахтер», которая выступала на чемпионате Тульской области. В 1960 г. «Шахтер» переименовали в «Химик». Команду тогда возглавлял тренер Алексей Водягин.



Алексей Водягин.

Да, тот самый Водягин из знаменитой команды лейтенантов московского ЦДКА послевоенного времени. Полузащитник армейцев принадлежал к разряду классных игроков и четыре раза входил в число 33 лучших футболистов. Под №2 в 1947-1949 гг., а под №1 в 1950-1951 г. был признан лучшим левым полузащитником Советского Союза. Вот такой знаменитый игрок тренировал новомосковскую команду.

Жесткий, неуступчивый в единоборствах, обладающий хорошим первым пасом и прекрасно читающий игру Данилов поразил Алексея Алексеевича своей не по годам зрелой игрой. Нашему земляку сказочно повезло с тренером, который быстро разглядел талант молодого защитника и дал ему путевку в большой футбол. Попадись вместо Водягина серый, заурядный наставник, как знать, попал бы Василий в ленинградский «Зенит» в 1961 году.

Первая встреча со Стрельцовым

Она у нашего земляка произошла не на футбольном поле, а в ИТК №5 в Донском. В декабре 1960 года Водягин, Данилов и еще несколько игроков приехали навестить и поддержать самого в то время знаменитого заключенного в СССР. Накануне Нового года привезли в подарок футбольную форму, мяч, продукты. Эдуарду в то время было очень приятно такое человеческое внимание со стороны местных игроков и тренера. Тем более что многие другие футболисты и наставники команд отвернулись от опального Стрельцова после трагедии, случившейся с ним в мае 1958 года, – футболиста обвинили в изнасиловании и дали срок.

В Высшей лиге советского футбола

В 1961 году состоялся переход Василия Данилова из областного футбола в Премьер-лигу советского, в «Зенит»! Совершить такой головокружительный прыжок в спортивной карьере Василию помог его тренер.

Вчера еще за колхоз играл, а сегодня ты выходишь на одно поле вместе с игроками сборной Советского Союза из разных клубов. Вот чудо так чудо!

Данилов блестяще заиграл в довольно посредственной команде, которая была крепким середнячком Высшей лиги советского футбола. В 1962 году Василий впервые попал в список 33 лучших футболистов СССР по опросам представителей средств массовой информации. В следующем году вновь такой же успех. Кстати, в зтом списке в 1963 году он стал единственным представителем своей новой команды!

Вскоре нашего земляка, единственного из игроков «Зенита», пригласили в сборную Советского Союза.

Дуэль с Хамрином

В одном из интервью корреспондентам «Спорт-Экспресса» наш земляк рассказывал о своих первых матчах за сборную страны: «Перед очередным товарищеским матчем сборной сломался защитник Крутиков. Он должен Хамрина держать. Бесков вызывает меня: «Ну что, ленинградец, готов?!» Да нет, отвечаю, я не ленин­градец, я из-под Тулы. «Ладно, поглядим на Тулу. Давай играй!» В том матче звезда мирового уровня, серебряный призер чемпионата мира в Швеции, нападающий этой страны Курт Хамрин попросил замену уже на 7-й минуте игры. Уходя с поля, крутил пальцем у виска и с негодованием смотрел в сторону защитника Данилова. Даже Бесков попрекнул Василия: «Ну, так жестко нельзя, матч-то товарищеский…» На что туляк ответил: «А что, разве я ему травму какую-то нанес? Пусть щитки надевает, когда на поле выходит…» Для нашего земляка это были первые матчи за сборную СССР, поэтому от волнения он малость перестарался.

Хотя игроком Василий был негрубым. Вот как о нем вспоминал в 2011 году его партнер по «бронзовой» сборной СССР 1966 года, защитник ЦСКА Владимир Пономарев: «Вася был жестким защитником, но негрубым. Надежно выполнял свою работу и в «Зените», и в сборной. Хороший, надежный игрок. Делал свое дело без лишних претензий».

В сборной СССР у нашего земляка было прозвище Пряник, с которым он и вошел в историю отечественного футбола как один из лучших защитников «всех времен и народов» нашей страны.

Подарок чилийцев

По воспоминаниям Пономарева, подготовка к чемпионату мира в Англии шла полным ходом. Наша сборная совершала турне по Южной Америке, где играла как с местными клубами, так и со сборными этих стран.

Однажды игроки чилийского клуба «Коло-Коло» после встречи каждому из игроков советской команды подарили бесплатные визитные карточки местного борделя.

Наши футболисты, как и тренеры, были несказанно рады такому щедрому подарку судьбы. Вдали от жен, у черта на куличках, после изнурительных игр надо было расслабиться. Оказывается, в увеселительном заведении по этим карточкам можно было получить еще и бесплатно напитки с закуской.

«Загудели мы там прилично, – рассказывал в 2011 году о днях своей бурной молодости корреспондентам «Советского спорта» Владимир Алексеевич. – К утру возвращаемся в отель, где жили. Наш тренер Морозов и начальник команды Золотов стоят у дверей отеля, посматривая на часы. Всё, думаем, «сгорели». Что делать? Останавливаем такси. Вдруг подъезжает машина, Петрович с Золотовым туда – и уехали. Мы дружно выдохнули, развернули такси и обратно...»

Тренер великой сборной Морозов



Николай Морозов.

Николай Петрович до своего головокружительного успеха со сборной СССР в 1966 году в Англии не входил в число элитных тренеров Советского Союза. Но главная вершина в советском футболе – это четвертое место на чемпионате мира! И ее сумела покорить только одна команда, в которой старшим тренером был Морозов. Футболисты той сборной СССР установили еще один «вечный» рекорд: они заняли в своей подгруппе 1-е место, выиграв все три матча!

Именно Морозов открыл для сборной защитника Василия Данилова и доверил ему место в основном составе не только в товарищеских матчах, но и в официальных играх за главную команду Страны Советов.

Свой первый официальный матч за сборную наш земляк сыграл 3 октября 1965 г. со сборной Греции в Пирее. Это был первый отборочный матч в группе к чемпионату мира в Англии. Вот как об этом вспоминал многие годы спустя Данилов: «Петрович не изобретал велосипед. На поле выходили сильнейшие и пахали как папа Карло. Морозов нам не мешал. Пример – отборочный матч в Греции. Сидим на установке. Обращаясь ко мне, говорит: «Вась, против тебя сегодня играет Папаэмануил». Потом к Пономареву: «Володь, против тебя – Папаиоанну. Елки-палки, одни папы! Ну ладно, сами разберетесь». И это установка! Греков, кстати, мы тогда разбили – 4:1...»

Морозов был отличным психологом, понимавшим, какого уровня игроки в его команде. Их не надо было учить футболу, т. к. они в него прекрасно умели играть. А вот разрядить обстановку перед играми, снять напряжение без глупых накачек – это Петрович умел. В этом и проявлялась житейская мудрость наставника.

В игре против короля футбола Пеле

Летом 1965 г. в Москву приехали двукратные чемпионы мира бразильцы во главе с Пеле и Гарринчей. Ажиотаж в столице был огромный! Вся страна пыталась в то время попасть на историческую встречу в «Лужниках» футболистов сборной СССР с непобедимыми кудесниками мяча. Билеты были раскуплены за три месяца до матча. 4 июля чаша главной спортивной арены страны была заполнена до отказа 102 тысячами счастливчиков, к которым оказалась благосклонна госпожа Удача.



Великий Пеле в борьбе с нашими защитниками.

Участник этой увлекательной встречи Василий Данилов позже вспоминал: «У меня во время ремонта квартиры воры утащили вместе с медалями и кубками заграничный журнал, где на обложке я с Пеле. Интересный кадр. Он с мячом отходит, чувствую – будет пяткой пас давать нападающему. И точно! Перехватываю! Потом меня кто-то спрашивал: «Как догадался?» Случайно… Пеле, конечно, силен! Вот говорят: «Эйсебио, Эйсебио...» Но тот хорош с мячом на скорости, а Пеле мог на пяточке крутануть кого угодно! Пластичный, как кошка. Я второго такого не видел. И Пушкаш, и Амансио, и Месси гораздо слабее… Величайший! После матча я футболкой с Гарринчей поменялся. Его выпустили против нас минут на пятнадцать… Ее тоже потом украли…»



Данилов после матча обменялся футболкой с легендарным Гарринчей.

Звездный час фартового Поркуяна

После блестящих побед сборной СССР во всех матчах в своей подгруппе наши спортсмены оказались в четвертьфинале чемпионата мира. Им предстояло сразиться с сильной сборной Венгрии, которая обыграла самих бразильцев вместе с Пеле со счетом 3:1 в своей подгруппе. Лидером у венгров был нападающий Флориан Альберт, который в 1967 году получил «Золотой мяч» лучшего футболиста Европы.



Наша легендарная советская сборная по футболу образца 1966 года.

Василий Данилов третий справа в верхнем ряду.

Судьбоносный для всего отечественного футбола матч состоялся 23 июля 1966 г. в Сандерленде на стадионе «Рокер Парк». В этой игре Морозов сильно рисковал, доверив место в основном составе вчерашнему игроку глубокого запаса Валерию Поркуяну, который в игре с Чили очень здорово проявил себя, забив два гола. Игра Поркуяна произвела настолько сильное впечатление на тренера, что тот решил Валерия выпустить в этом судьбоносном для него и сборной матче. Из воспоминаний Данилова: «В самом начале первого тайма Поркуян слева очень сильно пробил ближайший угол ворот соперника – вратарь венгров пропустил мяч над собой, а бдительный Численко добил его в ворота. 1:0, мы повели в счете. Первый тайм закончился. В начале 2-го тайма Хусаинов со штрафного навесил мяч на дальнюю штангу, а везучий Поркуян ногой переправил его в ворота. 2:0, мы ведем».

Спустя некоторое время венгры отыграли один мяч, и счет стал 2:1. В одном из своих интервью другой защитник той сборной, Владимир Пономарев, вспоминал: «С венграми Лёва намучился. При счете 1:2 мы все назад сели – ему было тяжело. Он нас с тренером Морозовым вперед гнал. И матом орал, и в спину толкал. А мы просто испугались. Смотрели на табло и считали минуты… И мяч всё время был у нашей штрафной. Венгры здорово атаковали. Яшин метался, как загнанный зверь. Наверное, килограммов пять за ту игру скинул…»

В том матче произошел ключевой момент. Нападающий венгров наносит пушечный удар. Яшин в падении отбивает. Снова следует удар уже в пустые ворота. И тут как черт из табакерки на пути мяча вырастает Поркуян, грудью выносит его из ворот и что есть силы бьет в сторону нашей скамейки запасных. «После игры обалдевшие от счастья игроки нашей сборной,– вспоминал Поркуян в 2013 году, – на руках занесли меня в раздевалку». А Морозов произнес историческую фразу: «Ребята, вы сделали большое дело! Еще 50 лет мы не будем играть в полуфинале чемпионата мира». Слова тренера оказались пророческими.



Лев Яшин и Василий Данилов опережают в борьбе за мяч Уве Зеелера в полуфинале чемпионата мира 1966 года.

В чем их величие?

В матче за третье место с португальцами в начале первого тайма Муртаз Хурцилава неожиданно для всех сыграл рукой в своей штрафной. Пенальти. Удар Эйсебио был страшной силы – в верхний угол ворот. В конце первого тайма советский нападающий Метревели отличным ударом сравнивает счет и возвращает надежду нашим футболистам. Перерыв. Валерий Воронин наглухо закрыл звезду европейского футбола. С игры Эйсебио не забил в этом матче ни одного мяча. По воспоминаниям Василия Данилова, победный гол в конце второго тайма ударом с лету забил Торрес. Это была четвертая по счету игра нашего земляка в финальной стадии этого турнира – игра за бронзовые медали чемпионата мира.

Российская сборная должна иметь в своем составе как минимум четверых, а еще лучше, пятерых футболистов европейского и мирового уровня, чтобы добиться серьезного успеха на чемпионате мира. В сборной 1966 года таковыми были вратарь Лев Яшин, Валерий Воронин, Альберт Шестернев, Игорь Численко, получившие признание на высоком международном уровне. В октябре 1963 года Яшин первым из советских футболистов получил приглашение сыграть за сборную мира (ФИФА). И вся планета увидела великолепную игру нашего голкипера в матче 100-летия английского футбола на стадионе «Уэмбли». А уже в декабре того года Лев Иванович по итогам опроса еженедельника «Франс Футбол» был признан лучшим футболистом Европы и оказался единственным вратарем в истории футбола – обладателем «Золотого мяча». В 1980 году Лев Иванович приезжал в Тулу и посетил областной лагерь комсомольского актива в поселке Хомяково. Автор этих строк был на встрече с легендой отечественного футбола.

К таким футболистам подтягивались все остальные молодые таланты, такие как Василий Данилов. В 1966 году наш земляк достиг пика в своей спортивной карьере. И, казалось, ничто не предвещало плохих событий в его жизни.

Окончание следует.