Тульского хирурга Якова Стечкина называли рыцарем медицины и «бабьим богом»

Фото Алексея Пирязева и из архива Алексинского художественно-краеведческого музея.

Имя прославленного врача носит Тульский областной центр медицинской профилактики и реабилитации на Косой Горе.

Каким он был, этот хирург и человек, память о котором не стерли долгие годы, Myslo рассказывает Наталья Алексеевна Толкачева, заведующая отделом современности Алексинского художественно-краеведческого музея:

– Стечкины – старинный дворянский род, известный еще со времен Ивана Грозного. Были в их роду и военные, и чиновники.

Яков Сергеевич Стечкин родился в селе Холмогоры Архангельской губернии 1 августа 1889 года в семье туляка, политического ссыльного, журналиста и литератора (псевдоним Сергей Соломин) Сергея Яковлевича и акушерки-фельдшерицы Марии Егоровны Стечкиных.

В семье было трое детей: дочь Александра (1887-1963), сыновья Яков (1889-1955) и Борис (1891-1969). Александра родилась в Одессе, Борис – в деревне Труфаново Алексинского уезда Тульской губернии.

Старшая сестра Александра, младший брат Борис и Яков Стечкины.

Учился Яков в Туле, жил у знакомых. Было трудно, порой голодно. В реальном училище он не был лучшим учеником, но имел склонность к естественно-научным предметам и к истории.

В 1907 году Стечкин окончил училище и по-ступил в Московский университет на медицинский и юридический факультеты, в школу живописи, ваяния и зодчества.

Но учеба была прервана. В 1912 году за помощь в побеге политическому заключенному Стечкина выслали в Суходол на два года под негласный надзор полиции. Яков попросил мать не беспокоиться о нем и изъявил желание работать с нею рядом в больнице – для практики. В ветхой земской больничке Яков начал свой путь в большую медицину. Стечкин помогал людям, и о молодом лекаре заговорили...



Яков Стечкин в студенческие годы. Фото сделано примерно в 1912 году.

Тайком он выезжал из Суходола в Москву на курсовые экзамены в университете. Окончился срок ссылки, а с ним и годы учебы. Правда, завершить образование на юридическом факультете и в школе живописи ему не удалось.

Шла Первая мировая война. На фронт ехали военные эшелоны, с фронта – санитарные поезда. Нужно было много врачей и медсестер. В ноябре 1914 года Стечкина мобилизовали в армию и отправили на Кавказский фронт. Вместе с мужем поехала на фронт, став медсестрой, Ксения Борисовна Буренко. В 1918 году, демобилизовавшись, Яков Сергеевич вернулся домой и начал организовывать участковую больницу.

Сентябрь 1918 года. Гражданская война. Опять фронт, опять дни и бессонные ночи фронтового хирурга, нечеловеческая усталость, людские страдания.

Однажды во время операции Яков Сергеевич поранил большой палец правой руки. Началось нагноение. Чтобы избежать заражения крови, потребовалась операция. Ее сделали, но неудачно, палец остался изуродованным. Стечкина отправили в тыловой госпиталь в Тулу. Вскоре ему доверили заведование хирургическим отделением на 250 коек.

Веселый характер, чуткое отношение к больным, умение найти подход к каждому, удачные операции принесли Стечкину заслуженную популярность. Ему прочили большую карьеру ученого. Сам же Стечкин говорил, что врачу надлежит быть не там, где ему хорошо, а там, где он больше всего нужен страждущим людям. Пусть даже в самом глухом захолустье. И в 1922 году Стечкин уехал в Алексинскую больницу, где уже восемь лет никто не оказывал людям хирургической помощи. А в его семье уже росли 3-летний сын Олег и 2-летняя дочка Женечка.

На доктора-новичка свалилась масса забот: неотложная хирургия, гинекология, патологические роды, должность гарнизонного хирурга города, судебно-медицинская экспертиза, хлопоты с роженицами... Пришлось самому принимать роды у жены, едва не окончившиеся трагически. А доктор получил шуточное и благородное прозвище «бабий бог».

Яков Сергеевич, со временем ставший заведующим больницей, расширил владения старой за счет пустовавшего дома, начал строить в алексинском бору больницу на 100 мест, амбулаторию. В 1927 году новостройка распахнула двери для приема больных по всем специальностям. В 1932 году Московский областной отдел здравоохранения провел конкурс на лучшую больницу. Алексинская получила третью премию.

Стечкин постоянно учился. В Алексине работали прекрасные специалисты, сюда приезжали С. С. Юдин, А. В. Вишневский, Н. Н. Бурденко и другие столпы медицины, которые с уважением относились к Якову Сергеевичу.

Стечкин добился создания в Алексине женской и детской консультаций, организовал тубдиспансер и работу по охране детей и подростков. Алексинцы могли получать разнообразную медицинскую помощь по хирургии, гинекологии, уху, горлу и носу, глазным и внутренним болезням. То были времена, когда от врача требовалась универсальность. Он и терапевт, и окулист, и хирург, и гинеколог…

Стечкин постоянно совершенствовал методы лечения различных болезней: занимался пересадкой желез внутренней секреции (омоложением) организма, нейрохирургией, разрабатывал меры борьбы с эпидемией, нашел успешные приемы оперирования рака нижней губы, который часто бывает у курильщиков. Особый интерес доктор Стечкин проявлял к борьбе с раком желудка.



Медицинский и обслуживающий персонал Алексинской больницы, 1930 год.

За самоотверженную работу на ниве народного здравоохранения Яков Стечкин в 1933-1935 годах был избран депутатом Алексинского горсовета. В Алексине он прослужил 12 лет, прооперировал 12 тысяч больных. В Алексине родились два сына: Игорь (1922 г.) и Мстислав (1924 г.).

В последних числах января 1935 года Яков Сергеевич вступил в должность хирурга и заведующего Косогорской больницей. Три тысячи сложных операций – таков итог работы хирурга Стечкина на Косой Горе до июня 1941 года. В первый же день гитлеровского нападения Яков Сергеевич был мобилизован, а через два дня начал работать в тульском госпитале.

Оперировать приходилось чуть ли не сутками. У Стечкина не было последнего часа работы – был последний больной.

Яков Сергеевич ампутировал руки и ноги только в самых исключительных случаях, когда другого выхода из создавшегося положения не было.

В дни большой опасности для Тулы госпитали города были эвакуированы. Яков Сергеевич со своим госпиталем оказался в городе Бузулуке. На Косую Гору вернулся в июне 1942 года. И опять работа без отдыха и срока, раненые, операционная, палаты с выздоравливающими, прием гражданских больных... В 1943 году приказом по Брянскому фронту Яков Сергеевич был награжден орденом Красной Звезды.

Он никогда не стремился к наградам и званиям. Будучи главным хирургом 15-й воздушной армии, оставался в скромном звании майора.

Командование 15-й воздушной армии в 1944 году наградило ведущего хирурга, майора медицинской службы Якова Стечкина орденом Отечественной войны II степени. И было за что. За четыре года войны Стечкиным проведено более пяти тысяч операций. Он был настоящим рыцарем медицины!



Яков Стечкин на операции.

Сохранились воспоминания его коллег-медиков о работе в период Великой Отечественной войны. Из воспоминаний П. К. Рембези: «Наша совместная работа началась 24 июня 1941 года, когда я оказалась старшей сестрой э/г 1880. Он доверял мне всё. Умел доверять и спрашивать. Спрашивал мягко, но требовательно. Трудолюбие – отличительная черта нашего коллектива, и пример всем – Яков Сергеевич, с его энтузиазмом, работоспособностью, выносливостью. Яков Сергеевич имел огромный авторитет, велика была его популярность, исключительно большой любовью пользовался он у больных. Обаятельный и интересный человек, прекрасный рассказчик. Имел подход и к нянечкам, и к врачам. В него верили и к нему относились, как к божеству, с него старались брать пример молодые врачи. Заботился он о смене, вел большую работу среди медицинской молодежи».

Из воспоминаний врача Я. Г. Ротенберга: «О Якове Сергеевиче Стечкине, с которым мне по-счастливилось работать в период Великой Отечественной войны в э/г 1083 в г. Туле, затем в Бузулуке, хочется сказать много добрых, хороших слов. Это был чистейшей души человек, который с особенной любовью относился к больным. Он без устали, в любое время дня и ночи, а часто несколькими сутками подряд работал у операционного стола, спасая жизнь воинам. Высококультурный, гуманный, он обладал недюжинными способностями в хирургии.

Он был примером человека, который всегда был добродушно настроен, весел, не унывал сам и не позволял падать духом окружающим. Яков Сергеевич Стечкин был своего рода самородком, обладал добрым сердцем, он был душой коллектива. Его медицинские доклады доставляли другим врачам источник новейших данных в лечении хирургических больных. Он являлся как бы аккумулятором стойкости, бодрости и жизнерадостности для сотрудников госпиталя, никогда не унывал, всегда был весел и твердо надеялся на нашу победу».

Окончание следует.



