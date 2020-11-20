Трудотерапия, диафильмы и земледелие: как в Туле лечили душевнобольных

Имя Николая Петровича Каменева носит Тульская областная клиническая психиатрическая больница.

Большая часть его жизни была связана с Тулой.

Николай Каменев родился в 1857 году в селе Ильинское, неподалеку от Тулы. Окончил гимназию, поступил на медицинский факультет Московского университета. В то время в медицине как раз началось формирование невропатологии и психиатрии как самостоятельных клинических дисциплин. Каменев очень заинтересовался проблемами психического здоровья человека и тем, как и с помощью чего можно лечить душевнобольных.

В 1882 г. Каменев начал работать врачом-ординатором в психиатрическом отделении Тульской губернской земской больницы. Отделение на 60 коек было открыто в Туле в 1868 году. Тогда 57 больных, которые ютились в двух бараках у Киевской заставы, были переведены в больницу оружейного завода в Заречье. За это время увеличили количество палат, ввели занятия и игры для пациентов, отказались от специальной одежды («нарукавников») для ограничения движения рук, улучшили питание.

В 1880 г. в отделении лечились 125 душевнобольных.

Каменев активно включился в деятельность по улучшению психиатрической помощи нуждающимся. Он вступил в Общество тульских врачей и вскоре стал его секретарем. Направил в губернскую земскую управу записку с предложением расширить психиатрическое отделение за счет устройства загородной колонии для душевнобольных с затяжным течением болезни. В отделении к тому времени находилось уже более 230 человек. И в 1888 г. земство приобрело в Мясново, в двух верстах от Тулы, усадьбу, организовав там приют для пятидесяти душевнобольных.

В 1895 г. Николая Петровича назначили заведующим психиатрическим отделением, к тому времени фактически являвшимся уже самостоятельной больницей. Каменев был умным, чутким, умеющим сопереживать человеком. Когда земское собрание отказало в расширении больницы, он нашел поддержку у съезда земских врачей. Было принято решение «об устройстве колонии для психиатрических больных»… 17 декабря 1911 г. психиатрическая колония была представлена приемной комиссии. Сбылась мечта Николая Каменева! Лечебно-трудовой комплекс начал работать под его началом.

Это психиатрическая лечебница на 300 пациентов в Туле, земледельческая колония на 560 человек в Петелино и приют в Мясново на 50 душевнобольных.

В больнице трудовую терапию применяли как один из главных лечебных факторов при психических заболеваниях. Пациенты работали на заготовке и вывозке дров, в поле, огороде, в парниках, в саду, цветнике, косили сено.

В портняжной мастерской шили «сапоги кожаные и штиблеты», простыни, наволочки, пижамы, халаты, чинили белье. В переплетной мастерской переплетали книги.

Для больных устраивали различные развлечения, чаепития со сладостями, песнями и танцами, показывали им диафильмы.

В декабре 1912 года больницу посетил старейший ординатор Московской окружной больницы А. В. Никольский и был приятно поражен: «Общее впечатление таково, что это одно из лучших психиатрических учреждений России».

Со сложностями больница столкнулась, когда началась Первая мировая война. Снабжение продуктами питания, медикаментами, бытовыми предметами стало в разы хуже. Текучка кадров была критической, число пациентов резко увеличилось.

Каменев продолжил руководить больницей, хотя и было это крайне сложно. В сентябре 1918 года, после 37 лет работы, в связи с ухудшением состояния здоровья 61-летний Каменев оставил работу и переехал в Москву, где и прожил до конца жизни, до 1936 года. Ему была назначена персональная пенсия.

В столице Николая Петровича Каменева пригласили в организованную Совещательную нервно-психиатрическую комиссию Наркомздрава РСФСР. Председателем комиссии был Петр Петрович Кащенко, его заместителем – Петр Борисович Ганнушкин. В составе комиссии – самые уважаемые врачи-психиатры.

Большую часть своей жизни доктор Каменев отдал делу организации психиатрической помощи в тульском крае.

Тонкий клиницист, Николай Петрович в 1889 г. подробно разобрал случай посмертной психиатрической экспертизы больного П., которому был выставлен диагноз Dementia senilis (старческий маразм). В 1897 г. он написал работу «О призрении душевнобольных в городе Туле (несколько слов)».

Каменев оставил огромное количество печатных работ, в которых излагал современные вопросы психиатрии. В больнице он создал школу врачей-психиатров, его сослуживцы и ученики стали первыми организаторами советского здравоохранения, профессорами.

Круг интересов Каменева был широк. Он вел преподавательскую работу в археологическом институте, где занимал должность директора институтских музеев. С любовью, увлеченно собирал русские древности. Знания по истории, искусству и психиатрии помогли ему создать научный труд «О микрографии и миниатюризме как особой психиатрической способности».

Свое собрание русских древностей доктор Каменев передал в дар Московскому археологическому институту.

До наших дней дошло несколько ежедневных отчетов Н. П. Каменева по психиатрической больнице Тульского губернского земства.

Представляем вам один – докладную записку от 23 февраля 1917 г. «О доме инвалидов душевнобольных воинов при Спас-Петелинской колонии»:

«Вчера на экстренном совещании врачей психиатрической больницы были намечены задания для выстройки большого корпуса на 120 душевнобольных воинов, совсем освобожденных от службы, причем предложено в этом корпусе поместить и врача, и всех служащих: надзирателей, прислугу. Проектирование этого корпуса довольно затруднительно и не совсем удобно как для служащих, так и для возможного нового требования верховной комиссии о сокращениях. Ввиду этого как вариант предложения я полагал бы за лучшее:

Спроектировать отдельный павильон на 120 почти спокойных хроников. Настаивать на устройстве дома для персонала по типу и плану существующего такого дома, занимаемого конторой, лишь с отдельным ходом и верандой при квартире врача, расположенной, как при квартире ординатора, близ кухни. Настаивать на проектировании пекарни и большой кладовой стоимостью около 45 тысяч. Дом для персонала (стоивший прежде около 16 тысяч) теперь обойдется в сумму около 45 тысяч.

Отдельный павильон для больных должен быть двухэтажным и размерами: 50 аршин по фасаду, 30 аршин ширина для спален и столовой и 18 для служб, 12 аршин высоты. Общая идея его такова, что на каждом этаже должно быть по две больших спальни, каждая на 30 коек, при них поперек здания столовая 30 на 19 и в более узкой части здания шириной 18 аршин – лестница, ванные, кладовые, 4 одиночные для временно шумливых и прочие: 8 клеток стройки, шириной каждая около 3,5 аршин.

Эти 581 куб. стройки обойдутся в 230 тыс. Прибавляя сюда вышеозначенные 90, получим 320 тыс., т. е. всего на каждую кровать с необходимыми службами несколько меньше 2660 руб., ибо не сосчитаны 4 отдельн. комнаты – запасные.

Дир. Н. К.»