Возвращение святого Георгия: как в Анастасов монастырь чудом вернулась икона

Проделав долгий путь во времени и пространстве, в одоевский Анастасов монастырь вернулась икона Георгия Победоносца. Причём вернулась она совершенно чудесным образом…

Историю обретения образа великого небесного воина рассказал игумен Богородице-Рождественской обители о. Парфений (Сачков).

Ровно год назад, в ноябре 2019-го, будучи в Москве, зашёл он на Измайловский рынок, а вернее сказать – в антикварные ряды тамошнего «Вернисажа». Остановился возле прилавка с церковной утварью, книгами и иконами – а вдруг найдётся что-то нужное для монастыря? Продавщица, распознав в нём человека, близкого к церкви, предложила взглянуть на образ Георгия Победоносца, который ещё даже не был выставлен на продажу – стоял у стены, завёрнутый в ткань.

– Сначала обратил внимание на ковчежец с мощами в левом нижнем углу, который, похоже, никто не вскрывал со дня создания образа. Надпись над мощевиком гласила: «Икона сия освящена на русском подворье святого великомученика и целителя Пантелеимона и сохраняет в себе части святых мощей». Чьи мощи – не указано…



Ковчежец с мощами – ценная составляющая иконы святого Георгия.

А потом взгляд священника переместился в правый нижний угол, и сердце его буквально замерло. Тем же витиеватым почерком, что и над мощевиком, там было начертано:

«Сооружена и преподнесена в дар одоевского Анастасова монастыря в молитвенную память трудами и стараниями паломника Свитунова Николая Фомича. 10 августа 1900 года».

Стараясь сохранить спокойствие, отец Парфений спросил у продавщицы цену раритета. Та назвала сумму огромную, которую монастырю ну никак не осилить! Торговаться отказалась, но визитку дала. После утомительных телефонных переговоров, которые продолжались больше трёх месяцев, удалось сбить цену почти в три раза, но она всё равно оставалась неподъёмной.

И тогда игумен решил обратиться за материальной поддержкой к одному из давних знакомых – питерцу Андрею Боголюбову.

Музыкальная пауза

Тем, кто интересовался отечественной эстрадой в 90-х, Андрей Боголюбов известен как участник (клавишник) группы «Летний сад». Именно он написал для Татьяны Булановой композиции, сделавшие её популярной певицей: «Как жаль», «Только ты», «Плачу».

В роду музыканта было немало представителей духовного сословия, воспитывался он в христианских традициях. Став серьёзным бизнесменом, Андрей часть заработанных денег тратил на благотворительность, в частности – на помощь православным храмам. Анастасову монастырю за последние годы он подарил несколько старинных икон.



Образ выполнен во вкусе того времени: не в канонической древнерусской

манере, а в традициях западноевропейской религиозной живописи.

При финансовой поддержке Андрея Боголюбова образ Георгия Победоносца был куплен и через короткое время торжественно водворён на одну из стен в храме Рождества Богородицы.

В благодатную помощь

Стоит упомянуть третью надпись на иконе, на обратной её стороне:

«Икона сия освящена на святой горе Афонской в русском святого великомученика и целителя Пантелеимона монастыре в благословение христолюбивым жителям в благодатную помощь и заступление всем с верою и усердием прибегающим молящимся пред сим честным образом».

Можно предположить, что, как и многие русские паломники, Николай Фомич Свитунов приобрёл икону или в указанном монастыре, или в Ильинском и Андреевском скитах, расположенных на Афоне. Но тот, кто писал её, явно не стремился соблюдать церковные православные каноны, отдав предпочтение популярным в те годы западноевропейским тради­циям.

Анастасову монастырю Николай Фомич икону преподнёс в 1900 году, предположительно, в тот короткий период, когда была предпринята очередная попытка возрождения древней православной обители.



Храм Рождества Пресвятой Богородицы –

архитектурный памятник государственного значения.

Попытка та не удалась, прекрасный собор Рождества Пресвятой Богородицы продолжил функционировать как обычная приходская церковь. В 1931 году его закрыли, позже – частично разрушили.

И лишь в 2002 году по благословению Патриарха всея Руси Алексия II Анастасов Богородице-Рождественский монастырь встал на путь восстановления.

…Какими путями попал образ святого Георгия на столичный блошиный рынок, где довелось ему побывать за минувшие десятилетия и почему он встретился именно монаху из Анастасова – никому неизвестно. Главное, что икона вернулась! К радости монастырской братии, прихожан и паломников, которых сюда в последние годы приезжает немало.



