Оружие Победы туляка Дегтярева

Пулемет, ковавший Победу в Великой Отечественной войне. Осень 1941 года.

Первым Героем Соцтруда незадолго до этого события стал Иосиф Сталин. За что же удостоился такой чести от всемогущего «вождя всех времен и народов» наш земляк?

Из семьи оружейников

Василий Алексеевич родился 21 декабря (по старому стилю) 1879 года в семье потомственных оружейников на окраине Тулы в Заречье. С семи лет был отдан отцом в церковно-приходскую школу с 4-годичным курсом обучения. Через некоторое время умер его дедушка, который вместе с отцом Василия работал в кузнице при доме, выполняя частные заказы. Смерть деда сказалась на материальном положении семьи. Да и у отца здоровье пошатнулось после смерти родителя. Одними рабочими руками в семье стало меньше. Заказы при этом выполнять стало сложнее. Поэтому, отучившись три года в школе, маленький Вася с десяти лет стал помогать своему отцу в кузне. Школу пришлось оставить.

С 11 лет на заводе

Детство Дегтярева закончилось в 11 лет, когда мальчик начал работать на Тульском оружейном заводе. Вначале он трудился учеником контролера, а потом уже контролером испытаний винтовочных пружин. В наше время родители еще в эти годы детей за руку через дорогу переводят по пути в школу, в царское время было иначе. Властей абсолютно не волновали судьбы миллионов людей из бедных семей. Пусть выживают, как могут. Такова в то время была суровая правда жизни. К 17 годам парень уже трудился слесарем-оружейником, когда умер его отец. Положение в семье вновь стало бедственным. Будущий известный советский конструктор стал брать частные заказы на дом. Это дало талантливому юноше получить практические навыки в починке охотничьего и другого вида оружия.

Василий сам усовершенствовал свой токарный станок, добавив в механизм регулятор скорости. Это позволило станку вращаться равномерно вне зависимости от скорости ветра.

Счастливый случай рядового Дегтярева

В 20 лет юношу призвали в царскую армию, несмотря на то, что он был единственным кормильцем в семье. В то время призывной возраст был с 20 лет, а не с 18, как сейчас. И служили молодые люди пять лет. Провожала в армию туляка его любимая девушка Вера. Забегая вперед, скажу, что целых пять лет она ждала своего любимого человека из армии. В семье Дегтяревых родилось девять детей! Это был счастливый брак и любовь на всю жизнь.



Солдат Василий Дегтярев, 1904 год.

В армии Дегтяреву сказочно повезло. Его направили служить в часть при офицерской стрелковой школе в Ораниенбаум, неподалеку от Петербурга. А могли бы послать на Дальний Восток, к японцам поближе.

Однажды на стрельбах Василий на глазах изумленного начальника школы полковника Филатова быстро починил заклинивший пулемет. Эта задача оказалась не под силу даже штатному механику части. А тут вдруг никому не известный солдат в момент исправил оружие. После этого случая Филатов перевел вундеркинда в оружейную мастерскую при школе и внимательно наблюдал за туляком, давая ему наиболее сложные задачи при починке оружия.

Нашему земляку повезло с начальством. Полковник оказался не тупым солдафоном, которых в царской армии хватало, а думающим военным, способным оценить талант молодого солдата. По рекомендации начальника школы Василия после окончания службы в 1905 году оставили работать в мастерской вольнонаемным слесарем при хорошем денежном окладе. Наконец-то финансовые условия позволили Василию жениться на любимой Верочке.

Позже по рекомендации Филатова нашего земляка перевели под руководство известного конструктора стрелкового оружия в царской, а потом и в Красной Армии Владимира Федорова. Потом Федоров скажет: «С самого начала я нашел в Василии Дегтяреве исключительную способность и преданность своему делу работника, живо интересующегося всеми новостями оружейного дела, и в особенности конструкциями автоматического оружия. Первые образцы опытных винтовок были всецело подготовлены руками Дегтярева, причем им было лично внесено в разрабатывающиеся системы много новых усовершенствований и улучшений». С 1917 года Федоров по решению Советского правительства возглавил Ковровский пулеметный завод во Владимирской области.

Конструктор первого советского пулемета

Одну из мастерских этого завода в 38 лет возглавил наш земляк и начал вести самостоятельную разработку первого в отечественной истории пулемета. После девяти лет непрерывного труда ручной пулемет под названием ДП (Дегтярев, пехотный) 7,62 ручной пулемет 1927 года был принят на вооружение Красной Армии.

Комиссию по приемке новых вооружений возглавлял герой гражданской войны Семен Буденный. Надо сказать, на председателя и членов комиссии пулемет произвел очень сильное впечатление.

До этого в вооружении пехотинца была мосинская винтовка, изобретенная другим нашим земляком Сергеем Ивановичем Мосиным в 1891 году. Несколько раз она модернизировалась и в строю оставалась аж до 1944 года! Магазин винтовки вмещал всего пять патронов. После пяти выстрелов его надо было менять, на что уходило драгоценное время в бою, где счет идет на секунды, цена которых – жизнь солдата.



Технические характеристики: калибр – 7,62 мм, вес пулемета без магазина – 8,4 кг, вес магазина с патронами – 2,8 кг, боевая скорострельность – 80 выстрелов в минуту, дальность прицельной стрельбы – 1500 метров.



Так вот магазин пулемета Дегтярева вмещал 47 патронов с боевой скорострельностью 80 выстрелов в минуту вместо 10 мосинской винтовки! Вес магазина с патронами составлял 2,8 кг, а сам пулемет весил с магазином 11 кг. Конечно, он был очень удобен для пехотинцев в бою, в руках которых он казался дет­ской игрушкой по сравнению с пулеметом «Максим», который весил под 70 кг. Это было чудо техники в то время. Нарком обороны Ворошилов подарил нашему земляку личный автомобиль! Тогда в Москве на нем ездили единицы.

Наш земляк совершил невозможное – изобрел первый в истории России и Советского Союза отечественный пулемет.

Встреча со Сталиным

После доклада Сталину наркома обороны Ворошилова хозяин Кремля захотел лично встретиться с талантливым конструктором. Эта встреча состоялась в начале 30-х годов. «Шел к нему, надо признаться, с трепетом в душе, но встретил он меня хорошо. Я увидел человека внешне, на первый взгляд, самого обыкновенного, небольшого роста, спокойного, приветливого, показавшегося мне очень внимательным и человечным. Он долго и обстоятельно расспрашивал меня о моей работе…» – рассказывал своим близким об этой исторической встрече Василий Алексеевич.

Сталину Дегтярев понравился. Первым орденом Красной Звезды наш земляк был награжден в 1931 году, а спустя всего год орденом Ленина – в то время высшей наградой в СССР. На основе ручного пулемета были впоследствии созданы авиационный и танковый пулеметы Дегтярева.

2 января 1940 года уже по новому стилю Сталин лично по­здравил по телефону советского конструктора с 60-летием, а вскоре Дегтярев стал вторым после руководителя Советского государства Героем Социалистического Труда.



Конструктор Василий Алексеевич Дегтярев за работой.

Противотанковое ружье Дегтярева

В годы Великой Отечественной войны Дегтярев в короткий срок изобрел еще одно чудо военной техники – противотанковое ружье, которое являлось грозным оружием в борьбе с немецкими танками уже с сентября 1941 года, во время исторической битвы под Москвой. Наши войска устояли, а потом перешли в наступление. Битва под Москвой явилась первым серьезным поражением вермахта во второй мировой войне. И в этой победе была заслуга, в том числе, и нашего талантливого великого земляка – конструктора родом из оружейной столицы. 3 июля 1942 года Дегтярева наградили орденом Трудового Красного Знамени и Сталинской премией за изобретение противотанкового ружья.



Пистолет-пулемет Дегтярева. 1943 год.

Несмотря на свои регалии, Василий Алексеевич оставался простым и доступным человеком. 62 года он наравне с более молодыми сотрудниками своего конструкторского бюро принимал участие в субботниках по заготовке дров. Дегтяреву было чуждо чувство зависти к успеху более молодых конструкторов стрелкового оружия. Так, он сам предложил на совещании у Сталина принять на вооружение Красной Армии вместо своего пулемета пулемет молодого конструктора Горюнова. А потом помогал Горюнову наладить производство этого оружия на заводах.

Напряженные годы войны и бессонные ночи подорвали здоровье нашего земляка. Он умер в январе 1949 года. Похоронен в Москве. Один из его сыновей продолжил дело отца.

Память об этом выдающемся конструкторе жива в названиях улиц многих городов России, в том числе и Тулы.

Николай Шалунов.