Жизнь и приключения памятника Мосину в Туле

Шестьдесят лет назад, 10 июня 1958 года, в сквере на улице Металлистов был открыт памятник конструктору-оружейнику, создателю трехлинейной винтовки С. И. Мосину.

Тульский памятник ждал своей очереди

Один из самых неординарных памятников города долгое время оставался и самой незаметной его достопримечательностью. После того, как снесли ряд старых кварталов города и прокопали подземный переход для идущих со смены работников двух тульских заводов, Мосин оказался совершенно на отшибе. Вроде и фактически центр города, однако народная тропа к нему никак не вела. Разве только путеводители дотошно рекомендовали побывать в сквере около ТОЗа, чтобы ознакомиться с памятником создателю трехлинейки.

Между тем, он примечателен еще и тем, что это работа знаменитого скульптора Веры Мухиной. Той самой, автора символа киностудии «Мосфильм» скульптуры «Рабочий и колхозница», а также, как уверяют, универсального советского граненого стакана. Памятник Мосину был сделан в содружестве с архитектором Александром Заварзиным.

Тут, правда, есть одна странность. Вера Игнатьевна Мухина умерла еще в 1953 году. Получается, минимум добрых пять лет областные власти канителили, не могли довести до ума уже сделанную работу. Хотя, возможно, это было связано и с добротностью исполнения подобного рода сооружений в то время. Одно дело выполнить памятник, другое — вписать его в городской облик. Скорее всего Тула просто попала в очередь к именитым авторам, о чем можно судить по такой статистике. В 1954 году у Московской консерватории на Большой Никитской улице открыли памятник Чайковскому скульпторов В. Мухиной, З. Ивановой и Н. Зеленской. Ровно через два года, в 1956 году, там же, в Москве, появился памятник писателю Горькому, также выполненный Верой Мухиной. И еще через два года — памятник С. И. Мосину в Туле. Все три произведения роднит то, что они были выполнены архитектором А. А. Заварзиным и очень похоже на то, что он последовательно брался за эти три работы. Неспешно работали в то время, на совесть.

А вот сама идея памятника родилась еще раньше — в 1949 году, когда в Советском Союзе отмечали столетие со дня рождения изобретателя трехлинейки и было принято постановление правительства об увековечивании памяти Мосина.

Тульский памятник сейчас является объектом культурного наследия федерального значения.

Он представляет собой гранитную стелу, в круглой нише которой установлен бюст оружейного конструктора. По углам расположены четыре винтовки, придающие всему сооружению особое своеобразие.

Место для памятника тоже было выбрано не случайно — на оружейном заводе, который сейчас находится за плечами Мосина, Сергей Иванович проработал двадцать лет. Начинал помощником начальника мастерской, а уезжал из Тулы исполняющим должность председателя приемной комиссии оружейного завода. В 1894 году Мосин был переведен начальником Сестрорецкого оружейного завода. Свои первые винтовки Мосин разработал в 1883 году, а в 1891-м был утвержден образец «повторительной» четырехтактной винтовки со серединным магазином калибра 3 линии (7,62 мм), получившая название «Трехлинейная винтовка образца 1891 года». Из-за авторских споров с бельгийцами имя создателя из названия убрали, что не помешало в 1900 году на Всемирной выставке в Париже получить Гран-При за это изобретение. Винтовки и карабины системы Мосина нескольких модификаций производилась в России и СССР до 1947 года и находились на вооружении до середины 1970-х годов. После Второй мировой войны винтовки и карабины Мосина производились по лицензии в ПНР, ВНР, РНР.

Сам конструктор умер достаточно молодым — в возрасте 53 лет от воспаления легких.

Помимо Тулы памятники Мосину установлены также на родине в поселке Рамонь Воронежской области и в Сестрорецке, где он похоронен.

Время перемен

Тот 1958 год, когда был установлен памятник Мосину, вообще оказался как никогда насыщенным для Тулы. Практически каждый месяц был богат на значимые события в жизни горожан.

Помимо мосинского, еще в апреле, у входа в Белоусовский парк был открыт памятник Вересаеву. Писателя увековечили с записной книжкой в руке в минуту творческих дум. Два памятника в один год с тех пор в Туле никогда не устанавливали.

В марте того года начал ретранслировать передачи столичной студии Новомосковский телецентр, телевидение активно входило в повседневную жизнь.

Началось бурное строительство стадиона «Тульские Лужники», нынешнего стадиона «Арсенал». Работали методом народной стройки — с субботниками, в которых принимало участие даже областное начальство, и при массовом энтузиазме всех жителей Тулы.

А, кстати, накануне, в 1956 и 1957 годах, были открыты два кинотеатра — «Центральный» и «Комсомольский», ДК железнодорожников, памятник Рудневу.

Как водится, за такое внимание партии и правительства трудящиеся области отвечали успехами на своих рабочих местах.

В ноябре 1958 года молодежная бригада токарей ремонтно-металлургического цеха завода «Штамп» первой приняла обязательство работать по-коммунистически. 6 ноября 1958 года на Сталиногорском химкобинате впервые был получен аммиак из природного газа, за что через три месяца Президиум Верховного Совета ССССР наградил его орденом Трудового красного Знамени.

Однако наивысшего трудового успеха добились работники Новотульского металлургического комбината, нынешнего «Тулачермета». За создание и внедрение первой промышленной установки непрерывной разливки стали, идейным вдохновителем которой был знаменитый академик Бардин, директор М. Грицун, главный инженер К. Булахов и руководитель конструкторской группы В. Казанский получили высшую государственную награду — Ленинскую премию.

Это была настоящая оттепель — время перемен к лучшему.

Налеты вандалов

Последние десять лет памятник Мосину аж два раза фигурировал в сводках городских происшествий.

В 2008 году металлодобытчики скрутили четыре бронзовых винтовки, установленных по углам памятника. Похитителей так и не нашли, равно как и самих винтовок, а утраченные атрибуты восстанавливали целых два года — силами работников оружейного завода, и сделали их, во избежание искушений, явно не из бронзы. В 2010 году винтовки были возвращены на свое законное место.

Таким образом, Мосин тоже оказался в числе памятников, пострадавших от местных вандалов, которые воровали цепи и якоря с памятника Рудневу, растаскивали по частям композицию «Мое Нечерноземье» (мотоциклист и девушка); досталось даже «катюше», с которой сорвали капот. Но больше всех пострадал студенческий хвост. В 2007 году, вскоре после того, как был установлен этот памятник, пропала ящерка с его постамента. Но как только воры узнали, что попали на видео, подбросили злосчастный хвост в урну расположенной неподалеку 20-й гимназии. А в 2010 году хулиганы повалили памятник на землю — так что в земле остались лишь два штыря от арматуры. Ящерка, права, не пострадала.

В 2015 году, практически в годовщину своего рождения — 28 июня, бюст Мосина упал на землю без всякой посторонней помощи.

Рано утром этот факт зафиксировал случайный прохожий, который тут же позвонил в полицию. Прибывший на место происшествия наряд пришел к выводу, что бюст мог выпасть по причине ветхости — болты крепления проржавели с течением времени. Хотя была версия и о том, что изобретателю могли помочь упасть, поскольку штык на одной из винтовок был погнут.

На время ремонта бюст хранился в главном управлении по Центральному территориальному округу. Реставрацией занимались специалисты оружейного завода. Через два месяца Мосин вернулся домой.

Любопытно, что после того, как памятник починили, тульские чиновники рассказали о неких мерах, предпринятых для того, чтобы «изучить историю того, как он появился, как был создан и как был установлен в тульском сквере». Интересно было бы узнать, где можно ознакомиться с результатами этих исследований.

Тем временем в Туле появился и второй бюст выдающегося оружейного конструктора Сергея Мосина — на Аллее славы знаменитых оружейников, которая создана на территории нового Музея оружия. Стоит он в одном ряду с основателем Тульского оружейного завода императором Петром I и известным тульским конструктором, создателем «Града», Александром Ганичевым.