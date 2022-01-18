Как Юрий Никулин гастролировал в Тульской области

Фото Е. Сускова и из архива ГУЗ «ТОКБ №2 им. Л. Н. Толстого».

Это были 2,5 месяца представлений и шефских выступлений. Кто вообще может теперь похвастаться даже сотой долей такой народной любви?

Билеты на представления брались с боем

Несмотря на то, что тульский цирк ходил в передовиках, заполучить на гастроли Никулина и Шуйдина было невероятной удачей. Как раз по той причине, что зрители и без того раскупали билеты. Знаменитых артистов чаще отправляли к тем, у кого были проблемы с посещаемостью – помогать пополнять кассу.

Приезд в тульский цирк Никулина и Шуйдина (конечно, Никулина в первую очередь) вызвал колоссальный ажиотаж. Кассы брались с боем. Теперь уже не проверишь, но из очень достоверных источников рассказывают, что в первые дни продажи билетов давка была такая, что в ней погиб человек. Был просто раздавлен другими желающими приобрести заветную проходку на представление. И потом все дни гастролей желающих купить лишний билетик встречали уже в районе кафе-стекляшки «Цирк».

Между тем Михаил Шуйдин уже выступал в тульском цирке, причем совсем недавно. Он участвовал в программе открытия того сезона – возвращении знаменитой дрессировщицы, народной артистки России Маргариты Назаровой. Именно в Туле она впервые после долгого перерыва вышла на манеж. Выступления Маргариты Назаровой начались 1 октября 1971 года. Второй программой сезона стали Никулин и Шуйдин – с 24 января 1972-го.

Михаил Шуйдин.

Михаил Шуйдин выступал вместе со своим сыном Вячеславом меньше трех недель. В конце октября его сменил очень хороший клоун Акоп Узунян. Шуйдин, как известно, родом из Тульской области, из деревни под Щекино. Фронтовик, горел в танке и потом чудом выжил, пролежал год в госпитале. За «проявленные образцы героизма и мужества» был представлен к званию Героя Советского Союза, однако наградили орденом Красного Знамени. Когда-то была даже идея поставить перед тульским цирком памятник Никулину и Шуйдину. Но то денег не было, то не могли определиться с местом – везде этот памятник мешал бы. Или безопасному движению зрителей, или парковке. А вот в Курске перед цирком место нашли, и такой памятник установили.

В сентябре этого года будет отмечаться столетие со дня рождения Михаила Ивановича Шуйдина. Может, в эти дни справедливость восторжествует, и великому артисту воздадут должное на его родине.

С Никулиным у туляков вообще получилась целая история. В 1967 году на Алексинском заводе резинотехнических изделий стали выпускать серию забавных масок из пенолатекса. Такой маленький кругляш, а с тыла в нем отверстия под пальцы. Одеваешь на руку и корчишь рожи. Бравый солдат Швейк, повар, собака-боксер были утверждены без проблем. А вот выпускать без разрешения маску Юрия Никулина в облике Балбеса на Центральной базе сувениров в Москве отказались. Автор задумки, местный художник Владимир Анисимов, поехал за разрешением в Москву. Никулин креативную идею оценил. Но сказал: только без моих друзей Моргунова и Вицина не выпускайте. Могут обидеться. Так вместо одной маски Никулина пошла в продажу вся троица – Трус, Балбес и Бывалый. Этими забавными масками были потом заполнены все витрины тульских галантерейных магазинов.

Перед приездом в Тулу Никулин не снимался в кино три года. На вопрос «Почему?» отвечал шуткой Раневской: «Сняться в плохой картине – это все равно что плюнуть в вечность».

Но уже в канун 1972 года состоялась премьера нового фильма Рязанова «Старики-разбойники» с Никулиным в одной из главных ролей. А в начале 1972 года начались съемки фильма Александра Митты «Точка, точка, запятая», в котором Никулин принимал участием вместе с сыном-девятиклассником Максимом и женой Татьяной.

Японская бутылка дебютировала в Туле

Гастроли начались с опозданием на четыре дня. Но билеты не пропали – представления перенесли на март. Никулин потом с извинениями пояснил: болел гриппом. Но добавил, что в Тулу стремились давно, особенно Шуйдин, ведь здесь его родина. Тяга к родным местам сказывается.

Конечно же, шутил: «Мы довольны первым теплым приемом. Зрители смеялись, а для нас это – высшая награда. Постараемся продержаться в Туле как можно больше времени, хотя это трудно: по теории распределения смеха на душу населения другие города могут обидеться. Но мы сделаем все возможное, чтобы программу нашу посмотрели все желающие».

Комплименты Туле были вовсе не дежурными. В своей книге воспоминаний «Почти серьезно» писал: «Мы, артисты, делим все города на цирковые и нецирковые. Минск, Киев, Саратов, Тула, Горький – это цирковые города. А есть города, где трудная публика. Среди них Иваново, Курск, Куйбышев. Там к цирку зрителей не приучили».

Так совпало, что в Тулу артисты приехали в пору своих юбилеев. Никулин отмечал 50 лет в декабре предыдущего года, у Шуйдина 50-летие предстояло в сентябре. А еще впереди было 25-летие самого клоунского дуэта. Михаил Иванович Шуйдин по этому поводу шутил: «Скоро у нас серебряная свадьба».

После первого представления от имени трудящихся Тулы и области народного артиста РСФСР Юрия Никулина поздравил с 50-летием замначальника областного управления культуры А. В. Михин, а от имени коллектива тульского цирка приветственное слово сказал режиссер и инспектор манежа Александр Одесский.

Юрий Никулин и легендарный тульский инспектор манежа Александр Одесский.

Само собой, Никулину вручили самовар. На что артист иронично ответил: «Теперь я уеду из Тулы со своим самоваром».

Поскольку сборы были гарантированы, составители программы дали возможность показать себя молодым артистам татарского цирка. Но были и уже знакомые тулякам гимнастки на шестах сестры Авдеевы, артистка Н. Зезина с высшей школой верховой езды, жонглер И. Коваленко, иллюзионист В. Игумнов.

Знаменитые Никулин и Шуйдин помогали молодым артистам. Так, в номере акробатов на бочках Альфии и Эльдара Рахматуллиных на манеже появлялся Юрик, как к нему обращался партнер Михаил Шуйдин, и предлагал Але яблоко. Она хотела поделиться подарком с Эльдаром, но разрезать яблоко было нечем. В это время Никулин и Шуйдин разыгрывали маленькую пантомиму поисков ножа, в результате которой Шуйдин извлекал саблю. Потом на голову Никулину клали яблоко, чтобы разделить его саблей пополам, но Юрик в испуге отказывался.

Тогда Аля усаживалась на край стола, клала яблоко себе на голову и держала на вытянутых руках саблю лезвием вниз. В зале в этот момент была мертвая тишина. Эльдар стоял на бочке, установленной на другом краю стола. Потом взлетал в прыжке и, пролетая над головой Али, резко опускал ногу на саблю и разрезал яблоко пополам.

О Рахматуллиных Никулин потом вспоминал в своей книге: «Сегодня в номере «Акробаты с бочками» артистка упала с плеч своего партнера, небольшой «завал». И сразу номер пошел в другом ритме. Молодые артисты начали нервничать, дважды спутали мизансцены. Их настроение, видимо, передалось униформистам, которые, вынося им реквизит, поставили не в том порядке столы с бочками. Пока исправляли ошибку, возникла пауза, она помешала и нам в работе. Все одно к одному. После этого номера я всегда зову из публики в манеж мальчика или девочку, предлагая им прыгнуть с бочки, и жду, когда ребенок прижмется к матери и замотает головой, как бы говоря: «Нет, я боюсь…».

На репетиции Никулин похвалил работников тульского цирка: «Спасибо, товарищи осветители. Очень хорошо, так и вечером будет, да?».

Что касается работы пары звездных клоунов, то в тульских газетах писали, что они находятся в отличной творческой форме. В Туле Никулин и Шуйдин показывали клоунады «Таинственное яйцо», «Борьба со змеей», «Нельзя говорить нет». Конечно же, были пародийный номер «Лошадки» и знаменитое «Бревнышко». В Тульском музее клоунов Валерия Акишина, который открыт в цирке, есть настоящие лошадки, на которых работали Никулин и Шуйдин. А вот бревнышко не сохранилось.

В качестве партнеров во многих репризах клоунам помогали жена Никулина Татьяна, а также инспектор манежа Александр Одесский. Татьяна, в частности, была участницей сценки «Весы» со взвешиванием яблок на манеже. У всех посетителей любое яблоко на весах, которые держал Никулин, весило килограмм. А у нее наоборот, несколько штук – сто граммов.

– Это моя жена, – объяснял удивленному партнеру Никулин, уходя с манежа.

Еще с одной репризой была целая история. О ней Никулин также рассказал в книге «Почти серьезно»: «Гастролируя в Японии, в одном из ресторанов мы увидели огромную шестнадцатилитровую бутылку. Увидели и обмерли – вот бы нам такую для работы. Я вспомнил, как Борис Вяткин привез из Чехословакии полутораметровую мельхиоровую чайную ложку и делал с ней репризу «Ложечка варенья». Стали наводить справки, где можно купить такую бутылку. Оказалось, что приобрести ее – дело сложное. Потом мы подружились с хозяином ресторана, и, когда уезжали, он на прощанье торжественно подарил нам эту бутылку. Интересно, что репризу с японской бутылкой мы придумали в Париже, а впервые показали на манеже в Туле.

В этой репризе «Увеличитель» маленькие предметы превращаются в огромные. Кладем маленькую расческу – вытаскиваем полуметровую. Положим обычную зажигалку – вытаскиваем громадную. В конце репризы брали четвертинку водки, закладывали в наш «увеличитель» и доставали оттуда японскую бутыль. Это вызывало взрыв смеха».

Во время гастролей Никулин охотно общался с тульской прессой. Вот, например, как он рассуждал о роли клоуна в цирке: «На моих глазах роль клоуна в цирковой программе претерпела большие изменения. Если раньше в программе были основным аттракционом дрессировщики, иллюзионисты, то теперь в советском цирке, в отличие от западного, – примат клоунады. Именно она цементирует всю программу, связывает все номера в единый спектакль. Широко известны главные аттракционы Олега Попова, Карандаша, Леонида Енгибарова. Вот и сейчас наш приезд тоже привлек внимание. И внешние, и внутренние приемы подачи реприз – все это изменилось. От старой клоунады осталось чуть: ботинки, носы.

Вообще говоря, назначение клоуна – смешить. И в любой репризе он находит изюминку. Иногда приходится слышать: безыдейная реприза. Я с этим не согласен.

Безыдейных явлений в жизни не бывает, а реприза – это всегда сама жизнь».

На вопрос, приходится ли вам импровизировать, Юрий Владимирович вспомнил целую историю: «Выступали мы тогда в Калининском цирке. Летом это было. Шло дневное представление. В зале на 1500 мест – в основном дети. И вдруг за кулисами пролили бензин. Кто-то, видно, неосторожно чиркнул спичкой, вспыхнула вся стена. Выскакиваем на манеж. Я срываю огнетушитель, и мы начинаем танцевать. Для нас это была страшная импровизация. А в зале, набитом до отказа, – от смеха со стульев сползают. Мы танцуем, я поливаю из огнетушителя то стену, то Мишу, то инспектора. Зрители так и не заподозрили опасности, настолько сильна уверенность, что у клоунов может случиться все, даже пожар настоящий. А ведь стоило произнести слово «Пожар», и страшно представить, что бы произошло. Это была импровизация не от хорошей жизни, тем более, что назавтра наши костюмы распались от кислоты: поливал-то я щедро».

Вообще творчество, по мнению Никулина, – это вроде перша. Лезешь по нему выше и выше. Но влезть – полдела, удержаться на высоте под взглядами зрителей, которые все замечают и ничего не прощают, – вот задача.

Постой, паровоз

Наверное, Юрию Никулину при таком всеобщем обожании было непросто появляться на людях. И все же его видели на прогулке в Белоусовском парке, в магазине «Книжный мир». Он выступал на многочисленных творческих встречах – в политехе, на предприятиях, побывал с визитом в редакциях областных тульских газет.

Выступал также в клубе УВД. На фото с этого мероприятия он запечатлен с гитарой. Значит, что-то пел. Не исключено, что и «Постой, паровоз» из «Операции Ы», почему бы нет. В конце выступления зачитали приказ начальника УВД Тульского облисполкома о том, что Никулину Юрию Владимировичу присвоено звание Почетного работника милиции Тульской области.

Удивительно. Такое ощущение, что, несмотря на загруженность в программе и параллельное участие в съемках у Митты, он старался не отказывать в общении никому. Или почти не отказывать.

При этом посетил Яснополянскую больницу доктора Чулкова, у которого лечились многие знаменитости. Обычно во время таких визитов Игорь Петрович просил своих гостей выступить перед больными. Скорее всего, и Никулин тоже выступал, просто нет свидетельств.

Юрий Никулин с женой Татьяной в гостях у яснополянского доктора Чулкова (крайний слева).

Ходил также на сеансы массажа в поликлинику на улице Каминского, где его лечила мама нашего известного журналиста Евгения Овсянникова Клавдия Ивановна.

«К маме приходили многие известные артисты – танцор Махмуд Эсамбаев, дрессировщица Маргарита Назарова, – рассказывает Евгений. – Мама вспоминала, что Юрий Владимирович был очень простой и легкий в общении. Рассказывала, как угощали ее молоком из трехлитровой банки, которое они с женой Татьяной покупали где-то в Туле. Молоко, по ее словам, было очень вкусное. На память о том знакомстве Юрий Никулин оставил фотографию со своим автографом и подарил французские духи – большая ценность для того времени».

Верные своему слову сделать все возможное, чтобы программу увидели все желающие, Никулин и Шуйдин дали дополнительные дневные представления в дни школьных каникул 24, 28, 29, 30, 31 марта. А потом еще целую неделю дополнительных представлений в апреле.

8 апреля выступили на дополнительном дневном представлении в ознаменование 102-й годовщины рождения Ленина и золотого юбилея СССР. Средства, полученные от продажи билетов, поступили в фонд девятой пятилетки.

Девятого апреля Никулин и Шуйдин выступили в Туле последний раз. Сказка закончилась.