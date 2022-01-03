История Дома с колоннами: Царь-Освободитель, Карл Маркс, тульские самовары

110 лет назад, в январе 1912 года, в Туле появилось здание, которое и поныне можно считать украшением города.

Тогда оно называлось Домом просветительных учреждений имени императора Александра II, сейчас мы его знаем как Музей самоваров.

Денег не будет и через 25 лет

Впервые проект будущей стройки обсудили на заседании Тульской городской думы 28 апреля 1910 года. В предполагаемом Доме просветительных учреждений имени императора Александра II хотели разместить библиотеку, читальню, аудитории для народных чтений, музей наглядных пособий и склад теневых картин. Но так как денег в бюджете было негусто – всего двадцать тысяч, решили использовать уже готовый дом имеющейся городской библиотеки имени Александра II, построенный еще в начале века.



Дом с колоннами появился в Туле в 1912 году.

Идея была такая: сделать пристройку и изменить наружный фасад, «приделав ему приличный и соответствующий назначению вид». Пристройку предлагалось сделать к стене, обращенной к Воздвиженской церкви, то есть нынешней Крестовоздвиженской площади, размером 30 аршин по фасаду и до 16 аршин вглубь к кремлевской стене. Аршин – это примерно 0,7 нынешнего метра. «Желательно, чтобы в этом фасаде имелся нишь, для помещения в нем бюста императора Александра II». Тогда писали именно так – «имелся нишь», сейчас бы, конечно, сказали «имелась ниша». Время бежит, и меняются даже правила русского языка.

Построить хотели быстро – к февралю 1911 года, то есть к пятидесятилетию со дня освобождения крестьян от крепостной зависимости. Параллельно возник другой проект – по постройке памятника Царю-Освободителю в честь освобождения тульских оружейников от обязательного труда. Но к означенному дому он никакого отношения не имел, деньги на памятник собирали рабочие оружейного завода.

Весной того же года проект Дома просветительных учреждений одобрили и приняли к исполнению. Стоимость постройки определили до 30 000 рублей.

Место для Дома просветительных учреждений было все то же – на Менделеевской улице, близ стены кремля, где здание библиотеки, которое может быть разобрано. Проект здания принадлежал городскому архитектору В. Н. Сироткину. Чтобы успеть все закончить к февралю 1911 г. незамедлительно начали закупать строительные материалы. Однако вдруг стали возникать весьма необычные препятствия, которые замедляли начало работ.

Неожиданно некоторые гласные затеяли дискуссию о том, не стоит ли перенести стройку лет на двадцать пять. Причина – самая благая. Сейчас в казне денег мало, город обременен долгами, а лет через десять наверняка мы будем жить богаче. Вот тогда и надо затевать более достойную памяти Царя-Освободителя монументальную стройку.

Критикам возразил архитектор В. Н. Сироткин: на сумму до тридцати тысяч рублей (дума выделяла 27 тысяч) возможно построить вполне красивое и приличное здание. Но по новому проекту и при условии полной разборки существующего здания библиотеки.

А теперь – идея просто на бис. Как говорил Михаил Задорнов: вдохните побольше воздуха. Вдохнули?

Против строительства резко выступил известный в городе доктор Архангельский. Он обратился к городскому голове с просьбой обсудить в комиссии общественного здравия его заявление о том, что застройка местности, прилегающей к стене кремля, где библиотека, нежелательно с санитарно-гигиенической точки зрения. Новое здание будет препятствовать притоку чистого воздуха.

Свои соображения Архангельский основывал на науке общественной гигиены. На одном из первых мест в ней стоит доставление населению свежего воздуха, без которого невозможна жизнь ни человека, ни животных. По словам доктора, это пожелание касается особенно больших и густонаселенных городов, в которых воздух наиболее подвержен порче.

Устранение дурного воздуха достигается путем проветривания улиц, что называется вентиляцией.

«Город Тула, основная центральная часть, расположен в котловине. Самые улицы в нем большей частью узкие и идут не через весь город и при том часто не прямыми линиями из-за оружейного завода и кремля. Все указанные обстоятельства в своей совокупности не могут не вести к ограничению полноты естественного проветривания города».

После этой фразы доктор Архангельский пустился в долгие наукообразные рассуждения о потоках воздуха.

В городской Думе напряглись, и на всякий случай указали рассмотреть заявление о вентиляции в комиссии общественного здравия. Там, после некоторых дискуссий, отнеслись к теории Архангельского отрицательно.

На повторном заседании сторонники оттянуть время еще на десять лет чтобы построить нечто грандиозное, остались в меньшинстве. Основное возражение было такое: городское общественное управление и через 25 лет будет нуждаться в средствах. Большинство гласных приняло предложение управы: по проекту городского архитектора Сироткина выстроить за 30 тысяч рублей здание.

Дом истинного просвещения

Однако к задуманному сроку завершить проект уже никак не успевали. В 1911 году, в честь 50-летия отмены крепостного права, внутри Дома отслужили молебен. А вот строительство продолжали преследовать самые разные проблемы.

Правда, к концу лета 1911 года здание было почти закончено. Вставлены окна и заканчивалась настилка паркетных полов. Колонны нового дома выгодно отделяли его от других зданий конца Киевской улицы. В середине сентября дом в окончательном виде был готов, все леса вокруг здания убраны. Дело было только за внутренней отделкой. Принимать здание пришло местное начальство – городской голова А. А. Смирнов, члены управы С. Ф. Занфтлебен, И. И. Коновалов, члены строительной комиссии при участии городского архитектора В. И. Сироткина. Они осмотрели помещения только что законченного постройкой дома и пришли в полное недоумение. Все-таки халтурить у нас умели во все времена.

Комиссия констатировала большие дефекты в устройстве паркетного пола, который «местами имеет уклоны, неровности и просветы». Было признано, что в таком виде пол нельзя считать удовлетворительным, вследствие чего исправление его должно быть произведено тем же подрядчиком Морозовым. Обнаружены были также дефекты и в настилке деревянного пола.

Заодно решили ассигновать на освещение около 500 рублей, с таким расчетом, чтобы во всем здании было оборудовано электрическое освещение. В большом зале предложено было повесить две люстры и шесть плафонов. Заканчивая осмотр здания, комиссия сделала еще кое-какие детальные указания относительно вставки матового стекла в большом окне на парадной лестнице – для смягчения света.



Дом Карла Маркса. 1930-е

Осмотрев сделанную строителями халтуру, члены комиссии предположили, что подрядчик Морозов вряд ли уложиться все переделать в этом году и перенесли открытие на 1912 год. Однако Морозов проявил расторопность, и в декабре начались последние приготовления к сдаче.

Купленный за пятьсот рублей мраморный бюст императора Александра II высотой 3,25 аршина, с мраморной подставкой был перенесен из залы городской думы, где он хранился, и установлен в лекционном зале с восточной стороны. Тут же установили массивную кафедру. Все же, не исключено, что постамент памятника Карлу Марксу в Кремлевском саду от бюста именно этого памятника Александру II, а не из окружного суда.

Приобрели отличные стулья для зала: как по красоте, так и по удобству в отношении резонанса. При этом отмечалось, что, например, стулья в дворянском собрании «весьма невыгодны при акустических собраниях».

Торжественное освящение Дома просветительных учреждений состоялось 2 января 1912 г. Преосвященным Парфением при пении архиерейского хора в обширном лекционном зале было совершено молебствие. Бюст императора Александра II был убран тропической зеленью. На торжестве присутствовали председатели городского управления во главе с городским головой А. А. Смирновым, вице-губернатор А. К. Багговут, и.д. полицмейстера Б. В. фон-Вернер, начальник жандармского управления генерал-майор Иелита фон-Вольский, начальник оружейного завода генерал-лейтенант А. В. Кун, управляющий контрольной палатой А. Н. Успенский, председатель губернской земской управы Н. А. Руднев, попечители городских школ, директора гимназий и другие должностные лица.



У Дома Карла Маркса в день похорон Ленина. 1924 г

После молебствия было провозглашено многолетие ныне царствующему Государю императору Николаю II, а затем вечная память императору Александру II. Преосвященным Парфением было сказано слово, в котором он отметил ту беспредельную любовь народа, которая десятками лет проявлялась к светлой памяти Царя-Освободителя.

Упомянув о том, что даже самые маленькие селения Российской империи отозвались для увековечивания памяти императора Александра II различного рода благими начинаниями, преосвященный Парфений заключил свою речь словами «Город же Тула проявил особенное усердие постройкой настоящего дома просветительных учреждений, – да будет дом имени Александра II домом истинного просвещения русского народа».

Следующая речь была сказана городским головой А. А. Смирновым. Сделав беглый исторический очерк о преобразовательной деятельности императора, оратор рассказал, что все намеченные Царем-Освободителем начинания наконец-то получили самое широкое применение. Городскому голове пресвященным Парфением была вручена в дар икона Спасителя.

Затем последовали приветствия. Первый тост был провозглашен за здоровье государя императора. Преосвященный Парфений провозгласил тост за городское общественное управление. Подняли бокалы за здоровье начальника губернии Д. Д. Кобеко, который, отсутствуя на торжестве по болезни, прислал приветствие. Среди последующих многочисленных тостов особенно горячо был встречен тост за здоровье инициатора постройки освящаемого здания С. С. Ермолаева. Торжество закончилось завтраком, во время которого играл оркестр музыки.

В новом здании разместили квартиру смотрителя, библиотеку с читальней, музей трезвости, находившийся до того в здании Народного дома. В этом музее были представлены разнообразные модели часов, маятник Фуко, волчок Шмидта, сообщающиеся сосуды, манометр, микроскоп, электроскоп, чучела животных – все, что нужно для полноценного трезвенника. Также в здании поселился музей наглядных педагогических пособий.

На втором этаже была большая аудитория, рассчитанная на 450 мест. Здесь городской управой предполагалось устроить с учебно-просветительскими целями городской синематограф с самым большим в Туле зрительным залом, но, похоже, эта идея так и не была осуществлена.

Во время Мировой войны, с 1915 по 1917 гг., в Доме Александра II располагался лазарет.

Новоселья советского периода

25 ноября 1917 г., по распоряжению комитета народной борьбы с контрреволюцией, здание Дома имени Александра II было реквизировано для нужд революционных организаций. После чего в этих стенах началась новая жизнь.

В 1917 г. здесь разместился губернский Совет профсоюзов. В 1918 году, по предложению одного из братьев Жабровых, бывший Дом Александра II стал Домом Карла Маркса. На площади перед зданием проходили общегородские митинги, проводы на фронт частей Красной армии. В сентябре 1919 г. здесь выступал на митинге трудящихся с речью о положении страны и роли Тулы в борьбе с Деникиным будущий всесоюзный староста Михаил Калинин.

Праздничное оформление к 50-летию советской власти. 1967 г.

В 1919 году в Доме им. Карла Маркса был открыт художественно-исторический музей, из которого вышли аж два тульских музея – краеведческий и художественный. В состав его коллекции вошли экспонаты тульской Палаты древностей, созданной в 1885 г. Николаем Ивановичем Троицким, а также предметы, реквизированные в усадьбах Тульской губернии.

Здесь также располагались общество трезвости, научно-технический клуб, дом врача.

Большая часть истории здания связана с областной библиотекой имени В. И. Ленина, которая заселилась сюда в 1937 году. Основой ее собрания также стали книги бывших барских усадеб и Палаты древностей. Есть ничем не подтвержденная, но яркая история, что, когда рассматривался проект облика будущей площади Ленина, предлагалось снести и бывшее здание Дома Александра II. Его спас автор проекта, знаменитый советский архитектор, бывший туляк Борис Мезенцев, который сказал, что он когда-то ходил сюда в библиотеку, и она дала ему путевку в будущее. По этой причине он хотел сохранить здание. Окончательный облик площади, правда, формировался уже после смерти Мезенцева, однако не исключено, что коллеги и ученики уважили просьбу Мастера.

В 1977 году библиотеку перевели в новое здание, а на ее месте предполагали разместить «Дом интернациональной дружбы». В итоге же открыли здесь филиал краеведческого музея, посвященный обороне Тулы.



В советские годы здание библиотеки было главной видовой точкой проспекта Ленина.

7 ноября 1990 г. в этом доме был открыт музей «Тульские самовары». Удивительно, но в Туле долгое время такого музея не было. И вот теперь один из главных городских брендов получил прописку в самом туристическом центре Тулы.