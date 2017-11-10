Хроники тульских мильтонов

10 ноября российской милиции, а теперь полиции, исполняется 100 лет. Их называли когда-то «снегирями», «мильтонами», «красными шапочками» – по цвету околыша на фуражке.

Но во все времена стражи порядка охраняли покой и мирную жизнь рядовых граждан. Какими были первые годы тульской милиции? Об этом – наша небольшая подборка исторических документов и заметок из газет.

Протокол под дулом белых

Письмо из Тульского губернского исполкома уездным Советам крестьянских и рабочих депутатов:

«Отдел внутренних дел просит уездный Совет немедленно организовать при Отделе управления уездом подотдел милиции или народной советской охраны, ведающей всей работой милиции или народной охраны в губернии и приступить к организации милиции согласно прилагаемому при сем разъяснению Комиссариата внутренних дел.

Причем первое и главное требование, чтобы должностные лица милиции были исключительно признающими Советскую власть и готовы всегда защищать ее. Кроме того на службу в милиции не должно быть допускаемо бывших чинов упраздненной полиции, а служащие в настоящее время такие чины должны быть уволены.

Завотделом Невернов.

22 июня 1918 г.»





Из отчета о деятельности Новосильской уездной рабоче-крестьянской советской милиции:

«В связи с приближением деникинских банд в октябре месяце 1919 года на наш Новосильский уезд бывшим революционным комитетом было отдано распоряжение всю милицию перевести в боевую готовность, и для более успешной борьбы и несения разведки все пешие милиционеры были наскоро снабжены временно мобилизационными лошадьми.

Милиционер Блаженков во время несения разведки в районе села Каменки, желая точнее выяснить данное ему поручение, т.е. узнать численность противника, заехал в тыл неприятеля, где и был замечен белыми и взят ими в плен. Будучи донага раздет и избит, он, пользуясь тем обстоятельством, что караул от него временно отлучился, бежал от противника на расстояние семи верст.

Вплавь переплыл уже замерзающую реку, порезал себе тело тонким слоем льда, но все же сумел дать ревкому точные сведения».

Были случаи, которые покажутся, пожалуй, на первый взгляд смешными при той обстановке, в которой находился уезд. Но вместе с тем они говорят о той преданности службе, которая должна быть присуща. Так, например, «конный милиционер 2 района Макридин (ныне находится в рядах Красной армии), отступая вместе с одним милиционером, отметил в одном селении курение самогонки.

Несмотря на то, что неприятель, как принято в таких случаях выражаться, двигался по пятам, он все же начал составлять протокол и был захвачен в селе белыми. Однако успел скрыться от них, одновременно догнав свою часть».



Вручение Красного знамени Тульской губернской милиции. 1922 год.

Помощь голодным

Сейчас только возможно подвести некоторые итоги помощи, оказанной тульскими милиционерами в борьбе с голодом. Несмотря на то, что милиция находится все время в крайне тяжелых материальных условиях, это не помешало ей горячо откликнуться на призыв о помощи голодным.

«За все время Губгормилицией сдано в фонд помощи голодающим 2 золотых кольца, 6 серебряных колец, 1 серебр. Георгиевский крест, 31 руб. 65 коп. серебряных денег, 376 пудов 12 фунтов продуктов и 132 мил. руб. денег.

Содержалось полностью на иждивении милиционеров 15 человек детей Поволжья.

Затем добровольно по подписным листам в помощь голодающему ребенку пожертвовано 12 мил. руб. и Поволжью 17 мил. руб. Кроме того собрано и вещей в значительном количестве.

Вдобавок, и это надо особо отметить, самарским милиционерам в подарок от их товарищей-туляков было отослано: 214 пуд. 20 фунтов разных продуктов и 103 с лишним миллиона рублей денег. Вот что значит: не чиновники, а товарищи!

Все это сделано Губмилицией только в Туле. Уезды работали самостоятельно и результаты их помощи сюда не входят».

Газета «Коммунар», 26 сентября 1922 г.

Лицом к лицу с бандитами

Приказ по Тульскому губернскому управлению милиции:

«Агентами Ефремовского уголовного розыска т.т. Писеевым, Ивановым и Степановым был задержан известный бандит-убийца Рощупкин, обвиняющийся в конокрадстве, зверском убийстве с целью ограбления Бобуркина, причем последнему нанесено 14 ран ножом, краже в гор. Воронеже, побеге из тульской тюрьмы и вторичном побеге при следовании этапом из гор. Воронежа в г. Тулу со станции Орел. Принимая во внимание вовремя принятые энергичные меры по борьбе с бандитизмом, объявляю Писееву, Иванову и Степанову от лица службы благодарность.

Начальник милиции тульской губернии Травинов».



«Особенно тяжела работа милиционера в деревне. К хорошему, честному милиционеру в глуши относятся так же, как к селькору. Кулачье ненавидит милиционера, всячески преследует его. В начале декабря так погиб на своем посту милиционер Михаил Тельков, работавший в селе Ломовке Товарковского района. Товарищ энергично боролся с самогоном. Пуля самогонщика прикончила его».

Газета «Коммунар», 8 января 1925 г.



Приказ начальника адмотдела Тульского губисполкома, начальника милиции губернии Морозова, 5 июня 1928 г.:

«13 мая с.г. в Серебро-Прудском РАО были получены сведения о том, что в лесу, находящемся неподалеку от села, шайка, состоящая из шести вооруженных винтовочными обрезами, револьверами и финскими ножами грабителей, совершает ограбление проходящих по лесу граждан. Последние раздевались, и у них отнимали не только деньги, но и предметы, купленные на базаре. В короткий срок ограблению подверглись 12 человек.

На поимку грабителей был направлен весь наличный состав, которому путем засад, тщательного обыска леса и иных оперативных действий в ту же ночь удалось задержать главаря шайки Красенькова Ивана Алексеевича (кличка Махов).



Начальники районных отделов милиции Тульской губернии. 1923 год.

А также его соучастника Ганина Петра Ивановича (кличка Конкин), причем последний в грабежах сознался. Вскоре были задержаны еще два грабителя Павлихин П. Д. и Чайлин И. И., которые, как и первые два, были опознаны потерпевшими. Два остальных участника шайки Секов Иван Нефедович (кличка Фирматор) и Садовьев Дмитрий Петрович (кличка Башкир) скрылись, и к розыску приняты меры.

Принятие быстрых и решительных мер к поимке грабителей, самоотверженность работников Сер.-Прудской милиции и умелое производство ими оперативных действий, благодаря чему скорое задержание грабителей лишило возможности продолжить им свою вредную деятельность, и само задержание прошло без жертв, ставлю в пример и отмечаю как важную служебную заслугу в выполнении задач, возложенных на административные органы».

Можно ли милиционерам иметь нервы?

Из газеты «Коммунар», 12 ноября 1926 г.:

«Подытоживая девятилетнюю работу нашей милиции и принимая ее работу вполне удовлетворительной, не обойдем однако и кое-какие пятнышки. К примеру сказать, спанье на посту бывает? – Случается, – почесав затылки, вздохнут некоторые товарищи. Бывают такие товарищи, что в свободное время считают себя вроде как уволенными. Идет, скажем, такой паренек по улице, а другой милиционер как рыба об лед бьется с каким-нибудь лихачом, кудрявичем. Постовой потом обливается, а свободный и в ус не дует. Идет себе мимо… Наша, мол, хата с краю. Случается, что идет туляк по улице и вдруг из-за угла… коровья голова. Вот тут и рассуждай, в каком буренушка настроении; что как пошутить вздумает да под дыхало боднет? А постовой ворон считает.

Часты такие случаи? Редки.

А теперь послушайте, что бывает каждый день.

В отделении сидят дежурный и резервные. В углу тяжело дышат две кучи грязного тряпья. Это взятые во время кражи беспризорные. При задержании визжали, кусались, ругались. Завтра их нужно отправить в губоно. С шумом распахивается дверь. Два милиционера с трудом тащат вдрызг пьяного гражданина. Из-за пазухи торжественно извлекается «монах» (бутылка водки). Оглушительный мат в бога, черта, небо, богородицу. Не успели этого увести, следующий уже гремит кулаком по столу и отчаянно вопит: за что боролся?



Бюро партийной ячейки Тульской губернской милиции. 1922 год.

– Почему других не задержали, а меня одну? – визжит беспатентная торговка яблоками. Следом выводят мелкого мазурика, подделавшего чек в магазине. По правилу, перед посадкой у него отбирают на хранение деньги.

Дежурный тут же пересчитывает деньги и объявляет:

– 80 копеек.

– Нет, как будто больше, – нагло ухмыляется жулик и начинает сам считать. Оказывается, правильно. Но молодчик не унимается и опять считает – на измор берет.

Всякий может вспылить, у всякого есть нервы, но милиционеру нужно быть вежливым, а то сейчас же в держиморды попадешь.

Вводят еще и еще. Все одно и то же... Благородное негодование, фантастические оправдания, бутылки, запах перегара и ругань, ругань – без конца. И с каждым надо объясниться, уговорить, усовестить, а главное – вежливость и вежливость…

Всем разрешается иметь нервы, но только не милиционерам.

Не теряются ли эти перечисленные выше грешки, как мелкие песчинки, в необъятном море тяжелых обязанностей? Как вы думаете, граждане?»