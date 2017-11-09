100 лет революции: провокаторы

В 1917 году, разгребая архивы жандармского управления, тульские революционеры с нескрываемым удивлением обнаружили фамилии тех, кто на них доносил.

Некоторые из провокаторов оказались весьма значительными фигурами среди подпольщиков.

Пять рублей за доносы

Подполковник Павлов, которому было поручено организовать работу осведомителей (в 1917 г. он покончил с собой, будучи арестованным), все-таки не зря ел свой хлеб. Агентам платили деньги. Их давали как за разовый донос, так и за штатную работу. Осведомители из рабочих получали по пять руб. в месяц.

Более ценные кадры – в несколько раз больше. После 1915 года в каждой мастерской двух главных заводов города – патронного и оружейного – непременно был свой осведомитель.



Празднование 1 мая 1917 года в Туле.

Подпольщик Варшавский

Самые известные тульские провокаторы – Александров, Елисов, Василевский, Кудрявцев. Их дело рассматривалось специальной комиссией 23 октября 1917 г., которая признала, что вся предшествующая деятельность этих лиц грозит общественной безопасности, и постановила заключить их под стражу до учредительного собрания, а если последнее не соберется в указанное время, то до 12 декабря.

Вина Василевского как провокатора была для новой власти совершенно очевидной, и его расстреляли.

Кудрявцев, который не только предлагал свои услуги царской охранке, но и был завербован немецкой разведкой, по заданию которой устроил забастовку на оружейном заводе, расправы избежал и уехал из Тулы в Харьков.

Большим ударом для тульских социал-демократов стало предательство Ильи Александрова – члена руководящей группы большевиков. Кто скрывается под кличкой «Варшавский» узнали по подписи, которую он оставлял, получая жалованье в полиции.

Конечно же, он доносил и подробности приезда в Тулу члена Госдумы Петровского и его выступления на тайном собрании социал-демократов. Это было самое громкое событие подпольной жизни того периода. А также о многих соратниках по политической жизни.

«В 1916 году усилились провалы и в особенности провалы во время стачки на патронном заводе, когда очень многих товарищей арестовали и выслали. В это время председателем союза металлистов был один из лидеров большевиков Илья Александров по профессии печатник, – вспоминал его товарищ по партии М. Демидов. – Высланный из Москвы, он в то время работал на патронном заводе, его не тронули, только предложили уволиться из завода и уйти из членов союза. Так как же, мол, ты печатник и членом союза металлистов быть не можешь, а не то что председателем союза (так рассказывал всем нам Александров). Мы (меньшевики) давно подозревали Александрова в провокаторстве, но точных улик не имели. После же стачки патронщиков были уверены в провокаторстве Александрова, и мы не ошиблись. В первый месяц февральской революции Александров был разоблачен на заседании совета рабочих и крестьянских депутатов. Вот какие были времена – видный подпольщик был видным провокатором и предавал своих же товарищей революционеров».

Александров – Варшавский до расстрела не дожил. Он умер в тюрьме от туберкулеза.



Дом в Щегловской засеке, где с 1906 по 1907 годы находилось Тульское

правление общества металлистов.

Пьяница-трезвенник Елисов

Самой же оригинальной удачей ведомства Павлова стала вербовка рабочего Елисова (иногда встречается Гелесов), получившего кличку «Гаврилов». Елисов – любимое непутевое дитя социал-демократов. Вот с каким умилением пишет о нем А. Фролов:

«Многие из горьких пьяниц становились фанатичными трезвенниками. К числу их принадлежал рабочий-самоварщик Павел Елисов. … В организацию он вступил после того, как у Баташева была забастовка, и мне, знавшего его как горького пьяницу, было необычайно приятно, когда я его встретил однажды на собрании представителей кружков.

Он отличался тихим незлобивым характером и таким милым, мягким, подкупающим своей искренностью голосом, что его все любили.

Он был представитель кружка баташевских рабочих».

Елисов был завербован в 1904 году – после того, как угодил в тюрьму за переданную другому книжку «Что надо знать и помнить каждому рабочему».



Праздник свободы. Апрель 1917 г.

После шестимесячного заключения его неожиданно освободили из тюрьмы по распоряжению жандармского управления, хотя мера пресечения зависела от прокурора.

С 1906 года он уже находился у жандармов на жалованье в 30 рублей, а в подпольной организации дорос до члена комитета, руководящим специальной боевой деятельностью. Долгое время оставаясь вне подозрений для своих товарищей.

«Я решился хотя на время скрыться из Тулы, – вспоминал о событиях 1905 года Александр Парфенов-Мясников. – Отправившись на квартиру Павла Елисова, я хотел поговорить с ним, куда бы можно было уехать, но у него при переговорах мы ничего не могли придумать, и я решился уехать временно к своему двоюродному брату Н. В. Чурбанову в деревню Обидимо, где жила его мать. Елисов тоже упросил меня взять его в Обидимо, так как за ним началась тоже слежка, и ему нужно было на время скрыться. Я дал ему согласие, и мы с ним в тот же вечер уехали из Тулы. В Обидимо Елисов пробыл два дня и возвратился в Тулу, я же остался на две недели. По возвращении из деревни в Тулу я через несколько дней был арестован и отправлен в тюрьму».

В 1906 году Елисов указал убийц председателя Тульского окружного суда Ремезова – Ничкина, Мельникова и Агафонова, которые, правда, были впоследствии оправданы военно-окружным судом, но высланы на три года под гласный надзор в Тобольскую губернию.

В январе 1907 года при его содействии была ликвидирована группа эсеров, предполагавшая ограбить почтовую карету, перевозившую с вокзала 400 тысяч рублей.

В июне 1907 года был ликвидирован комитет тульской эсеровской организации в лице акушерки Анны Боровиковой, Александра Голицына и Степана Фролова. Во время обыска были изъяты револьверы и патроны к ним, паспортные бланки, подложные печати волостных правлений и большое количество партийной литературы. Все это позволило полиции практически полностью разбить организацию эсеров, но и самого Елисова оставило без заработка.



Квартира видного подпольщика М. Шурдукова на Набережной улице, где с

1914 по 1917 годы находилась подпольная типография.

И он тогда переключается на другие сферы криминальной жизни. Так в 1908 год по его наводке была арестована шайка грабителей во главе с Д. Рябовым, повешенным по приговору военно-окружного суда. В 1909 году был арестован анархист-коммунист Николай Астрецов. При обыске у него нашли шрифт и прокламации.

В 1911 году донес о фальшивомонетчике с оружейного завода Закуврышкине. Затем о слухах среди рабочих о близкой войне с Китаем. О бывшем эсере Коблове, который при покровительстве князя Львова устроился под нелегальной фамилией в московский отдел Тульской губернской земской управы.



Квартира революционера В. П. Кислова на нынешней ул. М. Горького, где

в 1905 году работала подпольная типография.

Картина представляется совершенно сюрреалистическая. Мало того, что в ход уже пошла чистая уголовщина, есть неоднократные свидетельства, как, встречая старых товарищей, уже во времена, когда подпольная деятельность была фактически на нуле, Елисов с вдохновением призывал возродить социал-демократическую работу. Хотя многие бывшие друзья всерьез подозревали в нем провокатора, и он об этом знал.

«Через несколько времени мне пришлось встретиться с П. И. Елисовым, который начал расспрашивать меня, как мои дела, как я погулял в ссылке, при этом стал жаловаться, что его безвинно считают провокатором и его все избегают, – вспоминал Парфенов-Мясников. – При этом предложил мне пойти к нему домой и поговорить с ним. Мне было известно, что он стал провокатором, еще до ссылки. Незадолго до высылки в Вологодскую губернию у нас в тюрьме обсуждался вопрос о его провокаторстве, и у нас уже у многих товарищей создалось мнение, что кто-то нас выдает, считая провалы товарищей, о которых ближе всех знал Елисов. О чем мы и сообщили на волю».

Попав под расследование, он уже не увидел воли. Павел Елисов, бывший беспробудный пьяница, ставший сначала трезвенником, а потом доносчиком, был расстрелян в Чека.

