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Тульские памятники вождю мирового пролетариата

Тульские памятники вождю мирового пролетариата

В каждом советском городе была своя улица Советская, Первомайская, Максима Горького… И свой памятник Ленину. Но здесь Тула отличилась – у нас памятник Владимиру Ильичу поставили даже раньше, чем в Москве.

В окружении рабочего, крестьянина и красноармейца

Долгое время главным тульским памятником была фигура Ленина на площади Восстания.

Именно мимо вождя шли празднично убранные колонны трудящихся 1 Мая и 7 Ноября, к нему возлагали цветы многочисленные делегации, а также пионеры, не только советские, но и немецкие — в 1927 году.

У этого Ленина застывали ненадолго Хрущев и Брежнев во время визитов в Тулу. Самолично Брежнев цветы к подножию Ленина на площади Восстания не приносил — за него корзину с цветами установили шедшие впереди генсека солдаты.

Тот памятник Ленину был изготовлен на народные деньги — в продолжение дореволюционной традиции: при старой власти точно так же собирали средства на сооружение памятников царям. Однако теперь пожертвования шли не так бойко.

Губернская комиссия по сооружению памятника Ленину 19 февраля 1924 года отмечала: «Проводимую в настоящий момент кампанию по сбору пожертвований признать слабо разворачивающейся. Необходимо таковую углубить и расширить». Хотя февраль 1924-го — самый пик страстей после кончины вождя государства.

Многие горячие головы даже требовали переименовать Тулу в Ленинск, а 22 апреля сделать государственным праздником и нерабочим днем.

Облик будущего памятника также широко обсуждался. Многим тульским рабочим нравилась идея мастера оружейного завода Вязьмова, который предложил, чтобы на памятнике Ленин был в окружении рабочего, крестьянина и красноармейца.


Комсомольцы завода «Октава» возлагают цветы к памятнику Ленину
в день 150-летия Ф. Энгельса.

По всей видимости, эту идею успели обсудить с кем-то из москвичей. На имя председателя горсовета Пермякова пришло письмо из производственного бюро Ассоциации художников революционной России при Российской академии художественных наук НКП:

«Во время последнего пребывания в городе Туле я имел с вами разговор по поводу установки группового памятника с центральной фигурой Владимира Ильича Ленина. Настоящим сообщаю вам, что производственное бюро АХРР может принять от вас заказ на эскизы означенного памятника в количестве четырех штук, каковые могут быть изготовлены членами АХРРа скульпторами тт. Лехт, Менделевичем, Лавровым и Гендельманом, при оплате по 200 рублей за эскиз».

В общем, утром деньги — вечером памятник. Но деньги вперед. Как и должно быть у истинных творцов-пролетариев.

На что указывают руки вождя?

Наконец определились с кандидатурой человека, которому доверили выполнить памятник основоположнику Советского государства. Это был восходящая звезда советской ленинианы Матвей Харламов, работы которого одобрялись правительством: «Большие металлические бюсты тов. Ленина величиной 16 вершков работы скульптора Харламова сохраняются десятки лет на открытых местах. Каждый город СССР должен иметь памятник товарищу Ленину».

Матвей Яковлевич Харламов — сын бывшего крепостного, ученик В. А. Беклемишева, ректора Императорской Академии художеств. Ленина он лично видел дважды: на митинге в 1917 г. и на похоронах Елизарова (члена коллегии Наркомата торговли и промышленности. — Прим. авт.) в 1919-м.

Также в личном архиве Харламова были три фотографии Ленина, которые и стали основой для скульптурных портретов. Посмертный портрет вождя он лепил и стоя у его гроба, для чего специально выезжал в Москву из Петрограда.

В 1926 году, спустя полтора года после смерти вождя, в Ленинграде появился первый в стране памятник Ленину, изготовленный Харламовым. Его открыли 8 августа, даже не дожидаясь подходящего праздника из революционных «святцев».

Но событие под эту дату всё же подыскали: 8 августа закончилось месячное сидение Ленина в компании с будущим врагом народа Зиновьевым в шалаше в Разливе. Какой-никакой, а повод.

Эти памятники роднят еще и легенды о ленинских руках. В Питере якобы она когда-то чересчур приглашающе указывала в сторону кабака, находящегося на другой стороне улицы.

А рука тульского Ленина указывала на Спасо-Преображенскую церковь, также стоящую на другой стороне улицы Советской.

По всей вероятности, когда эти разговоры дошли до ушей начальства, церковь снесли. Оба анекдота не лишены права на жизнь.

Выше всех в городе

С годами тульское начальство к харламовскому Ленину охладело. В какой-то степени оправданно — в этом памятнике было слишком много обычного человека, а не истукана, и мало монументализма.

Опять же и положение ленинских рук, и то, каким образом они должны указывать путь в светлое завтра, не заморачиваясь на сером сегодня, во времена создания памятника еще не были канонизированы.

Уже в пятидесятые годы первый секретарь Тульского обкома Хворостухин писал в ЦК партии письмо с просьбой установить к 90-летию вождя новый памятник, поскольку прежний исполнен «на низком художественном уровне».

В 1961 году началась работа над созданием нового памятника Ленину в мастерской заслуженного деятеля искусств РСФСР Нероды. Георгий Васильевич уже успел к тому времени поставить несколько памятников вождю — в Ростове-на-Дону, Перми и Белгороде.

А чуть позже вместе с соавтором, сыном Юрием Георгиевичем, вошел в историю другим монументальным Лениным — памятником в виде головы основателя Советского государства высотой 7,7 метра.

Для сравнения: высота нынешнего тульского Ленина на площади у «белого дома» вместе с постаментом — 8 метров.

В 2015 году голова Ленина в Улан-Удэ была признана самым большим изваянием головы Ленина в мире и занесена в Книгу рекордов России. У местных жителей это сооружение так и зовется — «Голова».

По утвержденному эскизу несостоявшийся тульский Ленин имел высоту бронзовой фигуры пять метров, четыре метра — гранитный постамент, итого — девять.

Обзавестись творением «головастого мастера» Туле помешало Постановление Политбюро Ц. К. КПСС и Совета министров РСФСР от 18 сентября 1961 года «О сооружении памятников на территории РСФСР», после чего работа над этим объектом была заморожена. Приоритетным в стране было объявлено строительство знаменитых «хрущевок», всё остальное отложили на потом.

Нового Ленина установили в Туле только в 1983 году, перед зданием Дома Советов.

Этот памятник скульптор Михаил Захаров задумал еще в 60-х годах. Работы над памятником начались на Всесоюзном производственно-художественном комбинате имени Е. Вучетича в 1978 году.

Устанавливали памятник с приключениями — то нога отвалится на ухабистой дороге из Минска в Тулу, то заартачатся поставщики гранита с Украины.

Облицовка памятника должна была делаться гранитом Токовского карьера Днепропетровской области. Хитрые каменотесы, даже получив в обмен на гранитные изделия вагон лесоматериала и семь металлорежущих станков, не спешили выполнять обещание.

А в 1981 году прислали откровенный брак — гранитные детали вместо заявленных 150 мм были толщиной 400−600 мм, и их надо было дорабатывать на месте.

5 ноября 1983 года в Туле водрузили на постамент нового Ленина. Сейчас это самый высокий памятник в городе. Лев Толстой на два метра ниже.

Замечательная коллекция памятников тому, кто живее всех живых – здесь.

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Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 12:31 +7
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