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Неизвестная история: Ефремовского футболиста Сенюкова знала вся страна
Звезда советского футбола 50-60-х годов Валентин Иванов (справа) поздравляет своего одноклубника Николая Сенюкова с днем рождения.

Неизвестная история: Ефремовского футболиста Сенюкова знала вся страна

Мало кто знает, что в селе Сторожа Ефремовского района родился, жил и до войны играл за городскую футбольную команду «Каучук» Николай Сенюков. 

А после нее он выступал за знаменитую команду лейтенантов – ЦДКА. И выходил на поле вместе со звездами советского футбола Всеволодом Бобровым и Григорием Федотовым.

После расформирования этого футбольного коллектива Сенюков перешел в московское «Торпедо» и играл уже с олимпийскими чемпионами Эдуардом Стрельцовым и Валентином Ивановым. В этом клубе житель нашего региона стал мастером спорта и заслуженным тренером РСФСР.

Из крестьянской семьи

Николай родился 18 мая 1925 года в крестьянской семье. В 15 лет он уже играл за юношескую команду в чемпионате Тульской области по футболу, но 22 июня 1941 года началась война.

До и после освобождения Ефремова паренек вместе с остальными ребятами рыл окопы, противотанковые рвы, рубил лес. Через два года ушел добровольцем на фронт. Воевал в разведке.

Когда в очередной раз Сенюков вместе с товарищами ушел за линию фронта за «языком», то на обратном пути немцы заметили их и открыли шквальный огонь.

Рядом разорвалась мина, и Николай был ранен в шею, руку и ногу. В госпитале ему сделали операцию.

Выздоровев, он вернулся на фронт. Был награжден орденами Славы третьей и второй степени, Красной Звезды, многими медалями.


Берлин, 1945 г. Николай Сенюков участвовал в штурме города.

Счастливый случай старшины Сенюкова

Войну ефремовец закончил в Берлине старшиной роты. На наивный вопрос в 2004 году корреспондента «Спорт-Экспресса» Дмитрия Туманова, играл ли он в футбол на войне, Николай Николаевич ответил без обиняков:

– Какой уж тут футбол! Такое только в кино показывают. Когда я это вижу, встаю и ухожу. Да на фронте поесть некогда было! И не верьте никому, что было время за девкой ухаживать. Это в тылу можно было делать. А на фронте – достигли какого-то рубежа, окопались. Не успеешь – плохо будет. И лопаты даже носили с собой не саперные, а совковые, чтобы быстрее окапываться.

В ноябре 2016 года Туманов приезжал писать статью о ефремовском Музее спорта. И тогда я у него подробно расспросил о нашем легендарном земляке – футболисте, умершем в конце 2007 года.

– Как Николай Николаевич вернулся в футбол?

– Я с ним встречался в начале 2000-х годов. Сенюков рассказывал, когда закончилась война, при всех воинских частях стали создавать футбольные команды. В сапогах играли! Но поля в Германии в то время были хорошие, зеленые, – немцы следили. Потом его взяли играть на первенство корпуса, затем – армии. Николай Николаевич в своем футбольном росте дошел до сборной Группы войск. Ему помог счастливый случай. В Потсдам приехала команда ЦДКА, и он чем-то приглянулся ее знаменитому тренеру Борису Аркадьеву. Так Николай Николаевич попал в большой футбол.

– Не рассказывал, как расформировали ЦДКА?

– Это случилось после проигрыша в 1952 году сборной СССР под руководством Аркадьева на Олимпиаде в Хельсинки своим принципиальным соперникам из Югославии. Известно, что у Сталина с Тито были напряженные отношения в те годы, поэтому Аркадьева сняли с должности тренера сборной и клуба ЦДКА. Как вспоминал Сенюков, приехали они на базу на Ленинских горах, где всегда собирались перед играми. Ждут установку на игру, а Аркадьева всё нет и нет. Потом объявляют, что в наказание за плохую игру на Олимпиаде ЦДКА расформирован, так как большинство футболистов сборной страны представляли именно этот клуб. Всех направили кого куда. Некоторых игроков взяли в московские клубы «Динамо» и «Спартак». Сенюкова и еще нескольких футболистов попросило столичное «Торпедо».

– До какого звания в ЦДКА «дослужился» Сенюков?

– Здесь ему успели дать только звание младшего лейтенанта.

– Каким он был футболистом?

– Николай Николаевич мне рассказывал, что его прежде всего отличало добросовестное отношение к делу. Сенюков  понимал, что звездой, как Стрельцов, он быть не мог, по-этому брал трудолюбием на тренировках и в игре, никогда не нарушал спортивный режим. Приедут к нему гости и в таких случаях выпивают, а он понимает, что ему нельзя. Знает, через 4-5 дней игра. А плохо ему играть запрещено, дублеры в затылок дышат. И если он выпьет, то не сможет сыграть как надо. А дублером у него за спиной был Николай Маношин. У них присутствовала здоровая конкуренция, но вражда, как и обиды, отсутствовала. Сенюкову тогда было уже за 30 лет, а Маношин – молодой талантливый футболист.

Торпедовский тренер

– Как тренер много ли извест-ных мастеров кожаного мяча воспитал Николай Николаевич?

– У него тренировались в разные годы Александр Тукманов, Николай Куличенков, Сергей Пригода, Николай Писарев, Дмитрий Чугунов, Борис Вострасаблин, Валерий Абрамов, Андрей Никитин, Дмитрий Смирнов, Денис Андреев. Тренером он был строгим. Проверял дневники, ездил в школы и техникумы. Интересовался успеваемостью своих футболистов. Некоторые тренеры по-тренируют – и до свидания. А Николай Николаевич всегда оставался с ребятами после занятий. Часто шутил, чтобы снять нервное напряжение после тяжелых тренировок и разрядить обстановку после не совсем удачных игр. Это сближало наставника и футболистов.

Однажды привели к нему Василия Фролова – внука Льва Яшина. Он несколько лет у Сенюкова занимался. Когда Николай Николаевич ушел, родители перевели Василия в московское «Динамо» – клуб, за который всю свою жизнь играл его великий дед. Труд Сенюкова был отмечен званием заслуженного тренера РСФСР.

– Было что-то общее между Василием Фроловым и Львом Яшином?

– Конечно. Оба высокие, и лапа у Василия была такая же здоровая, как у деда.

– На каком месте играл Николай Сенюков в московском «Торпедо»?

– На позиции полусреднего нападающего и полузащитника.

В чемпионатах СССР он провел 134 матча, забил четыре гола. С этой командой в 1953 году завоевал бронзовые медали, через четыре года он уже серебряный призер, а в 1960-м стал чемпионом страны и обладателем кубка СССР. За эти победы ему присвоили звание мастера спорта.

Умер Николай Николаевич 26 декабря 2007 года. Похоронен на одном из московских кладбищ.

Николай Шалунов.

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вчера, в 11:44 +1
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