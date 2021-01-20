Хирург Андрей Козлов создал в Ефремове целый больничный городок

Фото предоставлены Ефремовской районной больницей им. А. И. Козлова и Наталией Козловой.

Андрей Иванович Козлов приехал работать в Ефремов в 1946 году и практически на пустом месте на улице Дачной создал целый больничный городок.

Разбил на его территории парк с елями, туями, березами, открыл сельские участковые больницы и фельдшерские пункты. Этот человек внес огромный, неоценимый вклад в развитие здравоохранения в Ефремове и районе.

Простой парень из многодетной крестьянской семьи Андрей Козлов вместе со своими соратниками сумел сделать такое большое дело в очень сложные для страны годы.

Родился Андрей Иванович 1 сентября 1916 года в селе Ключики Волынского района Орловской (ныне Липецкой) области в семье крестьянина-бедняка. После окончания девяти классов поступил в Елецкий медицинский техникум, который окончил с отличием 21 января 1935 года.



Андрей Козлов. Середина 1930-х годов.

Свой трудовой путь Андрей Иванович начал в Хабаровске, куда попал по распределению. Козлов стал работать заведующим здравпунктом завода имени Кагановича. Но молодой человек хотел учиться дальше и стать врачом и в 1935 году поступил в Первый Московский медицинский институт им. И. М. Сеченова.

Чтобы совмещать учебу и работу, Андрей Иванович перевелся в Хабаровский медицинский институт. В здравпункте завода Козлов проработал до 1 октября 1937 года. А потом еще три года он исполнял обязанности санитарного врача санслужбы Народного комиссариата пищевой промышленности СССР по Хабаровскому и Приморскому краям.

22 июня 1940 года Козлов успешно окончил институт и был зачислен в клиническую хирургическую ординатуру госпитальной клиники Хабаров-ского медицинского института, которую окончил в июне 1943 года. Талантливого молодого человека направили работать в должности начальника санслужбы НКПП СССР по Хабаровскому и Приморскому краям, где он проработал до 30 июня 1943 года. Затем Андрея Ивановича призвали в армию как врача-хирурга. Сначала Козлов находился в резерве, но уже через две недели его назначили ординатором операционно-перевязочного взвода 2110-го медсанбата.

1 июля 1945 года Козлова назначили начальником хирургического отделения.

Приказом Верховного Главнокомандующего Генералиссимуса Советского Союза от 23 августа 1945 г. №372 Андрею Ивановичу Козлову была объявлена благодарность за отличные действия в боях с японцами за освобождение Южного Сахалина.

Из армии он был демобилизован 27 марта 1946 года по болезни – Андрей Иванович переболел тяжелой формой болезни Боткина.

В 1946 году судьба привела Андрея Козлова в Ефремов. И этот приезд стал судьбоносным и для самого доктора, и для небольшого городка Тульской области.

С мая 1946 года Козлов стал работать врачом хирургом-рентгенологом в Ефремовской межрайонной больнице. А в декабре его назначили и. о. главного врача больницы. Уже через два года Андрей Иванович Козлов был назначен главным врачом Ефремовской больницы, одновременно он продолжил работать по совместительству в должности заведующего хирургическим отделением.



Доктор Козлов готовится к операции.

В период его руководства в Ефремове «выросли» родильный дом и гинекология, дет-ский и хирургический корпуса, «инфекция», две поликлиники, стоматология, станция скорой помощи, морг, хозяйственные постройки и блоки.

Благодаря его организаторским способностям Ефремовская больница из небольшой выросла до крупного многопрофильного медицинского учреждения.

В 40-50-е годы ХХ века у больницы было свое подсобное хозяйство. На месте современной прачечной находился коровник, в котором содержались шесть коров. Там же был барашек. Ухаживали за животными двое работников. Был и свинарник, он находился на территории больничного участка за рекой Любашовкой. Мясо использовали для питания больных.

На больничном участке земли выращивали овес, ячмень, огурцы, помидоры, капусту, свеклу. Все овощи шли на стол больным. На том месте, где сейчас находится инфекционное отделение, сажали картошку и лук.

Андрей Иванович и сам очень любил работать в огороде, с удовольствием сажал деревья на участке и в больничном парке, ему очень нравились цветы.

Всю жизнь Андрей Иванович прожил со своей женой Верой Александровной. По специальности акушерка, на пенсии она работала медрегистратором. В семье родились двое детей – в 1948 году сын Юрий, через год – дочь Наташа.

Козловы обустроили свой дом рядом с больницей. В родительском доме сейчас живет Юрий Андреевич Козлов.

Доктор Андрей Козлов был очень доброжелательный, порядочный человек, которого все любили и уважали. По отношению к своим коллегам, подчиненным он проявлял поистине отеческую заботу, относился ко всем очень по-доброму.

– Папа был очень энергичный, подвижный человек, – рассказывает дочь врача Наталия Козлова, врач-ординатор отделения общей хирургии Тульской областной клинической больницы, заслуженный врач РФ. – Невысокого роста, худой, спортивный, он увлекался йогой и всегда выглядел очень молодо. А еще папа был очень неравнодушным человеком. Но мы с братом Юрием в детстве с папой проводили мало времени – он всегда был на работе. С утра, еще темно было, он уходил и только поздно вечером появлялся.

Когда папа был дома, он с нами всегда чем-то занимался, читал нам книжки, играл. Приучал нас к спорту, ходил на лыжах, рассказывал о медицине – он очень хотел, чтобы мы с братом стали медиками. Хотя я сначала сопротивлялась (смеется).

Мы всю жизнь прожили на территории больницы и имели возможность подглядеть в окно, как идет операция, посмотреть, что творится в морге, в отделениях. Всю эту больничную жизнь мы могли очень близко наблюдать.

В районных больницах помимо лечебных корпусов было еще и натуральное хозяйство, так что главный врач выполнял не только лечебную функцию, но и был «на хозяйстве». И мы видели, какой папа был трудолюбивый. Причем хоть он и вырос в деревне, всё время стремился учиться и из деревни рано ушел.

А уже на пенсии увлекся садоводством. У него были, как говорят, «зеленые руки»: что бы он ни посадил, всегда вырастало нечто необыкновенное по урожайности и, если это цветочек, по красоте.

Руки папы я помню очень хорошо. Небольшие и очень ухоженные – за руками папа всегда тщательно следил. Он был уверен, что руки хирурга не должны соприкасаться ни с чем опасным. Если что-то делал по дому, то всегда в перчатках, потом долго и тщательно мыл руки. И я после этого всегда с большим удивлением смотрела на мужчин, у которых руки были неухоженными.



Здание Ефремовской межрайонной больницы. Фото сделано в 50-е годы ХХ века.

Нам с братом он старался привить доброту. У нас была дворовая детская компания, и он учил нас ко всем относиться хорошо. Мы были детьми главного врача, и папа каждый раз говорил нам, что мы ничем не отличаемся от детей простых работников больницы. Если даже я или брат кого-то случайно обижали, но не в силу того, что мы что-то воображали из себя, а просто в игре, и папа это видел, то всегда доставалось нам.



Андрей Козлов с дочкой Наташей и сыном Юрием. 1960-е годы.

Он воспитывал в нас трудолюбие, чтобы мы хорошо учились в школе, прилежно занимались. Приучал нас к самостоятельности.

С коллегами, с пациентами папа был исключительно душевным человеком. У него было много учеников среди молодых врачей, со всеми он занимался. И к нему все очень хорошо относились. Всегда всех выслушает, поможет, подскажет, выручит деньгами...

Папа был жесткий борец с курением. Если видел у больных или сотрудников папиросы или сигареты, конфисковывал и убирал в тумбочку в своем кабинете. И если уж кто-то доходил до слезных состояний, то ему эти сигареты выдавались – для поддержки морального духа (смеется).

Он негативно относился к алкоголю, не любил выпивающих людей. Сам практически не пил, только по праздникам чисто символически мог позволить себе бокал шампанского.

Папу многие любили, его помнят до сих пор. В пожилом возрасте у папы развилась болезнь Альцгеймера. Мама после инсульта последние три года не выходила из дома, поэтому все заботы по дому взял на себя папа. И люди, которые его встречали по дороге в магазин, провожали его и до дома доводили...



С женой Верой Александровной Козловой.

Главным врачом он проработал до 1976 года, ему было 60 лет. Он не держался за свое место, считал, что надо дать дорогу молодым. Тем более он был уверен, что воспитал себе достойную смену.



Андрей Иванович был награжден орденами,

многочисленными медалями и почетными знаками.

Но работать он продолжал. Заведовал хирургическим отделением детской больницы, работал в скорой помощи... От дел он отошел только к 1990 году.

Папы не стало 14 декабря 1995 года, ему было 79 лет. Мама ушла из жизни в том же году, 2 января. Он прожил без нее почти год.



Мемориальную табличку на здании больницы открыли 1 сентября 2016 года, в столетний юбилей со дня рождения доктора Козлова.

Андрей Иванович Козлов был очень уважаемым человеком. Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени и более чем тридцатью медалями.

Тульским научным обществом хирургов Козлова избирали делегатом Всесоюзных и Всероссийских съездов хирургов. Десять раз он был делегатом межобластных хирургических конференций.

Всю жизнь доктор Козлов совершенствовал свою квалификацию. Трижды слушал курсы в Центральном Московском институте усовершенствования врачей по хирургии и трижды на рабочем месте в госпитальной хирургической клинике Первого Московского медицинского института им. И. М. Сеченова.

В 1954 году окончил вечернее отделение университета марксизма-ленинизма.

В 1955 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Андрею Ивановичу Козлову было присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР».

В 1964 году аттестационная комиссия Тулоблздравотдела присвоила ему высшую квалификационную категорию хирурга. В 1967 году Андрей Иванович с отличием окончил одногодичные курсы усовершенствования организаторов здравоохранения.

В июне 2016 года Ефремовской районной больнице было присвоено имя Андрея Ивановича Козлова.