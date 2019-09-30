Водозаборная будка в Туле: последний привет уходящей эпохи

Фото из архива автора и архива Myslo.

В Туле выставлена на продажу последняя водозаборная будка на углу улиц Староникитской и Петра Алексеева.

Обильная, здоровая вода

Как часто бывает в Туле, о необходимости иметь собственный водопровод начали говорить задолго до того, как он появился. Одним из таких поводов был пожар 1834 года, когда сгорели три четверти деревянных построек и почти весь оружейный завод. После чего была долгая переписка с различными инстанциями и мучительный поиск денег.

В 1846 г. тульскую воду описывали следующим образом: «В хорошей воде бедные жители терпят большой недостаток: Упская вода весьма годилась бы для употребления, если бы оставалась проточной, но ее задерживают, когда действует оружейный завод; таким образом, сделавшись стоячей для целой половины города (выше шлюзов по Упе), она портится». В подавляющем большинстве городских колодцев вода была «с дурным запахом и вкусом», а также с «примесью извести, селитры, железа».

Долгое время вся водопроводная деятельность ограничивалось устройством резервуаров с насосами в семи точках города, из которых вода закачивалась в бочки, после чего развозилась по потребителям.

Водокачные насосы обустроили в разных местах города на случай пожара. Запирающиеся будки над ними были в основном деревянными, позже их заменили на металлические, ключи от которых хранились в пожарных командах.

Для примера, при обсуждении городского бюджета на 1887 год обсуждалось финансирование Никольского колодца, который, по мнению городской комиссии, не окупался. Было предложено войти в сношение с господином Давыдовым или господином Блоком в Москве «об устройстве ветряного двигателя для накачивания воды в бак, оставив при этом существующую в настоящее время машину для качания воды во время безветрия. От установки ветряного двигателя можно ожидать экономию до 900 рублей в год на топливе».

Также в целях экономии предлагалось вместо продажи годовых билетов на право брать воду выдавать книжки с марками, стоимостью каждой в ½ копейки. Водовозы за каждую взятую бочку воды должны уплачивать машинисту 1 марку. «Учет машиниста будет незатруднительным — по расчету истраченного топлива и собранных марок».

В 1891 году в России разразился страшный голод, за которым последовала эпидемия холеры. И лишь после этого в Туле энергично взялись за обустройство водопровода. 11 июня 1891 года городская Дума «избрала особую Комиссию, которой, совместно с городской Управой, поручила немедленно распорядиться пригласить кого-либо из опытных техников для составления проекта на устройство водоснабжения в городе и для производства всех необходимых при этом нивелировок улиц и других изысканий». 27 июня 1891 года составление проекта поручено инженеру-технологу М. И. Алтухову , работа которого была принята 6 июля 1892 года.

15 апреля 1893 года был подписан контракт на строительство водопровода в городе Туле с Торговым домом Бр. Бромлей и Ко. Окончание строительства водопровода было установлено 15 ноября 1893 года.

На углу улиц Рождественской и Зайковой (сейчас — К. Маркса, 28) было построено водоподъемное здание, в машинном отделении которого установили две паровые машины системы «Компаунд». Каждая из них приводила в движение два насоса системы Вартингтона.

Для собирания воды устроили водосборное сооружение Бруклинской системы, состоящее из четырех буровых скважин диаметром в 6 дюймов.

Напротив «тюремного замка», на нынешней стадионной площади между зданием УВД и ЦС «Арсенал», возвели водонапорную башню с железным баком емкостью 15 044 ведра воды для обеспечения равномерной работы машин и избежания толчков и гидравлических ударов в трубах. На водопроводной сети протяженностью 20,3 км через каждые 50 саженей располагались пожарные краны.



Старая водонапорка в Туле. Фото tulainpast.ru.

5 июня 1893 года в газете «Тульские губернские ведомости» появилось объявление: «Согласно постановлению городская дума устраивает водопровод для снабжения жителей города Тулы обильною, здоровою водой, а равно для предохранения города от несчастных случаев при пожарах, которые, как известно, не раз встречались в нашем городе и за неимением водопровода приносили немало вреда населению».

22 декабря 1893 года на заседании Тульской городской Думы было принято решение, несмотря на очевидные недоделки, открыть работу тульского водопровода. Он был включен на следующий день — 23 декабря 1893 года.

Бассейны с историей

До распространения водопровода была крайне востребована профессия водовоза. Воду брали в специальных городских колодцах или в реке за пределами города и доставляли потребителям. Возили бочками на телегах, запряженных лошадьми. В непогоду горожане вполне могли оказаться без воды — водовозы просто не могли преодолеть привычную нашу грязь на дорогах.

Однако и после начала работы водопровода услуги водовозов оставались востребованными. Все тульские водовозы обязаны были давать подписку о том, что обязуются выполнять правила, предписанные городской управой. Они обязаны были «прилично одеваться» и носить белые фартуки. В некоторых городах бочки на повозках отличались по цвету — чтобы знать, в каком месте водовоз берет воду. В Туле бочки окрашивались в неизменный красный цвет и белой масляной краской на них наносился регистрационный номер. Основной заработок водовоза — доставлять свой товар в отдаленные от городского водопровода места. Чем дальше — тем дороже.

Накрутка могла быть в десять и даже больше раз. Ведь за право набрать городскую воду водовозы тоже платили.

Тульским водовозам регулярно устраивался смотр, где проверялись техническое состояние их повозок, бочек, аккуратность в одежде, правильно оформленная документация. Впрочем, самое распространенное нарушение тульских водовозов выявлялась не на таких смотрах. Многие из них, особо не утруждаясь, имели, например, обыкновение затыкать дырку в бочке грязной тряпкой.

В Туле построили десять водоразборных будок, которые состояли из сеней и жилой комнаты. В каждой будке находился счетчик отпущенной воды, с наружной стороны — длинная труба.



Так выглядела водоразборная будка в Туле.

Вода выдавалась из будок с трех сторон: в бочки — для водовозов, в корыта — для водопоя лошадей, в ведра и бидоны — для горожан. Между прочим, назывались эти будки в то время ни много ни мало — бассейнами. О другом предназначении «бассейна» тогда еще не знали.

В 1914 году из тульского городского водопровода было выдано потребителям 71 340 тысяч ведер воды. Это более чем в предыдущем, 1913-м, на 10 000 000 ведер. А на тридцатилетие городского водопровода, в январе 1924 года, редакция газеты «Коммунар» особенно приветствовала товарищей водопроводчиков, «героически отстоявших водопровод от разрухи в годы войны и революции».



Жетон Тульского

городского водопровода.

Последняя реликвия

В связи с повсеместной любовью к старине в последнее время во многих российских городах появляются памятники водовозам. Так, в 2012 году памятник водовозу был установлен в Коломне — причем в Водовозном переулке. В том же году к 150-летию со дня начала работы Симбирского водопровода появился такой памятник в Ульяновске.

В 2003 году на территории водонапорной башни на Шпалерной улице в Санкт-Петербурге, первой в централизованной системе водоснабжения Санкт-Петербурга, тоже был установлен памятник водовозу.

А в самой водонапорной башне теперь работает музей «Мир воды Санкт-Петербурга». Кстати, питерский водопровод, как и тульский, проектировал инженер Михаил Иванович Алтухов.



Музей воды в Санкт-Петербурге (фото официального паблика музея ВК).

Есть памятники водовозу в Кронштадте, в Казани и во многих других российских городах.

Нам в этом плане повезло несколько больше – не надо ничего придумывать, уникальный памятник есть и так. Часть тех первых исторических водоразборных будок сохранялась до недавнего времени. Так, например, одна из них была рядом с цирком на улице Советской. Увы, она не выдержала испытания временем — тихо и незаметно ее снесли после пожара в 2002 году.

Исчезла и водозаборная будка на улице Кирова (перекресток с улицей Патронной) – в 2017-м. У нас сохранилось ее фото:

Но одна дожила до наших времен — неказистая с виду, однако настоящая историческая реликвия, артефакт. Идеальное место для маленького музея истории города!

Идеальнее было только место рядом с цирком, но оно уже в прошлом.

Впрочем, и в будке на Староникитской тоже есть свой смысл. Ведь это — та самая Растеряева улица, воспетая писателем Успенским. А значит, подлинная часть городского дореволюционного быта.

То, что в любом городе мира хранят как бесценную реликвию, поскольку ценится подлинное — то, к чему можно прикоснуться и насладиться атмосферой реальной истории. Мы это еще можем сделать. А вот смогут ли те, кто будет жить после нас, — большой вопрос. В конце концов, эту будку можно аккуратно разобрать и под присмотром специалистов перенести в район Казанской набережной, где она наверняка будет пользоваться повышенным интересом туристов.