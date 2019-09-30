В Туле выставили на продажу последнюю водоразборную будку – здание со 100-летней историей

Будка находится на углу улиц Староникитской и Петра Алексеева. Она была построена в 90-х годах позапрошлого века.

Всего таких будок в Туле в XIX веке было десять. Они были построены примерно в то же время, когда был запущен тульский водопровод, — в 1893 году.

Будки (в то время они назывались бассейнами) состояли из сеней и жилой комнаты. Вода выдавалась из будок с трех сторон: в бочки — для водовозов, в корыта — для водопоя лошадей, в ведра и бидоны — для горожан.

Уже в наше время симпатичные деревянные домики исчезали с тульских улиц один за другим. Еще в начале 2000-х их осталось три: на ул. Советской возле цирка, на Кирова и на Староникитской.

Та, что стояла возле цирка, сгорела в 2002-м. Зеленая будка на улице Кирова дожила аж до 2017 года.

Теперь осталась одна, последняя — на пересечении улиц Петра Алексеева и Староникитской. Сейчас и ее выставили на продажу вместе с участком. Возможно, ее ждет такая же незавидная судьба.

«То, что в любом городе мира хранят как бесценную реликвию, поскольку ценится подлинное — то, к чему можно прикоснуться и насладиться атмосферой реальной истории, — пишет наш автор, историк Сергей Гусев. — Мы это еще можем сделать. А вот смогут ли те, кто будет жить после нас, — большой вопрос. В конце концов, эту будку можно аккуратно разобрать и под присмотром специалистов перенести в район Казанской набережной, где она наверняка будет пользоваться повышенным интересом туристов».

Подробнее об истории тульского водопровода и водоразборных будок в частности написал материал Сергей Гусев. Читайте по ссылке.