Как рокеры и металлисты зажигали на фестивале в Туле

Фото Юрия Жукова и из архива Ларисы Фирсовой.

Ровно 30 лет назад в Туле прошел первый рок-фестиваль, на котором выступали Виктор Цой и «Коррозия металла».

Все в первый раз

Это было интересное время. 1987 год. Еще два года стоять Берлинской стене, и целый год до того момента, когда в русский язык войдет словосочетание «Рабыня Изаура».

Многое, что на волне перестройки и перемен организовывается в городе, имеет приставку «Первый». В январе — первая в истории выставка кошек перед ДК профсоюзов, где очень скоро будет выступать Виктор Цой. Посмотреть на мяукающих красавцев пришло более двух тысяч туляков!

В феврале — первый конкурс по брейк-дансу, при переполненном зале ДК железнодорожников. 101 участник! Победителям вручаются дипломы и наборы грампластинок. Даже конкурс самодеятельной бардовской песни — и тот первый! Зато проходил в апреле целых три дня!

В сентябре того года состоялось первое празднование Дня города Тулы.

Правда, из-за дождя спортивно-концертную программу «Мастера искусств и спорта — труженикам города-героя Тулы» пришлось перенести на следующий день.

За пару месяцев до фестиваля в ДК профсоюзов выступал «Зоопарк» с Майком Науменко. Аппаратура была слабенькая, в большом зале ДК профсоюзов хорошего звука она не давала.



Майк Науменко.

Тем не менее, один факт приезда еще недавно подпольной питерской группы, которую слышали только в затертых вариантах на магнитофонных кассетах, значил очень многое. Это действительно был ветер перемен. Составляющей частью концерта были ответы музыкантов на записочки из зала. На провокационный вопрос «Где вы работаете?» Науменко ответил весьма креативно:

– Мы все работаем на своих работах.

Слукавил. «Зоопарк» в то время уже перешел или собирался переходить в систему «Ленконцерта». А вот тот же Цой вроде как еще трудился кочегаром. Как раз в тот год и начались его триумфальные гастроли по всей стране. Тула стала одним из первых таких городов.



1987 год. Виктор Цой, Юрий Каспарян и тулячка Лариса Фирсова

на площади Искусств в Туле.

Ждали, правда, всю группу «Кино», но приехал только акустический вариант — Виктор Цой и Юрий Каспарян. Кроме того, Цоя попросили посидеть в жюри, оценить мастерство участников. Он с неохотой, но согласился. И честно провел оба дня за столиком жюри, который располагался в середине зала.

Воспоминания организатора концерта «Кино» тулячки Ларисы Фирсовой читайте здесь.

Главное — рев и гитары!

Вообще-то это был не рок-фестиваль. Слова «рок» в Туле побаивались. За несколько лет до этого группа «Круиз» на самом пике славы, несмотря на то, что билеты на ее выступления были проданы на неделю, по несколько концертов в день, и еще всем желающим не хватило, отыграла в филармонии только один день. После чего солист неожиданно «заболел».

А вместо «Круиза» публике предложили послушать какие-то очередные «Гитары» или сдать билеты в кассу. Не меньший душевный ужас вызвали у директора филармонии и гастроли в том же 1987-м или годом позже группы «Мастер».

Особенно поведение в зале и на балконе филармонии буйных поклонников творчества коллектива. Результатом этого искреннего негодования стал фельетон в областной газете, озаглавленный что-то типа «Коза в розетку». Под козой подразумевалась та самая комбинация пальцев, символизирующая металл.

На волне всего этого Первый тульский рок-фестиваль деликатно назвали фестивалем молодежной музыки. Что, впрочем, не меняло сути.



Боров, «Коррозия металла».

Большинство публики ждало не только Цоя, но и металла. И это им в полной мере обеспечила «Коррозия металла», также в то время набиравшая популярность. Паук и его товарищи представляли Московскую рок-лабораторию — альтернативу питерского рок-клуба.



Паук, «Коррозия металла».

И, конечно, по части настоящего металла считались весьма продвинутыми. Настолько, что администратор группы Михаил Кожемский позволил себе покритиковать местных коллег, посчитав, что уровень исполнителей не тот. «Раздражают попытки подачи музыки под металл. Надо сначала понять, что такое металл, а потом уже его играть, и не заниматься его профанацией». Добавив, правда, что сама организация мероприятия не хуже, чем на фестивале московской рок-лаборатории.

Музыканты объясняли в Туле суть своей музыки так: металл — это «мистика, несущая в себе проповедь культа насилия духа и призыв через дьявола выходить к добру».

Ни много, ни мало. Солист с обнаженным торсом и крестом на пузе во время концерта восклицал «Дьявол здесь» и делал жест в сторону правого края сцены ДК профсоюзов, где стоял реквизит в виде человеческого черепа. Из него тут же вырывался столб дыма. «Дьявол там», — продолжал он. И столб дыма бил ввысь из черепа по другую сторону сцены.

«Дьявол здесь — дьявол там», — это были немногие слова, которые представлялась возможность разобрать. Все остальное тонуло в децибелах, которые неслись со сцены. «А когда вы слушаете „Модерн Токинг“, вы понимаете о чем речь?», — парировали музыканты претензии на неразборчивость текста. А тот же Михаил Кожемский пояснял: «В металле главное — рев и гитары, а текст не обязателен».

Участник того фестиваля, басист группы «Фрагмент» Игорь Букинов вспоминает, как его коллега из «Коррозии» попросил на выступление комбик для бас-гитары. Это такой рабочий усилитель для самого музыканта, чтобы четче слышать, что ты играешь. На концертах его обычно ставят на малую мощность. Но тут регулятор громкости моментально был выведен на максимум. Главное — рев и гитары!

Тульская сцена экспрессию «Коррозии металла» не выдержала. В первый день фестиваля музыканты не успели исполнить и двух песен, как аппаратура отказалась работать. После тщательных попыток оперативно все починить, выступление «Коррозии» пришлось отложить, и программа следующего дня началась с них.

Группа крови

Удивительно, но если с выступления Цоя фотографии сохранились, то снимков других участников фестиваля так и не удалось разыскать. Хотя, конечно, этому есть объяснения. Не было тогда ни мобильников с фотокамерами, ни даже цифровых фотоаппаратов. Люди еще не имели привычки увековечивать каждый шаг своей жизни на фото. Тем более фоткаться на аватарки с Цоем или Пауком. А жаль.



1987 г. Тула.

Аппаратуру для выступления собирали с миру по нитке — в общее пользование ее представили три коллектива из числа конкурсантов. И за два дня концертов ее разбили в пух и прах. А ведь это было недешевое удовольствие. Как правило, инструменты и все остальное музыканты покупали за свои деньги.



Тульская группа «36,6».

В первый день, 27 июня, выступали алексинская группа «Постскриптум», и туляки «Эксперимент», «Квадра», Объединенная молодежная группа под управлением Олега Пименова и «36,6». А также гости из Калуги «Дети лейтенанта Шмидта», игравшие хард-рок на социальные темы.

28 июня, в День молодежи, сразу после «Коррозии металла» играли «Дизайн», «Архив», представлявшие политехнический институт, «Фрагмент», «Гуталин», «Контакт», «Цепная реакция», «Континент», «Пророк». Уровень музыкантов был очень разным.

На одной сцене сошлись веселые ребята из «Цепной реакции», которые под неистовство зала исполнили свою версию музыки в стиле «металл» (по слухам, на концертах для треша они обливали публику томатным соком, под которым подразумевали, разумеется кровь) и уже имевшие всесоюзную известность музыканты группы «36,6». В 1982 году группа стала лауреатом Всесоюзного конкурса молодых исполнителей «Золотой камертон», их песни звучали на Всесоюзном радио.

Состав участников мог быть и более сильным, но вмешалась жизнь. В эти дни по школам проходили выпускные вечера, а для музыкантов выпускные все равно, что для артистов елки, пропускать нельзя.

Посовещавшись, жюри решило места никому не присуждать, и назвало только лауреатов, которыми стали группы «Фрагмент», «Квадрат», «36,6», «Постскриптум». Лучшим барабанщиком признали В. Молоканова («Фрагмент»), вокалистом — В. Кузнецова («Постскиптум»). Лучший клавишник — С. Бобров («36,6»), гитарист — О. Новиков («Фрагмент»). Он же написал и лучшую авторскую композицию. Всем им были вручены почетные грамоты и наборы грампластинок.



Юрий Каспарян и Маряна Цой. Тула, 1987 г.

И в финале обоих дней были Виктор Цой и Юрий Каспарян. Виктор Цой вместе со своим другом Юрием Каспаряном и женой Марьяной был в Туле 27 и 28 июня 1987 года. Тогда группу «Кино» на музыкальный фестиваль пригласила Лариса Фирсова, временно исполняющая обязанности директора ДК профсоюзов.

Цой держался несколько особняком, поэтому участникам концерта он запомнился только тем, что очень много курил, очень. Звук во время их выступления был хороший — несмотря на то, что ни барабанов, ни прочих шумовых эффектов не имелось. Только гитары.



Виктор Цой, Тула, 1987 г.

Выступление продолжалось минут сорок, практически без пауз на аплодисменты и поклоны. Цой сыграл «Последний герой», «На улицах снег», только недавно написанную «Группу крови» и, конечно же, «Перемен!».



«Кино», Тула.

Туляки приняли «Кино» на ура! Это был глоток свежего воздуха. Народ просто ошалел от того факта, что Виктор Цой в Туле! Зрители смотрели на него, как на небожителя. Многие до конца не верили, что Виктор приехал в наш город.



