«Невозможно плохие!»: какими были тульские дороги в начале прошлого века

Состояние участка дороги за Киевской заставой вызывало в Туле особенно большое количество насмешек

Сто с лишним лет назад туляки тоже жаловались на поборы и плохое состояние дорог. Есть все-таки вечные ценности.

Пассажиры отделались легким испугом

В 1912 году на улице Посольской, нынешней Советской, случилось происшествие, давшее повод в очередной раз порассуждать о традиционных российских бедах. На заре автомобилизма в Тулу прибыли грузовые автомобили, участвующие в пробеге, устроенном военным ведомством. На небольшом мостике через канаву на Посольской улице, вблизи Пятницкой, нынешней Металлистов, с одним из автомобилей случилась по тогдашним меркам целая катастрофа.

«Первые три автомобиля прошли через мостик благополучно. Затем на него двинулся автомобиль фирмы Бюссинг № 50, – описывал происшествие репортер «Тульской молвы». – Автомобиль ехал очень медленно, и едва он коснулся передними колесами моста, как последний не выдержал, переломился, и тяжелый автомобиль передней частью упал в пролом и застрял там.

Удар получился довольно сильным, но благодаря тому, что автомобиль ехал по улице очень тихо, пассажиры отделались одним испугом.

Канава, куда попал автомобиль, неглубокая, но ввиду тяжести автомобиля освободить его из канавы было очень затруднительно и пришлось прибегнуть к помощи лебедки. Сам автомобиль пострадал очень мало и, вероятно, примет участие в дальнейшем пробеге. Остальные автомобили самым тихим ходом прошли по уцелевшей половине моста».

А ведь накануне в Тулу для проверки состояния мостов приезжали эксперты аж из самого Санкт-Петербурга, и губернской земской управой сделано распоряжение о том, чтобы ко дню пробега грузовых автомобилей были закончены все ремонты харьковского шоссе, пролегающего по губернии, а на мостах и крутых поворотах поставлены знаки. И все равно после окончания пробега земствам остались сломанные мосты, да еще поступила жалоба от участников пробега о плохом состоянии мостов в Тульской губернии. По этому случаю с курьерским поездом в город приехал член совета Министра внутренних дел действительный статский советник Зайончковский. Однако, за исключением инцидента на Посольской, никакие другие факты не подтвердились. Вот так-то!



Московская застава. Отсюда начиналась дорога на Москву.

В конце 80-х годов прошлого века автор этого материала беседовал с одним из тульских ветеранов – Виктором Михайловичем Покровским. Так вот, на вопрос о самых ярких впечатлениях дореволюционной жизни он едва ли не сразу назвал тот самый случай – когда автомобиль съехал с моста. Представляете, какое неизгладимое впечатление он произвел на современников? Дороги – наша вечная боль.

Невозможно плохие дороги

Начинавшаяся эра автомобилизма со всей наглядностью показала, насколько еще российские дороги далеки от идеала. И пусть в газетах сообщалось, что появились уже грузовики, «которые с успехом выдержали тысячеверстные пробеги даже по русским дорогам», но грузовики – как танки, во все времена не слишком боялись грязи. А вот для более ранимых легких самодвижущихся экипажей это подчас становилось непреодолимой преградой.

Это наглядно демонстрировали участники всевозможных автопробегов, колесивших по России. Инцидент с мостиком на тульской улице был ведь далеко не единственным. Участники пробегов с полным на то основанием именовались еще и спортсменами, ведь далеко не каждой машине суждено было добраться до финиша.



Типичная дорога того времени - на Тульский патронный завод.

Мы уже цитировали заметку о том, как господа Самойлов и Акименко ехали мимо Тулы из Москвы в Харьков на автомобиле «Фиат», купленном за 12 тысяч рублей. Дорогой из Москвы никаких приключений с ними не случилось, поломок автомобиля тоже. Прибыв в Тулу, путешественники подъехали к фотографии Кантера и пожелали сделать снимок автомобиля.

К моменту отправления в дальнейший путь собралась большая толпа народа. Путешественники сели в автомобиль, и он, ко всеобщему восхищению, тихо тронулся в путь. Самойлов и Акименко, весело махая фуражками, раскланивались с провожавшей автомобиль публикой. Но они еще не знали, что их ждет. Не успел автомобиль пройти и несколько сажень по шоссе за Киевской заставой, состояние которого в городе вызывало особенно язвительные насмешки, как он внезапно остановился со страшным треском от лопнувшей шины и поломавшихся шестерен.

«Переконфуженным спортсменам ничего не оставалось делать, как выйти из автомобиля, и последний под гикание и свист собравшихся мальчишек был руками «добровольцев» спущен с горы и оставлен во дворе д. Чайкина чиниться. Автомобиль чинился вчера до двух часов дня, и после этого злосчастные путники отправились дальше».

Министерству путей сообщения немало доставалось за русские провинциальные дороги и мосты, совершенно непригодные для автомобильного движения.

Чиновники министерства не оставались в долгу и вносили в Государственную Думу проект за проектом, чтобы обуздать автомобилистов.

В 1909 году между Московским автомобильным обществом и канцелярией тульского губернатора велась долгая переписка относительно предстоящей в декабре этого года автомобильной гонки Москва – Орел.



Воскресенская улица в Белеве. Эта дорога и в хорошую погоду не вызывает восторга.

Его превосходительство тульского губернатора просили не отказать в содействии путем уведомления о гонке чинов полиции той местности вверенной ему губернии, по которой проходит шоссейная дорога из Москвы в Орел.

Тульский губернатор гонку разрешил, и Московское автомобильное общество выразило ему за это свою искреннюю глубочайшую благодарность. При этом сообщило, «что гонка состояться не может по случаю невозможно плохих дорог (от езды на колесах по снегу образовались глубокие колеи). Совет старшин в своем заседании от 6 декабря счел нужным ее на некоторое время отложить».

В 1911 году, как указывается в документах канцелярии тульского губернатора, отложили пробег через Тульскую губернию в Воронеж, намечавшийся в конце августа. Причина та же: «участки шоссе по обе стороны Ефремова и имеющийся в последнем мост через реку Красивая Меча находятся в неудовлетворительном состоянии, и мной предложено ефремовской городской управе озаботиться приведением означенных участков шоссе в порядок. Что же касается моста, то таковой после повреждения его весенним половодьем приведен уже в должный вид».

Пробег, однако, все же прошел, но при условии, что не носил характера автомобильной гонки на скорость.

Плата по таксе

Состоянием дорог в России вообще-то озаботились задолго до того, как на них появились автомобили.

Казенные шоссе Московской, Тульской, Калужской и Ярославской губерний были переданы в административно-хозяйственное заведывание губернских земств еще в семидесятых годах XIX века. Сначала в виде опыта на десятилетний срок, а впоследствии на новый – 25-летний. При этом земствам выделялись средства на содержание казенных шоссе, и вместе с тем была учреждена со стороны Министерства путей сообщения особая техническая инспекция.



Мостовая на улице Воздвиженской (Революции) в Туле.

Опыт оказался удачным. Состояние шоссе не ухудшилось, стоимость ремонта удешевилась, а казна, несмотря на значительное повышение цен на камень и лесные материалы, уменьшила расходы на них.

В деле постройки шоссированных подъездных путей особенно выделяли работу московского губернского земства, увеличившего сумму шоссейного сбора. На эти средства построили около 300 верст шоссированных подъездных путей. Москва, в общем, шла своим привычным коммерческим курсом во все времена, и это приносило успех.

Тульское губернское земство соорудило около 65 верст шоссированных подъездных путей, а также улучшило и продолжало улучшать некоторые грунтовые дороги губернии.

С 1890 года передача шоссе в заведывание земств возобновилась. Земству Тульской губернии был продолжен срок заведывания шоссе на 25 лет, с уменьшенным пособием – 297 рублей за версту.



Миллионная улица в Туле (Октябрьская). На такой булыжной мостовой далеко не каждый современный автомобиль сможет долго ездить.

В 1895 году Министерство путей сообщения содержало на свои средства 12 230 верст шоссейных и мощеных дорог России, а также 1815 верст дорог грунтовых, всего 14 045 верст.

С развитием автомобильного движения наличие хороших дорог с каждым годом становилось все более актуальным. В начале 1914 года советом съездов представителей торговли и промышленности было признано необходимым соорудить несколько шоссе в пределах Тульской губернии. А именно: Тула – Богородицк, село Михайловское – Тула – Кашира, Одоев – ст. Арсеньево и Тула – Алексин. На это, правда, требовались немалые государственные средства, и в Туле были уверены, что они будут. Хотя и понимали, что шоссе придется строить постепенно. Но через полгода началась Первая мировая война, и проекты в стране были заморожены.

Интересно, что уже тогда существовала практика платных шоссе. Загородные дороги были перегорожены шлагбаумами, и они поднимались, когда движущийся по ним экипаж – хоть конный, хоть на автоматической тяге – платил денежку по утвержденной таксе.

Шлагбаумы появились в России еще во времена Петра I как мера по усилению безопасности и в качестве противодействия разбойникам. Шлагбаумы закрывали на ночь и поднимали с рассветом. В конце концов, в светлые головы чиновников пришла мысль, что за подъем шлагбаума можно получать дополнительный доход и взимать дань с путешественников, которые едут за город.



Шлагбаум на Петербургском шоссе: примерно так выглядели заставы того времени.

Фото pastvu.com

Поверстный сбор с проезжающих по шоссе Москва – Петербург был введен в 1834 году. Юбилей, кстати: в ноябре будет 190 лет нашим платным трассам. Потом эту практику распространили на другие государственные и частные дороги. Тариф был летний и зимний. Правда, в те времена взимали не за проезд, а за провоз товара. Также от платы освобождались бедные крестьяне.

«На наших шоссе практикуется такой порядок сборов: берут со всех, кто проедет, за исключением крестьян, возвращающихся с пустыми возами, – писала «Тульская молва». – Одним из тульских помещиков такой порядок взимания шоссейного сбора у шлагбаумов найден неправильным. Им отыскан специальный закон относительно сборов на Московском шоссе, где прямо говорится, что крестьяне, которые везут на продажу предметы своего обихода: рожь, муку, солому, сено и т. д., освобождаются от шоссейного сбора, а у нас он неукоснительно взимается».

Место, где надо было платить за проезд, называлось заставой. Начальники застав в обмен на уплату тарифа выдавали ярлык.

«В Басове нередко происходят неприятности у проезжающих по шоссе с содержателем местного шлагбаума на почве взимания излишнего сбора за проезд, – рассказывала «Тульская молва» 27 апреля 1914 г. – На днях, например, имел место такой случай. За проезд двух крестьянских порожних телег потребовали 28 копеек, что составляет по 7 копеек за конец (лошади ходили до Косой Горы и обратно), тогда как по таксе причитается по 2 копейки за такой конец. Кстати, о таксе. Она настолько стерлась от времени, что из нее почти ничего не видно. На действия содержателя шлагбаума проезжими подана жалоба в губернскую земскую управу».

Стершаяся такса – это прейскурант, который должен был вывешиваться на самом видном месте. В те времена, как и сейчас, необходимость дополнительно оплачивать проезд по дороге также восторга не вызывала.