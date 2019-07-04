Городские легенды Баташевского сада

Старые ворота Баташевского сада. Фото предоставлены автором.

Баташевский сад всегда был для Тулы чемоданом без ручки — нести тяжело, а бросить жалко. Но именно потому, что расставаться с ним никак не хотелось, он и дожил до наших дней.

Сегодня это настоящая историческая реликвия. Именно в Баташевском саду, по давним городским легендам, городские старосты принимали когда-то императрицу Екатерину II.

Чай по 50 копеек и никакой водки

Сад подарили Туле мануфактуристы Родион Иванович Баташев и его сыновья Иван и Андрей. Родион Иванович был владельцем доменного и молотового заводов, доставшихся затем по наследству сыновьям. Впоследствии они стали крупнейшими сталепромышленниками, основателями и владельцами полутора десятков заводов. Славились своим чугуном, были поставщиками оружия Адмиралтейств-коллегии.

Неподалеку от завода находилась усадьба Баташевых, до наших дней не дожившая. Рядом с ней, ниже по течению Тулицы, и был разбит сад, который позже вроде как передан городу в дар.

Сомнения в этом факте, правда, высказывали гласные городской Думы, когда в Туле вновь заспорили — стоит ли сохранять Баташи или проще порубить их на дрова. Вот в этот-то момент и начали говорить о том, что заявления о том, будто бы этот сад кем-то пожертвован городу, ничем не подтверждается, «никаких документов в управе о таком пожертвовании не имеется и сад всегда числился полною собственностью города». Здесь, конечно, особенно обращает на себя внимание волшебная фраза «кем-то пожертвован».

К началу ХХ века Баташевский сад, находящийся на городском выгоне, разросся до того, что его иногда называли в Туле не садом вовсе, а лесом. Была даже такая присказка:

«Некуда ехать летом отдыхать — езжай в Баташи». «Тульские губернские ведомости» писали тогда: «Веселое местечко для загородных прогулок с тенистыми аллеями, с Тулицей, протекающей через сад

в виде буквы S…».



1 апреля 1900 года предприниматель Виталий Федорович Сафонов заключил договор с управой об аренде сада на три года, по 1 января 1903-го. Похоже, Сафонов оказался единственным за всю историю Баташей, возжелавшим вести здесь свой бизнес. Благодаря его контракту с управой мы теперь можем судить, что же представлял сад в то время.

«Обязуюсь самый сад и все находящиеся в нем постройки и приспособления содержать в исправности во все время арендного срока, как то: вокзал, переходный мост в старый сад, подъездный мост в сад, музыкантскую эстраду, а также обещаю сделать достаточное количество лавочек и дороги содержать в чистоте и посыпать песком».

Сад Сафонов принимал по особой описи, по которой и должен был сдать потом городу в случае, если не захочет продлять договор. При этом он имел право устроить киоски по продаже воды, кондитерских товаров и т. п.

«В находящихся в саду буфетах, как в большом, так и в малом, предоставляется право производить торговлю кушаниями и напитками посетителям, за исключением чая, предлагается посетителям по вольным ценам, устанавливаемым однажды на весь сезон, а чай по цене 50 копеек порция или 25 копеек полпорции. Притом я, Сафонов, обязан вывесить в буфете прейскурант продаваемых кушаний и напитков. Предоставляется право пользоваться травою, произрастающей в саду. Скота отнюдь в саду не иметь. При буфете можно иметь в деннике погонный скот. Также разрешается иметь небольшой огород для посадки овощей вблизи сторожки, размером 15 квадратных саженей, из коих 5 квадратных саженей предоставляются в пользование нанимаего от города сторожа сада.

Мне, Сафонову, дается право разрешать или воспрещать устройство в саду торговли чем бы то ни было частными лицами, но я не имею права воспрещать производства в местности при входе в сад торговли простонародными лакомствами: подсолнухами, мочеными яблоками и грушами, стручьями, паточными пряниками, орехами, жареным маком, квасом и тому подобное».

Вход в сад был для всех бесплатный. Платные же гулянья назначались лишь по особенному письменному разрешению управы.

«Предоставляется право содержать для сообщения публики с садом линейки, но с тем чтобы плата за привоз в один конец не превышала 10 копеек с человека».

Через полгода Сафонов почувствовал себя обманутым и стал требовать немедленно разорвать договор. Случилось это по той причине, что договор-то он заключал с правом продавать в буфете крепкие напитки. Однако потом ввели винную монополию, и акцизное ведомство отказало Сафонову выдать разрешение на продажу крепких напитков из буфета. «Ввиду чего я, Сафонов, покорнейше прошу городскую управу нарушить заключенный мной договор и произвести расчет платежа аренды по 1 июля с. г., т. к.

с 1 июня торговля в буфете не производилась».

Охотников гулять здесь нет!

Баташевский сад находился в местности настолько низменной, что даже в летние жаркие дни по вечерам здесь всегда было сыро и стоял туман, потому особого желания гулять здесь местные жители не испытывали.

А уж с бурного 1905 года он и вовсе стал местом сборищ всякого рода криминальных элементов.

«Если мирному жителю небезопасно было гулять даже в кремлевском саду, расположенном в центре города, то что же говорить о положении человека за городом в глухом заброшенном лесу. Вследствие чего лес этот окончательно запустел и в нем свили себе гнезда все подонки общества, — отмечал в своем ответе гласным Думы городской голова А. Любомудров. - Даже около этого леса по большой Веневской и Московской дорогам стало ходить небезопасно. Не только ночью и вечером, но и среди бела дня открыто останавливали проходящих и проезжающих, отбирали у них все ценное и отпускали, а иногда и убивали. По словам окрестных жителей, из Баташевского сада почти каждую ночь слышались выстрелы, и городская управа испытывала крайнее затруднение в приискании лиц, желавших занять место сторожа в этом саду. Положение это почти не изменилось и в настоящее время. Не более месяца назад городская управа вынуждена была по неоднократным и настоятельным требованиям сторожа этого сада приобрести и дать ему ружье, без чего он не соглашался оставаться в должности сторожа, считая себя и свою семью небезопасными от той толпы всякого сброда, который ежедневно заполняет сад и буйствует в нем.

При таком состоянии этого сада едва ли кому придет охота и теперь отправляться туда на прогулку, подвергая опасности жизнь свою и своей семьи. Что же после этого сказать о желательности прогулок детей в этом месте разгула и даже разбоя. Чему они могут учиться там, каких наслушаться рассказов и слов? Мне кажется, нужно принять все меры к воспрепятствованию посещения детьми этого места, в их же, а также и всего общества, интересах».

Особенно удался городскому голове финал этого огненного послания:

«Ни о каких там чтениях и беседах научно-популярных речи быть не может, а для просветительных учреждений в центре города места много и часто не находится посетителей. Последнее ваше замечание особенно важно в данном случае. Вы говорите об улучшении в саду пути, зная хорошо состояние городских финансов и что 9/10 улиц города, многие в центре его, остаются незамощенными, с большой вероятностью могу сказать, что в Баташевский сад путь в таком виде останется, по крайней мере, еще на 50 лет. А без хорошего пути, да еще в опасное место, едва ли найдутся охотники гулять».

Зеленое кольцо города

В итоге сад обесценился настолько, что болховский мещанин Михаил Петрович Азбукин возжелал арендовать его на следующих восхитительных условиях. Во-первых, сад сдается бесплатно на срок не менее 15 лет. Разрешается открыть в саду чайный буфет и павильоны для продажи фруктовых вод, мороженого, печений и т. п. или сдавать эти павильоны другим лицам за известную по соглашению с ним плату. Но при этом город должен привести в полный порядок здание буфета, теперь полуобрушившегося, или же продать ему эту старую постройку, а он выстроит новый, красивой архитектуры буфет с необходимыми для торговли удобствами. Город предоставляет в его пользу траву в саду, ему разрешается иметь двух коров в саду, а лошадей сколько потребуется, и первые три года аренды дать ему субсидию на содержание сада по 200 руб. в год. Если впоследствии будет разрешено торговать при буфете вином, то он не должен облагаться акцизом, но будет платить городу по этой торговле в год по 50 руб.

Кое-что интересное, помимо обещания содержать сад в полном порядке, предприниматель Азбукин тоже обещал. Наименовать сад зоологический, ибо он намерен иметь в нем несколько экземпляров зверей в клетках и птиц разных интересных пород. Еженедельно будет играть оркестр. По праздничным дням вход должен быть платным — по 20 копеек с человека, сбор этот в его пользу на улучшение сада. Сторожевую охрану на все время аренды он принимает на свой счет, наряд полиции должен быть бесплатный. Сообщение с садом предполагается на особых линейках и автомобилях — то есть аналог современных чартеров, которые ходят из города к торговым центрам.

Городская Дума наглеца, конечно же, отшила. Но поскольку делать с Баташами все равно что-то было надо, решили продать его на сруб, тем более что втихаря лес на дрова и так уже рубили — один имевшийся сторож просто не мог за всем уследить.

Часть гласных стала бурно протестовать — говорила, что жалко уничтожать место, которое многими используется для гуляний. Тем более что вновь разводимый парк — нынешний Комсомольский — еще не скоро разрастется. В итоге городская Дума постановила предложение об уничтожении Баташевского сада отклонить.

В советские годы часть Баташевского сада переоборудовали сначала в парк Пролетарской культуры, а в 1924 году — в парк имени Демьяна нашего Бедного.

Но молодой советской власти было все же не до парков, и Баташи быстро приняли заброшенный вид. Только в конце тридцатых годов в Туле задумались о состоянии парков, отмечая, что в городе скверные гидрогеологические условия, высоко стоят грунтовые воды и заболоченные местности без наличия водостоков. Бич города — большое количество малярийных комаров и высокая заболеваемость. По генплану 1938 года предполагалось создать зеленое кольцо вокруг города, в которое входили бы сад Демьяна Бедного, речка Тулица, Комсомольский парк, Зареченское кладбище, Белоусовский парк, стадион, водокачка, пионерлагерь, Рогожинский овраг.

Этим планам также не суждено было сбыться. Осенью 1941 года в районе сада были вырыты окопы, демонтировано колесо обозрения, а на территории стадиона разместили зенитную батарею.

Обустройством парка активно занялись после войны. В более поздние советские годы зареченским райисполкомом принимались решения облагородить местную территорию. И вновь время разрушило все, а уж после перемен 1991 года сад и вовсе пришел в запустение. Но теперь, похоже, он обретает вторую молодость.

Хотите полюбоваться видами Баташей с высоты птичьего полета? Смотрите, мы сняли его для вас: