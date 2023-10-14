Что раньше было на месте площади Ленина в Туле: история и старые фотографии

Туляки активно обсуждают, место ли это для главной парковки города? А мы по этому случаю вспомним историю площади.

Тульской площади Ленина в ее окончательном виде в этом году исполняется сорок лет. По градостроительным меркам, особенно исторического города, – всего ничего. Но за свою недолгую историю она всегда в центре внимания, как и сейчас.

Решение с исключительной ответственностью

О большой площади в Туле мечтали давно, очень давно. На площади Восстания, где ходили 1 мая и 7 ноября жизнерадостные колонны демонстрантов, было тесно, а более просторного места для всенародных праздников и митингов в городе не имелось. Поэтому в 1960 году в Туле объявили о планах создания новой, просторной городской площади.

Конечно, рассматривались и альтернативные проекты. В частности, предлагали разворачивать колонны демонстрантов, устраивать массовые митинги и гуляния на новом стадионе «Тульские Лужники», нынешнем «Арсенале».

Другой альтернативой была площадь на южной окраине города, у нового здания комбината «Тулауголь».

Но она была слишком удалена от центра и других районов города, и для демонстраций также была тесновата. Хотя площадь в этом месте все равно появилась – это площадь Победы.

Обсудив все имеющиеся варианты, горисполком принял решение о создании в Туле новой площади в центре города, на которой будет установлен новый памятник Ленину. Решили, что она будет на пересечении улиц Коммунаров и Советской, в районе кремля.

Вот как выглядело это место в 60-х:



Снесенный квартал проспекта Ленина. 1966 г.

Это удобно по расположению, поскольку сюда сходятся многие улицы областного центра. Расчеты показали, что на площади в 250 метров длиной и 100 шириной можно будет вместить до ста тысяч демонстрантов. На тот момент здесь располагался Пионерский сквер, разбитый на месте снесенного храма.

Тогда же горисполком задал тренд для всенародных разговоров на долгие годы вперед, пообещав снести почти все прилегающие строения. Объяснили всё это тем, что, за исключением облисполкомовского, все здания ветхи и плохо выглядят. На первом этапе предполагалось снести ненужные здания, заасфальтировать территорию, установить большую Доску почета и другие постоянные стенды. В дальнейшем, как тогда считали, встанет вопрос о строительстве нового большого административного здания. То есть идея нынешнего Белого дома тогда только витала в воздухе.



Вид на дом Ермолаева-Зверева. Нач. ХХ в.

С этого дня началась работа над проектированием нового облика центра Тулы. Над этой проблемой несколько лет работали архитекторы и проектировщики различных проектных институтов Москвы. Наконец, был утвержден проект Центрального научно-исследовательского института экспериментального проектирования зрелищных зданий и спортивных сооружений. Согласно этому проекту, центральная площадь организовывалась в начале проспекта Ленина, между кремлем и улицей Советской.

Основным формирующим зданием, который держит архитектурную композицию площади, станет Дом Советов. Кремль максимально раскрывается на площадь, включается в композицию как реликвия и вносит определенную эмоциональную окраску. От административной части центральной площади кремль отделяется партерной зеленью, определяя историческую зону площади.



Старые дома. судя по рекламе фильма "Братья Карамазовы" 1968 или 1969 г.

В восточной стороне площади по плану 1971 года предполагалось расположить девятиэтажный дом проектных институтов, а в его внутреннем дворе – помещения вычислительных центров. На исходе советской власти дом проектных институтов преобразился в высотную постройку тульского филиала ВНИИхимпроекта, также, конечно, чрезвычайно необходимую в историческом центре. С южной стороны площадь граничила с башенным объемом высотной гостиницы и крупным протяженным зданием, с запада рядом административных зданий, с севера – стенами кремля.

Сроки окончания строительства Дома советов постоянно сдвигались. Сначала его должны были закончить в 1979 году, потом в 1980, в конце концов сдали в 1982-м.

Однако к преображению центра города подошли достаточно ответственно. Не надо думать, что все решения принимались волюнтаристским росчерком пера. Хотя – да, в то время умели принимать ответственные решения с учетом необходимости развития города.

Например, доктор технических наук, архитектор В. Уклеин, давая в 1965 году экспертную оценку градостроительной застройки центра Тулы, писал как раз об исключительной ответственности принимаемого решения. В частности, в его выводах значилось.

«В пространственную композицию главной площади включено общественное высотное здание башенного типа. Размещение любого крупного здания, тем более высотного, в непосредственной соседстве с кремлем и Успенским собором требует самого глубокого и всестороннего изучения. После тщательного анализа экспертиза приходит к заключению, что представленные материалы – план и условная фасадная разверстка недостаточны для вынесения окончательного правильного суждения».

Вот как выглядели здания в квартале, готовые к сносу:



Фото из коллекции Александра Наумова.

Проект будущей площади в течение месяца демонстрировался в залах художественного музея. Здесь же были представлены макеты зданий Дома советов, НИИ, и других объектов. Каждый туляк мог прийти, оценить и высказать свое мнение. Неизменным было только одно – решение о строительстве площади принято.



Фото из архива Александра Наумова.

Как сносили дом Ермолаева-Зверева

Торговый отрезок от кремля до Посольской улицы, нынешней Советской, во все времена был едва ли не самым популярным в Туле. Здесь располагались лучшие магазины, ювелирные лавки, цирюльни, лучшие увеселительные заведения. Да и дом Ермолаева-Зверева также был одним из самых популярных торговых центров своего времени.

Старые туляки до сих пор с легкостью могут перечислит все располагавшиеся в этом квартале магазины – «Хрусталь-Фарфор», «Электротовары», «Букинистическая книга», «Музыкальные товары», где продавали грампластинки.

По другую сторону проспекта многие вспоминают павильон «Табак», где продавались не только сигареты и папиросы, но и различных сортов табаки в красивых пачках. Именно эти здания были объявлены не представляющими никакой архитектурной ценности. Хотя интерьеры располагавшихся тут магазинов и сейчас вспоминаются своей необычностью.

– А еще там была аллея чудесных яблонь китайки, – вспоминает известный тульский писатель Валерий Маслов, который в то время работал пресс-секретарем тульского облисполкома. – Еще ничего не сносили, но как-то я шел на работу, и вижу, как эти яблони пилят. Спрашиваю, в чем дело? Мне отвечают, что здесь все будет меняться, и скоро начнется стройка.

Особенностью начавшейся реконструкции стало то обстоятельство, что Тулу в 1970 году включили в список 115 исторических городов Российской Федерации, утвержденный постановлением Госкомитета Совмина РСФСР по делам строительства и коллегии министерства культуры РСФСР. Поэтому на любые перемены требовалось специальное разрешение. Когда горсовет объявил конкурс на проектирование площади, в нем особенно подчеркивалось, что областная библиотека, облисполком, пятиэтажный жилой дом №47 по улице Советской, помещение бывшего морского клуба по улице Менделеевской сносу не подлежат. Однако значительная часть зданий исчезнет.



Заброшка в районе Белого дома. Конец 1990-х.

Среди того, что подлежит сносу, называлось здание бывшей Успенской церкви женского монастыря. Но церковь хранила судьба. Здесь располагались фонды Государственного архива Тульской области, деть их было некуда, поэтому и вопрос о сносе разрешился сам собой. Также в числе предполагаемых жертв перемен значился Центральный детский универмаг на улице Советской. Но и он устоял. Справедливости ради скажем, что когда был построен круглый дом на Красноармейском проспекте, и появилась возможность переехать в его торговые павильоны на первом этаже, работники универмага приложили немало стараний чтобы эти площади занять, упирая как раз на то, что здание Детского мира находится в аварийном состоянии.



Старые развалюхи еще долго соседствовали с центральной площадью. 1991 г.

Со стороны Менделеевской, на ныне снесенном отрезке от Советской до кремля, было довольно своеобразное красивое здание — бывший торговый центр купца Ермолаева-Зверева, последним квартирантом которого значился музей оружия и тульский облисполком. А до того здесь при советской власти располагались, как пишет краевед Сергей Рассаднев, редакции газет — «Известия тульского губисполкома», «Коммунар», «Деревенская беднота», а также первая детская библиотека.

Бывший дом Ермолаева-Зверева покушались снести давно. Еще до войны предполагали обустроить новую большую площадь в Туле путем того, чтобы снести здание исполкома, библиотеку и часть кремлевской стены. Тогда образовалось бы подходящее пространство, пригодное для парадов и демонстраций. Идея обсуждалась всерьез, но точку в дискуссии поставил первый секретарь обкома Жаворонков. Он сказал, что к обсуждению этого вопроса надо вернуться позже. В Москве уже появились технологии, позволяющие двигать здания. Значит, в скором времени, нечто подобное можно проделать и в Туле. Тогда здание исполкома можно будет не сносить, а просто сдвинуть в сторону.



Снос дома Ермолаева-Зверева.

Когда начались разговоры о новой площади, дом Ермолаева-Зверева изначально к сносу не предполагался. А если и предполагался, то в отдаленном будущем – лет через двадцать-тридцать, то есть к 2000 году. Тем более, что на первом этаже здания находился музей оружия, который тоже надо было куда-то переместить. Однако потом пришли к выводу, что снести выйдет существенно дешевле, чем все отреставрировать.

Впрочем, и в этот момент за здание еще шла борьба. Старая большевичка Екатерина Дагаева, безусловный авторитет в Туле, возмущенная решением сноса исторического для революционного движения здания – ведь здесь работал сам Г. Каминский, написала письмо с требованием разобраться в ЦК партии. Оттуда потребовали объяснений. Тогда туляки пошли на хитрость – сфотографировали не фасад здания, а весьма неприглядный вид на его заднюю часть, обращенную как раз к величественному Белому дому. Разрешение на снос было получено.

Между тем, здание никак не выглядело аварийным. А о его исторической ценности говорит тот факт, что когда начался снос, оно буквально подверглось мародерству. Растаскивали даже массивные старинные ручки с дверей и кафельную плитку, которую отбивали со стен.

Место всех городских праздников

Другое здание, за которое шла борьба у ценителей местной истории, стала постройка ХVIII века на углу Советской и проспекта Ленина. Этот дом относился к историческому наследию, охраняемому государством. Местная общественность все равно, несмотря на охрану, била тревогу, и даже было гарантировано, что дом не тронут.

– В этом здании располагался облплан, – рассказывает Валерий Маслов. – Оно действительно было историческое. Помню, на первом этаже находился мясной магазин. Я как-то пришел по делам в облплан, и меня отвели в подвал дома. Так там еще сохранялись крюки в потолке, на которые подвешивали мясные туши в девятнадцатом веке.

По рассказу краеведа Вячеслава Ботя, в один из выходных дней, тайно, к дому подогнали солдат, и они начали спешно крушить исторический дом. Пока общественность начала волноваться, дело уже было фактически сделано. Хотя что это здание, что дом Ермолаева-Зверева поддавались чугунной кувалде с большим трудом. Умели в старое время строить на века.



С троительство Белого дома. 1979 г. Транспорт еще ходит по проспекту до Менделеевской .

Работа над площадью Ленина началась под руководством нашего земляка, знаменитого архитектора, лауреата Государственной премии Бориса Мезенцева. Правда, в 1970 году он скоропостижно скончался, и его дело продолжили уже ученики. Окончательно площадь Ленина была образована в 1983 году.

С того времени здесь действительно устраиваются все главные городские и областные праздники и мероприятия. Во времена, когда вошли в моду митинги и протесты, здесь митинговали. Когда популярны стали фестивали – фестивалили. Когда по разным причинам надо было ограничить доступ всевозможным нежелательным элементам, устраивали ярмарки.



Строительство Дома советов. 1978 г.

Здесь, на площади Ленина, прошел первый после долгого перерыва день города в Туле. Здесь вновь начали наряжать зимой главную новогоднюю елку области, а теперь и устраивается главный городской каток.

Площадь Ленина сейчас живет очень насыщенный жизнью. И как бы мы ни относились к непопулярному поныне решению о сносе исторических зданий, мы не можем не признавать, что эта площадь сейчас чрезвычайно востребована и любима.