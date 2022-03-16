Как Баташевы судились с Баташевыми

Не родись пригожим, а родись Баташевым, – шутили когда-то в Туле. Чтобы заполучить себе эту фамилию, фабриканты готовы были на любые издерж­ки. Известно ведь, что Баташевы – главный тульский самоварный бренд.

Золотая фамилия

Стать Баташевым можно было самыми разными способами. Например, удачно женившись и приняв фамилию жены. Или договорившись с сельским сходом отписаться от родной деревни. Но так, чтобы при расставании выправили документы не на родную фамилию, а на букву «Б». Могли просто доплачивать кому-то из своих же рабочих, кому повезло родиться с правильной фамилией, за право использовать ее в названии фабрики. По закону требовалось упоминать и фамилию настоящих владельцев, но ее в таких случаях писали более мелко, просто деликатно забывали или указывали в скобках.

До Баташева прекрасно расширялась и какая-нибудь фамилия попроще – например, Батов.

Тут уж вообще дело техники. А уж если муж и жена Баташевы были владельцами какой-нибудь захудалой мастерской, то это был первый шаг к процветанию. Муж продавал кому-то одну часть своей мастерской, становившейся теперь преемником Баташевых, а жена – другую. Тут главное не материальная часть, а фамилия.

Фамилия Баташев стоила в Туле больших денег. В 1913 году, например, «Тульская молва» рассказала, как «к одному из местных нотариусов пришли двое лиц с просьбой засвидетельствовать договор в том, что один за гонорар в 35 рублей выхлопочет другому фамилию Баташев».



Николай Иванович Баташев с женой Елизаветой Николаевной.

Владельцы главного тульского бренда – «Товарищество наследников В. С. Баташева», как могли, боролись с этим безобразием, обращались в суд, но количество однофамильцев не уменьшалось. Да и не только в них было дело. Ведь в Туле хватало умельцев, которые просто ставили на своих изделиях фальшивые клейма Баташева. Так, в 1911 году приставом 4-й части Толпыго в Чулкове были обнаружены сразу несколько человек кустарей-фабрикантов, которые на своих самоварах ставили клейма известной фабрики наследников В. С. Баташева и продавали эти самовары за подлинные – баташевские.



Фабрика наследников В. С. Баташева на Грязевской (сейчас Лейтейзена) улице.

Руководство фабрики неоднократно жаловалось губернатору о том, что местные самоварные фабрики подделывают клейма т-ва наследников В. С. Баташева, самозванно ставя к тому же на самоварах изображение государственного орла, что разрешено только единственной фирме в России – баташевской фабрике. Только она имела право изображения на вывесках и на самоварах государственного герба. Большой герб – это был настоящий знак качества. И, конечно, мириться с теми, кто использует его без всяких законных оснований, было нельзя.

Гидра зла

С 1908 года главным противником фабрики наследников В. С. Баташева стала фирма их однофамильца – Николая Ивановича Баташева.

Фабрика под фирмой «Придворный фабрикант – наследник И. Г. Баташева, Н. И. Баташев», принадлежавшая дворянину Николаю Ивановичу Баташеву, существовала в Туле давно. В 1825 году Иван Григорьевич Баташев основал самоварную и скобяную фабрику. За отличное качество изделий в 1850 году ему было даровано высочайшей милостью право на изображение государственного герба. В 1855 году, также с высочайшего соизволения, И. Г. Баташеву было пожаловано звание «фабрикант двора его императорского величества» и подтверждено право на изображение государственного герба.

В 1862 г., после смерти основателя фирмы, сыновьям было высочайше даровано право сохранить звание «фабрикант двора его императорского величества» и снова подтверждено право на государственный герб. По меркам того времени – это немаловажное обстоятельство, за которое стоило побороться.



Дом Баташевых в Заречье. Нач. ХХ в.

Но время шло. Единственный из оставшихся в живых сыновей – Николай Иванович – чувствовал себя все хуже и в 1908 году передал фабрику в полное заведывание и распоряжение Рудольфу и Отто Рейнгольдовичам Тейле, учредив совместно с ними Торговый дом, в котором братья Тейле были «полными товарищами» со значительными денежными вкладами – по 25 тысяч рублей каждый, а сам Баташев числится «товарищем на вере» со вкладом в размере 1000 рублей.

На это немедленно обратили внимание конкуренты – на фабрике наследников В. С. Баташева, посчитав, что с момента продажи пользование большим государственным гербом стало незаконным. Статусы поставщика или фабриканта двора не могли быть перепроданы.

В то время как очевидно, что фабрика Н. И. Баташева фактически продана братьям Тейле и участие в деле самого Баташева лишь фиктивное.

Он сам заявлял, что остается лишь вкладчиком и никаких обязанностей и ответственностей в деле не несет.

В своем обращении в суд представители фабрики наследников В. С. Баташева подчеркивали, что учреждение Торгового дома вместо простой сделки продажи фабрики господам Тейле основано в первую очередь на желании сохранить в наименовании фамилию Баташева, звание придворного фабриканта и право пользования изображением государственного герба, что противоречит законодательным актам. Герб – личное достояние Н. И. Баташева и не может быть предметом гражданского оборота.



Эдуард Тейле с женой Лидией Николаевной. Между прочим, большой любитель гонок на циклодроме. Семья Тейле вообще отличалась исключительной спортивностью.

К тому же они обращали внимание, что вообще-то звание придворного фабриканта и право использования государственного герба основатель фирмы получил за поставку «металлических приборов», а никак не самоваров, которые сроду двору не поставлял.

Братья Тейле быстро сориентировались, и перезаключили договор с Н. И. Баташевым.

Теперь по документам он стал полноправным пайщиком и участником производства. Во встречном иске умилительно утверждалось, что «Николай Иванович Баташев сохраняет за собой главное и общее руководство всей фабрикой, следя за технической и коммерческой его частью и внося в дело улучшения, какие он найдет нужными, на основании своего многолетнего опыта».

Ответила также и жена Николая Ивановича – Елизавета Николаевна Баташева: «В ноябре 1908 г. муж мой вследствие слабого здоровья и неимения энергичных и надежных сотрудников учредил Торговый дом, в состав которого вошли братья Рудольф и Отто Рейнгольдовичи Тейле. Главное руководство фабрикой муж мой оставил за собой».

Противоположная сторона во всех этих тяжбах видела прежде всего недобросовестную конкуренцию: быстрый рост и успех Торгового дома оказался ощутимым, и ему решили навредить любыми способами.

В 1910 году Торговый дом подтвердил звание придворного поставщика с правом иметь на вывеске присвоенное поставщикам изображение малого государственного герба в порфире. В феврале 1911 года окружной суд признал, что хотя здесь и употребляли не совсем правильный герб, но «это есть с их стороны добросовестное заблуждение, несознательное и не имеющее злонамеренной цели».

Противоположная сторона не сдавалась. В январе 1911 года управляющий самоварной фабрикой наследников В. С. Баташева Ф. Занфтлебен представил губернатору Кобеко перечень фирм в 25 наименований, «из которых ни одна не носит другой фамилии, кроме Баташев, и этой фамилией спекулирует на самоварном рынке». Мол, все они при­надлежали другим людям.

Также в письме обращалось внимание: «С этою гидрою зла наша фирма борется долгие годы, но в результате – злоупотребления идут в возрастающей прогрессии, между тем стимулами борьбы являются для нас не некие личные интересы материального свойства, а необходимая защита от морального вреда – с одной стороны, защита интересов потребителей – с другой и, главным образом, пагубны для местной кустарной промышленности».



Прейскурант Алексея и Ивана Баташевых с поддельным российским гербом.

Несмотря на все свое могущество, суды Торговому дому Н. И. Баташева – Тейле товарищество наследников В. С. Баташева постоянно проигрывало. По мнению современников, это большей частью объяснялось тем, что дело о неправильности пользования гербом должна была возбуждать не другая фирма или частное лицо, а местная администрация. Тогда бы оно рассматривалось в порядке не частного обвинения, а публичного.

Губернатор же не решался своей единоличной властью влезать в это дело и передал его в министерство Императорского двора. Вздохнув, по-видимому, с облегчением, когда узнал, что товарищество наследников В. С. Баташева проиграло дело и в суде, и в сенате.

Страсти по Большому гербу

Однако из проигранных процессов были сделаны выводы. В товариществе наследников В. С. Баташева подключили к делу известного московского адвоката, члена Государственной думы Василия Маклакова, одного из самых ярких думских ораторов, с которым, по-видимому, достаточно тесно сотрудничали.

О популярности Маклакова говорит, например, то, что он был одним из защитников на процессе депутатов I Государственной думы, обвиненных в подписании Выборгского воззвания. Также он был одним из защитников М. Бейлиса на процессе по делу о ритуальном убийстве, сыграв значительную роль в его оправдании. Это все были невероятно громкие процессы своего времени.

К тому же в конце 1911 года Николай Баташев совсем разболелся, появилась возможность доказать, что никакого участия в делах Торгового дома он не принимает. Министерство двора запросило на сей счет губернатора, и тот дал отзыв, что Н. И. Баташев во главе дела не состоит и в делах Торгового дома участия не принимает.

Вот тут и случилась победа. На основании этих данных в мае 1912 года Торговому дому Н. И. Баташева было запрещено пользоваться гербом.

«Приговор суда и последовавшие затем Торговому дому разъяснения и запрещения правительственной власти пользоваться изображением как большого государственного герба, так и малого герба со званием поставщика изменили обстановку неведения, и бессознательное дотоле заблуждение стало сознательным, злонамеренным, имеющим корыстную цель», – злорадствовали победители.

По приказу полицмейстера явился пристав третьей части города Никольский и потребовал опечатания всего товара. Пострадавших особенно возмутило, что в качестве одного из понятых был допущен служащий товарищества наследников В. С. Баташева, который ходил по фабрике вместе с полицией и переписывал товар.

В описи изделий, бланков и других предметов принадлежащий ТД Наследников Н. И. Баташева на Миллионной улице, на которых имеются несоответствующие изображения герба, значились следующие пункты: государственный герб резной из дерева, позолоченный, который при снятии от ветхости разрушился; 157 разнообразных самоваров, из которых 144 медных и 13 никелированных; триста штук разных письменных бланков; двести десять оттисков самоваров; 285 конвертов; пять с половиной стоп оберточной для самовара бумаги и два стальных клейма с гербом для клеймения самоваров.

Среди местных фабрикантов известие, что Н. И. Баташеву запрещено именоваться знаком придворного поставщика, стало настоящей сенсацией. Вся Тула обсуждала, что фирму обязали стереть клейма на изделиях, уже заготовленных для продажи и предназначенных к отправке в Нижегородскую ярмарку, и даже якобы сделали распоряжение о возвращении уже отправленных партий товара. Правда, в Нижнем Новгороде тамошний прокурорский надзор уклонился от задержания партии самоваров, затребовав от Тулы дополнительные документы.

В начале 1915 года ситуация для братьев Тейле резко переменилась. 5 февраля Николай Иванович Баташев скончался. Его вдова – потомственная дворянка Елизавета Баташева подала на высочайшее имя ходатайство о сохранении за фирмой «Наследники И. Г. Баташева – Н. И. Баташев», отошедшей к ней после смерти мужа, звание поставщика высочайшего двора. Но ей категорически ответили, что ходатайство не подлежит удовлетворению. Торговый дом Н. И. Баташева был переименован в Торговый дом братьев Тейле.

А теперь интересно. 6 мая 1915 года тульский губернатор Тройницкий обращал внимание полицмейстера:

«Предписанием от 4 минувшего апреля мною было предложено вам отобрать от торгового дома братьев Тейле с сыновьями подписку о том, чтобы на будущее время Торговый дом в своих прейскурантах не пользовался наименованием Придворного поставщика, а ясно указывал поставщиком какого именно двора он состоит; и чтобы на изображении помещаемых на своих изделиях и прейскурантах гербов точно придерживался установленных рисунков, дабы двуглавые орлы, изображаемые фирмою, имели явное отличие от Российского государственного герба.

В настоящее время в министерство императорского двора поступили сведения о том, что не только один Торговый дом Тейле выпускает прейскуранты с изображением подобия государственного герба, но и другие Тульские самоварные фабрики. Например, фирма Братья Алексей и Иван Баташевы в Туле прибегают к подобной рекламе, помещая, например, изображение черногорского герба без указания, что фирма состоит поставщиком Двора черногорского короля».

Немного разъяснений. Это тоже был один из популярных приемов для подделки – рисовать вместо государственного двуглавого орла некую похожую на него птицу со стилизованным изображением короны. Или выставлять крупно на ярлыке одну из полученных на выставках медалей той стороной, где изображен герб. Делать что угодно, лишь бы на своих ярлыках оставлять вожделенный Большой герб.

В общем, туляки все равно проявляли немалую выдумку в деле использования фамилий подложных Баташевых и государственной символики.

Товарищество наследников В. С. Баташева билось до конца. В ноябре 1916 года оно проиграло очередную судебную тяжбу – по обвинению тульского фабриканта Н. Е. Баташева в употреблении клейм, сходных с клеймами т-ва наследников В. С. Баташева. Эксперты, однако, дали заключение в пользу Н. Е. Баташева, и окружной суд его оправдал. По-видимому, это был последний тульский процесс о контрафактной продукции.