ЗОЖ по-советски: девушки в купальниках, ритмика и дни физкультуры

Телепередача «Ритмическая гимнастика» была популярна в СССР не столько среди любителей спорта, сколько среди ценителей женской пластичности, гибкости и красоты! Кадр из телепередачи «Ритмическая гимнастика», середина восьмидесятых.

В СССР существовал не только профессиональный, но и любительский спорт – аналог современного здорового образа жизни.

Как и где поддерживали свое здоровье строители социализма, каким спортивным инвентарем пользовались – вспоминаем в «физкультурно-оздоровительной» ностальгии.

«Начинаем утреннюю гимнастику!»

Еще задолго до школы по утрам любой ребенок в «союзе совет­ских» слышал звуки бодрой фортепианной музыки из динамика кухонного радиоприемника, в нашей семье висевшего над старым округлым холодильником марки «ЗИЛ». Бодрый голос произносил заветную фразу: «Руки в стороны, ноги на ширине плеч, раз-два!» Так начиналась каждая утренняя радиогимнастика перед предстоящим «днем без мамы и папы»!

Вел передачу «Утренняя гимнастика» легендарный диктор Всесоюзного радио Николай Гордеев, которому аккомпанировал Валентин Родин (на радио его представляли как «пианиста Родионова»). Потом был детский сад, а после – и первый класс: гимнастика была и здесь!

…1987 год. Пыхтя и стараясь не разводить сильной грязи в тетрадях-прописях по русскому языку, наш 1-й «А» класс тульской средней общеобразовательной школы № 56 выполняет упражнение, которое дала нам первая учительница Ольга Владимировна. Видя, что класс выбился из сил, она поднимает всех учеников с мест, показывает специальное упражнение с кулачками и пальчиками, а затем учит делать его под четверостишие (которое, уверен, каждый из нас помнит до сих пор!):

Мы писали, мы писали,

Наши пальчики устали,

А теперь мы отдохнем

И опять писать начнем!

Такой метод разминки в сочетании с элементами самоубеждения давал стопроцентный эффект – усталость сама собой уходила…

…В конце восьмидесятых родители подарили нам с младшим братом домашний турник с пластиковыми кольцами (высоты дверного проема им не хватило, поэтому повесили только турник), а также две черные, как смоль, пятикилограммовые чугунные гантели. Это был наш собственный советский тренажерный зал, который отлично дополняли детские скакалки, ручной и кулачный эспандеры, а также легкий алюминиевый обруч для упражнений. В сочетании со школьными уроками физкультуры и регулярными спортивными играми во дворе как раз и получался тот самый пресловутый «ЗОЖ по-советски»!

«Гиподинамия – что это за птица?»

«Просыпайся рано – и скорей с дивана! От телеэкрана, от телеэкрана – прочь!» – так пел в те годы популярный эстрадный исполнитель и кумир миллионов жителей СССР Валерий Леонтьев в физкультурно-пропагандистской песенке «Гиподинамия». А Центральное телевидение, почувствовав интерес граждан к здоровому образу жизни, тут же начало производство цикла соответствующих телепередач.

В начале восьмидесятых для женщин по Центральному телевидению транслировались получасовые выпуски «Ритмической гимнастики» – этим более понятным советскому уху названием заменили модное тогда иностранное слово «аэробика».

В этой телепередаче молодые стройные девушки, одетые по последней спортивной моде, выполняли различные упражнения под современную ритмичную музыку. Ведущая – как правило, профессиональная гимнастка или фигуристка – руководила процессом, что называется, в «режиме онлайн»: давала рекомендации и параллельно сама делала все упражнения.

По тем временам такой формат телепередачи был весьма необычен и непривычен – стайка прелестных физкультурниц притягивала к экранам не столько слабый, сколько сильный пол! Настоящий фурор на пуританском советском телевидении произвел летний выпуск «Ритмической гимнастики» в 1987 году, отснятый на сочинском побережье и получивший название «На море». В нем загорелые девушки в купальниках и коротеньких шортах занимались аэробикой под руковод­ством гимнастки Светланы Рожновой – ревнивые советские жены были очень недовольны, в отличие от спортивных советских мужей!

«Папа, мама, я – спортивная семья!»

Своими воспоминаниями о здоровом образе жизни, который культивировался в СССР, делится Евгений Сидельник, 44 года, руководитель торгового отдела.

Евгений Сидельник – В нашей дружной тульской семье времен моего дет­ства мой отец Александр Иванович один раз в две-три недели обязательно организовывал для меня и моего старшего брата Алексея настоящий спортивный праздник – день физкультуры. Было это во второй половине восьмидесятых, и в эти дни мы с отцом и братом вместе бегали, прыгали, подтягивались и боролись – то есть этот день был полностью посвящён физкультуре! Затем, если погода позволяла, мы шли с отцом через улицу Кутузова в парк Пролетарского района, чтобы там или покататься на лыжах, или поиграть в футбол. Справа, при входе в парк, на месте теннисных кортов, в те годы была относительно ровная травяная площадка – там мы обозначали ворота и втроем, что называется, гоняли мяч. Тогда мы просто весело и спортивно проводили время, а модное теперь слово «ЗОЖ» для всех этих занятий было придумано кем-то много лет спустя!

Была в семье Сидельников и популярная шведская стенка, установленная в комнате братьев Евгения и Алексея.

– Как занимались на ней – особенно не припомню. Но как обладатель верхней койки двухъярусной кровати я ежедневно забирался по ней на свое спальное место.

А еще, как и в любой другой семье в СССР восьмидесятых, глава семьи иногда приносил детям небольшие спортивные тренажеры из магазина «Спорт-Туризм» для развития разных групп мышц.

– В основном это были различные кулачные эспандеры: резиновые, в виде кольца, и механические, с тугими пружинами внутри. А еще у нас был эспандер с пружинами, который нужно было растягивать двумя руками, – в детстве это было реально сделать, только предварительно сняв с него пару-тройку металлических пружин. Был у нас и напольный «железный блин», на котором можно было крутиться вокруг своей оси. По сути, большая часть из этого здоровья сильно не прибавляла – эспандеры на время отвлекали и развлекали, но так же быстро надоедали… Иногда играли в «домашний теннис» – раскладывали небольшой столик, доставали ракетки и шарик, а вместо сетки использовали небольшую прямоугольную подушку от дивана.

В седьмом классе у братьев Сидельников появилось новое увлечение – секция спортивного ориентирования. Евгений и Алексей ходили на занятия по выходным, ездили по стране на соревнования и даже занимали призовые места!

– Благодаря моему отцу и его изобретению – праздникам физкультуры – лично я стал более ловким и полюбил спорт, стал быстрее бегать и лучше ходить на лыжах. Но самое главное, чему меня научил «советский ЗОЖ», – это самоорганизация, самоконтроль и личный пример. Это, наверное, даже важнее, чем польза организму от здорового образа жизни!

Знаете ли вы, что…

… ведущей первых выпусков «Ритмической гимнастики» на телевидении была чемпионка Олимпиады-80 по фигурному катанию Наталья Линичук;

… пародийная песня Владимира Высоцкого «Утренняя гимнастика» была написана автором для Московского Театра сатиры в 1968 году (спектакль «Последний парад»).

Цифры

100 000 экземпляров – таким тиражом фирма «Мелодия» выпустила в 1984 году пластинку с одноименным названием для занятий «Ритмической гимнастикой».

12 различных комплексов «Ритмической гимнастики» было отснято за 7 лет существования популярного телецикла.

15 минут длился радио­эфир производ­ственной гимнастики, внедренной на заводах и фабриках СССР в середине прошлого века.

