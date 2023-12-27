Новый год в СССР: как это было

Нас ждал целый ассортимент любимых салатов, жареная курочка, звон бокалов вместе с боем курантов, а еще непременно апельсины-мандарины и прочие деликатесы. У советского Нового года была особая прелесть. В полном смысле — простенько, но со вкусом.

Гордость советского виноделия

Один из главных символов наступающего первого января — «Советское шампанское». Не зря родоначальник его производства в СССР Анастас Микоян считал шампанское признаком благополучия. Прижилось, правда, оно не сразу. Считается, что популярность этот напиток начал набирать только после того, как бокалами с шампанским начали чокаться на советских голубых огоньках.

Но еще до начала бурной телевизионной эпохи, в 1952 году, областная газета «Коммунар» вовсю рекламировала этот праздничный напиток, утверждая, что он — гордость советского виноделия. В «Советском шампанском» гармонично сочетаются тонкий аромат, прекрасный вкус, умеренная крепость. В нем хорошо сохраняется все ценное, что есть в лучших сортах вино-града. Налитое в бокалы шампанское искрится, пенится, играет». Уточнялось, что по своему вкусу оно бывает сладкое, полусладкое, полусухое.

Популярного сейчас у некоторой части населения брюта, как мы видим, в этом списке не было.

С приближением праздника работавшие до позднего вечера магазины буквально штурмовались. Магазинам с приближением первого января продлевали время работы. Был период, когда 29 и 30 декабря хлебные и продуктовые магазины работали аж до двенадцати ночи, а 31-го — до одиннадцати.



Туляки встречают Новый год. Фото из коллекции Владимира Щербакова.

В предпраздничные дни в продажу могли выкинуть и что-нибудь дефицитненькое, за чем мгновенно выстраивались очереди. Хотя очереди выстраивались за всем. Еще и потому, что советские хозяйки были самыми хозяйственными и творческими в мире и могли накрыть вкуснейший стол даже из банального набора продуктов.

Даже промтоварные перед Новым годом работали до 22 часов. И это понятно. В новогодний ажиотаж за несколько дней можно было успеть выполнить месячный, квартальный и нагнать годовой планы. Вечером 31 декабря, перед закрытием, полки советских гастрономов пустели до абсолютной наготы, от которой приличному человеку надо стыдливо отводить глаза.

«Всем надо домой, всем надо Новый год встречать», — как говорил герой одной популярной советской комедии. «В тульском универмаге сейчас ежедневно продается елочных украшений более чем на шесть тысяч рублей. Вчера магазин „Детский мир“ продал на несколько тысяч елочных украшений. Универмаг в эти дни продает товаров в два раза больше обычного. На днях промторг получил партию радиоприемников в 160 штук и много тысяч патефонных пластинок. В два дня все эти товары были распроданы», — с явным восхищением констатировали тульские газеты в конце пятидесятых годов.

«Чудесна ночь под Новый год в Туле. По освещенным улицам льются потоки веселых людей, — живописал „Коммунар“ 1 января 1953 года. — Сказочно сверкает иней на деревьях, различными огнями горят иллюминированные елки на площадях, стадионах, в окнах многочисленных домов. Необычайное оживление в магазинах. Увеличенное количество продавцов еле успевает отпускать продукты. В магазинах „Гастронома“ говорят: „К нынешнему Новому году покупатели берут колбасы, конфеты и вина только лучших сортов“».

В новогодние дни 1977 года, например, туляки только зеленого лука, выращенного в тепличных хозяйствах совхоза «Парники», съели за праздничным столом четыре тонны.

Вечеринка в стиле «Девчат»

Для Тульского общепита новогодние праздники начинались задолго до 1 января. Столовые, кафе и рестораны тоже были вовлечены во всенародную подготовку.



Что за праздник без любимого «Голубого огонька»! Правда, все самое интересное начиналось только глубокой ночью.

Так, например, в декабре 1963 года участников собрания женского актива области, проходившего в Доме офицеров, удивляли мастера из ресторана «Тула». В буфете на столах, накрытых белыми скатертями, они расставили тарелки с аппетитными красивыми блюдами — корзиночки с цветным салатом, поджаристый хворост, румяные пирожки разной формы, салаты, котлеты, зразы, рулеты. Всего — 71 наименование! Женский актив был в восторге. Да еще оказалось, что все эти блюда приготовлены без мяса. Котлеты, например, были из картофеля, а начинка у них — овощная!

Каждый день в меню ресторана «Тула» можно было видеть 5-8 блюд из овощей и картофеля. Например, 27 декабря 1963 года в ресторане подавались в числе других блюд тушеная капуста, морковные котлеты со сметаной, зеленый горошек с маслом и гренками, картофельные зразы со сметаной, картофель жареный фри, картофельное пюре с огурцом.

Вам ничего это не напоминает? Ну конечно!

— Картошка жареная, отварная, пюре. Дальше: картофель-фри, картофель-пай.

— Это еще что такое?

— А это такими стружечками, жарится в кастрюле в кипящем масле.

— Ну так бы и говорила, а то пай! Ну и все!

— Нет, не все! Пожалуйста: картофельные пирожки с мясом, с грибами, с капустой и так далее. Картофельные оладьи, соус грибной, соус томатный, соус сметанный и так далее. Картофельный рулет, запеканка, картофель тушеный с черносливом, картофель тушеный с лавровым листом и с перцем, картофель молодой отварной с укропом. Шаньги!

Кто это все перечисляет? Тося Кислицына из фильма «Девчата»! Это кино вышло на тульские экраны годом ранее и давно было растащено на цитаты. А в Доме офицеров получилась вечеринка в стиле «Девчат». Молодому поколению, конечно, наиболее интересно будет прочесть, что картофель фри существовал в нашей стране задолго до прихода всевозможных гамбургерных.

Предпраздничные кулинарные ярмарки в 70-е годы Тульский трест ресторанов и кафе устраивал в овощном павильоне Центрального рынка. На ярмарке предлагались кондитерские изделия и блюда, приготовленные поварами тульских ресторанов. Работала ярмарка до самого последнего дня года, и тулякам пришлись по вкусу предлагаемые здесь блюда, во многих квартирах они украсили новогодний стол.

В предновогодние дни начинался конкурс на лучшее оформление ресторанных залов для встречи Нового года. Специально по этому случаю украшались интерьеры, составлялось праздничное меню, шились новые костюмы для официантов и официанток. Ресторанные ВИА готовили к этим дням новые программы и разучивали самые популярные песни года. Тем более что некоторые хиты как раз к этим дням и поспевали. Например, в 1977 году на сборнике «С Новым годом!» фирмы «Мелодия» аккурат к празднику вышел вечнозеленый хит «Все, что в жизни есть у меня» от «Самоцветов».

Именно песня про то, что мир непрост, стала главным музыкальным украшением праздника.

Попасть в рестораны, особенно в новогоднюю ночь, было непросто — все места, как правило, бронировались едва ли не за месяц до 31 декабря. При этом посетители ресторана лишались главного советского новогоднего «блюда» — телевизионного «Голубого огонька», а вместо дежурного домашнего оливье на столе, как правило, был салат «Столичный», принципиальное отличие которого — в помпезной замене докторской колбасы на мясо (курицу или говядину). Работали рестораны в новогоднюю ночь до пяти утра.

Итоги конкурса на лучшее оформление зала подводились 5 января — новогодних каникул в то время еще не было, а Рождество официально не отмечалось. Так что к этому дню страна уже возвращалась к обычному трудовому ритму.

При этом все дни с первого по пятое января рестораны приглашали на праздничные новогодние вечера и семейные обеды. Обещали, что залы ресторанов по-новогоднему нарядны, играют оркестры, а в меню большой выбор холодных закусок, горячих и сладких блюд, кондитерских изделий и напитков. В первые дни 1976 года на такие семейные обеды приглашали рестораны «Отдых», «Тула», «Москва», «Дружба», «Центральный», «Восток», что на улице Шухова, и «Сокол». Ни один из них не дожил до наших дней.

И еще. Новый 1977 год в ресторанах и кафе встретили всего 2500 туляков. Все остальные это сделали в гостях или дома. То есть в узком семейном или дружеском кругу.

Король и королева новогоднего стола

Понятия «корпоратив» в советское время не существовало. Особенно в том смысле, какой понимается теперь. Но хорошей пьянки на рабочем месте по случаю Нового года, конечно, никто не отменял. Собирались, как правило, всем коллективом и старались принести из дома что-нибудь вкусненькое. Было хорошим тоном удивить коллег своими кулинарными умениями. Меню очень часто обговаривали заранее, кто за что отвечает. Мужики, понятное дело, отвечали за напитки, которые предполагалось наливать. Первый тост на праздничных посиделках был, конечно, за руководителем, который участвовал в празднике наравне со всем коллективом, без чинов. Разве что во времена горбачевского насилия над пьющими начальство начало сторониться таких посиделок.

Перед новогодними праздниками полагалось съездить закупиться в Москву. Заботливое руководство, особенно на крупных предприятиях, выделяло продуктовые автобусы, все остальные ехали привычно, на электричке.

В канун Нового года электричка Москва — Тула особенно насыщенно пахла колбасой и апельсинами, ибо закупали все, на что лег глаз.

К празднику в столице в непременном порядке надо было купить зеленый горошек — лучше венгерский, в стеклянных банках; болгарский кетчуп в маленьких бутылочках; апельсинчики, шпроты, майонез, копченую колбасу, хорошую селедочку, красную рыбку. Понятий «горбуша», «семга» или «форель» в то время, в общем-то, не существовало. Они все укладывались в словосочетание «красная рыбка». Также старались купить развесные конфеты — ими еще можно было украсить елку, повесив на веточках.

Шпроты могли просто поставить на стол, вскрыв крышку, но чаще делали бутерброды. Кусочки орловского хлеба по 18 копеек резали по диагонали, затем обжаривали на сковороде на подсолнечном масле. Бутерброды смазывали майонезом, перемешанным с чесноком, и сверху клали одну или две шпротины. Мировой закусон.



Король советского новогоднего стола — салат оливье.

Из схожих закусок популярны были ломтики лимона, посыпанные сахарным песком. Пока туда-сюда, они пропитывались сахаром и получался неповторимый лимонный сироп. Рядом на отдельной тарелочке могли лежать половинки яиц, сваренных вкрутую, политых сверху майонезом, но без чеснока.

Майонез был, конечно, дефицитом, но в течение года при желании всегда можно было запастись несколькими баночками. В поздние перестроечные годы майонез стали делать в Липках и продавать в разлив, как сметану, в тару покупателя.

Если дом был настолько зажиточным, что имелась пара-другая банок тушенки, с ней толкли горячую картошку. Получалось вполне самостоятельное и сытное праздничное блюдо.

Короли советского новогоднего стола — конечно, салаты. А король салатов — оливье. Отличие правильного оливье от прочих модификаций — наличие вареной докторской колбасы. Также использовались ядреные соленые огурцы, а не какие-то там маринованные. Впрочем, иногда, достав по случаю свежие огурцы, в оливье шли именно они. Но это на любителя. Кто не ел салата с солеными огурцами и докторской колбасой, тот не знает вкуса настоящего оливье.

Не в пример нынешним дням, очень популярен был винегрет. Опять же, повторимся, мировой закусон.

Впрочем, имело ли смысл ставить на стол то, что не закусон? Кому не жалко было времени, делали селедку под шубой. Если оливье — король, то селедка под шубой — безусловно королева праздничного стола. Тем более хорошая шуба идет любой женщине. Из рыбных консервов умелые хозяйки делали вкуснейшую «мимозу», намекая мужьям, что Восьмое Марта не за горами, а из плавленых сырков готовили вкуснейший сырный салат.

Впрочем, и это не главное. Потому что главное в советском Новом годе — душевная компания, веселые разговоры и устойчивость к возлияниям. Потому что пить — пей, но не забывай, что надо дождаться конца «Голубого огонька». Сразу после него начнут показывать «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады». И если сейчас их проспишь, то следующие будут только на Пасху.