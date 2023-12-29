Как и где туляки катались на коньках в прошлом веке

Открытие сезона 1918 г. Капыринский каток, он же каток ТКЛС.

Что за зима без коньков и лыж! Каток в Туле любили с незапамятных времен.

Гонки с форой и стрихнин перед стартом

На Руси коньки были популярны с давних времен. Не зря же и слово коньки — традиционно русского происхождения. Его можно понять и как ребро, и как намек на те времена, когда коньки делались вручную, — выстругивались деревянные колодочки, которые обивались железом. Очень часто на передней части конька вырезали голову коня — намек на то, что на таких скороходах их обладатель мчит вперед, как на хорошем коне.

Только к 1850 году конек стал полностью металлическим. Но все равно крепился еще по старинке — привязывался ремнями к обуви.

Как вдруг американец Джаксон Гейнс предложил новую конструкцию лезвия — наглухо крепить коньки к ботинку. Гейнс считается в современном мире отцом фигурного катания. Он, к примеру, первым стал выполнять фигурные движения на льду под музыку. А вот с коньками, которыми так гордился, вышел конфуз.

Будучи уже знаменитым, Гейнс приехал демонстрировать свое искусство в Петербург и тут с удивлением узнал про некоего плотника Петра Михайлова, который в Голландии изучал корабельное дело, а в свободное время с удовольствием катался там на коньках. Вот только привязывать то и дело коньки ремнями к обуви Петру Михайлову быстро надоело, и он распорядился приделать, наконец, коньки к обуви. Под именем Михайлова в Голландии пребывал сам царь Петр Великий! Так что его-то в полной мере можно считать изобретателем современных коньков.



Каток на Упе на Казанской набережной. 1920-е гг., рисунок из газеты «Коммунар».

Ну, а поскольку где Петр — там и знаменитые умельцы, в Туле считали, что к его зимним забавам имеют непосредственное отношение. Мол, это тульские оружейные мастера стали изготавливать металлические коньки для Петра I, членов царской семьи, крупных вельмож, а впо­следствии и для себя. Ну, а почему бы и нет?

Тем более что кататься на льду в Туле и в самом деле обожали. Не только в губернском центре, но и в уездах.

Достоверно, например, известно, что общество конькобежцев в Одоеве появилось еще в 1903 году. Каток был устроен на льду общественно-пожарного пруда, где вечерами стала собираться многочисленная публика. Каток освещался фонарями.

«В праздничные дни на этом катке под звуки музыки приезжих музыкантов молодое поколение уже катается взапуски, парочками и чуть ли не вальсирует. Развевающиеся флаги и сотенная толпа зрителей довершают шумную картину», — передавал неизвестный корреспондент из Одоева.

О страстях, которые подчас бушевали вокруг тульского катка, мы уже писали ранее. За право стать его арендатором велась нешуточная битва. Хотя предполагаемая прибыль вполне могла съесться погодой. Оттепели бывали и в те времена. Хозяева менялись, но в народе каток все равно именовался капыринским, даже в советские времена. По фамилии известного тульского купца Капырина, который бесплатно предоставлял катающимся свой дом под раздевалку.



Соревнования по конькам. Судейская коллегия. 1928 г.

Но катки были и в других частях города. Например, заливался каток в городском детском саду — он же английский, он же пушкинский — на том месте, где сейчас стоит здание театра драмы. Лед образовывался через поливку пожарным насосом от городского водопровода, которым в городе страшно гордились. К тому же дети в Пушкинском саду, по общему мнению, были застрахованы от простуды, потому что площадка защищена со всех сторон от холодных ветров зданиями и сугробами снега.

Соревнования в те времена могли выдумывать весьма затейливые. Так, например, на закрытие сезона 1916 года на катке ТКЛС был разыгран председательский приз на дистанции 1500 метров с гандикапом — уравнительный. То есть тем, кто считался посильнее других, надо было для начала отыграть предоставленную соперникам фору.



Рабочие Новотульского завода на катке в выходной день. 1935 г.

Первым, показав лучшее время 2 минуты 44,5 секунды (с форой 5 секунд), стал конькобежец Козлов. Победителю председателем кружка был вручен приз — письменный прибор. Третьим был шедший с места Алексеев — 2 минуты 50,5 секунды. Интересно, что сезон в тот год закрыли чрезвычайно рано. Последнее катание было уже 6 марта, по нынешнему календарю — 19 числа.

И еще о соревнованиях. В марте 1913 года «Тульская молва» рассказала о том, что норвежские конькобежцы, потерпев поражение от русских конькобежцев в Петербурге, поместили в одной из английских газет сообщение,

«в котором объясняют превосходство русских в конькобежном спорте тем, что последние принимают перед состязанием стрихнин. На это следовало бы возразить иностранцам, что не допинг дает русским бегунам победу, а разумная русская тренировка, представляющая полную противоположность норвежской, признающей только массаж и отрицающей усиленное катание перед состязанием на коньках».

Дорогу старичкам!

После революции зимой 1918/1919 годов каток обустраивали на Упе, рядом с отделением милиции. То есть рядом с нынешней Казанской набережной. Это подтверждается и картинками 20-х годов: спортсмены бегут по льду на фоне забора и строений оружейного завода. Рабочим с оружейного, кстати, каждый вторник предоставлялось право бесплатного входа на каток по предъявлении удостоверения.

В 1921 году на катке Губспортклуба впервые прошло первен­ство Тулы по конькам. Соревнования начинались в восемь вечера и собирали большое количество зрителей. В 1923 году впервые залили каток в Чулкове. А в 30-е годы в Туле заливали уже шесть катков!



Стадион «Зенит» в кремле. 1930-е гг.

В 1927 году, также впервые в истории, в Туле прошли гонки среди женщин. Спортсменки, правда, выходили на дистанцию не на беговых норвежках, а на простых коньках. Первой чемпионкой Тулы в скоростном беге стала Маккавеева, показав результат 81,5 сек. на дистанции 500 метров. Второе и третье места заняли Тихомирова и Барышева.

В 1936 году в Туле была создана детская спортивная школа. Участвуя в первой областной спартакиаде школьников в Москве, на дистанции 500 метров на беговых коньках туляк Коля Нечаев всего 0,1 сек. не дотянул до всесоюзного рекорда среди юношей. Тульская школьница Дуся Зверева на простых коньках показала всесоюзное достижение для девушек младшего возраста на дистанции 250 м — 33 секунды. Зато уже на соревнованиях школьников, посвященных Х съезду комсомола, Дуся побила свой же всесоюзный рекорд — 32,9 секунды.

В 1929 году в Туле проходили соревнования среди «старичков» на приз ВСФК. Соревнования хоть и организовывались для ветеранов, однако принимали и молодежь. Просто на дистанции 500 метров за каждый лишний год у участников была льгота, она же фора, в полсекунды. А теперь внимание: в категорию «старичков» попадали спортсмены, которым исполнилось больше тридцати лет. Но приехали и действительно ветераны. Ленинградцу Ермишкину исполнилось 49 лет, Якшинскому — 45. Москвичу Героскому было 48 лет, Петру Ипполитову — 35 лет. У туляков команда была помоложе. Маркову — 39 лет, К. Постникову — 33, Алексееву — 32. Но тоже, выходит, «старички».



К. Никольский, Р. Голева. А. Артамонов, Н. Никольский — победители первенства профсоюзов пищевиков среди конькобежцев. 1936 г.

Общее первое место занял ленинградец Ермишкин, туляк Марков — третье. Зато командную гонку выиграли тульские ветераны. На этих же соревнованиях Николай Фролов установил новый всесоюзный рекорд для молодежи 20 лет и рекорд губернии, показав результат 46,9 секунды на дистанции 500 м, а на дистанции 1000 м. с результатом 1 минута 39,4 секунды он установил новый рекорд губернии и новый всесоюзный рекорд для юношей. Туляк Иван Постников на дистанции 1500 метров показал результат 2 мин 30 сек. — новый всесоюзный рекорд для юношей и рекорд губернии.

Туляки вообще довольно часто отличались на всесоюзных соревнованиях. Сильнейшими тульскими конькобежцами были Константин Постников и Николай Вялов. В 1933 году чемпионкой СССР стала тулячка Юшева.

Огромной популярностью пользовались и обычные катания на катке. Каток оружейного завода на стадионе в кремле ежедневно посещало не менее тысячи человек. Все имевшиеся в прокате 100 пар коньков бывали разобраны. Но порядки на катке традиционно вызывали нарекания: сквернословят, сбивают с ног, устраивают драки. Из-за барьера в конькобежцев летят комья снега. У билетных касс толкотня, порядка нет.

«Надо сделать беговую дорожку, не допускать на каток публику без коньков, организовать рабочие дружины по борьбе с хулиганством. К хулиганам необходимо принимать самые жесткие меры, устраивать над ними показательные суды», — негодовал «Коммунар».

И после войны катки были местом постоянных драк с выявлением чужаков и всевозможных стычек.

Ничуть не хуже, чем на улице

После того как началась война, ушли на фронт братья Постниковы, Николай Фролов, Яков Яковлев и многие другие конькобежцы. Вступили в Тульский рабочий полк Вялов, Алексеев, К. Постников, Дорогов, Гладнев, Спиванов.

Только в 1944 году возобновилась работа среди спортобществ, а с 1945-го начали регулярно проводиться соревнования по конькам на первенство Тулы. Спортсмены зачастую приходили на соревнования прямо с фронта, в военной форме — не терпелось вновь прикоснуться к мирной жизни. Вернулись домой Фролов, Яковлев, Трусков, Тягунов, Постников.



Борис Трусков и Борис Тягунов — победители в товарищеской встрече Москва — Тула 1939 г.

Каток по-прежнему обладал притягательной силой. Первые послевоенные соревнования проводились на льду на Упе. Поле стадиона «Зенит» в кремле еще было изрыто, его надо было восстанавливать. Именно в то послевоенное время загорелась звезда одного из великих в будущем советских спортсменов — Евгения Гришина.



Призер чемпионата мира 1958 г. тулячка Римма Белова и сильнейшие скороходы СССР

М. Исакова и Т. Силина.

«Я умел только драться и кататься на коньках», — пишет он о себе, вспоминая то время. Известный факт, что главной забавой мальчишек тогда было прицепиться крюком к проезжающей машине и катиться на коньках вслед за ней. По настоянию участкового, с этой забавой Гришину пришлось расстаться и, наконец, прийти на каток на стадионе в кремле.

«Попав впервые на заманчивый лед, в эту огромную массу катающихся людей, я понял: здесь ничуть не хуже, чем на улице, а ловко шнырять между катающихся, закладывать головокружительные виражи было настолько увлекательно и заразительно, что я буквально через несколько дней даже в мыслях не мог допустить, чтобы вернуться на улицу, — рассказывал Гришин в книге „Такое не забывается“.

И вот, наконец, будущий чемпион делает свои первые шаги по беговой дорожке.

«Подобрал себе подходящие по размеру „ножи“ — как мы их тогда называли… Пулей помчался на каток осваивать их. Но не так-то легко было перестроиться с хоккейного стиля, где можно бегать как попало, на ритмический, в низкой посадке, конькобежный ход. Особенно у меня не клеилось с поворотом — очень мешали длинные носки коньков. Это освоение настолько захватило меня, что я весь остаток вечера, пока не выключили свет на стадионе, продолжал занятия».

Каждое большое увлечение должно родить знаковую личность. Для Тулы таковой стал четырехкратный олимпийский чемпион Евгений Гришин.



Каток на стадионе «Тульские Лужники» в шестидесятых годах работал до позднего вечера.