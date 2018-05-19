Пионеры, пионерия...

Фото из архива Myslo.

Сегодня, 19 мая, исполняется 96 лет с того дня, как была создана Всесоюзная пионерская организация имени В. И. Ленина. Если вам довелось побывать в её рядах, присоединяйтесь к разговору!

Ну что, поскакали? Тогда вопрос на засыпку: с чего начиналось утро большинства советских школьников? Совершенно верно, с позывных передачи «Пионерская зорька» (1934-1991), которая транслировалась по Центральному радио с 7.40 до восьми утра.

До конца ее, правда, дослушивали только те, кто жил поблизости от школы, остальные спешили к началу занятий, т. е. к 8.00-8.15 по московскому времени. Кстати говоря, фраза «Слушайте „Пионерскую зорьку“!» произносилась артистом Геной Кузнецовым, который в «Каникулах Кроша» играл боксёра Костю Марченко.

Помимо него «зорьку» в разные годы вели Миша Розенберг, Аня Дерунова, Люда Гаврикова, Марина Колосова, Серёжа Гудков, Гена Корнев и др.

Юные дикторы с неподдельным энтузиазмом рассказывали о том, как живут, учатся и трудятся пионеры в разных уголках Советского Союза. Подробностей не помню, но то, что песни в передаче звучали хорошие, — это точно!

Под них было веселее выполнять ежедневный ритуал глажения галстука. Пионерский галстук я нежно любила, холила, лелеяла и берегла как зеницу ока. Помните, кстати, как именно истолковывался этот архиважный атрибут юных строителей коммунизма? «Красный пионерский галстук — частица Красного знамени. Три его конца означают революционное единство трех поколений — коммунистов, комсомольцев и пионеров». Вот так-то, и попробуй возрази!)))

Кстати, галстук мой с автографами ребят, с кем я отдыхала во Всероссийском пионерском лагере «Орленок» в июле-августе 70-го, хранился дома, на антресолях, вместе с другими вещицами из прошлого. Но во время ремонта пропал. Жаль...

«Пионер — всем ребятам пример!»

Как вы, наверное, уже поняли, пионеркой я была примерной. И училась хорошо, и участие в общественной жизни принимала самое активное. А жизнь эта била ключом! Мы сажали деревья и цветы, собирали макулатуру, металлолом и лекарственные травы, помогали одиноким бабушкам, ветеранам войны (тимуровское движение)… Мы чувствовали свою нужность стране, которая бодрой поступью шла в «светлое коммунистическое завтра»… И в это самое «завтра» верили не только дети, но и большинство взрослых, хорошо образованных людей. Не получилось дойти, сбились с дороги… Но это — совсем другая история, её страницы пишутся буквально на наших глазах.



1980-е годы, Тула, Центральный переулок.

Шестиклассники 4-й средней школы за сбором макулатуры.



К укольный театр школы в Липицах (Валя Гречишкина, Серёжа Ермошин,

Катя Моргунова, ... (неизвестно), Наташа Евстратова), 5 мая 1977 г.

А пока давайте ненадолго вернёмся в прошлое, предоставив слово тем, кому довелось быть пионерами. В центре внимания — Чернский район.

«Красный галстук повязан у меня на груди,

И теперь я обязан быть всегда впереди!»

– Я хорошо помню свой прием в пионеры. Событие было очень торжественным, прошло в День пионерии 19 мая 1988 года. Ефремовский район, Кытинская школа №23. Школа, где я училась, небольшая, поэтому клятву пионеров читал каждый из третьеклассников. Текст был выучен наизусть. Была неимоверная гордость носить алый галстук! На следующий день был объявлен субботник, и мы все пришли на него в рабочей одежде, но с пионерскими галстуками!

Елена Гуцова, ответственный секретарь газеты «Заря», Чернь.



С Днем пионерии! Тула, май 1981 года. Пионеры школы №29.

Фото Владимира Белтова.

«Тимуровец — это звучало гордо!»

– Я училась в Узбекистане. Прием в пионеры в нашей школе был всегда грандиозным мероприятием. Отличники и хорошисты вступали в пионеры в музее им. Ленина в Ташкенте. Я до сих пор помню тот волнительный момент. Нас, нарядных и гордых грядущей причастностью к более взрослому поколению, рано утром привезли в музей. В торжественной обстановке после клятвы пионеров нам повязали галстуки. Остальных одноклассников принимали в пионеры уже в нашей школе. А вечером в тот день — День пионерии — традиционно у школы горел огромный пионерский костер, мы пели пионерские песни. Рассказываю, а у самой мурашки от воспоминаний, – настолько это было пронзительно. Наш класс носил имя Аркадия Гайдара, и все мы были тимуровцами: ходили к пожилым женщинам, пекли им пироги, помогали убираться. И как все пионеры, собирали макулатуру, металлолом, а еще хлопок.

Марина Колесникова, начальник отдела по культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Чернского района.



Учащиеся Большескуратовской школы собирают помидоры,

выращенные на пришкольном участке. 6 сентября 1966 года.

– Наш отряд носил имя юного пионера-героя Павлика Морозова. В начале 1984-го учебного года на сборе мы приняли решение бороться за звание «правофланговых», то есть лучших из лучших. В сентябре, принимая участие в колхозном трудовом десанте, посвященном 40-летию Победы, все пионеры отряда занимались подготовкой сахарной свеклы к переработке, очищая её от грязи и ботвы. Случались мелкие травмы — порезы, ссадины, ушибы — но мы не придавали им значения, даже гордились ими. Мазали зелёнкой, заклеивали пластырем и снова принимались за работу. Всего той осенью наш отряд очистил около 66 тонн свеклы, заняв первое место среди шестых классов. Кстати, каждый день мы с одноклассниками-пионерами оставались на поле и еще час трудились дополнительно, чтобы заработать деньги и перечислить их в Фонд мира…

Игорь Жучков, в 1984 году — председатель совета отряда 6 «В» класса Чернской средней школы №1.



Герой Брестской крепости Пётр Клына беседует с красными следопытами из Чернской средней школы (1966 год).

На этом «пионерский» выпуск завершён. Вам есть чем его дополнить? Присоединяйтесь!

Отдельная благодарность за помощь в подготовке материала Елене Азаровой, обозревателю газеты «Заря», пос. Чернь.



Фото: источник

