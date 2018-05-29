Неизвестная история: на кладбище под Тулой найдена могила племянницы Ивана Бунина

На бывшем сельском кладбище (ныне кладбище «Горняцкое») под Тулой подтверждено захоронение племянницы нобелевского лауреата Ивана Бунина.

Загадка старого кладбища

История началась с того, что в ефремовском музее Бунина побывали проездом его родственники и удивились, что там нет никакого упоминания о племяннице Ивана Алексеевича Маргарите, жившей в Туле. Оставили ее данные, которые передали в Бунинское общество в Москве. От них эти сведения попали к тульскому исследователю Михаилу Майорову.

– Поиск я начал с Мыльной Горы, и он затянулся надолго, – рассказал Михаил. – В администрации кладбища выдали только приблизительные данные о том, где может быть похоронена Маргарита Евгеньевна Петрова, сославшись на то, что точных сведений именно об этом периоде – она умерла в 2003 году – у них не сохранилось. Поэтому искали долго – с декабря и до нынешнего мая. Попутно помогли найти своих родственников каким-то другим Буниным, а Маргариты Петровой всё не было.

На присланных фото видно, что она покоится рядом с мужем, умершем в 1987 году. Но четко очерченных участков, относящихся к этому периоду, тоже не удалось обнаружить. Поиски продолжались долго. Сын Маргариты Евгеньевны подтвердил, что она скончалась в 2003 году и похоронена на городском кладбище. Но где именно, он не знал.



Михаил Майоров у захоронения племянницы нобелевского лауреата Маргариты Петровой.

– Он просто не представлял, что в Туле сейчас уже более десяти кладбищ и все они городские, – говорит Михаил Майоров.

В конце концов после долгих поисков, переписки и ландшафтного мониторинга было найдено место захоронения родной племянницы И. А. Бунина. Оказалось, что она покоится на бывшем сельском рудаковском погосте, а ныне это в черте Тулы, на действующем кладбище «Горняцкое» – по направлению от областного центра к Косой Горе.



Условные могилы Буниных на уничтоженном городском кладбище в Ефремове.

Рисовать, чтобы выжить

Маргарита Евгеньевна Петрова – дочь родного брата Бунина Евгения. О нем вспоминают как о талантливом художнике, однако, к сожалению, ни одна из его работ в Туле не сохранилась. Точно известно, что ремесло художника позволяло ему выжить в первые годы советской власти, ведь никаких продовольственных пайков бывшему дворянину не полагалось.

Известно, например, что за продукты он рисовал крестьян и как-то за пуд гнилой муки изобразил во фраке и плисовых шароварах звонаря Ваську Жохова.

Фрака, чтобы попозировать, в деревне не нашлось, и художнику предложили, как бывшему барину, просто вспомнить, как тот выглядел в действительности.

О Евгении Алексеевиче вспоминали как о «крепостнике в душе», которого крестьяне ненавидели и чуть не убили в 1905 году. Сам же нобелевский лауреат описывал его чудесное спасение: «Если бы умные псы не налетели на мужика и не стали бы срывать с него портки, — ведь мужик уже за нож схватился и хотел всадить Жене нож в брюхо. А тут пустился наутек, и псы за ним. Он еле от них отбился. Вся деревня гоготала — бежит, разорванные штаны, как флаг, развеваются, и псы, скаля зубы и ворча, скачут за ним».

«Образования у него не было, юность он провел в деревне; от природы он был одарен образным мышлением, наблюдательностью, имел здравый смысл, – писала жена Ивана Алексеевича Вера Муромцева. – Пока был молод, он по-бунински оставался беспечен, но с летами, присмотревшись к хозяйству, понял, что отца не переделаешь и что в будущем грозит полное разорение. Ему было 26 лет, когда он решил жениться.

Выбрал, как известно, он девушку работящую, не из дворянского гнезда, знал, что ему нужна «поддужная», которая помогла бы выйти в люди.

Он любил повторять: «Руби дерево по себе». В своем выборе он не ошибся, но была одна беда: Настасья Карловна не могла иметь детей. А ему хотелось иметь наследников. В первые годы их жизни он, впрочем, даже и об этом не думал. Дума была одна: стать помещиком! Года через два после свадьбы они завели лавку, а через семь лет приобрели именьице.

Внебрачными детьми Евгения Алексеевича от экономки Натальи Андреевны Карпухиной были Арсений и Маргарита Бунины. Настасья Карловна воспитала их как родных. Еще до революции Наталья уехала домой, в деревню Кропотово (между прочим, имение Лермонтовых), где жил ее отец. Дети ее не забывали, приезжали погостить.

Дом Евгения Алексеевича подвергся «муниципализации» (узаконенному отъему), и в нем разместилась редакция газеты «Красный пахарь». Выдворенный вместе с семьей на улицу, Евгений Бунин снимал угол дома на ул. Державина (ныне ул. Комсомольская), жил у знакомых, в т. ч. в доме воронежского дворянина Тулинова на Покровской ул. (ныне ул. Комсомольская, на этом месте — магазин «Светлячок»).

Потом вместе с детьми жил «в полуразвалившейся крестьянской избе с провалившимся потолком», как вспоминала его внучка Татьяна Арсеньевна Бунина, в д. Богово под Ефремовом, связанной позднее с именем Паустовского.

Как пишет «Тульский биографический словарь: новая реальность», в последние годы жизни Евгений Бунин работал учителем рисования в 1-й и 2-й школах Ефремова. Писал портреты и пейзажи, а также портреты местных партфункционеров, изредка успешно продавая эти работы. Во многом он выжил благодаря полюбившей его Елене Алексеевне Колпаковой, содержавшей в с. Новокрасивом трактир-чайную. Познакомились они еще до революции.

Летом Бунины часто плавали на лодке по Красивой Мече до этого села. Посещали местную церковь, купались, а, проголодавшись, заходили в чайную выпить чая с вареньем.

В акте о смерти Евгения Бунина от 23.11.1933 г. написано: «Умер от старческой дряхлости». Он скончался на улице, когда почувствовал себя плохо и более не поднялся. Умер в тот год, когда его брату была присуждена Нобелевская премия. Похоронен на личные средства Колпаковой.

Своим родством с Иваном Евгений Алексеевич очень гордился. На могильной плите у него значится: «Бунин Евгений Алексеевич. Брат русского писателя И. А. Бунина». Рядом лежит «Бунина Анастасия Карловна. Жена брата писателя». Сделанную в начале тридцатых в Ефремове фотографию Евгения, Настасьи Карловны и обоих детей переправили и брату во Францию, он хранил ее при себе.



Брат писателя Евгений Бунин.

«Девку возьму, малый не нужен»

Маргарита Евгеньевна Бунина родилась 27 марта 1920 г. в Ефремове. До 13 лет, пока не умер отец, жила с ним, потом ее на воспитание забрал Николай Иосифович Ласкаржевский (сын сестры писателя Марии). «Девку я возьму, а малый мне не нужен», – сказал он. Татьяна Арсеньевна Бунина считает, что Маргарита была нужна ему в качестве домашней прислуги и няни.

Брата же, отца Татьяны Арсеньевны, выселили из квартиры, хотя ему было всего 16 лет. Он ночевал на базаре. Его, вшивого, грязного и больного, подобрал Михаил Колпаков, сын Елены Алексеевны, доброго ангела этой семьи. Он упросил свою мать взять его к ним в семью. А у них у самих уже было четверо детей. Арсений устроился работать на завод синтетического каучука в Ефремове. В 1940 году был призван в армию, прошел всю войну, которую закончил в Кенигсберге. Вернувшись домой, поступил на тот же завод и проработал на нем до пенсии.

По воспоминаниям родственников, в молодости Маргарита пережила большие неприятности из-за дворянского происхождения и родственных связей со знаменитым эмигрантом. Однако на всех снимках всегда выглядела жизнерадостной – спасала внутренняя положительная энергия, как и всех Буниных.



Маргарита Бунина (2-я слева, 2-й ряд) — боевая медсестра.

Иван Алексеевич пытался наладить контакты с родственниками, писал письма, даже, говорят, посылал посылки – об этом уже после войны рассказал по секрету кто-то из служащих на ефремовской почте, но адресатам ничего не доставлялось.

В 1941 году Маргарита Евгеньевна окончила медицинское училище и с первых дней войны ушла на фронт медсестрой.

Была награждена боевыми медалями и орденами. После войны вернулась в Тулу, жила в пятиэтажке на улице Пушкина на Косой Горе, работала медсестрой в местной поликлинике. На Косой Горе познакомилась с Николаем Ивановичем Петровым, по профессии слесарем, вышла за него замуж. Их сын Анатолий Николаевич Петров, пока не начались в стране перемены, работал шофером, сейчас живет в США. А его дочь, Маргарита Анатольевна Рассохина, с мужем и двумя детьми, – в Туле. В нашем городе это единственная семья потомков Е. А. Бунина.