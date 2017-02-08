Славная династия Гвоздевых

Братья Гвоздевы: Владимир, Константин и Алексей



Вячеслав Сладков

Я, как и многие мои земляки, жители Киреевского района Тульской области, с глубоким душевным трепетом вспоминаю веселые, незабываемые летние школьные каникулы, проведенные в Богучаровском пионерском лагере близ города Киреевска, — пишет Вячеслав Сладков. — Здесь все мы были объединены светлым веселым детским счастьем. Прошло много лет, но до сих пор ясно и отчетливо в памяти каждого из нас возникают виды чудесной природы вокруг лагеря: небольшое футбольное поле перед входом в лагерь, фонтан с фигурками купающихся детей, деревянные спальные корпуса, клуб, где мы пели, танцевали, играли в КВН. Милое, безвозвратно ушедшее детство!

Бывшие владельцы усадьбы Богучарово — представители дворянского рода Гвоздевых.

Одним из ярких представителей этого славного рода был Михаил Спиридонович Гвоздев (1700/04 — после 1759 года). Военный геодезист, картограф и навигатор, первооткрыватель Северо-Западной Америки, исследователь Охотского моря. В 1727 году Михаил был назначен в экспедицию А. Шестакова и Д. Павлутского на Камчатку, где обследовал реки западного и восточного берегов полуострова. Пережив голодную зиму 1731−1732 гг., возглавил морской поход к Большой земле (Аляске), командуя бортом «Святой Гавриил». 1 сентября нового стиля судно подошло к самой западной точке Северной Америки — мысу Принца Уэльского. Но из-за сильных волн и встречного ветра отряд не смог высадиться на берег. Гвоздев обследовал и нанес на карту около 300 км побережья полуострова Сьюард. В октябре судно со сломанной мачтой и течью вернулось на Камчатку.

До приезда нового командира Гвоздев управлял камчатскими острогами. В 1735 году по ложному доносу его отправили в Тобольск, где он прожил три года. В 1739 году выполнил съемку Охотска, а через два года Михаила Гвоздева назначили геодезистом во вторую Камчатскую экспедицию. Во время плавания описал около 800 км западного побережья Охотского моря и участок восточного берега острова Сахалин. В дальнейшем составил карту Берингова пролива. М. Шпанберг составил карту, в которой у берегов Северной Америки осталась надпись: «Здесь был геодезист Гвоздев 1732 года».

В 1744 г. Гвоздева перевели в Томск, где он служил геодезистом в адмиралтейской команде города. Позднее проводил съемку пахотных земель и покосных угодий Иркутской губернии. В 1759 г. ушел в отставку. Именем Михаила Гвоздева названы острова в Беринговом проливе и мыс на Сахалине.

В о времена войны с Наполеоном 1812 года героически сражался Александр Николаевич Гвоздев (1794−1828 гг.). Он начинал свою службу во Втором казачьем полку Тульского ополчения. За отличия в сражениях с французами в 1813 году ему присвоили звание прапорщика. За героические подвиги в сражениях при Дрездене и Кульме — уже поручик Александр Гвоздев награжден орденами Св. Владимира IV степени с бантом и Св. Анны II и IV степени. В марте 1819 года командирован на съемку Литовско-Виленской губернии.

В 1826 году за подачу фальшивой подписки о непринад­лежности к тайному обществу был предан военному суду и приговорен к содержанию в крепости на четыре месяца, затем переведен на службу в Кавказский отдельный корпус.

Если заглянуть в историю России глубже, во времена царствования Ивана Грозного, то можно узнать, что далекие предки рода Гвоздевых жили в городе-крепости Дедославле. Чтобы поставить здесь государственное устройство и порядок, в Дедославль были посланы представители самых знатных российских сословий: князья Голицыны, Куракины, Мосальские, бояре Костомаровы. Среди них был и боярин Давыд Гвоздев.

Со временем городок для разросшегося населения стал тесен, а селиться за его пределами царь запретил. Тогда началось бегство ратных людей, привыкших к просторной жизни.

Сначала Иван Грозный ужесточил меры воздействия на беглецов, пойманных и водворяемых назад в крепость, а потом разрешил-таки селиться слободами. Так появились у Дедославля отростки — Стрелецкая, Дергиловская, Криволученская, Пушкарская слобода. За особые заслуги перед царем и Отечеством отдельным подданным разрешили создавать вокруг города свои владения. Так, Давыд Гвоздев переселился в село Долгое, а вот стольнику Никите Извольскому за хорошую службу царь дал село Богучарово и деревню Ослоново. Соседи, естественно, роднились, и имения переходили из рук в руки. Так одна из вдов Извольских вышла замуж за должанского помещика Гвоздева, и Богучарово перешло к Гвоздевым.

В конце XIX века хозяином Богучарово стал Алексей Алексеевич Гвоздев (1859−1933 гг.), выпускник медицинского факультета Московского университета.



Алексей Алексеевич Гвоздев

Являясь одним из лучших студентов, он был направлен на стажировку во Францию к знаменитому ученому Луи Пастеру. По окончании стажировки Алексей Гвоздев стал собираться домой. Луи Пастер уговаривал его остаться и работать в его лаборатории, но Гвоздев не согласился. Тогда Пастер в знак признательности ученику из России подарил ему свой портрет в роскошной золотой раме. Но, увы, вскоре после приезда домой портрет пропал и до сих пор не найден.

Гвоздев был земским начальником в Крапивенском и Богородицком уездах, затем был избран Крапивенским уездным предводителем дворянства. В 1906 году имел чин коллежского советника. Одновременно занимался благоустройством усадьбы Богучарово.

Усадьба Богучарово. Фото начала ХХ века.



Поставил на профессиональный уровень полеводство, пчеловодство, практиковался в области лесоразведения. 26 марта 1906 года был избран в Государственную Думу первого созыва от общего состава выборщиков Тульского губернского избирательного собрания. Работал директором Тульского дворянского пансиона-приюта вплоть до 1917 года. Князь Михаил Голицын вспоминал: «В Туле был основан пансион для учащихся детей дворян, и это учреждение пользовалось хорошей репутацией под умелым директорством А. А. Гвоздева».

Гвоздев был прекрасным семьянином, воспитал сыновей Владимира, Константина, Алексея и дочь Надежду. Владимир учился в сельскохозяйственном институте, Константин — в горном, Алексей — в институте инженеров путей сообщения.

Село Богучарово. Надя, Алексей и Любовь Константиновна Гвоздевы.



Революцию 1917 года Гвоздевы приняли по-разному. Константин покончил жизнь самоубийством, а Владимир и Алексей отказались от дворянского звания, участвовали в революционной борьбе.

Владимир после окончания института работал в Министерстве сельского хозяйства, стал заслуженным агрономом. Алексей стал ученым в области железобетона и строительной техники.

А как закончил свой жизненный путь Алексей Алексеевич? После конфискации имущества в 1918 г. благодарные крестьяне собрали ему кое-какие пожитки, одежду, обувь, посуду, крупы, картофель, ветчину и на трех подводах отвезли в Тулу. Здесь он стал работать в больнице имени Семашко. В 1926 г. стал главным врачом. Умер в 1933 г., похоронен в Туле.

Его племянник, Алексей Александрович Гвоздев (1887−1939 гг.), — советский театровед, литературовед, критик и педагог.



Алексей Александрович Гвоздев

В печати дебютировал весной 1914 года, и первая статья была против Всеволода Мейерхольда, который в дальнейшем стал его кумиром. Поводом для статьи послужила переделка пьесы-сказки К. Гоцци «Любовь к трем апельсинам», опубликованная Мейерхольдом в журнале с тем же названием. С 1915 года Гвоздев регулярно печатался в журнале либерально-демократической ориентации «Северные записки», где он вёл раздел «Литературная летопись». Основоположник новой дисциплины — истории западноевропейского театра, автор фундаментального труда «Западноевропейский театр на рубеже XIX и XX столетий», статьи «Балет» в первом издании БСЭ и нескольких статей в Литературной энциклопедии.

Особенно хочется остановиться на истории жизни Алексея Алексеевича Гвоздева-младшего. Родился 27 апреля (9 мая) 1897 года. Советский ученый в области строительной механики и железобетонных конструкций, действительный член Академии строительства и архитектуры СССР, профессор. Под руководством Гвоздева в СССР были начаты систематические исследования железобетонных конструкций. Имя Алексея Алексеевича Гвоздева присвоено НИИ бетона и железобетона. Умер этот замечательный человек 22 августа 1986 года. Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.

За год до его смерти я побывал у него в гостях. Познакомила меня с ним моя приятельница Марина Александ­рова-Дольник — племянница Алексея Алексеевича, представительница исторически прославленного рода Воронцовых-Вельяминовых. В их бывшей усадьбе Головлино я родился и вырос. Кстати, через Александровых-Дольник род Гвоздевых был в прямом родстве и со всемирно известным писателем Иваном Тургеневым.

Своего дядю Алексея Алексеевича Марина Михайловна с нежностью называла дядя Алиша.

Он рассказал мне о своем детстве и юности, живя в Богучарово. Подарил фото толстовского родового дома в селе Долгом, владелицей которого в то время была его бабушка В. В. Плещеева . Этот дом, как и усадьба, принадлежали помещику М. П. Горохову , который в 1854 г. купил этот дом очень дешево, на своз, и поставил его в своем имении.

Толстовский дом в селе Долгом. Начало 1900-х гг.



Алексей Алексеевич с юмором рассказывал мне, что Горохов был человек богатый, но не очень образованный. Чтобы доказать окружающим свое стремление к просвещению, выписывал газеты и журналы на французском языке, читал их молча, в присутствии гостей, но иногда французские печатные издания держал вверх ногами.

Лев Толстой только через 43 года посетил свой дом в Долгом. В дневнике от 6 декабря 1897 года он сделал запись: «Четвертого ездил в Долгое. Очень умиленное впечатление от развалившегося дома. Рой воспоминаний!»

Прошло много времени, и судьба вновь подарила мне интереснейшую встречу — с сыном Алексея Алексеевича, Владимиром Алексеевичем Гвоздевым — профессором, доктором биологических наук, академиком РАН, заведующим Отделом молекулярной генетики клетки Института молекулярной генетики РАН.

Владимир Алексеевич стал последним из Гвоздевых, кто посетил Богучарово в 80-х гг. ХХ века, видел развалины родового дома. К сожалению, и то место, где когда-то располагался наш пионерский лагерь, превратилось в непроходимый, заросший дикой растительностью лес. Но чувство благодарности к светлому прошлому будет жить вечно. Ибо произрастало оно на почве любви к окружающему миру.

Кстати

Раньше Богучарово называлось Боучарово

Кто же вставил в название букву «г»? По легенде, строители церкви, что располагалась на берегу реки Батурки на территории этого села, после завершения работ по русскому обычаю решили законченное дело обмыть. Купили ведро вина, сели около церкви в кружок и одной чаркой стали обносить всех. Когда на дне ведра вина осталось немного, старейшина налил вино в чару и выплеснул через плечо на стену церкви, сказав: «А это Богу чара!» Так церковь стали называть богучаровской, а село — Богучарово.