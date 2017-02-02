Храм, где дарят семейное счастье

Храм Рождества Христова в селе Мокрый Корь Ясногорского района. Фото Александры Дроздовой и Игоря Панкова.

В церковь Рождества Христова в селе Мокрый Корь Ясногорского района когда-то специально приезжали венчаться — верили, что если обряд венчания совершить здесь, то брак будет долгим и нерушимым.

Потом советская власть объявила, что крепкие браки можно совершать не на небесах, а путем росписи в загсе, и храм закрыли. Из него получилось хорошее зернохранилище.

Икона, которая не поддалась немцам

Село с необычным названием Мокрый Корь, где стоит храм, когда-то считалось вишневой столицей Тульской губернии. А вообще его история идет со времен младшего сына Александра Невского Даниила Александровича. Владели этими землями сын князя Ивана Калиты и Дмитрий Донской. Любил здесь вкусить знаменитой вишни и первый тульский гражданский губернатор Михаил Никитич Кречетов. А в 1787 году по пути из Крыма в Санкт-Петербург здесь побывала Екатерина Великая. Особенно впечатлил императрицу огромный садово-парковый комплекс с четырьмя прудами.

Каменный храм Рождества Христова в селе начали строить в начале прошлого века.

11 мая 1914 года освятили трапезную часть. После этого храм продолжали достраивать, но завершить работы помешала война. А потом случилась революция, и храм в конце концов закрыли, переделав его в склад. В соседней части, которую так и не успели освятить, открыли отделение связи. Чтобы тракторам было удобнее проезжать за зерном, стену раздолбили кувалдой. Сейчас тот пролом опять заложили кирпичом, но место в стене, над которым надругались, сияет еще светлым пятном как напоминание о тех временах.

Бывшие в храме иконы успели разобрать по домам мест­ные жители.

Среди пропавших икон была и чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Хранилась она в доме местной бабушки, которую все помнят как бабу Валю. Валентину Александровну Звереву.

Говорят, на эту икону во время кратковременной оккупации села в 1941 году положили глаз немцы. Хотели забрать себе, но так и не смогли отодрать от стены. То ли чудо помогло, то ли то обстоятельство, что икона была надежно прибита к стене большими гвоздями.

В храме постоянно проходят службы.

Фото с Рождественского богослужения 2017 года.

Чудеса бывают

Летом 1997 года сюда, на родину своих предков по материнской линии, приехал Игорь Панков. Мама тогда сильно болела, у нее был рак в последней стадии. Врачи давали ей максимум три недели жизни. Мама ему и сказала: пойди к бабе Вале и спроси чудотворную икону. Он пошел. Баба Валя сначала ответила категорическим отказом: нет никакой иконы! Но посидели, повспоминали общих знакомых… Рассказал, какая беда случилась с мамой. А уже на пороге Валентина Зверева окликнула:

Валентина Зверева Вернись, есть икона. Посмотри в сенях за шкафом. Хорошо, что Богородица подсказала, а то и не вспомнила бы. Возьми ее.

Отодвинули шкаф, на стене увидели по­крытый слоем пыли огромный черный прямоугольник, на котором нельзя было распознать изображение. С трудом ото­драли его от стены – но так, что икона раскололась на три части. Дома Игорь аккуратно собрал их воедино, и вдруг произошло чудо: буквально на глазах щеки Богородицы и Младенца Христа налились румянцем. Икона заиграла красками. Но приобрела она свой нынешний вид после того, как ее отреставрировали специалисты Третьяковской галереи.

Чудотворная икона Богоматери «Одигитрия» была

отреставрирована в Третьяковской галерее.

Игорь Панков Подумалось тогда, что это Богородица благодарит за спасение своего чудотворного образа. Не знаю почему, но неоднократно со мной в жизни происходили какие-то события, которые сохраняли мне жизнь либо, по меньшей мере, здоровье. Объяснение этому на самом деле простое: чудеса бывают, они просто обязаны быть в помощь народу нашему многострадальному. Уже в декабре того 1997 года я на себе испытал чудо избавления от пагубной привычки при обращении к Мокринской иконе Богоматери. Хотя никогда не был пьяницей, но в компаниях употреблял. Изредка, возможно, и лишнее. Но как-то после одного застолья я обратился к Богородице с просьбой помочь мне совсем завязать с алкоголем. Был поздний вечер, я пошел спать. Утром проснулся с наитвердейшей установкой вести исключительно здоровый образ жизни. С тех пор даже пиво никогда не пил.

Помогла чудотворная икона и маме Игоря Васильевича. С того дня она прожила еще десять лет. В это можно верить, можно не верить. Но вот он, Игорь Васильевич Панков. Реальный человек, который много сил и времени отдает возрождению храма.

Первое венчание

Работы по восстановлению начались летом 2013 года и длятся по сей день. Если вначале окрест­ные жители отнеслись к этому с прохладцей, то сейчас с каждым днем все больше тех, кто искренне готов помогать такому святому делу. Вносят пожертвования или участвуют личным трудом. Совсем недавно, рассказывают, немалую сумму на восстановление храма пожертвовала местная пенсионерка. Потом пришла супружеская пара и тоже оставила храму деньги в дар. Причем случилось это в тот момент, когда на отделочные работы понадобились дополнительные средства. Можно увидеть в этом простое совпадение, а можно и Божье провидение. Это кому как ближе.

На сегодняшний день более-менее восстановлена та часть, где когда-то находился склад. Здесь уже проходят службы.

Сюда, по приглашению Игоря Панкова, приезжали Николай Караченцов и его супруга Людмила Поргина, Наталья Варлей и Бедрос Киркоров.

Это делается для того, чтобы привлечь общественное внимание к тому, что происходит в селе.

А еще храм Рождества Христова включен в Российскую книгу рекордов и достижений как сельский храм, обладающий самым большим средоточием святых мощей в России.

Начала возрождаться и традиция венчания. Недавно тут обвенчалась первая пара. Это были очень взрослые люди, которым уже под 50. Символично, что для таинства они выбрали именно эту церковь – в старинном русском селе Мокрый Корь.

Елена Сычёва, Сергей Гусев.