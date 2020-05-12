Виктор Дзюба: «Мой прадед Пётр Сенькин погиб в 1941 году, защищая Тулу»

Фото из архива Виктора Дзюбы.

День Победы — особенный праздник, величественный и торжественный, постоянно напоминающий о том, какую цену заплатил наш народ в борьбе за мир на земле.

Этот день — день памяти о тех, кто шёл навстречу смерти в боях за Родину, являя собой образец мужества, героизма и любви к Отечеству.

Время быстротечно, но и оно не властно над подвигом, сколько бы лет ни прошло с момента окончания войны. В наших сердцах навеки будет жить память об участниках Великой Отечественной войны — всех тех, кто спас мир от фашистских агрессоров, отстояв право людей многонационального государства на жизнь.



Виктор Дзюба.

Проходят годы, сменяются поколения, но неизменными остаются память, уважение и благодарность потомков людям, победившим врага и сохранившим свободу нашей великой и могучей страны.

В каждой семье есть свои герои. Мой прадед Пётр Матвеевич Сенькин, командир партизанского отряда, погиб в 1941 году, защищая Тулу.

Имя Пётр, согласно христианской традиции, ведет начало от имени апостола Петра и в переводе с древнегреческого означает

«камень, скала».

Таким был в жизни, в своих подвигах и мученической смерти Пётр Сенькин, настоящий герой Великой Отечественной войны. В знаменитой песне из фильма «Офицеры» есть горькие слова:

«От героев былых времён

Не осталось порой имён…"

От Петра Матвеевича Сенькина осталось единственное фото и немногие сведения о нём, переданные его внуком Виктором Дзюбой сыну Виктору Викторовичу, депутату Государственной Думы РФ. , правнуку Петра Матвеевича.

Пётр Матвеевич Сенькин был настоящим богатырём тела и духа, с гвардейской выправкой, он олицетворял настоящий русский характер.

Пётр Сенькин родился в 1890 году в деревне Аленинка Одоевского уезда (в советское время — Оленинка Сизеневского сельсовета Дубенского района) в простой крестьянской семье. Даже по тогдашним меркам его семья выделялась в деревне количеством потомства — двенадцать детей: пять сыновей и семь дочерей.

Пётр Матвеевич возглавлял местную сельхозартель «Оленинка». С началом войны и фашистской оккупации района председатель Пётр Сенькин стал одним из организаторов партизанского движения. Из наиболее активных жителей он сформировал партизанский отряд, задачей которого стала борьба с врагом на оккупированной территории.

Не дожидаясь прихода фашистских захватчиков, проявив организаторские способности, военный опыт, крестьянскую сметку и решительность, Пётр Матвеевич с товарищами заранее увёл из колхоза в лес всю имевшуюся живность, спрятал зерно. Благодаря этому в округе врагов встретило полное отсутствие скотины и птицы и каких-либо съестных припасов у жителей.



Партизанский отряд, возглавляемый Петром Сенькиным, повёл активную диверсионную деятельность — нападал на обозы гитлеровцев, повреждал линии связи и коммуникации, взрывал мосты, устраивал засады на дорогах.

Деятельность партизанского отряда не могла остаться незамеченной. За ним и его командиром, укрывавшимися в дубенских лесах, фашисты повели настоящую охоту.

В Оленинке нашлись свои иуды, недовольные советской властью. Они подробно описали захватчикам приметы Петра Матвеевича. Он был крепкого телосложения, физически сильный, ростом под два метра.

В один из морозных дней ноября 1941 года Пётр Матвеевич с помощником, секретарем райкома, в простой крестьянской одежде ехал на санях. В соломе было спрятано оружие и документы. Немецкий патруль, остановивший их для проверки, по приметам понял, что перед ними командир партизанского отряда. Два дня фашисты безуспешно пытали храбрых партизан и, ничего не добившись, казнили — сначала расстреляли, а после повесили, прикрепив на грудь таблички «Враги Германии». Около казнённых героев поставили круглосуточную охрану, чтобы родные не смогли их похоронить.

Дочери Петра Матвеевича прибегли к хитрости и угостили фашистов самогоном с маком. Те заснули и от стоявшего тогда сорокаградусного мороза так и не проснулись.

Пётр Матвеевич и его боевой товарищ были похоронены односельчанами.

Совсем немного Пётр Матвеевич не дожил до освобождения родной земли. 19 декабря части Красной армии освободили Дубенский район от немецко-фашистских захватчиков.

Дома предателей, погубивших командира партизанского отряда с его товарищем и скрывшихся в панике при отступлении гитлеровцев, были стёрты гусеницами советских танков, а сами они канули в безвестность.

Фамилия Петра Матвеевича Сенькина наряду с фамилиями других дубенцев, павших смертью храбрых в боях за освобождение родной земли, и тех, кто вернулся с полей сражений, высечена на мемориальной доске у Вечного огня в Дубне.

Вечная слава героям!