Как сдал пост тульский человек с ружьем: история памятника красноармейцу

Тула, площадь Челюскинцев, 1977 г. Фото предоставлены автором.

Ровно 30 лет назад, в 1989 году, Тула лишилась едва ли не самого спорного своего монументального сооружения — памятника красноармейцу с винтовкой на площади Челюскинцев.

Уходил человек с ружьем, сопровождаемый скандалами и жаркими дискуссиями.

О буденовках и шинели с «разговорами»

Площадь Челюскинцев — первая площадь, которая стала оформляться при советской власти. В 1936 году ее новый архитектурный ансамбль был закреплен фигурой красноармейца в памятнике, получившем название Труду и Обороне.

Авторами была задумана целая скульптурная группа. Кроме самого красноармейца — стоявшие на земле барабанщица, девушка с поднятой рукой, студент с глобусом и пионер с горном. Постамент был декорирован барельефом на тему мирного труда советских граждан и украшен цитатой Сталина: «Мы стоим за мир и отстаиваем дело мира. Но мы не боимся угроз и готовы ответить ударом на удар поджигателей войны».

Фигуры маленьких пионеров с возвышающимся над ними солдатом с винтовкой, конечно, представляли собой явную эклектику. Но могло быть еще хуже. Когда разработали проект памятника, его выставили в музее коммунального отдела на всеобщее обозрение. И многие пожелания трудящихся были куда более брутальными, чем пионеры с книжками и глобусом. У основания пьедестала предлагали поставить фигуры руководителей рабочего движения — Степанова, Колосова, бр. Жабровых, Денисова, Лейтейзена или по правую руку — революционера Бобякина (он тогда писался через «о»), по левую — продотрядовца Бундурина. При этом у нижних ступеней сделать лепную скульптурную группу, отражающую первую забастовку на патронном заводе, а на барельефах изобразить тов. Батищева и, как имеющего большие революционные заслуги, С. И. Степанова . Также вместо фигуры красноармейца предлагали поставить мощную фигуру рабочего-ударника — того человека, который переделывает Тулу металлическую в Тулу металлургическую, или рабочего-кузнеца, кующего оружие для обороны страны (царь-кузнец Петр I в это время валялся под лестницей музея оружия на оружейном же заводе).\



Тула, 1960-е годы. Автор памятника красноармейцу – скульптор Сергей Николаевич Попов.

В итоге были сформулированы основные задания: установить на пьедестале фигуру красноармейца, групповую композицию связать с городом оружейников: показать молодое поколение. Рельефы посвятить теме борьбы за хлеб.

«На площади Челюскинцев поставлен монумент, показывающий мощность и силу нашей советской Родины, он зовет к дальнейшей борьбе за социализм. Монумент является по своей художественной отделке одним из лучших монументов в СССР», — доложил «Коммунар» в декабре 1936 года.

С идеологической точки зрения место для памятника было выбрано верное. Колонны красноармейцев, отправлявшихся на фронт, после митинга на Менделеевской у Дома Карла Маркса, нынешнего Музея самоваров, проходили как раз мимо площади, где в будущем установят памятник. Буденовка же на голове красноармейца напоминала об очень интересном историческом факте. Известно, что знаменитые буденовки появились в конце 1918 года. Сделаны они были по проекту художника Васнецова и поначалу назывались богатырками. Позже богатырка получила еще два названия — фрунзевка и буденовка. Во фрунзевках пришли в отряд М. В. Фрунзе в составе 25-й дивизии, которой командовал Чапаев, красноармейцы Иваново-Вознесенска. И название это очень долго держалось на Восточном фронте. Особенно популярно оно было после героического штурма Уфы, когда во время переправы через реку Фрунзе получил контузию, но не покинул передовых цепей.

А вот в буденовках к, соответственно, Буденному прибыла 11-я кавалерийская дивизия, составленная из туляков. Кроме новомодных головных уборов с синими, означающими принадлежность к кавалерии звездами, на туляках были также шинели с «разговорами» — длинными продольными нашивками. В шинели с «разговорами» и буденовки с синими звездами были не по размеру одеты, например, неуловимые мстители в финале первой части знаменитой кинотрилогии. Режиссер фильма Эдмонд Кеосаян очень любил такие детали, соответствующие эпохе. У него и во второй части Валерка удирал от белых на английском автомобиле с правым рулем.

Чтобы соответствовать званию именно красноармейца, к синим нашитым звездам на буденовках дополнительно крепилась обычно металлическая красная.

Именно это прибывшее тульское пополнение, которое вошло в конный корпус Буденного, позволило преобразовать его в конную армию. Не было бы его, все бы мы знали шлемообразный головной убор как фрунзевку. Так что Тула с полным правом может считаться родиной знаменитой буденовки.

«Феб лучезарный»

Автор памятника — скульптор Сергей Николаевич Попов, все искусство которого было посвящено советскому человеку. Родился он в Новочеркасске, но во время службы в Красной Армии судьба забросила его сначала в Новосиль, а потом, в 1920 году, он был переведен в Ефремов на должность уездного военкома. Как-то оказался в бывшем имении героя турецкой войны Селезнева и на потолке одной из башен дома увидел большой плафон нынешней жемчужины Тульского художественного музея — картину Валентина Серова «Феб лучезарный». По официальной версии, Попов вместе с товарищами аккуратно снял холст и передал его в местный крае­ведческий музей. По неофициальной — «Феба» в 1925 году нашел в сильно поврежденном состоянии известный художник Игорь Грабарь в подвале школы, где этим полотном накрывали бочки с соленьями.

В Туле было достаточно много работ Попова. Это фонтан «Играющие пионеры» в Пионерском сквере, памятные доски на домах писателей Успенского и Вересаева, а также революционера Бобякина. В 1933 году на строящейся глазной больнице он стал одним из авторов и исполнителей 48-метрового барельефа, опоясывающего здание. Барельеф отражал Октябрьскую революцию, гражданскую войну, годы пятилеток, колхозное движение.

В 30-е годы это был один из первых в стране опытов сочетания

архитектуры со скульптурой.

А в 1933 году Попова пригласили для сооружения некоего монументального сооружения на месте снесенной Крестовоздвиженской церкви. Для своего первого в жизни крупного заказа Сергей Николаевич позвал своих московских товарищей — скульпторов Матвея Листопада, Алексея Тенету и выпускника мастерской Щусева архитектора Михаила Туркуса. Все они находились в расцвете творческих сил.



Туляки любили фотографироваться на фоне красноармейца.

Преданный дважды

Несмотря на всю глобальность замысла, памятник делался бюджетно. Денег у заказчика — горкомхоза — оказалось немного. Только основной пьедестал облицевали гранитом, в остальном же использовали кирпичи, впоследствии оштукатуренные. Трибуна с балясинами и сами скульптуры были выполнены в бетоне, пионеры — в гипсе. Сам красноармеец — из бетона и папье-маше, то есть прессованного картона. А потому человек с ружьем перманентно находился в состоянии ремонта. Пьедестал и фигура красноармейца все время штукатурились, затирались, шпаклевались, подкрашивались. Мало того, что они были сделаны из недолговечного материала, так еще и сказывалась постоянная вибрация грунта от близко идущего транспорта. С шестидесятых годов вокруг красноармейца и вовсе появилось разворотное кольцо для троллейбусов.



Так выглядели фигуры у подножия памятника.

Первой не выдержала испытания временем молодежь. После войны исчезли гипсовые фигурки пионеров и декоративные вазы. Потом — цитата Сталина. Это понятно когда — после ХХ съезда партии.

В 1980 году производственной группе по охране памятников истории и культуры объединением «Росмонумент­искусство» была заказана проектная документация на реставрацию памятника Труду и Обороне. Причем реставрационные работы планировали начать уже в следующем, 1981 году. Но все ограничилось декоративным ремонтом. И к концу 80-х памятник Труду и Обороне пришел в полную негодность.

В сентябре 1989 года приступили к демонтажу красноармейца. Остатки его отвезли в бывший Вознесенский храм на улице Герцена, а общественность принялась горячо дискутировать, нужен ли Туле этот красноармеец вообще, и если нужен, то в каком месте города его восстанавливать. Как минимум дважды судьба памятника обсуждалась на заседаниях комиссии по историческому наследию горисполкома.

Что интересно, в те пока еще советские времена в его защиту почти никто не выступал.

Претензий было немало: низкий художественный уровень — недалеко ушел от пресловутых пионеров с горном и девушек с веслом, не несет никакой памяти о погибших земляках и вообще довольно абстрактен. Некоторые были уверены, что вернуть этот монумент — продолжать позорить Тулу. В конце концов было рекомендовано установить памятник в упрощенном виде в другом месте города.

Между тем реконструкция памятника и перевод авторской модели в металл и гранит помаленьку шли.

Эти работы выполнял кооператив «Потенциал». При этом стоимость работ технично была определена не в какую-нибудь ровную сумму, а в ту, которая предполагала обоснованность расчетов, — 307 000 рублей, что также вызвало бурю протеста общественности. Выступивший в печати член Союза архитекторов СССР Д. Смирнов сообщил, что, по его сведениям, отливка фигуры красноармейца в бронзе на Московском заводе монументальной скульп­туры в Мытищах стоила бы всего 25−30 тысяч рублей. Откуда же взялась такая астрономическая сумма?

Считается, что памятник безвозвратно утерян.

Между тем в веселом 1991 году уже забетонировали постамент, чтобы вернуть человека с ружьем на место, а сам памятник предполагали поставить к 1 ноября. Получается, он наверняка уже был готов. Но если его отлили из бронзы, то практически точно мы его уже никогда больше не увидим. Бронза в девяностые была в очень большой цене.

На месте бывшего постамента устраивали дискотеки, затем взгромоздили огромный самовар. И, наконец, появилась мысль, что на этом месте в память о снесенной церкви может быть часовня. Оперативно даже под это дело переименовали саму площадь. Потом, как это часто бывает в Туле, неожиданно выяснилось, что ни часовни, ни даже ротонды строить тут нельзя. Рухнет. И в память о красивой идее осталось новое название площади, которую теперь украшает фонтан.