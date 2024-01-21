100 лет назад умер Ленин: как Тула провожала вождя и чуть не стала Ленинском

В дни прощания с Лениным в Туле были морозы крепче двадцати градусов

Вечером 21 января 1924 года умер основатель первого на планете советского государства Владимир Ленин. Тогда, сто лет назад, его смерть стала трагедией для многих людей в России. Как скорбела Тула — расскажем.

Рекордные морозы января

21 января, когда умер Ленин, было понедельником. Но заводы в Туле не работали уже третий день – по причине проходившего в это время губернского съезда советов рабочих крестьянских и красноармейских депутатов. В газетах от 22 января о смерти вождя не было ни строчки. Ленин умер накануне, в шесть пятьдесят вечера в подмосковных Горках, и, по видимому, сообщение об этом стали распространять с большим опозданием.

Большинство рабочих печальную весть узнали только утром 23 января. В 11 часов дня на оружейном началось собрание по этому поводу. Зачитали официальное сообщение о смерти Ленина. Именно на оружейный в этот день приехал руководитель губернии Израиль Яковлевич Вейцер. Он был одновременно и председателем Тульского губисполкома, и ответственным секретарем губкома РКП(б).

Вейцер говорил о смерти, а также о значении и жизни дорогого вождя. В резолюции рабочие выразили соболезнование ЦК РКП(б), Совнаркому, ЦИКу Союза ССР и Н. К. Крупской по поводу потери великого вождя. Выбрали одного представителя от рабочих, чтобы возложить венок на могилу дорогого вождя.



Траурный митинг возле дома Карла Маркса.

Затем с песней «Вы жертвою пали» двинулись к кремлю. Сюда, к дому Карла Маркса – нынешнему музею самоваров на Менделеевской улице уже сходились колонны рабочих со всех тульских заводов. Почти каждая мастерская несла портрет Ленина.

Вперемешку с портретами были наскоро изготовленные черные полотнища с надписями «Ильич умер – но дело его не умрет», «Вечная память В. И. Ленину, погибшему от непосильного труда».

Первыми на митинг подошли патронники. Они даже успели изготовить памятный венок из меди, латуни, мельхиора и патронов – символов производства завода.

У входа в дом Карла Маркса наскоро сколотили трибуну для ораторов – эстраду, как ее называли. Трибуну заполнили представители губкома, губисполкома и других пролетарских организаций. Все они были срочно вызваны телефонными звонками, когда рабочие вышли из мастерских. Можно предположить, что события действительно в каком-то смысле развивались стихийно. Тем более, что погода вовсе не способствовала такому бурному проявлению чувств на улице.



Толпа рабочих на улице Менделеевской. Портрет Ленина очень напоминает обрамление иконы.

Январь 1924 года выдался в Туле ненормально холодным. Если средняя месячная температура января считалась 9,5 градуса мороза, то в 1924-м она была в среднем минус 13,5. За весь январь не случилось ни одной оттепели. Лишь раз температура поднялась до минус одного градуса, вскоре после нового года.

В первые десять дней месяца были в основном снег и сильные метели. Осадков выпало рекордное количество – в два раза больше, чем обычно. Средняя норма по Туле считалась 28 миллиметров снега, а выпало 56, вдвое больше. Такого количества не было в Туле с 1897 года. Толщина снегового покрова достигла 61 см. Это перекрыло рекорд того же 1897 года – 58 сантиметров.



Пулеметная мастерская оружзавода в траурные дни.

А потом грянули морозы. С 11 по 13 января столбик термометра опускался до 28 градусов. 17 и 18 января – до 23 градусов. С 26 по 31 января, когда страна прощалась с Лениным, днем было до 26 градусов мороза. Известно, что в Москве, когда готовили могилу, мерзлую землю приходилось отогревать кострами, что почти не помогало, и рвать динамитом.

За предыдущие тридцать лет холоднее в Туле было только два раза. В 1907 году средняя месячная температура опускалась до температуры минус 16,7 градуса, а в 1912 – 15,1.

Интересно, что смерть вождя государства почти совпала с очередной годовщиной Кровавого воскресенья – расстрелом шествия питерских рабочих, которое было 9 января 1905 года по старому стилю, и на многих траурных митингах читались еще и заранее подготовленные доклады по этому поводу.



Агитпункт пульно-гильзовой мастерской патронного завода.

Общегородской митинг проходил в Новом театре, нынешнем здании филармонии. Здесь единодушно были приняты важные для истории города постановления. Главное из них – соорудить памятник Владимиру Ильичу Ленину на средства рабочих Тулы и губернии на площади Восстания – на том месте, где была первая тульская демонстрация в 1903 году.

Также решили открыть в самый ближайший срок дом беспризорного ребенка имени Ульянова. Между прочим, в здании бывшего детского дома имени В. И. Ленина в тридцатые годы воспитывался будущий лауреат Государственной премии, композитор Герман Галынин.

Дни до 27 января включительно, когда были намечены похороны, объявили днями траура.

Кто такой Ленин?

Знаменитая ныне фраза Ленина «Значение Тулы для республики огромно» в то время совсем не была в ходу. За все время всенародной скорби ее не вспомнили ни разу. Объясняется это просто – сказана она в частной переписке с группой тульских товарищей. Ленинские письма тогда просто еще не были опубликованы.



Ленинский уголок ствольной мастерской. Справа на заднем фоне по всей видимости та самая гипсовая статуэтка Ленина за 2-50 в червонном исчислении.



И вообще в Туле Ленин был только проездом на пути в ссылку. В то время поезда на каждой крупной станции делали долгие остановки, чтобы заправиться, и будущий глава государства выходил на платформу Курского вокзала размяться. В Тулу, правда, в 1898 году был выслан брат Ленина Дмитрий Ульянов. Но пробыл он здесь недолго, упросив маму добиться перевода куда-нибудь поближе к Москве, после чего уехал в Подольск. Так что и его в Туле практически никто не помнил.

Вообще о жизни вождя в Туле имели весьма смутное представление.

«На днях комячейкой замочной мастерской была устроена беседа о Ленине, – писал «Коммунар» 11 января 1923 года. – Тема так заинтересовала рабочих, что на это собрание пришло 250 человек. Один из членов ячейки подробно познакомил рабочих с тем, кто такой Ленин и какую работу он вел до октябрьской революции, а также с его работой в настоящее время. Такая беседа очень понравилась рабочим, которым интересно знать биографию своего вождя. Хорошо бы было остальным ячейкам провести такие беседы с рабочими. Это даст массе возможность знать своих вождей».

Кстати, в тот 1923 год, в июле, Ленина избрали почетным сторожем оружейного завода. За ним числилась заводская марка 31, пост номер один у ворот завкома. Ставка была положена ставка по 4 разряду. Его службу по очереди выполняли рабочие, а жалование шло на нужды крестьян подшефной Басовской волости.



Железнодорожная столовая.

Да и после смерти многие требовали подробности, в чем именно была болезнь Ильича.

«Центральные газеты освещали до некоторой степени ход болезни и причины, приведшие к смерти, – писал «Коммунар» 5 февраля 1924 г. – Но многие рабочие не читали их, большинство из читавших рабочих не могло разобраться в трудных медицинских обозначениях. Мы знаем только, что прямой причиной смерти явилась сверхчеловеческая, огромная работа т. Ленина. Но хочется и знать, как протекала болезнь, что такое артериосклероз, всегда ли образуются отложения извести, какие внешние признаки болезни и т.п. По клубам сейчас задается очень много вопросов на эту тему, и часто эти вопросы остаются без ответа».

27 января, в момент опускания в могилу праха Ленина на центральной радиотелеграфной станции в Москве началось на фисгармонии и на рояле исполнение траурного марша, переданного по радио во все города, имеющие радиоприемники.

В Туле в этот день митинг проходил на площади Восстания. Четыре часа. С автомобиля, заменяющего трибуну, говорит товарищ Вейцер:

– Склоните знамена, обнажите головы. Сейчас опускают в могилу тело Владимира Ильича.

Все запели «Вы жертвою пали». Скорбно включаются гудки заводов.

Затем состоялся процесс закладки памятника. Кирпич к кирпичику выкладывается его фундамент. На сооружение памятника уже объявлен сбор средств.

Как Тула стала Ленинском

Десятого февраля областная молодежная газета «Смена» опубликовала обращение жены Ленина Н. К. Крупской.

«Товарищи рабочие и работницы, крестьяне и крестьянки!

Большая у меня просьба к вам: не давайте своей печали по Ильичу уходить во внешнее почитание его личности. Не устраивайте ему памятников, дворцов его имени, пышных торжеств в его память и т.д. – всему этому он придавал при жизни так мало значения, так тяготился всем этим. Помните, как много еще нищеты, неустройства в нашей стране. Хотите почтить имя Владимира Ильича, – устраивайте ясли, детские сады, дома, школы, библиотеки, амбулатории, больницы, дома для инвалидов и т.д., и самое главное – давайте во всем проводить в жизнь его заветы».

Но процесс уже трудно было остановить. Эмоции зашкаливали.

Еще в первый день, когда только стало известно о смерти, на митинге оружейников единогласно было принято предложение в срочном порядке перелить оставшуюся статую Петра I в статую Ленина.

К счастью, процесс переливки памятника достаточно долгий и трудоемкий, и о такой прекрасной идее быстро забыли.

Через несколько дней после похорон началась активная продажа биографий, книжек, портретов и флажков с Лениным. Вот только две заметки по этому поводу.

«На Оружейном началась продажа в кредит портретов тов. Ленина. Каждому хочется иметь портрет любимейшего из любимых, вождя, учителя и друга. Поэтому за портретами, как только они появились, – чуть не в драку.

Только вот низкоразрядникам плохо приходится. После вычетов за дрова, за муку в расчет почти ничего не приходится, поэтому и портреты брать опасаются.

Вот если б завком мог наладить вычет стоимости портрета из аванса. Завком, похлопочи. Дай возможность всем рабочим иметь у себя портрет Ильича».

«В пулеметной №1 мастерской продажа в кредит портретов В И Ленина и траурных значков.

На столе в ячейке их целая груда, но еще больше груда все прибывающих и прибывающих рабочих.

Спор, ропот.

– Куда лезешь без очереди?

– Тебе надо, а другим нет?

– Слышь, говорю, отойди. Мой черед!

Портреты и значки все проданы… загудела толпа.

– А нам, значит, не надо?

– Для нас, значит, Ленин не так дорог?

– Почему уполномоченный взял мало портретов?».

В феврале всех желающих начали записывать на гипсовые статуэтки Ленина. Стоили они немало – по 2 рубля 50 копеек в червонном исчислении. Курс рубля в то время был жестко привязан к курсу золотого червонца, отсюда и такое название. За золотой червонец в феврале давали 102 тысячи обычных рублей. Также зарплата насчитывалась в товарных рублях, тоже с плавающим курсом, а в 1924 году еще и в процентах к бюджетному набору. То есть на выплату зарплаты шел определенный процент бюджета всего предприятия. Так что стабильные два пятьдесят от червонца были немалыми деньгами.



Памятный камень на месте будущего памятника Ленину на площади Восстания.

Пошла и волна переименований. Еще на городском митинге в Новом театре решили переименовать Первый тульский оружзавод в оружзавод красной кузницы имени Ильича, а патронный назвать именем Ульянова. Правление тульского военно-потребительского общества известило всех о том, что на своем заседании оно решило именоваться ленинским военно-потребительским обществом. Многие торговые, промышленные, кооперативные предприятия и другие организации стали называть себя именем Ленина.

А уж когда Петроград переименовали в Ленинград, дело приняло очень серьезный оборот.

«За последнее время наблюдаются случаи адресования корреспонденции в город Ленинск вместо город Тула, тогда как город Тула не только не переименовывался в город Ленинск, но даже об этом и не поднимался вопрос, – писал «Коммунар» в апреле 1924 года. – Во избежание замедления и даже совершенного неполучения корреспонденций, тульская почтово-телеграфная контора просит граждан города Тулы предупредить своих корреспондентов о необходимости адресования ими корреспонденций по адресу город Тула, а не город Ленинск».

В конце концов всех вынужден был приструнить тульский губисполком, издавший отдельное постановление о том, что воспрещает переименовывать и в будущем именовать свои предприятия именем Ленина без разрешения от губисполкома. «Переименовавшие уже свои предприятия и организации должны возбудить ходатайство перед губисполкомом об оставлении за ними этого наименования. Не всё и не во всех смыслах может носить имя вождя революции – почетнейшее имя в советской республике».