«Сто лет в игре»: лучший год тульского «Арсенала»

Рассказываем, как «Металлург», предшественник «Арсенала», провел 1969 год.

Удивительно, но пятое место во второй группе класса «А» (втором по силе эшелоне того времени) «Металлург» старшего тренера Владимира Болотова занял, резко омолодив состав. В сезоне-1969 средний возраст тульских игроков составлял около 22 лет, годом раньше – 27. При этом наша команда стала самой молодой в своей подгруппе.

Игру «Металлурга» определяли искушенные Рудольф Исупов, Василий Плетнев, Валерий Мастрюков, Владимир Мещеряков, Вячеслав Спиридонов и набравшиеся турнирного опыта Валерий Амосов, Борис Рыскин, Виктор Ермаков. При этом все увереннее проявляла себя вчерашняя молодежь из групп подготовки: Владимир Бабенко, Николай Хориков, Николай Журида, Юрий Минаев, Александр (Дмитриевич) Кузнецов, Владимир Белоусов, Владимир Дорофеев. Усилили команду полузащитник Николай Зудин из серпуховской «Звезды» и нападающий Юрий Мелешко, выступавший за «Зарю» из Луганска.

Туляки начали с гостевых ничьих в Грозном и Махачкале, дележ очков продолжился в домашних встречах с «Автомобилистом» из Нальчика и орджоникидзевским «Спартаком». Гости из Северной Осетии приехали в Тулу лидерами, но «Металлург» дал бой фавориту, который по итогам сезона пробился в высшую лигу, – 1:1. Гол в нашей команде на счету самого опытного полевого игрока, 32-летнего Мещерякова.

Мещеряков, выступавший на позиции центрального защитника за ленинградский «Зенит», московский «Спартак», донецкий «Шахтер» и становившийся вице-чемпионом СССР в составе «Торпедо», был колоритной личностью. В «Металлурге» авторитетный футболист завершал карьеру и выделялся не только игрой. Во времена тотального дефицита Владимир выглядел, как денди: носил дорогие вещи, дубленки. Его супруга была одним из руководителей московского ГУМа.

Когда туляки готовились в Ленинграде к матчу с «Динамо», Мещеряков произвел эффектное впечатление на команду, подъехав к гостинице на черной «Волге» вместе с Кириллом Лавровым. Мещеряков за время выступлений в «Зените» завел дружбу с артистической богемой. Знаменитый актер (в 1968-м Лавров сыграл одну из лучших своих ролей - Ивана Карамазова в фильме Ивана Пырьева «Братья Карамазовы») оказался простым в общении, поздоровался за руку с каждым, в том числе с молодыми футболистами «Металлурга».

Вернемся к первенству. Туляки со старта выдали впечатляющую серию из 17 туров без поражений. Осенью – еще одна серия, из пяти побед и двух ничьих. «Металлург» ровно провел первенство и в подэлитной лиге финишировал пятым при двадцати участниках, так высоко ни до ни после в советском футболе команда не поднималась. Лучшими бомбардирами стали Юрий Мелешко и Владимир Белоусов, забившие 9 и 8 мячей соответственно. «Металлург» в основном состоял из своих воспитанников, а его силу определяли мастерство игроков и сплоченность коллектива.

Любопытно, как проходили выборы капитана на предсезонных сборах в Лазаревском. Болотов собрал футболистов, а голоса разделились поровну: одни за Мастрюкова, другие за Мещерякова. Возникло некое напряжение. Тут в комнату зашел совсем молодой тульский вратарь Харлашкин. – Ты за кого? – За Мастрюкова. Так Валерий Мастрюков, впервые сыгравший за тульскую команду в 1960 году, снова получил капитанскую повязку. Чтобы избежать групповщины, тренеры повели игроков в кино, благо кинотеатр находился тут же, в гостинице «Бирюза». Болотов так купил билеты, чтобы футболисты сидели вместе. «Тимбилдинг» прошел успешно, а в ходе тренировок в коллективе окончательно установился здоровый психологический климат.

Жаль, «Металлургу» не хватило самой малости, чтобы после реформы отечественного футбола оказаться в первой группе «А». «Спартак» из Орджоникидзе, как мы уже отмечали, поднялся в высшую группу «А» (современная РПЛ), занявшие места со 2-го по 4-е «Динамо» Ленинград, «Кубань» и ивановский «Текстильщик» завоевали право играть в первой группе «А» (единая первая лига). Наш «Металлург» отстал от ивановцев всего на одно очко и в 1970 году перешел во вторую группу «А» (третий по ранжиру уровень футбола СССР). Кто знает, если бы наша команда получила вполне заслуженное повышение в ранге, может, не случилось бы затяжного спада в 70-е…

Данный материал подготовлен при поддержке генерального партнера клуба – нефтяной компании «Роснефть». Продолжение следует.