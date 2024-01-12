Сто лет в игре: год дебютов тульского «Арсенала»

В 1968-м тульский «Металлург» выступал во второй группе класса «А» — втором по силе эшелоне советского футбола тех лет. Годом раньше туляки дебютировали на этом уровне, и теперь болельщики ждали развития успеха.

«Металлург» сохранил прошлогодний состав, в межсезонье старший тренер Алексей Водягин стремился усилить нападение. Так легендарный тренер открыл футбольному миру Владимира Дорофеева. Забегая вперед, скажем, что 18-летний белевский самородок с семью голами стал лучшим бомбардиром команды. В 70-е Дорофеев получит признание в ЦСКА, станет автором первого домашнего гола армейцев в еврокубках (против «Галатасарая» в 1971-м), сыграет за олимпийскую сборную СССР.

Юбилейный, 30-й по счету, чемпионат страны, стал для «Металлурга» годом дебютов. Водягин нашел целую россыпь талантливой тульской молодежи. Помимо Дорофеева, в сезоне-1968 начали играть Владимир Бабенко, Александр (Дмитриевич) Кузнецов, Николай Журида, Владимир Белоусов. Первые двое в следующем десятилетии сделали себе имя в ЦСКА, Белоусов в 1972 году стал чемпионом страны с ворошиловградской «Зарей». Журида вплоть до сезона-1975 определял игру тульской команды мастеров.

19-летним пришел в «Металлург» полузащитник Юрий Минаев, в карьере которого найдется место и для новомосковского «Химика». Минаев начинал в скуратовских «Трудовых резервах» у замечательного детского тренера Бориса Фомичева. Судьба Бориса Васильевича сложилась так, что ему пришлось уехать из родной Тулы в Ворошиловград. Там он получил квартиру, долгое время возглавлял спортшколу «Заря», а среди многочисленных воспитанников Фомичева — Александр Заваров, хавбек киевского «Динамо», «Ювентуса», вице-чемпион Европы-1988 в составе сборной СССР.

— Интеллигентный Водягин умел мотивировать, все показывал на личном примере, — вспоминает Юрий Минаев. — Однажды Алексей Алексеевич подарил мне свою фотографию времен ЦДКА. «Положи в карман и всегда думай об этом, думай, как надо играть». Как-то на тренировке попросил Рудика (вратаря Рудольфа Исупова. — Прим. ред.) встать в ворота. Водягин бил технично, только хлопок слышался — мяч каждый раз оказывался в сетке. В «квадратах» 4×2 мяч укрощал подрезками, практически не ошибался.

Но вернемся к началу первенства. «Металлург» стартовал без тени смущения, привезя из поездок в украинские Кривой Рог, Жданов и Северодонецк две ничьи и победу. Домашние матчи в апреле собрали аншлаги. При поддержке 18 тысяч болельщиков туляки последовательно обыграли калининградскую «Балтику» и «Неман» из Гродно и возглавили турнирную таблицу!

Однако удержать набранную высоту не удалось, последовала серия из шести матчей без побед, отбросившая металлургов в середину таблицы. В оставшихся матчах первого круга удалось выиграть только у двух «Динамо» — из Таллина и Ленинграда, решающие мячи забивал Виктор Ермаков. Начало второго круга тоже не дало повода для оптимизма, «Металлург» сползал в нижнюю часть таблицы.

Игровой кризис привел к отставке Алексея Водягина, так много сделавшего для футбольной Тулы. В августе команду принял его помощник Владимир Болотов. Критика в прессе не заставила ждать. Областная газета «Коммунар» в июле 1968-го так объясняла причины неудач: «Руководители „Металлурга“ слишком много полагались на тех игроков, которые за нарушение спортивного режима были отчислены из других команд класса „А“». За примерами далеко ходить не нужно. В прошлом году за пьянку пришлось расстаться с А. Двоенковым и А. Сорокиным.

В этом году вначале сезона по той же причине был отчислен защитник А. Хорлин. Руководители команды добивались включения в «Металлург» таких же невыдержанных игроков — В. Денисова и Н. Рязанова (Валентин Денисов — чемпион СССР 1960 года в составе «Торпедо», имел прозвище русский Пеле; Николай Рязанов — бомбардир ленинградского «Зенита» 60-х, игрок олимпийской сборной СССР. — Прим. ред.). Наконец в мае, когда команда отправилась в турне на Украину, отличился бывший тренер мастер спорта И. Моргунов, а во время последней поездки в Полтаву и Киев решили «разгуляться» вратарь А. Соколов и нападающий А. Казаков (в прошлом игроки куйбышевской команды «Крылья Советов»). Почувствовав безнаказанность, они продолжали грубо нарушать спортивный режим. Результат известен. Их отчислили из «Металлурга».

Обструкция от «Коммунара» касалась не только команды:

«Футбол любят в нашем городе. Тысячи туляков в дни матчей устремляются на трибуны „Лужников“. Однако нельзя признать удовлетворительной информацию о футболе на нашем стадионе. Невыразительно оформленные и с большим количеством ошибок выходят программы к матчам. А в выпущенном в начале сезона футбольном календаре-справочнике при беглом знакомстве обнаружено пятьдесят шесть ошибок. В мае на президиуме областной Федерации футбола специально был заслушан этот вопрос, но с тех пор особых изменений в сторону улучшения качества подготовки программ не произошло».

Впрочем, известный тульский футболофил Сергей Коньков так не считает. При скромном оформлении программок (сложенный пополам лист формата А4) содержание для того времени было неплохим. Издания 60-х уже стали раритетами, при номинале в 5 копеек у коллекционеров они ценятся в три-четыре тысячи рублей.

И все-таки сезон-1968 нельзя назвать плохим. 3 сентября «Металлург» выдал лучший матч года, сыграв 1:1 с победителем первенства львовскими «Карпатами».

Символично, что в этот вечер первый мяч в карьере за Тулу забил Владимир Белоусов.

В сентябре же «Металлург» при переполненных трибунах разгромил не кого-нибудь, а московский «Спартак» — 4:1. Пусть это была и товарищеская игра, и красно-белые предстали не в самом оптимальном составе. В конце матча состоялись торжественные проводы на тренерскую работу Олега Хирина, десять лет отыгравшего в защите тульской команды мастеров.

В первенстве 1968 года омоложенный «Металлург» занял 14-е место при 21 участнике, создав задел для будущих успехов. Но об этом в следующий раз.

К истории тульского футбола мы еще обязательно вернемся. А пока читайте актуальные новости клуба в телеграм-канале ПФК «Арсенал».