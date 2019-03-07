Выходные в Туле: 7-10 марта

На этих выходных вас ждет очень насыщенная программа: 8 Марта поздравим прекрасных дам и сразу перейдет к масленичным гуляньям.

Мы уже писали, где отметить 8 Марта и что интересного нас ждет на Масленницу. Осталось только подвести итог.

спектакли/творческие вечера

Когда: 9 марта, суббота, 19.00

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Цена: 1200 р. — 1500 р.

На сцене Городского концертного зала состоится премьера моноспектакля Сергея Маковецкого «Неслучайная встреча». Спектакль представляет собой творческий вечер артиста, в ходе которого он расскажет о работе в кино и театре и встречах с людьми, которые оставили в его жизни след. Также в программе: монологи из спектаклей, поэзия, редкие кадры из короткометражных кинофильмов с участием Сергея Маковецкого.

Когда: 8 марта, пятница, 17.00

Где: «Октава», творческий индустриальный кластер, Тула, улица Каминского, 24

Вход свободный.

8 марта в Большом зале «Октавы» пройдет творческий вечер Никиты Ефремова. Никита Ефремов представляет уже третье поколение знаменитой актерской династии — внук народного артиста СССР Олега Ефремова, сын заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова. В публичном интервью он расскажет о своей профессиональной карьере и актуальной культурной повестке. Гости «Октавы» смогут задать известному актеру свои вопросы. Одна из последних громких ролей Никиты Ефремова — в нашумевшем фильме Кирилла Серебренникова «Лето», который рассказывает о закулисье русского рока времен Виктора Цоя, Майка Науменко и 1980-х как таковых.

Когда: 9 марта, суббота 17.00

Где:Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского

Тула, проспект Ленина, 51

Цена: 700 -1700 р.

В субботу в Тульской филармонии состоится комедийный спектакль «Любовь попонедельникам». Роли в спектакле исполнят блистательные актеры: Андрей Чернышов, Вячеслав Разбегаев, Жанна Эппле, Мария Добржинская.



Обаятельный женатый бизнесмен по понедельникам навещает свою новую пассию. Он все предусмотрел, его легенда отсутствия дома и на работе безупречна. Но руководитель предполагает, а судьба располагает. В один из дней свидания на квартиру к влюбленным попадает и старательный подчиненный, и обманутая жена.

Концерты

Когда: 8 марта, пятница, 20.00

Где: Harat's Pub, Тула, Красноармейский проспект, 19

Цена: 800 р.

Рок-коллектив «Бах!Компот» традиционно готовит большой праздничный концерт к Дамскому дню, на котором прозвучат все хиты и любимые песни из творчества группы. Раньше группа носила название «Бахыт Компот», но, в процессе житейских и творческих движений из названия исчезло две буквы. Как шутит ее лидер: «Ыгорь и Толик ушли в люди и не вернулись». Ныне группа чаще именуется «Бах!Компот». Но кредо от этого не поменялось.

Когда: 8 марта, пятница, 19.00

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Цена:800−1500 р.

Легендарный солист золотого состава ансамбля «ПЕСНЯРЫ» от всей души поздравит с весенним праздником 8 марта всех женщин Тулы! Лучшие песни из репертуара легендарного ансамбля прозвучат для милых дам, пришедших на концерт, с высоким мастерством и чувственностью, которая всегда отличала именно его исполнение.

Благотворительная акция для женщин

Когда: 8 марта, пятница, 20.00

Где: «Типография», культурный центр, Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Цена: 250 р. + добровольный взнос (по желанию).

В Культурном центре «Типография» пройдет благотворительный концерт в рамках масштабной всероссийской акции «Не виновата». Акция создана в поддержку женщин, переживших домашнее насилие, в рамках акции в 15 российских городах пройдут лекции, дискуссии и концерты. На сцене «Типографии» выступят: рок-группа «Кружок», Овсянкин, электронная группа YOVTHLESS и «Прощай».

Цель благотворительной акции — привлечь внимание к проблеме гендерного насилия и поддержать независимые организации, оказывающие бесплатную помощь женщинам, пережившим насилие. Все средства, собранные на концерте в Туле будут перечислены Кризисному центру для женщин «Сёстры».

Вечеринки

Когда: 8 марта, пятница, 19.00

Где: Boheme Hall, Тула, ул. Станиславского, д. 49

Цена: 1500 р.

В ресторане Boheme Hall пройдет стильная женская вечеринка в честь праздника. Для милых дам в этот день будет подготовлена сладкая зона и праздничная шоу-программа. Также гостей ждут приятные сюрпризы и подарки. Каждый гость на входе получит приветственный напиток.

Детям

Когда: 8 марта, пятница, 12.00

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Цена: 500−1500 р.





В пятницу в Городском концертном зале состоится музыкальный спектакль с элементами балета «Дюймовочка или чудесный полет» в исполнении Детского Музыкального Театра имени Н. И. Сац . Бессмертная сказка Андерсена получила новую жизнь в современной музыке, пении и танце. Она переносит зрителей в волшебный мир… И детей и взрослых впечатлит великолепное пение главных героев, красивейшие балетные партии, завораживающие декорации подземелья, полёты под потолком, игра света и тени. А также Жуки на роликах и Жаба на самокате.

Когда: 8 марта, пятница, 12.00

Где: Тульский областной Экзотариум (старое здание)

Тула, улица Октябрьская, 26

Вход на эскурсию по билетам в музей: взрослый- 300 р., до 16 лет — 150 р, Билет для льготных категорий граждан (инвалиды 3й группы, ветераны боевых действий, пенсионеры) — 100 р.

В честь праздника в новом здании экзотариума в парке им. Белоусова пройдет тематическая экскурсия, посвященная животным-мамам.

Гости узнают много нового о жизни усатых, хвостатых и пернатых мам, о том, как они выбирают себе партнера, воспитывают (или не воспитывают) малышей и насколько крепки семейные узы.

Когда: 7 марта, четверг, 17.30, 8 марта, пятница, 14.00, 9 марта, суббота, 15.00

Где: «Джунгли Парк», Тула, улица Путейская 5, 2 корпус

Цена: 700 — безмилит, 300 р. за час, требуется предварительная регистрация 9 марта - для финалисток вход свободный.

С 7 по 9 марта семейный парк активного отдыха «Джунгли Парк» приглашает девочек от 6 до 12 лет принять участие в конкурсе «Мисс Джунгли»!

Конкурсанткам предстоит продемонстрировать свои таланты, скорость, ловкость, смекалку, умение танцевать и демонстрировать наряды на модном дефиле.

В программе финала:

Творческий конкурс участниц.

Модное дефиле в красивейших коллекциях одежды и обуви от партнеров «Джунгли Парка»: салона обуви «Shuzetta» и сети магазинов одежды для всей семьи «Modis».

В 16.30 для всех гостей «Джунгли Парка» — шоу воздушных шаров.

Спорт

Когда: 10 марта, воскресенье, 14.00

Где: «Макларен», конный клуб, конюшня, Тула, Ленинский р-н, д. Большая Еловая, 113

Вход свободный.

В честь женского дня в конюшне «Макларен» открывается новый сезон конных соревнований. Участники выступят в дисциплине конкур на маршрутах 80 см, 100 см, 30 см с препятствием крестики и 60 см. Завершит программу упражнение с кавалетти.

Выставки

Когда: 7−10 марта, пятница-воскресенье, 10.00

Где: Тульский областной художественный музей, Тула, улица Ф. Энгельса, 64

Стоимость: взрослый билет — 200 руб., льготный (студенты, пенсионеры) -150 руб.





На этой неделе в Туле открылась самая скандальная выставка весны. В Тульском областном художественном музее можно посмотреть 35 работ в стиле стрит-арт от российских и зарубежных художников. Посетители музея увидят две репродукции знаменитого художника Бэнкси, написанные в 2004 году — Love Rat и Gangsta Rat и другие интересные работы современных художников.

Когда: 8−9 марта 2019, пятница-суббота, 10.30

Где: Макси, торгово-развлекательный центр, Тула, Пролетарская ул., 2

Цена: 100 р.

В большом артриуме ТРЦ «Макси» пройдет выставка кошек, посвященная памяти фотографа-анималиста Наталии Ветровой. Ни одна выставка кошек в Туле не проходила без ее участия.

На выставку съедутся лучшие представители пород из разных уголков планеты. Гостей ждут монопородные шоу британцев, шотландцев, Мейн-Кунов, Бенгалов и сфинксов. Также гости увидят шоу редких и аборигенных пород (а также любые по набору участников).

Когда 6 марта-21 апреля, открытие — в 17.00, далее вт-вскр. — 11.00

Где: Ясная Поляна, научно-культурный центр музея-усадьбы Л.Н. Толстого

Тула, улица Октябрьская, 12

Цена: для посетителей льготных категорий — бесплатно, полный билет — 50 р. Стоимость билета с экскурсией: для посетителей льготных категорий — 50 р., полный билет — 100 р.





В галерее «Ясная Поляна» откроется выставка, посвященная мудрой и верной соратнице великого Льва Николаевича Толстого — его жене Софье Андреевне. О жизни спутницы писателя, ее ежедневных заботах и обязанностях расскажут мемориальные предметы из Дома Л. Н. Толстого в Ясной Поляне, фотографии и документы.

Перед посетителями выставки предстанет многогранная незаурядная личность с удивительным творческим и социальным миром: писатель, издатель, секретарь, библиотекарь, художник, ценитель искусства — и, конечно же, дочь, жена, мать и бабушка. Некоторые предметы — живописные работы С. А. Толстой , ее личные вещи — будут экспонироваться впервые.

Лекции

Когда: 10 марта, воскресенье, 13.00

Где: «Октава», творческий индустриальный кластер, Тула, улица Каминского, 24

Вход свободный.

В «Октаве» пройдет лекция Британской высшей школы дизайна, посвященная моде. Она будет особенно интересна тем, кто хочет сделать карьеру в модной индустрии.

Куратор MBA-программы «Менеджмент в индустрии моды» Дарья Ядерная

расскажет о буме на российских дизайнеров и о том, как развиваются отечественные модные брэнды.

Также Дарья поделится практическими рекомендациями о том, как самому построить такой бизнес. Гости узнают:

возможно ли построить бизнес, не имея серьезных инвестиций,

реально ли вырасти из уровня хобби, создав работающий коммерческий проект

как совместить творчество с расчетами бизнес-планов

как продвигать свою коллекцию с минимальным бюджетом

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Цена: от 140 р.

В прокат выходит музыкальная драма «Вокс Люкс» о вымышленной американской звезде поп-рока. Фильм рассказывает историю восхождения на музыкальный Олимп певицы Селесты, едва выжившей, когда слетевший с катушек школьник открыл стрельбу по одноклассникам. Её первая песня, написанная в больнице и представленная на поминках по погибшим детям, моментально становится хитом, после которого девушка проснулась знаменитой. И даже спустя 20 лет, когда певица обрела небывалую славу, девушка продолжает переживать травмы прошлого.

Роль Селесты исполнила Натали Портман, а музыкальный для фильма записала певица Sia. Впервые фильм был показан на Венецианском кинофестивале.

Цена: от 140 р.

В канун праздника в кино выходит комедия об одной очень амбициозной девушке из провинциального городка на черноморском побережье. Рита решает вырваться из рутины ведения местных свадеб и утренников и приезжает покорять столицу, пытаясь поступить в театральное училище. Ее ждет много сложных испытаний, которые порой превращаются в очень комичные истории.

Цена: от 140 р.

В кинотеатрах начался показ фантастического фильма, про супергероиню, которая появилась задолго до событий блокбастера Marvel «Мстители: Война бесконечности». Девушка по имени Кэрол Дэнверс служила пилотом в военно-воздушных силах США в 90-ых годах. Едва не погибнув после столкновения её самолёта с инопланетными технологиями, она обретает невероятные силы и пытается познать границы собственных способностей.

Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.