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Конкурс «Мисс Джунгли»

Конкурс «Мисс Джунгли»

С 7 по 9 марта семейный парк активного отдыха «Джунгли Парк» приглашает девочек от 6 до 12 лет принять участие в конкурсе «Мисс Джунгли»!

Конкурсанткам предстоит продемонстрировать свои таланты, скорость, ловкость, смекалку, умение танцевать и демонстрировать наряды на модном дефиле.

  • Первый отборочный тур пройдет 7 марта с 17.30
  • Второй отборочный тур пройдет 8 марта с 14.00

Участниц ждут интересные испытания, преодолеть которые смогут только настоящие девчонки!

Победительницы двух туров встретятся в финале 9 марта в 15.00!

В этот день посещение «Джунгли Парка» для финалисток БЕСПЛАТНО!

В программе финала:

  • Творческий конкурс участниц.
  • Модное дефиле в красивейших коллекциях одежды и обуви от партнеров «Джунгли Парка»: салона обуви «Shuzetta» и сети магазинов одежды для всей семьи «Modis».

В 16.30 для всех гостей «Джунгли Парка» — шоу воздушных шаров.

9 марта участниц конкурса ждет звездное жюри и множество подарков и сюрпризов на общую сумму 15 000 рублей от «Джунгли Парка» и его партнеров:

  • магазина игрушек «Игрушка Cash & Carry» и Мой велосипед. рф
  • детской парикмахерской «Кеша хороший!»
  • салона обуви «Shuzetta»
  • сети магазинов одежды для всей семьи «Modis»!

Для участия в конкурсе просто приходите «Джунгли Парк» в дни отборочных туров и и регистрируйтесь!

«Джунгли Парк» ждет всех юных любительниц приключений! Подробности в официальных группах в ВК и Instagram или по адресу: ул. Путейская, 5 (ТУЦ «Сарафан», 2 корпус, 1 этаж).

 

Где и когда?
Джунгли Парк
Тула, улица Путейская 5, 2 корпус
7 марта 2019, четверг
17:30
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8 марта 2019, пятница
14:00
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9 марта 2019, суббота
15:00
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