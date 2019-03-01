Конкурс «Мисс Джунгли»
С 7 по 9 марта семейный парк активного отдыха «Джунгли Парк» приглашает девочек от 6 до 12 лет принять участие в конкурсе «Мисс Джунгли»!
Конкурсанткам предстоит продемонстрировать свои таланты, скорость, ловкость, смекалку, умение танцевать и демонстрировать наряды на модном дефиле.
- Первый отборочный тур пройдет 7 марта с 17.30
- Второй отборочный тур пройдет 8 марта с 14.00
Участниц ждут интересные испытания, преодолеть которые смогут только настоящие девчонки!
Победительницы двух туров встретятся в финале 9 марта в 15.00!
В этот день посещение «Джунгли Парка» для финалисток БЕСПЛАТНО!
В программе финала:
- Творческий конкурс участниц.
- Модное дефиле в красивейших коллекциях одежды и обуви от партнеров «Джунгли Парка»: салона обуви «Shuzetta» и сети магазинов одежды для всей семьи «Modis».
В 16.30 для всех гостей «Джунгли Парка» — шоу воздушных шаров.
9 марта участниц конкурса ждет звездное жюри и множество подарков и сюрпризов на общую сумму 15 000 рублей от «Джунгли Парка» и его партнеров:
- магазина игрушек «Игрушка Cash & Carry» и Мой велосипед. рф
- детской парикмахерской «Кеша хороший!»
- салона обуви «Shuzetta»
- сети магазинов одежды для всей семьи «Modis»!
Для участия в конкурсе просто приходите «Джунгли Парк» в дни отборочных туров и и регистрируйтесь!
«Джунгли Парк» ждет всех юных любительниц приключений! Подробности в официальных группах в ВК и Instagram или по адресу: ул. Путейская, 5 (ТУЦ «Сарафан», 2 корпус, 1 этаж).