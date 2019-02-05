Дюймовочка, или чудесный полет

Чем порадовать ребенка в праздничный день?! Хорошая музыка и великолепные голоса — чудесное начало для знакомства с музыкальным жанром! Спектакль удостоен 1-й премии и Гран-при на II Московском фес­тивале детских спектаклей и шоу-про­грамм для детей 2001 года.

В Городском концертном зале состоится музыкальный спектакль с элементами балета по мотивам сказки Ганса-Христиана Андерсена. Спектакль представит московский государственный академический Детский Музыкальный Театр имени Н. И. Сац .

Композитор Ефрем Подгайц,

Либретто Роксаны Сац и Виктора Рябова

Режиссер-постановщик Лауреат премии Правительства России Валерий МЕРКУЛОВ

Бессмертная сказка Андерсена получила новую жизнь в современной музыке, пении и танце. Она переносит зрителей в волшебный мир…

Здесь живет сказочник Оле Лукойе. Как только он взмахнет своей волшебной палочкой, из чудесного цветка появится крохотная девочка — Дюймовочка. Сколько приключений ей придется пережить!

Ее похитят противные Жабы, прогонят надменные Майские Жуки, затем она окажется в услужении у Мыши и едва избежит замужества со скупым Кротом. Но наступит весна, и Ласточка, спасенная Дюймовочкой в зимнюю стужу, на своих крыльях перенесет ее в волшебную страну, где она встретит своего Принца.

И детей и взрослых впечатлит великолепное пение главных героев, красивейшие балетные партии, завораживающие декорации подземелья, полёты под потолком, игра света и тени. А также Жуки на роликах и Жаба на самокате.

Продолжительность 2 часа.

Дополнительная информация по тел. 79−03−76, 8 (953) 973-71-27

Цена билетов от 500 до 1500 р.