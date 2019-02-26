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Афиша масленичных гуляний – 2019: французские крепы, пунш, театр и русские забавы

Афиша масленичных гуляний – 2019: французские крепы, пунш, театр и русские забавы

С 4 по 10 марта широко отмечаем Масленицу. Myslo собрал для вас полную афишу праздничных мероприятий.

Казанская набережная

10 марта, 12.00 – 15.00:

  • ярмарка мастеров,
  • аттракционы,
  • интерактивные игры,
  • сжигание чучела.
пролетарская набережная

10 марта, 12.00 – 15.00:

  • фестиваль зимних дворовых игр,
  • спортивные соревнования,
  • катание на лошадях,
  • трогательный зоопарк.

Тульский кремль

Соборная площадь Тульского кремля

9 марта, 12.00 — «Широкая Масленица в Тульском кремле». Массовое театрализованное представление.

Центральный парк им. П.П. Белоусова

10 марта, 14.00 – 21.00.

Эстрада

14.00 — 15.00. Развлекательная программа для детей с выступлением мини-цирка Crazy Show. Конкурсно-концертная программа «Гуляй, Масленица!».
15.00 — 16.00. Выступление вокального коллектива «Тоника».
16.00 — 17.00. Программа от цыганского ансамбля песни и танца «Ягори». 17.00 — 17.45. Комические танцы и силовое шоу.
17.45 — 19.00. Выступление народного хореографического ансамбля «Варенька» и вокальной студии «Русский стиль».
19.00 — 20.00. Выход хедлайнеров праздника. Группа «Баян Микс».
20.15 — 21.00.  Кавер-группа «Ракеты».

Фонтанная площадь

14.00 – 17.00. «Битва блинопеков».
12.00 — 20.00. Ярмарка тульских мастеров.
13.00 — 17.00. Интерактивная площадка «Молодецкие потехи» (традиционно — русские народные игры).
14.00 — 17.00. Шоу танцующих ходулистов.
12.00 — 19.00. Акция «КостерОК».
20.00 – сжигание чучела зимы, салют.

Детский городок

14.00 — 17.00. Цирковая программа «Масленичное солнышко».

Площадка у здания администрации

14.00 — 17.00. Интерактивная площадка «Масленичные гулянья». Угощения блинами, конкурсы и игры.

Центральная аллея

14.00 — 16.00. «Матрешкин парк». Выступление скоморохов, жонглеров и гармонистов. Традиционно — русские игры с аниматорами.

Большой круг

14.00 — 19.00:

  • Интерактивная площадка «Масленичные потешки» (конкурсы, игры, выступления артистов, работа факиров и т. д.),
  • «Кузнечная слобода».

Комната истории

12.00 — 18.00. Выставка тряпичных кукол. Мастер-класс по изготовлению обрядовой куклы Масленицы.

Пролетарский парк культуры и отдыха

10 марта, 14.00 - 19.00

Площадка у центрального входа

14.00 — 16.00. Русские забавы. Игры с веселыми аниматорами.

Центральная аллея

12.00 — 18.00. Ярмарка тульских мастеров.
14.00 — 17.00. Выступление ходулистов, жонглеров и детская анимационная программа.

Эстрада

14.00 — 18.00. Концертная программа.

Площадка у эстрады

18.00 — сжигание чучела Зимы, fire show.

Комсомольский парк культуры и отдыха

10 марта, 14.00 – 20.00.

Площадка у центрального входа

14.00 — 16.00. Русские забавы.

Детский городок

14.00 — 16.00. Детская анимационная программа.

Центральная аллея

14.00 — 17.00. Выступление ходулистов, жонглеров.

Родниковая аллея

12.00 — 19.00. Ярмарка тульских мастеров.

Эстрада

14.00 — 19.00. Концертная программа.

Площадка у эстрады

19.00 – сжигание чучела Зимы, fire show.

 

Музей купеческого быта в Епифани

Тульская область, Кимовский район, п. Епифань, ул. Кимовская, 8. Предварительная запись по телефону +7 (48735) 7-22-65 или e-mail epifan@kulpole.ru.

9 марта

11.00. Интерактивная программа «Масленица в Епифани». На встрече в Епифанском музее посетителей ждет знакомство с масленичными традициями. За короткий промежуток времени здесь можно прожить все дни масленичной недели, смастерить традиционную куклу Куликова поля, отведать соленья-варенья из купеческих запасов. А после, набравшись сил после чаепития с блинами, можно отправиться покорять снежную крепость и
провожать Масленицу. Как сгорит чучело, так и весна придет!

Стоимость — 500 рублей с человека.

14.00. Интерактивная программа «Масленица». Эта встреча пройдет в беседе о традициях Масленичной недели за чаем с блинами.

Стоимость — 300 рублей с человека.

 

10 марта

10.00. Интерактивная программа «Масленица в Епифани». На встрече в епифанском музее посетителей ждет знакомство с масленичными традициями. За короткий промежуток времени здесь можно прожить все дни масленичной недели, смастерить традиционную куклу Куликова поля, отведать соленья-варенья из купеческих запасов. А после, набравшись сил после чаепития с блинами, можно отправиться покорять снежную крепость и
провожать Масленицу. Как сгорит чучело, так и весна придет!


Стоимость — 500 рублей с человека.

Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом

Тульская область, Куркинский район, 2 км от деревни Ивановка. Дополнительная информация по телефонам: +7 (48743) 4-36-01, +7 (906) 534-35-73 или e-mail: visitkp@kulpole.ru.

9 марта

12.00 — 14.00. Концертно-развлекательная программа «Веселая Масленица». Театрализованное представление, веселые конкурсы, спортивные состязания для всей семьи, лыжня для чемпионов, катание на санях, масленичные угощения и многое другое.

12.00 — 14.00. Калашные ряды. Дегустация похлебки, приготовленной по старинному рецепту, а также из угощений — ароматный сбитень, блины и крендели.

15.00 — 16.00. Кулинарные посиделки. На встрече «Обрядовые блюда русской кухни» можно узнать о традиционных кушаньях на Руси, о праздниках и разнообразных поводах, к которым готовились угощения. От разбора старинных рецептов участники встречи перейдут к дегустации. В меню: каша из полбы, овсяный кисель, тыквенные лепешки, блины и бобышки.

Стоимость — 350 рублей с человека.

Музейный комплекс в селе Монастырщино


Тульская область, Кимовский район, с. Монастырщино. Подробная информация о празднике по телефону +7 (48735) 3-15-46 или e-mail: mon@kulpole.ru.

10 марта

12.00 — 15.00. Праздничная программа для детей и взрослых
Проводы Масленицы пройдут в песнях и плясках, в круговороте хоровода и веселых игр и забав.

Здесь можно научиться печь блины на пеньках или отведать уже готовых, покататься с горки на мешках, набитых соломой, или на лошади, посмотреть выступления воспитанниц школы верховой езды или отправиться в музей. В конце праздника запылает чучело Масленицы и станет ясно, скоро ли ждать весны и тепла.

Рекомендуем взять с собой ватрушки, ледянки и другие средства передвижения с горок, запастись варежками, удобной и теплой одеждой и обувью. Отдельные призы ждут всех, кто придет в традиционной русской одежде, — в платках, валенках, юбках, сарафанах…

Бежин луг

Тульская область, Чернский район, МО Тургеневское, с. Тургенево, ул. Школьная, 13.

9 марта

13.00 – «Празднуем Масленицу». Гости познакомятся с русскими народными традициями, связанными с этим праздником, примут участие в конкурсах, играх, полакомятся блинами и прокатятся на санях.

«искра»
Тула, ул. Советская, 11.

Масленица в стиле «Прованс». Вход свободный.

8 марта

Программа во дворе, посвященная Женскому дню.
13.00 – 22.00. Развлечения и конкурсы для детей, французская музыка, работа фотозон.

13.00 – 17.00. Маркет дизайн-изделий и здоровой еды.
13.00 – 17.00. «Фестиваль красоты».
18.00 – 22.00. Гастрономическая ярмарка.
19.00 – 20.00. Открытый микрофон «Признайся в любви».

9 марта

Программа во дворе.
13.00 – 22.00. Детские активности с конкурсами, французская музыка, работа фотозон, мимы.
13.00 – 17.00. Маркет дизайн-изделий и здоровой еды.
18.00 – 22.00. Гастрономическая ярмарка.
19.00 — спектакль «Тормашки». Театр «Мюсли».

10 марта

Программа во дворе.
13.00 – 22.00. Детские активности с конкурсами, французская музыка, работа фотозон.
13.00 – 17.00. Маркет дизайн-изделий и здоровой еды.
14.00 – 17.00. Конкурс «Битва блинопеков».
17.00 – 18.00. Розыгрыш призов конкурса «#зиманаискре».
18.00 – 22.00. Гастрономическая ярмарка.
21.00 – 22.00. Сжигание альтернативного чучела. Закрытие.

Ясная поляна

Дом культуры, деревня Ясная Поляна, 142-а.

10 марта

15.00 — концерт «Душеполезные песни на каждый день». Художественные руководители проекта: мастер русского фольклора Сергей Старостин, джазовый контрабасист Владимир Волков, лидер рок-группы «АукцЫон» Леонид Федоров, основатель ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин» Андрей Котов.

В программе концерта — церковные и монастырские распевы XVI-XVIII вв.,
переосмысленные музыкантами, пастушеские заговоры, выдержанные в народном духе песни Сергея Старостина и даже вошедшее в репертуар нищих на папертях стихотворное переложение псалма Давида, выполненное поэтом пушкинского круга Николаем Языковым. Музыканты исполнят эти песни в современной манере.
 
17.00 — традиционное масленичное угощение — блины с горячим чаем, а также всеми любимая забава — сжигание чучела Масленицы.
 
Стоимость — 500 руб.
 
Творческий индустриальный кластер «Октава»
Тула, ул. Каминского, 24.
 
10 марта, 12.00 - 19.30

Внутренний двор

13.00 — 17.00:
 
  • Фолк-DJ Grib — участник экспериментальной творческой группы Our gentle house.
  • Чай, сбитень, блины с разными начинками от чайной «Чайка».
  • Чай, хлеб и гренки из крапивы, мёд и варенье от Крапивенского музея.
  • Исторический квест для детей и взрослых.
  • Детская игровая зона с анимацией и пиньятой.
  • Конкурсы и интерактивы.
Большой зал

12.00 — 13.00. Лекция об истории возникновения и гастрономических традициях Масленицы от дизайнера и исследователя истории русской кухни Ольга Крупий.
17.00 — 18.00. Спектакль «Нить-основа» от фольклорного ансамбля «Вереница».

Лекторий библиотеки

14.00 — 16.00. Детские мастер-классы:
  • Традиционная кукла-закрутка.
  • Дымковские игрушки из картона.
  • Венки из фетровых цветов, лент и бусин.
  • Роспись деревянных ложек.

Музей станка

15.00 –16.00. Мастер-класс «Что хотел сказать художник, или Что делать, если ты увидел непонятное произведение искусства?».

Посещение экспозиции «История русской промышленности» со скидкой 50%.
 
Likerka Loft

Тула, пр. Ленина, 85-б.

10 марта

Программа во дворе

12.00 — Ведущий Александр Волков.

  • Общая гастрономическая зона.
  • Гостевой чай для всех.
  • Мастер-класс по приготовлению блинного теста.
  • Мастер-класс «Чучело Масленицы своими руками».
  • Угощения: мясо на вертеле, фирменный пунш от Likerka Loft.
  • Гриль-зона.
  • Катание на пони, борьба в костюмах сумо.
  • Катание на пони.
  • Аквагрим.
  • Караоке-зона и аниматоры.
  • Сжигание чучела и многое другое.
Тульский областной художественный музей

Тула, ул. Ф. Энгельса, 64.

1-8 марта по предварительной записи.

Игровое занятие «Дорогая наша гостья, Масленица!» совместно с семейно-развлекательным центром «ВКубе». Веселый праздник для взрослых и детей. В рамках занятия в музее ребята узнают, как назывался каждый день масленичной недели, «испекут блины», познакомятся с героем балаганного театра — Петрушкой, посоревнуются в перетягивании каната и «покатаются» на масленичной карусели. А «ВКубе» мальчиков и девочек ждёт чаепитие с вкуснейшими блинами, зажигательные танцы, игры, конкурсы, снежное шоу.

 

Стоимость:  музейное занятие — 100 рублей с человека, чаепитие — 50 рублей, игровая программа «ВКубе» — 100 рублей.

 

Богородицкий дворец-музей и парк

Тульская область, г. Богородицк, территория парка, 1.

27-28 февраля по предварительной записи по тел. 8 (48761) 2-25-32.

10.00 и 13.00. Музейный праздник «Масленичные посиделки». В программе интерактивное театрализованное представление для детей. Ребят ожидает знакомство с историей праздника Масленицы, с древними приметами и обычаями, характерными для тульского края. Мальчики и девочки споют частушки, отгадают загадки, посоревнуются в перетягивании каната, сыграют в «жмурки» и «петушиный хвост». В нашей программе еще и угощение блинами, и катание на лошади, и «закликание» весны весёлыми хороводами.

Стоимость: 250 руб. (интерактив + чаепитие с блинами + катание на лошади).

Станция Жданка

Тульская область, город Богородицк, ул. Привокзальная, 1-б.

С 26 по 28 февраля, с 1 по 7 марта по предварительной записи по тел. (48761) 2-25-32 для организованных групп.

10.00 и 13.00. Путешествие по Масленичной неделе. Участники мероприятия смогут «побывать» в каждом дне масленичной недели и познакомиться с его обычаями. Праздник будет сопровождаться веселыми играми, конкурсами, хороводами, частушками. И конечно же, какая Масленица без блинов? По окончании встречи желающих ждёт сладкое угощение.

Стоимость:  жители района — 100 руб./чел., туристы — 130 руб./чел. Организация чаепития с блинами оплачивается отдельно по договоренности.

Молодежный центр «Родина»

Тула, пр. Ленина, 20.

6 марта

14.30 — молодежная вечеринка «Блин-рarty». 16+ Вечеринка с традиционными элементами настоящей Масленицы. Хороший повод познакомить иностранных студентов с русскими традициями. Гостей ждут вкусные угощения, подарки, весёлые игры и конкурсы и, конечно, вкусные блины.

Ремесленный двор «Добродей»

Тула, ул. 9 Мая, 1-а, 1-б, тел.: 35-25-00, +7 (991) 414-26-36.

 

10 марта

 

12.00:

  • ремесленные и творческие мастер-классы,
  • масленичные песни, танцы, хороводы, игры и забавы,
  • традиционный русский театр «Петрушка»,
  • чаепитие из тульского жарового самовара с блинами,
  • виртуальная экскурсия по старинным улицам деревянной Тулы,
  • этнографическая выставка «Узоры о судьбе и о надежде».
Тульский областной краеведческий музей

Тула, ул. Советская/ул. Тургеневская, 68/8.

6 марта

14.00 — увлекательная интерактивная экскурсия «Масленица в тульской деревне» для взрослых и детей. Масленичная неделя — череда уютных посиделок, весёлых игр и зимних забав. Но кто же такая барыня-Масленица и как ее встречать? Как проводили Сырную седмицу в Тульской губернии? Какие игрушки изготавливали в этот период? Ответы на эти вопросы взрослые и маленькие посетители узнают в рамках экскурсии.

Стоимость: 150 руб.

музей «Тульские самовары»

Тула, ул. Менделеевская, 8.

8 марта

14.00 – интерактивное мероприятие «Широкая Масленица».

Стоимость: 200 руб.

Площадь перед Центром культуры и досуга

Тула, ул. Металлургов, 22.

10 марта

11.00 — народное гулянье «Масленица». В программе: игры, конкурсы, забавы, угощения, песни и пляски.

Историко-мемориальный музей демидовых

Тула, ул. Демидовская, 9 по предварительной записи по тел. 39-37-74.

4-10 марта

«К нам пришло, прикатило колесо». 6+ Интерактивное занятие для детей будет проходить всю Масленичную неделю по предварительной записи. На праздничном занятии юные гости увидят театральную постановку, в которой смогут сами принять участие и даже исполнить главные роли. Также гостей ждет увлекательный рассказ об истории праздника и его традициях. По традиции празднование Масленицы не обойдётся без конкурсов и соревнований.

Стоимость: 70 руб.

Музей П.Н. Крылова

Тула, ул. Кутузова, 10 по предварительной записи по тел.: 41-04-60, 41-07-01.

5-8 марта

Интерактивное занятие «Празднуем Масленицу в Музее П. Н. Крылова» — вечерняя программа для семейного досуга.

Стоимость: взрослые — 100 руб., дети до 16 лет — 50 руб.

Музейно-выставочный комплекс Тульского кремля

Тульский военно-исторический музей, Тула, ул. Менделеевская, 12-в.

9 марта

11.00 – 19.00. Мастер-класс по росписи имбирного пряника.

Стоимость: 250 руб.

Парк отель «Цитадель»

Тульская обл., п. Рождественский, тел.: 8 (920) 769-10-10, 8 (4872) 256-111.

9 марта

12.00 – 16.00. Масленица в «Цитадели». Парк «Цитадель» на проводы зимы в парк – отеле «Цитадель» п. Рождественский. В программе праздника: масленичная развлекательная программа, детская анимация, конкурсы и призы от организаторов и партнеров, баран – шоу, ярмарочные увеселения и угощения, поедание шашлыков и блинов, стрельба по летящим мишеням, катание на автосанях, тест драйв автомобилей, тир, прокат лошадей, трёхъярусный веревочный парк, тарзанка и многое другое.

В финале праздничного гуляния розыгрыш ценных призов и сжигание чучела Зимы. Подробная информация на сайте citadelpark.ru тел. 8-920-769-10-10

Автор: Настя Якушина, сегодня, в 12:07 +3
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