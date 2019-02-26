Афиша масленичных гуляний – 2019: французские крепы, пунш, театр и русские забавы
С 4 по 10 марта широко отмечаем Масленицу. Myslo собрал для вас полную афишу праздничных мероприятий.
10 марта, 12.00 – 15.00:
- ярмарка мастеров,
- аттракционы,
- интерактивные игры,
- сжигание чучела.
10 марта, 12.00 – 15.00:
- фестиваль зимних дворовых игр,
- спортивные соревнования,
- катание на лошадях,
- трогательный зоопарк.
Соборная площадь Тульского кремля
9 марта, 12.00 — «Широкая Масленица в Тульском кремле». Массовое театрализованное представление.
10 марта, 14.00 – 21.00.
Эстрада
14.00 — 15.00. Развлекательная программа для детей с выступлением мини-цирка Crazy Show. Конкурсно-концертная программа «Гуляй, Масленица!».
15.00 — 16.00. Выступление вокального коллектива «Тоника».
16.00 — 17.00. Программа от цыганского ансамбля песни и танца «Ягори». 17.00 — 17.45. Комические танцы и силовое шоу.
17.45 — 19.00. Выступление народного хореографического ансамбля «Варенька» и вокальной студии «Русский стиль».
19.00 — 20.00. Выход хедлайнеров праздника. Группа «Баян Микс».
20.15 — 21.00. Кавер-группа «Ракеты».
Фонтанная площадь
14.00 – 17.00. «Битва блинопеков».
12.00 — 20.00. Ярмарка тульских мастеров.
13.00 — 17.00. Интерактивная площадка «Молодецкие потехи» (традиционно — русские народные игры).
14.00 — 17.00. Шоу танцующих ходулистов.
12.00 — 19.00. Акция «КостерОК».
20.00 – сжигание чучела зимы, салют.
Детский городок
14.00 — 17.00. Цирковая программа «Масленичное солнышко».
Площадка у здания администрации
14.00 — 17.00. Интерактивная площадка «Масленичные гулянья». Угощения блинами, конкурсы и игры.
Центральная аллея
14.00 — 16.00. «Матрешкин парк». Выступление скоморохов, жонглеров и гармонистов. Традиционно — русские игры с аниматорами.
Большой круг
14.00 — 19.00:
- Интерактивная площадка «Масленичные потешки» (конкурсы, игры, выступления артистов, работа факиров и т. д.),
- «Кузнечная слобода».
Комната истории
12.00 — 18.00. Выставка тряпичных кукол. Мастер-класс по изготовлению обрядовой куклы Масленицы.
10 марта, 14.00 - 19.00
Площадка у центрального входа
14.00 — 16.00. Русские забавы. Игры с веселыми аниматорами.
Центральная аллея
12.00 — 18.00. Ярмарка тульских мастеров.
14.00 — 17.00. Выступление ходулистов, жонглеров и детская анимационная программа.
Эстрада
14.00 — 18.00. Концертная программа.
Площадка у эстрады
18.00 — сжигание чучела Зимы, fire show.
10 марта, 14.00 – 20.00.
Площадка у центрального входа
14.00 — 16.00. Русские забавы.
Детский городок
14.00 — 16.00. Детская анимационная программа.
Центральная аллея
14.00 — 17.00. Выступление ходулистов, жонглеров.
Родниковая аллея
12.00 — 19.00. Ярмарка тульских мастеров.
Эстрада
14.00 — 19.00. Концертная программа.
Площадка у эстрады
19.00 – сжигание чучела Зимы, fire show.
Тульская область, Кимовский район, п. Епифань, ул. Кимовская, 8. Предварительная запись по телефону +7 (48735) 7-22-65 или e-mail epifan@kulpole.ru.
9 марта
11.00. Интерактивная программа «Масленица в Епифани». На встрече в Епифанском музее посетителей ждет знакомство с масленичными традициями. За короткий промежуток времени здесь можно прожить все дни масленичной недели, смастерить традиционную куклу Куликова поля, отведать соленья-варенья из купеческих запасов. А после, набравшись сил после чаепития с блинами, можно отправиться покорять снежную крепость и
провожать Масленицу. Как сгорит чучело, так и весна придет!
Стоимость — 500 рублей с человека.
14.00. Интерактивная программа «Масленица». Эта встреча пройдет в беседе о традициях Масленичной недели за чаем с блинами.
Стоимость — 300 рублей с человека.
10 марта
10.00. Интерактивная программа «Масленица в Епифани». На встрече в епифанском музее посетителей ждет знакомство с масленичными традициями. За короткий промежуток времени здесь можно прожить все дни масленичной недели, смастерить традиционную куклу Куликова поля, отведать соленья-варенья из купеческих запасов. А после, набравшись сил после чаепития с блинами, можно отправиться покорять снежную крепость и
провожать Масленицу. Как сгорит чучело, так и весна придет!
Стоимость — 500 рублей с человека.
Тульская область, Куркинский район, 2 км от деревни Ивановка. Дополнительная информация по телефонам: +7 (48743) 4-36-01, +7 (906) 534-35-73 или e-mail: visitkp@kulpole.ru.
9 марта
12.00 — 14.00. Концертно-развлекательная программа «Веселая Масленица». Театрализованное представление, веселые конкурсы, спортивные состязания для всей семьи, лыжня для чемпионов, катание на санях, масленичные угощения и многое другое.
12.00 — 14.00. Калашные ряды. Дегустация похлебки, приготовленной по старинному рецепту, а также из угощений — ароматный сбитень, блины и крендели.
15.00 — 16.00. Кулинарные посиделки. На встрече «Обрядовые блюда русской кухни» можно узнать о традиционных кушаньях на Руси, о праздниках и разнообразных поводах, к которым готовились угощения. От разбора старинных рецептов участники встречи перейдут к дегустации. В меню: каша из полбы, овсяный кисель, тыквенные лепешки, блины и бобышки.
Стоимость — 350 рублей с человека.
Тульская область, Кимовский район, с. Монастырщино. Подробная информация о празднике по телефону +7 (48735) 3-15-46 или e-mail: mon@kulpole.ru.
10 марта
12.00 — 15.00. Праздничная программа для детей и взрослых
Проводы Масленицы пройдут в песнях и плясках, в круговороте хоровода и веселых игр и забав.
Здесь можно научиться печь блины на пеньках или отведать уже готовых, покататься с горки на мешках, набитых соломой, или на лошади, посмотреть выступления воспитанниц школы верховой езды или отправиться в музей. В конце праздника запылает чучело Масленицы и станет ясно, скоро ли ждать весны и тепла.
Рекомендуем взять с собой ватрушки, ледянки и другие средства передвижения с горок, запастись варежками, удобной и теплой одеждой и обувью. Отдельные призы ждут всех, кто придет в традиционной русской одежде, — в платках, валенках, юбках, сарафанах…
Тульская область, Чернский район, МО Тургеневское, с. Тургенево, ул. Школьная, 13.
9 марта
13.00 – «Празднуем Масленицу». Гости познакомятся с русскими народными традициями, связанными с этим праздником, примут участие в конкурсах, играх, полакомятся блинами и прокатятся на санях.
Масленица в стиле «Прованс». Вход свободный.
8 марта
Программа во дворе, посвященная Женскому дню.
13.00 – 22.00. Развлечения и конкурсы для детей, французская музыка, работа фотозон.
13.00 – 17.00. Маркет дизайн-изделий и здоровой еды.
13.00 – 17.00. «Фестиваль красоты».
18.00 – 22.00. Гастрономическая ярмарка.
19.00 – 20.00. Открытый микрофон «Признайся в любви».
9 марта
Программа во дворе.
13.00 – 22.00. Детские активности с конкурсами, французская музыка, работа фотозон, мимы.
13.00 – 17.00. Маркет дизайн-изделий и здоровой еды.
18.00 – 22.00. Гастрономическая ярмарка.
19.00 — спектакль «Тормашки». Театр «Мюсли».
10 марта
Программа во дворе.
13.00 – 22.00. Детские активности с конкурсами, французская музыка, работа фотозон.
13.00 – 17.00. Маркет дизайн-изделий и здоровой еды.
14.00 – 17.00. Конкурс «Битва блинопеков».
17.00 – 18.00. Розыгрыш призов конкурса «#зиманаискре».
18.00 – 22.00. Гастрономическая ярмарка.
21.00 – 22.00. Сжигание альтернативного чучела. Закрытие.
Дом культуры, деревня Ясная Поляна, 142-а.
10 марта
15.00 — концерт «Душеполезные песни на каждый день». Художественные руководители проекта: мастер русского фольклора Сергей Старостин, джазовый контрабасист Владимир Волков, лидер рок-группы «АукцЫон» Леонид Федоров, основатель ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин» Андрей Котов.
Внутренний двор
13.00 — 17.00:
- Фолк-DJ Grib — участник экспериментальной творческой группы Our gentle house.
- Чай, сбитень, блины с разными начинками от чайной «Чайка».
- Чай, хлеб и гренки из крапивы, мёд и варенье от Крапивенского музея.
- Исторический квест для детей и взрослых.
- Детская игровая зона с анимацией и пиньятой.
- Конкурсы и интерактивы.
12.00 — 13.00. Лекция об истории возникновения и гастрономических традициях Масленицы от дизайнера и исследователя истории русской кухни Ольга Крупий.
17.00 — 18.00. Спектакль «Нить-основа» от фольклорного ансамбля «Вереница».
Лекторий библиотеки
14.00 — 16.00. Детские мастер-классы:
- Традиционная кукла-закрутка.
- Дымковские игрушки из картона.
- Венки из фетровых цветов, лент и бусин.
- Роспись деревянных ложек.
Музей станка
Посещение экспозиции «История русской промышленности» со скидкой 50%.
Тула, пр. Ленина, 85-б.
10 марта
Программа во дворе
12.00 — Ведущий Александр Волков.
- Общая гастрономическая зона.
- Гостевой чай для всех.
- Мастер-класс по приготовлению блинного теста.
- Мастер-класс «Чучело Масленицы своими руками».
- Угощения: мясо на вертеле, фирменный пунш от Likerka Loft.
- Гриль-зона.
- Катание на пони, борьба в костюмах сумо.
- Катание на пони.
- Аквагрим.
- Караоке-зона и аниматоры.
- Сжигание чучела и многое другое.
Тула, ул. Ф. Энгельса, 64.
1-8 марта по предварительной записи.
Тульская область, г. Богородицк, территория парка, 1.
27-28 февраля по предварительной записи по тел. 8 (48761) 2-25-32.
10.00 и 13.00. Музейный праздник «Масленичные посиделки». В программе интерактивное театрализованное представление для детей. Ребят ожидает знакомство с историей праздника Масленицы, с древними приметами и обычаями, характерными для тульского края. Мальчики и девочки споют частушки, отгадают загадки, посоревнуются в перетягивании каната, сыграют в «жмурки» и «петушиный хвост». В нашей программе еще и угощение блинами, и катание на лошади, и «закликание» весны весёлыми хороводами.
Стоимость: 250 руб. (интерактив + чаепитие с блинами + катание на лошади).
Тульская область, город Богородицк, ул. Привокзальная, 1-б.
С 26 по 28 февраля, с 1 по 7 марта по предварительной записи по тел. (48761) 2-25-32 для организованных групп.
10.00 и 13.00. Путешествие по Масленичной неделе. Участники мероприятия смогут «побывать» в каждом дне масленичной недели и познакомиться с его обычаями. Праздник будет сопровождаться веселыми играми, конкурсами, хороводами, частушками. И конечно же, какая Масленица без блинов? По окончании встречи желающих ждёт сладкое угощение.
Стоимость: жители района — 100 руб./чел., туристы — 130 руб./чел. Организация чаепития с блинами оплачивается отдельно по договоренности.
Тула, пр. Ленина, 20.
6 марта
14.30 — молодежная вечеринка «Блин-рarty». 16+ Вечеринка с традиционными элементами настоящей Масленицы. Хороший повод познакомить иностранных студентов с русскими традициями. Гостей ждут вкусные угощения, подарки, весёлые игры и конкурсы и, конечно, вкусные блины.
Тула, ул. 9 Мая, 1-а, 1-б, тел.: 35-25-00, +7 (991) 414-26-36.
10 марта
12.00:
- ремесленные и творческие мастер-классы,
- масленичные песни, танцы, хороводы, игры и забавы,
- традиционный русский театр «Петрушка»,
- чаепитие из тульского жарового самовара с блинами,
- виртуальная экскурсия по старинным улицам деревянной Тулы,
- этнографическая выставка «Узоры о судьбе и о надежде».
Тула, ул. Советская/ул. Тургеневская, 68/8.
6 марта
14.00 — увлекательная интерактивная экскурсия «Масленица в тульской деревне» для взрослых и детей. Масленичная неделя — череда уютных посиделок, весёлых игр и зимних забав. Но кто же такая барыня-Масленица и как ее встречать? Как проводили Сырную седмицу в Тульской губернии? Какие игрушки изготавливали в этот период? Ответы на эти вопросы взрослые и маленькие посетители узнают в рамках экскурсии.
Стоимость: 150 руб.
Тула, ул. Менделеевская, 8.
8 марта
14.00 – интерактивное мероприятие «Широкая Масленица».
Стоимость: 200 руб.
Тула, ул. Металлургов, 22.
10 марта
11.00 — народное гулянье «Масленица». В программе: игры, конкурсы, забавы, угощения, песни и пляски.
Тула, ул. Демидовская, 9 по предварительной записи по тел. 39-37-74.
4-10 марта
«К нам пришло, прикатило колесо». 6+ Интерактивное занятие для детей будет проходить всю Масленичную неделю по предварительной записи. На праздничном занятии юные гости увидят театральную постановку, в которой смогут сами принять участие и даже исполнить главные роли. Также гостей ждет увлекательный рассказ об истории праздника и его традициях. По традиции празднование Масленицы не обойдётся без конкурсов и соревнований.
Стоимость: 70 руб.
Тула, ул. Кутузова, 10 по предварительной записи по тел.: 41-04-60, 41-07-01.
5-8 марта
Интерактивное занятие «Празднуем Масленицу
Стоимость: взрослые — 100 руб., дети до 16 лет — 50 руб.
Тульский военно-исторический музей, Тула, ул. Менделеевская, 12-в.
9 марта
11.00 – 19.00. Мастер-класс по росписи имбирного пряника.
Стоимость: 250 руб.
Тульская обл., п. Рождественский, тел.:
9 марта
12.00 – 16.00. Масленица в «Цитадели». Парк «Цитадель» на проводы зимы в парк – отеле «Цитадель» п. Рождественский. В программе праздника: масленичная развлекательная программа, детская анимация, конкурсы и призы от организаторов и партнеров, баран – шоу, ярмарочные увеселения и угощения, поедание шашлыков и блинов, стрельба по летящим мишеням, катание на автосанях, тест драйв автомобилей, тир, прокат лошадей, трёхъярусный веревочный парк, тарзанка и многое другое.
В финале праздничного гуляния розыгрыш ценных призов и сжигание чучела Зимы. Подробная информация на сайте citadelpark.ru тел. 8-920-769-10-10