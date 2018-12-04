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Любовь по понедельникам

Любовь по понедельникам

В Тульской филармонии состоится комедийный спектакль «Любовь по понедельникам». Легкая комедия в которой есть тонкий юмор, интересные повороты сюжета, обескураживающая искренности и женская мудрость.

В ролях: Андрей Чернышов, Вячеслав Разбегаев, Жанна Эппле, Мария Добржинская.

 

Обаятельный женатый бизнесмен по понедельникам навещает свою новую пассию. Он все предусмотрел, его легенда отсутствия дома и на работе безупречна. Но руководитель предполагает, а судьба располагает. В один из дней свидания на квартиру к влюбленным попадает и старательный подчиненный, и обманутая жена. Неожиданные подмены, виртуозные обманы, и, конечно, настоящая любовь, вовлекают героев в искрометный водоворот смешных и трогательных событий.

Позитивный настрой динамичная форма действа романтической комедии «Любовь по понедельникам» с прекрасными актерами театра и кино.

Дополнительная информация по тел.: 36−77−96, 8 (905)621−31−61

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
9 марта 2019, суббота
17:00
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