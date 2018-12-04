В Тульской филармонии состоится комедийный спектакль «Любовь по понедельникам». Легкая комедия в которой есть тонкий юмор, интересные повороты сюжета, обескураживающая искренности и женская мудрость.

В ролях: Андрей Чернышов, Вячеслав Разбегаев, Жанна Эппле, Мария Добржинская.

Обаятельный женатый бизнесмен по понедельникам навещает свою новую пассию. Он все предусмотрел, его легенда отсутствия дома и на работе безупречна. Но руководитель предполагает, а судьба располагает. В один из дней свидания на квартиру к влюбленным попадает и старательный подчиненный, и обманутая жена. Неожиданные подмены, виртуозные обманы, и, конечно, настоящая любовь, вовлекают героев в искрометный водоворот смешных и трогательных событий.

Позитивный настрой динамичная форма действа романтической комедии «Любовь по понедельникам» с прекрасными актерами театра и кино.