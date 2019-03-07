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Туляки выбрали три лучших магазина одежды

Туляки выбрали три лучших магазина одежды

Итоги народного голосования на Myslo.

С 8 февраля по 7 марта мы проводили на Myslo голосование за самые лучшие магазины одежды в Туле. Теперь мы знаем, куда туляки чаще ходят за обновками. 

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!

Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 7 марта, после проверки участников на накрутку голосов, и удаления этих накрученных голосов.

 

Победителем голосования стал H&M - он набрал 205 голосов!

 

Второе место и 183 голоса получил ZARA.

 

Третье место и 176 голосов туляки отдали магазину O`stin.

 

Поздравляем всех победителей и благодарим всех участников!

Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное
звание магазина.

 

Магазины одежды, занявшие второе и третье места, также получат не менее почётные наклейки!

 

Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.

Полный рейтинг магазинов одежды Тулы, который создали своими голосами вы — пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.

вчера, в 12:39 +1
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