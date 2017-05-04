Выходные в Туле: 5-9 мая

Приближается один из самых важных для нашей страны праздников - День Победы. Публикуем праздничную программу и самые интересные события этих длинных выходных.

Торжественную часть мы оставим на десерт, а начнём с привычного расписание на выходные. Чтобы всегда быть в курсе всех событий Тулы, подписывайтесь на Myslo-афишу.

отдыхай активно

С 6 мая в музее-усадьбе «Ясная Поляна» возобновятся уже традиционные велоэкскурсии для желающих проехать по любимым местам пеших и верховых прогулок Л. Н. Толстого .

В Новомосковском ФОК «Мечта» состоится Открытый всероссийский турнир по баскетболу среди юношей 2005−2006 годов рождения. Турнир будет посвящен Дню Победы. В турнире примут участие команды из Тулы, Москвы, Подольска, Старого Оскола, Новомосковска, Лобни.

картония

В деревне Моховое 6 мая материализуется Картнония.

У всех посетителей будет возможность стать подопытными уникального эксперимента. Мы будем изучать и описывать необратимые изменения интеллектуальных возможностей людей, попадающих в степные условия.

а что в кино

На этой неделе нас ждёт две кинопремьеры.

Российская военная драма «Три дня до весны» расскажет о Ленинграде 1942 года. У офицера госбезопасности Андреева и молодого врача Марицкой есть всего 72 часа, чтобы предотвратить катастрофу. Жизнь и смерть, любовь и предательство переплетаются в стремительно развивающихся событиях…

С 6 мая в кинотеатрах «Синема Стар» и «Синема Парк» начнётся показ триллера «Прочь». Знакомство с родителями подружки не предвещает молодому фотографу из Нью-Йорка ничего хорошего, ведь семья девушки принадлежит к элитному обществу и живет в уединенном загородном доме. Если бы он только знал истинную причину своего приглашения, то немедленно бросился бы прочь

день победы на улицах города

Теперь непосредственно о 9 мая. Организаторы подготовили для туляков и гостей города яркую, насыщенную, динамичную программу.

Площадь Победы

9.00 Возложение цветов и гирлянды.

10.00−18.55 Выставка современной военной техники.

18.55−19.00 Прямое включение трансляции Общероссийской минуты молчания.

Площадь Ленина

10.00 Военный парад, включая историческую (театрализованную) часть.

12.00−18.55 Трансляция фильмов военных лет.

18.55−19.00 Прямое включение трансляции Общероссийской минуты молчания.

19.00−22.00 Музыкальный спектакль «Когда мы были на войне…». Вечерняя концертная программа, выступление звезд российской эстрады. Туляков порадуют арт-группа Soprano Турецкого и группа «Земляне». Фейерверк.

Улицы Тулы

10.00 Начало построения колонны «Бессмертного полка» на ул. Менделеевской.

10.45 Общегородское шествие, включающее колонну акции «Бессмертный полк». В день празднования 72-летия Великой Победы «Бессмертный полк» пройдет по Туле в пятый раз. Шествие пройдет через площадь Ленина, по проспекту Ленина до ЦПКиО имени П. П. Белоусова . На улице Менделеевской будет установлен широкоформатный экран, на котором будет транслироваться парад Победы. Подойти к месту формирования полка можно будет ТОЛЬКО со стороны Тульского цирка. Крупногабаритные вещи (объёмные сумки, пакеты, рюкзаки и др.) брать не рекомендуется, так как это увеличит время досмотра. Примерное время формирования полка — около 60 минут. С собой необходимо иметь воду, головные уборы — на случай солнца, дождевики (НЕ зонты) — на случай дождя. Протяженность маршрута шествия — более

2 200 метров, основное расстояние — на подъем. Зрители парада, которые в момент старта «Бессмерт­ного полка» будут находиться на площади Ленина, на улице Совет­ской и на проспекте Ленина, смогут присоединиться к торжественному шествию СТРОГО в определенных точках доступа в колонну полка:

улица Гоголевская — с обеих сторон;

улица Льва Толстого — только со стороны улицы Ф. Энгельса;

улица Первомайская — только со стороны улицы Ф. Энгельса;

улица Жаворонкова — только со стороны улицы М. Тореза.

В колонну «Бессмертного полка» может встать каждый, кто 9 Мая придет с фотографией или портретом своего героя (родственника) или просто на листе бумаги напишет имя своего солдата (родственника), который принимал участие в освобождении Родины.

Центральный парк

Фонтанная площадь

12.00−19.00. Ярмарка тульских мастеров, интерактивное шоу «Восковые ручки», полевая кухня.

Эстрада

12.00−13.00. Программа «И пусть поколения знают…».

13.00−14.30. Концерт-поздравление «Мы гордимся!» с показательными спортивными и танцевальными выступлениями.

14.30−15.30. Концерт детских коллективов города Тулы с участием детского хореографического коллектива Stars и фольклорного ансамбля «Ладушки».

15.30−16.30 Праздничный концерт «Радость Победы».

16.30−18.00 Выступление ансамб­ля песни «Русский Стиль» и народного ансамбля «Варенька».

18.00−18.45 Гость программы — выступление певицы Вероники и фолк-группы «Метелица» (Москва).

18.45−18.55 Театрализованная балетная постановка «Журавли» с массовым запуском шаров.

18.55 «Минута молчания». Светлой памяти павших в борьбе против фашизма.

Детский городок

12.00 -16.00 Историко-патриотический концерт «Наследники Победы».

12.00−16.00 Фотовыставка. Экс­позиция «Дети-герои Великой Отечественной войны 1941−1945 гг.»

14.30 Литературно-музыкальная композиция «Алые розы памяти».

14.45−16.00 Арт-перформанс. Творческая мастерская. «Нам есть чем гордиться и есть что беречь!»

15.30−16.00 Акция «Письмо в небо».

12.00−16.00 Фотозона «С Днем Победы!»

Комсомольский парк

Площадь у центральной ёлки

12.30. Мастер-класс по созданию цветов из шаров.

Сцена

13.00. Литературно-музыкальная композиция «Синий платочек».

14.00. «Листая старый фотоальбом» — фольклорный ансамбль «Ладушки».

15.00. «И пусть поколения знают…». Концерт от Тульского областного колледжа культуры и искусства.

16.00−18.00. Праздничный концерт «Радость Победы».

18.00. Кавер-группа «Свои».

17.50. Акция «Память» — запуск шаров.

Пролетарский парк

Аллеи парка

13.00−17.00. Выставка детского творчества «Ветеранам посвящается».

12.30. Акция голуби на «Стене памяти».

Сцена

13.00. «Спасибо деду за Победу». Выступление детских коллек­тивов.

14.00. Праздничный концерт «Победа остается молодой» с участием хореографического ансамб­ля «Радуга» г. Болохово, музыкального объединения New line of music МБУ МЦ Пролетарского округа Тулы.

15.00. Волшебные звуки саксофона от Максима Чижова.

15.30. Музыкально-поэтический час «Пусть не будет войны никогда!» с участием литературной студии «Вега».

16.30. Акция «Память» — запуск шаров.

16.40. Эстрадный концерт.

Набережная Упы

(между Зареченским и Пролетарским мостами)

22.15. Музыкальное многоуровневое пиротехническое шоу.

Праздничные фейерверки пройдут также:

22.00. ул. Галкина (салют); п. Барсуки (ул. Советская, 16-а); п. Октябрьский, 113; п. Рассвет (площадь).

22.15. с. Алешня (рядом пл. Победы, 2-а, спортивная площадка); п. Ильинка (ул. Центральная, 19-а, к.1), п. Ленинский (ул. Ленина, 1, площадь); п. Плеханово (ул. Заводская, 17-а, площадь); п. Шатск (ул. Садовая, 1-а); п. Иншинский, 22.

день победы в музеях

В музеях Тулы в праздничные дни состоятся праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы.

В музее Крылова (Тула, ул. Кутузова, 10) все желающие с 5 по 10 мая смогут культурно-познавательные программы.

На программе «Урок мужества. Кукрыниксы в годы Великой Отечественной войны» вы узнаете о деятельности творческого коллектива Кукрыниксов в нелёгкое для страны время.

Посетив программу «Вклад в Победу. История танка «Беспощадный”", вы узнаете о том, как на фронтах Великой Отечественной войны появился танк «Беспощадный», о мужестве и героизме его экипажа, и о том, как тесно история танка связана с легендарными художниками Кукрыниксами.

Занятия проводятся по предварительной записи по телефону 8 (4872) 41-04-60 .

В музее Крылова уже открылась выставка «Боевой карандаш Кукрыниксов», которая будет доступна для посетителей до 15 мая.

В городе Богородицке состоится экскурсия с элементами театрализации «Поезд прибывает на станцию Жданка». Телефон для справок и записи на экскурсию 8−953−955−35−00.

6 мая с 11.00 до 13.00 в кремле состоится Фестиваль детского рисунка на асфальте «Мирное небо».

6 мая в 11.30 — лекция «Великие монументы славы» в Тульском областном художественном музее (Тула, ул. Ф. Энгельса, 64), а в Выставочном зале (Тула, Красноармейский пр., 16) в тот же день можно будет послушать лекцию «Тема войны в современном искусстве».

Для любителей активного отдыха приглашаем вас принять участие в праздничных квестах 6 мая. В 14.00 начнётся квест «Где мы — там Победа!» в Краеведческом музее (Тула, ул. Советская, 68), в 16.00 — квест «Летние маневры» в «Бронепоезде № 13 «Тульский рабочий”".

6 мая в 17.00 в музее Крылова состоится культурно-познавательная программа «Спасенные шедевры. Дрезденская картинная галерея».

7 мая в течение дня в «Тульских самоварах» (Тула, ул. Менделеевская, 8) будет проходить акция памяти «Мы шли дорогами войны…».

7, 8, 9 мая в 12.00 и 15.00 — музейно-педагогическое музыкальное занятие «Дорога на Берлин» в «Бронепоезде № 13 «Тульский рабочий”".

7 мая в 13.00 и 15.00 — тематическая экскурсия «Воинская слава туляков» в Краеведческом музее (Тула, ул. Советская, 68).

С 8 по 11 мая по предварительной записи посетите мероприятие «Память пылающих лет» в музее «Спасское» (Тульская область, Новомосковский район, с. Спасское, ул. Центральная 4-а).

8 мая в 12.00 — литературно-музыкальная композиция «Потомки помнят славную победу» в музее-заповеднике И. С. Тургенева «Бежин луг» (Тульская область, Чернский район, М. О. Тургеневское , с. Тургенево, ул. Школьная, 13).

Праздничные выходные не обойдутся без мастер-классов.

8 мая в 12.00 начнётся мастер-класс по изготовлению открытки в технике торцевания «Вечный огонь» в художественном музее, в 14.00 — мастер-класс «Гвоздика Победы» в краеведческом музее. В 15.00 художественный музей вновь откроет двери для мастериц и мастеров, чтобы сделать брошь в технике канзаши.

Непосредственно 9 мая музеи предлагают вам посетить торжественную программу.

9 мая с 12.00 в музее Крылова — программа выходного дня для семейного досуга «С праздником Великой Победы!».

9 мая в 15.00 в художественном музее — мастер-класс «Подарок для дедушки» по изготовлению открытки в технике айрис-фолдинг, а в 17.00 там же — мастер-класс по тряпичной кукле «Кукла-медсестра».

В Тульском государственном музее оружия (ул. Октябрьская, 2) с 10.00 до 18.00 состоится телевизионная трансляция Парада Победы. Также в программе: демонстрация фильмов о Великой Отечественной войне и героической обороне Тулы, интерактивные экскурсии, мастер-классы по сборке и разборке моделей современного оружия, полевая кухня. Праздничная концертная программа. В завершении праздника — в 21.50 — светомузыкальное представление.

Сотрудники Тульского экзотариума (Тула, ул. Октябрьская, 26) в эти весенние дни решили рассказать не только о людях, но и о животных, которые также страдали и переносили лишения войны, страдали от бомбежек и голода, обреченные на гибель.

О мужестве и самопожертвовании служителей зоопарков, не отказавшихся от своих питомцев — опасных хищников и добродушных гигантов — даже в самое тяжелое время, о самой знаменитой блокадной Красавице можно будет услышать на экскурсиях в тульском зоопарке.

8 и 9 мая в музее «Тульские древности» пройдут встречи, посвященные двум ярчайшим победам в военной истории нашей страны.

Голубь Мира. Георгиевская лента. Красная гвоздика. Эти яркие символы мы вспоминаем, когда говорим о праздновании Дня Победы. Приглашаем в музей, поговорить о них подробнее на встрече «Символы Победы» и смастерить из бумаги в технике оригами.

Также на музейном занятии «Оружие Победы. Куликовская битва» вы узнаете, как изготовить кольчугу, воинское снаряжение и оружие, чем меч отличается от сабли, а булава от шестопера, почему стрелы были с разными наконечниками, а также сравнить снаряжение татарского и русского воинов. Применив теорию на практике, смастерим русский щит с символом музея — грифоном.

9 мая ждем всех в музее «Тульские древности» на дегустации фирменных чаев «Куликово поле», «Донской» и «Купеческий».