Велоэкскурсии по Ясной Поляне

С 6 мая по 30 сентября 2017 года в музее-усадьбе «Ясная Поляна» будут проводиться велоэкскурсии для желающих проехать по любимым местам пеших и верховых прогулок Л. Н. Толстого .

Стартовая/конечная точка — у Риги (центральная часть усадьбы за Домом Волконского). Предлагаются два маршрута:

От Риги до Купальни на реке Воронке и обратно до Риги. Протяженность 6 километров. Маршрут радиальный, подходит для взрослых и детей от 7 лет, умеющих кататься по пересеченной местности (грунтовые дороги). Продолжительность — 1 час 30 минут.

Кольцевой маршрут. Протяженность 10 километров. Маршрут для более подготовленных участников. Включает в себя отрезок первого маршрута от Риги до Купальни и идет до родника в деревне Грумант (места бывшего летнего дома деда Толстого князя Н.С. Волконского) вдоль водохранилища Полторы, Волкобойни, лесного озера в Источке, Старого сада до Риги. Продолжительность — 2 часа 30 минут.

Экскурсия проходит по местам, упомянутым в дневниках Л. Н. Толстого , его романах и народных рассказах. Ее участники узнают историю возникновения посадок в имении Ясная Поляна, а также историю Тульских засек — части Большой засечной черты, бывшей южным рубежом Московского государства до середины XVIII века.

Велоэкскурсии проводятся опытным гидом, в хорошую погоду, небольшими группами по С 6 мая по 30 сентября 2017 года в музее-усадьбе «Ясная Поляна» будут проводиться велоэкскурсии.

10.30 — экскурсия по 10-километровому маршруту

15.30 — экскурсия на выбор: 6 или 10-километровый маршрут

Для организованных групп от 5 человек возможно проведение экскурсий в любой день и время по предварительной заявке. В стоимость экскурсий входят услуги гида и прокат велосипедов KONA. Можно присоединиться к экскурсии на своем велосипеде — в этом случае время проката не оплачивается.

Сбор производится за 15 минут до начала экскурсии. Телефон для заявок: +7−953−438−03−07.

Желающим покататься самостоятельно напоминаем, что в Доме культуры «Ясная Поляна» и в гостинице «Ясная Поляна» открыты пункты велопроката. Стоимость часа проката — 250 Р для взрослого и 150 Р для ребенка.

Прокат в Доме культуры работает ежедневно с 10.00 до 21.00, телефоны +7−910−166−62−61, +7 (48751) 76−4-66. Прокат в гостинице работает со среды по воскресенье с 10.00 до 18.00, телефон +7−953−438−03−07.



Также просим вас не забывать, что все велопрогулки в яснополянской усадьбе осуществляются только по специальным маршрутам. Карту маршрутов можно получить в пунктах велопроката. Прогулки по центральной части заповедника не разрешены!