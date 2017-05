«The BeatLove» вернули туляков в золотые шестидесятые

Фото пресс-службы группы.

Концерт первого и единственного в России официального трибьюта группы The Beatles, признанного правообладателями, прошел в нашем городе на ура!

Группа The BeatLove — это четверо молодых музыкантов, которые полностью копируют внешность, голос и поведение на сцене знаменитой «ливерпульской» четверки. Сергей Родыгин (John), Антон Ефремов (Paul), Александр Варлей (George) и Виталий Савельев (Ringo) дарят зрителям незабываемые эмоции и позволяют погрузиться в атмосферу шестидестятых годов ХХ века, когда по «битлам» сходил с ума весь мир.



The BeatLove в тульском кремле.

В октябре 2014 года группа получила официальное разрешение от российского представительства компании Sony/ATV Music Publishing на исполнение песен The Beatles. И с тех пор коллектив успешно гастролирует по всему миру. И вот, наконец, Сергей, Антон, Александр и Виталий добрались до Тулы.

Группа принимала участие в Международном Фестивале BeatleWeek в Ливерпуле, где отыграла 11 концертов — причем трижды на главной сцене легендарного клуба Cavern, где когда-то начинали Битлз.

За несколько часов до выступления перед туляками ребята пообщались с журналистами. Весело, смеясь и постоянно перебивая друг друга, они даже интервью дают, как настоящие «Битлы» — именно так Джон, Пол, Джордж и Ринго отвечали на вопросы прессы.

— У вас в Москве есть две постоянный площадки, на которых вы играете. Отмечали, кто к вам приходит? Кто ваш зритель?

Виталий: Контингент абсолютно разный, начиная от школьников и заканчивая людьми пожилого возраста.

Александр: Есть даже люди, впавшие в бессознательное состояние (смеется). Есть и молоденькие девочки, которые вешаются на шею.

Сергей: Вы удивитесь, но среди фанатов «Битлз» много молодежи, школьников. И даже в битломанских группах в соцсетях 90% молодежи, которые пишут, читают…

Антон: На самом деле, это большая трагедия — знакомишься с девушкой на концерте, а она в школе учится до сих пор (смеется).



Сергей, Антон, Александр и Виталий.

— А чем вы объясните такую долгую всенародную любовь?

Сергей: Все просто — это самая популярная группа всех времен и народов.

Александр: Да нет, все дело в костюмчиках (смеется).



— И все же, кому принадлежит идея создания коллектива и с чего все началось?

Сергей: Идея была моя, хоть это и нескромно звучит. И вообще я остался один из первого состава.

Александр: Вообще-то, идея изначально Джону Леннону принадлежала, а уже потом…

Сергей: Уже три года, как группа существует. Первый концерт состоялся 18 июня, в день рождения Пола Маккартни. С тех пор состав поменялся практически полностью…

Александр: На 75%! Это же можно посчитать…

Сергей: Александр у нас очень любит точные науки. Мне посчастливилось быть на концерте британского коллектива Bootleg Beatles — они уже больше 20 лет копируют группу и по праву считаются лучшим трибьютом в мире.

Вообще, столько есть групп, которые играют музыку «Битлз» в мире и в нашей стране, и я не предполагал, что можно так классно копировать, настолько быть похожими… И я решил попробовать сделать то же самое.

— Как набирали музыкантов? Был кастинг?

Александр: Да у нас постоянный кастинг идет. Условие: если не похудеем — меняем состав!

Антон: Вес должен совпадать, а когда костюмы начинают трещать по швам… Если суммарный вес группы больше 220 кг, то группа распадается (смеется).

Александр: В очередной раз!

— Сколько времени тратите на грим?

Александр: На самом деле, мы уже быстро научились это делать. Вон Сережа нам все клеит — усы, бакенбарды…

Сергей: У нас очень много друзей в разных сферах жизни, они помогают нам, например, на фотосессиях. Нам всем повезло работать в творческих профессиях. В кино, на телевидении, в музыке, преподавать английский язык… Кстати, английский язык знаем все на разных уровнях…

Александр: Многим сейчас ближе казахский — мы только что вернулись с гастролей по Казахстану.

Антон: А после гастролей во Франции мы еще полгода разговаривали на французском.

— Вы же выступали с концертами в Ливерпуле. Вспомните свои эмоции.

Сергей: Мы были там вдвоем с Александром. Это был маленький, но легендарный клуб «Кавер», где начинали сами «битлы».

Александр: Поклонники из Челябинска помогли мне встретиться с Пати Бойд, это жена Джорджа Харрисона. Познакомились с сестрой Джонна Леннона, очень приятная пожилая женщина. Но я думаю, она смутно нас помнит (смеется).

Сергей: Мы отыграли 11 концертов, вообще такая атмосфера веселья царила там все эти дни. Принимали нас шикарно, публика была очень благодарная. Самое приятное было услышать похвалу от коренных ливерпульцев, которые еще помнят настоящих «битлов».

— Александр, как ваша мама, знаменитая «кавказская пленница» Наталья Варлей, оценивает то, чем вы сейчас занимаетесь?

Александр: Вообще я работаю режиссером, немного снимался в кино, а в группе я уже два года. И сейчас на первом месте для меня именно группа BeatLove. Сначала мама относилась к этому немного с опаской, а потом втянулась. Уже три раза была на наших концертах. Оценила. Сказала, что видна та большая работа, которую все проделали, и битловская энергетика безусловно чувствуется. Это же ее молодость. Во многом благодаря ей и я, и мой старший брат потихонечку к этой музыке подбирались. А то без нее может быть и слушали «Руки вверх».

Атмосфера на концерте в Туле была просто потрясающей. Зрители восторженно аплодировали смелой талантливой четверке, вот только всем не хватило исполнения четырех главных хитов «Битлз»: Imagine, Yesterday, Michelle, Let it be.

Возможно, музыканты припасли их для новой встречи с туляками.

А после выступления в Туле на своей страничке в соцсети Вконтакте Антон Ефремов написал: «Тула!!! Это было просто грандиозно!!! Огромное спасибо организаторам за такой радушный приём и конечно же жителям этого прекрасного города! Не успели мы сойти с поезда, как нас уже ждали первые достопримечательности — настоящий бронепоезд времён ВОВ. Но времени было в обрез! Пара фотографий, обед и уже держим путь на Кремль! Но и там у нас не было возможности погулять и насладиться энергией могучих стен. Несколько снимков и нужно нестись в КЗ местной филармонии, где уже ждут журналисты. Интервью, саундчек и всего 25 мин до выхода на сцену!

На ужин времени уже нет. Быстро переодеваемся и к любимому зрителю! А дальше два часа как одно мгновение!

А после… овации, автографы, селфи и мы конечно же были рады сфотографироваться с каждым из вас, но поезд не ждёт. Экспресс сборы, по машинам и вот он снова — ж/д вокзал города-героя Тула! Время 3 часа ночи, а я уже дома, лежу в постели и перевариваю сногсшибательный калейдоскоп эмоций, которые принёс этот день».

Фото Алексея Пирязева и из официальной группы The BeatLove в контакте.