Дорога на Берлин
Тульский военно-исторический музей приглашает на бронепоезд «Тульский рабочий» на интерактивное занятие «Дорога на Берлин».
А вы знаете, что историю Великой Отечественной войны можно проследить по песням? Предлагаем вам отправиться в прошлое, пройти страницы войны от рокового 1941 до победного 1945, вспоминая песни военных лет. Фрагменты художественных и документальных фильмов хорошо проиллюстрируют знакомые всем мелодии, а участникам встречи помогут от души спеть любимые песни.
Стоимость участия — 50 Р. Занятия проводятся по предварительным заявкам.
Где и когда?
Тула, (Московский вокзал)
Тел.: (4872) - 566370
7 мая 2016, суббота
12:00
7 мая 2016, суббота
15:00
7 мая 2016, суббота
18:00
8 мая 2016, воскресенье
12:00
8 мая 2016, воскресенье
15:00
8 мая 2016, воскресенье
18:00
9 мая 2016, понедельник
12:00
9 мая 2016, понедельник
15:00
9 мая 2016, понедельник
18:00
10 мая 2016, вторник
12:00
10 мая 2016, вторник
15:00
10 мая 2016, вторник
18:00
11 мая 2016, среда
12:00
11 мая 2016, среда
15:00
11 мая 2016, среда
18:00
12 мая 2016, четверг
12:00
12 мая 2016, четверг
15:00
12 мая 2016, четверг
18:00
13 мая 2016, пятница
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13 мая 2016, пятница
15:00
13 мая 2016, пятница
18:00
14 мая 2016, суббота
12:00
14 мая 2016, суббота
15:00
14 мая 2016, суббота
18:00
15 мая 2016, воскресенье
12:00
15 мая 2016, воскресенье
15:00
15 мая 2016, воскресенье
18:00
16 мая 2016, понедельник
12:00
16 мая 2016, понедельник
15:00
16 мая 2016, понедельник
18:00