Тульский военно-исторический музей приглашает на бронепоезд «Тульский рабочий» на интерактивное занятие «Дорога на Берлин».

А вы знаете, что историю Великой Отечественной войны можно проследить по песням? Предлагаем вам отправиться в прошлое, пройти страницы войны от рокового 1941 до победного 1945, вспоминая песни военных лет. Фрагменты художественных и документальных фильмов хорошо проиллюстрируют знакомые всем мелодии, а участникам встречи помогут от души спеть любимые песни.

Стоимость участия — 50 Р. Занятия проводятся по предварительным заявкам.