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Дорога на Берлин

Дорога на Берлин

Тульский военно-исторический музей приглашает на бронепоезд «Тульский рабочий» на интерактивное занятие «Дорога на Берлин».

А вы знаете, что историю Великой Отечественной войны можно проследить по песням? Предлагаем вам отправиться в прошлое, пройти страницы войны от рокового 1941 до победного 1945, вспоминая песни военных лет. Фрагменты художественных и документальных фильмов хорошо проиллюстрируют знакомые всем мелодии, а участникам встречи помогут от души спеть любимые песни.

Стоимость участия — 50 Р. Занятия проводятся по предварительным заявкам.

Где и когда?
Московский вокзал
Московский вокзал
Тула, (Московский вокзал)
7 мая 2016, суббота
12:00
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7 мая 2016, суббота
15:00
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7 мая 2016, суббота
18:00
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