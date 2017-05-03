Зоопарки в военные годы

Празднуя День Победы в предстоящие выходные, мы вспоминаем известных и неизвестных героев, приближавших самый светлый день в истории России. Труженики тыла, врачи, колхозники делали всё для Победы.

Сотрудники Тульского экзотариума в эти весенние дни тоже решили рассказать о людях, но и о животных, которые также страдали и переносили лишения войны, страдали от бомбежек и голода, обреченные на гибель. О мужестве и самопожертвовании служителей зоопарков, не отказавшихся от своих питомцев — опасных хищников и добродушных гигантов — даже в самое тяжелое время, о самой знаменитой блокадной Красавице можно будет услышать на экскурсиях в тульском зоопарке.

11.00 — кормление животных.

12.00 — экскурсия «Зоопарки в годы войны».

14.00 — экскурсия «Зоопарки в годы войны».

16.00 — кормление животных.

17.00 — экскурсия «Зоопарки в годы войны».

Стоимость входных билетов: 200 Р — взрослый, 150 Р — детский. Действуют льготы.