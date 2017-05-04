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Оружие Победы. Куликовская битва

Оружие Победы. Куликовская битва

В мастерской оружейника можно узнать, как изготовить кольчугу, воинское снаряжение и оружие, чем меч отличается от сабли, а булава от шестопера, почему стрелы были с разными наконечниками, а также сравнить снаряжение татарского и русского воинов. Применив теорию на практике, смастерим русский щит с символом музея — грифоном.

Стоимость любого занятия — 100 Р.

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
8 мая 2017, понедельник
12:00
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8 мая 2017, понедельник
15:00
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9 мая 2017, вторник
14:00
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