Оружие Победы. Куликовская битва

В мастерской оружейника можно узнать, как изготовить кольчугу, воинское снаряжение и оружие, чем меч отличается от сабли, а булава от шестопера, почему стрелы были с разными наконечниками, а также сравнить снаряжение татарского и русского воинов. Применив теорию на практике, смастерим русский щит с символом музея — грифоном.

Стоимость любого занятия — 100 Р.