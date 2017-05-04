Оружие Победы. Куликовская битва
В мастерской оружейника можно узнать, как изготовить кольчугу, воинское снаряжение и оружие, чем меч отличается от сабли, а булава от шестопера, почему стрелы были с разными наконечниками, а также сравнить снаряжение татарского и русского воинов. Применив теорию на практике, смастерим русский щит с символом музея — грифоном.
Стоимость любого занятия — 100 Р.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 47
8 мая 2017, понедельник
12:00
8 мая 2017, понедельник
15:00
9 мая 2017, вторник
14:00
9 мая 2017, вторник
16:00