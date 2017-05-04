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Выбираем лучшие службы доставки еды в Туле

Выбираем лучшие службы доставки еды в Туле

Серия народных голосований от Myslo . Победителям – награда и почет, тулякам – информация к размышлению.

Запускаем новое голосование за лучшие места в Туле. Выбираем самые любимые службы доставки готовой еды.

Куда вы чаще всего звоните, когда хочется полакомиться дома суши или горячей пиццей, бургерами, или заказать бизнес-ланч на работу? Поделитесь своим мнением!

Голосуйте за ваши любимые службы доставки еды, делайте репосты.
Давайте вместе создадим рейтинг лучших мест Тулы!

Обладатель первого места получит грамоту и специальную наклейку, которую сможет повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место».

 

За второе и третье места будут наклейки поменьше.

как голосовать

Вам предлагается пара служб доставки еды, они тасуются в произвольном порядке. Жесткий рандом — выпасть может все что угодно. Из предложенной пары вы выбираете наиболее приятное лично вам место, кликая на фото заведения или на его название. Внизу выводится текущий рейтинг. В день вы можете пройти голосовалку только по одному кругу. Причем для того, чтобы принять участие в голосовании, необязательно быть зарегистрированным на портале Myslo.

01 июня мы подведем итоги голосования и назовем три лучших, самых «народных» служб
доставки еды Тулы.

А ещё мы ждём ваших развернутых комментариев: где роллы вкуснее или больше, а где пицца сытнее или нежнее? Какие службы доставки вам по душе и почему?

Администрация портала просит учесть: у нас есть возможность отслеживать накрутки, поэтому пойманные на жульничестве будут дисквалифицированы.

сегодня, в 17:17 +1
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