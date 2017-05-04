Выбираем лучшие службы доставки еды в Туле

Запускаем новое голосование за лучшие места в Туле. Выбираем самые любимые службы доставки готовой еды.

Куда вы чаще всего звоните, когда хочется полакомиться дома суши или горячей пиццей, бургерами, или заказать бизнес-ланч на работу? Поделитесь своим мнением!

Голосуйте за ваши любимые службы доставки еды, делайте репосты.

Давайте вместе создадим рейтинг лучших мест Тулы!

Обладатель первого места получит грамоту и специальную наклейку, которую сможет повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место».

За второе и третье места будут наклейки поменьше.

как голосовать

Вам предлагается пара служб доставки еды, они тасуются в произвольном порядке. Жесткий рандом — выпасть может все что угодно. Из предложенной пары вы выбираете наиболее приятное лично вам место, кликая на фото заведения или на его название. Внизу выводится текущий рейтинг. В день вы можете пройти голосовалку только по одному кругу. Причем для того, чтобы принять участие в голосовании, необязательно быть зарегистрированным на портале Myslo.